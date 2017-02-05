 20 лет французской велокоманде FDJ

Французская велокоманда FDJ отметила 20-летие с момента основания.



Французская велокоманда Мирового тура FDJ отметила 20-летие с момента основания. Примечательным является то, что за эти годы у команды не менялся титульный спонсор – Французская национальная лотерея. С 1997 года гонщиками команды FDJ были 159 человек, из которых 109 – французы, остальные - гонщики из 21 страны – Италии, Бельгии, Австралии, Швейцарии, Норвегии, Великобритании, Дании, Австрии, США, ЮАР, России, Аргентины, Бразилии, Беларуси, Ирландии, Польши, Финляндии, Новой Зеландии, Литвы и Канады.

За 20 лет гонщики FDJ одержали 417 побед, 398 раз занимали 2-е места, 331 раз входили в тройку сильнейших.

Photo © @EquipeFDJ

Бессменный руководитель команды - Марк Мадьо (Marc Madiot), бывший велогонщик, двукратный победитель Париж-Рубэ (1985 и 1991). В 2008 году он был удостоен Ордена Почётного легиона, который получил из рук Николя Саркози, бывшего тогда президентом Франции. Николя Саркози был одним из почётных гостей на праздновании юбилея команды FDJ.

Photo © @EquipeFDJ

Марк Мадьо о создании и особенностях работы команды FDJ

«Время летит. Я горжусь, что мы продолжаем строить этот проект вместе с FDJ. Когда я начинал, повторял, что это проект устремлён в будущее. Даже сейчас никогда не нацеливаюсь «делать один выстрел». Во мне говорят крестьянские корни. На этом построено ДНК команды.

Моя цель, чтобы спонсор был вовлечён в жизнь команды, хотя в большинстве случаев всё наоборот. Если честно, я начинал с опорой на модель компании Renault, которая занималась велокомандой в мою бытность профессиональным велосипедистом. Думаю, это наиболее подходящая модель.

Я хочу продолжать работать и строю отношения на доверии. Всегда повторяю себе и каждый год говорю гонщикам, что FDJ не обязаны содержать велокоманду. А потом думаю о том, что сделать, чтобы FDJ не покинула велоспорт. Мы должны оставаться верны своей душе, своей ДНК. Если потеряешь душу, умрёшь. Но мы также должны адаптироваться и развиваться.

Photo © @EquipeFDJ

Моя команда начиналась как небольшая бакалейная лавка, а сейчас она сопоставима с сильным средним бизнесом. Я часто сравниваю нас с «Формулой-1». Фрэнк Уильямс начинал с четырёх колёс и двигателя Cosworth. У него был автомобиль, трейлер с двумя механиками и долги. Он выехал на трассу. Он развивался, нашёл хорошего инженера, спонсора, и основал большую команду.

В 1997 году нам было необходимо подписать сильных гонщиков. Президент FDJ хотел, чтобы команда сразу стала конкурентоспособной, он хотел проехать Тур де Франс. Я считал, что понадобится больше времени. Но символично, что первыми гонщиками, контракт с которыми я подписал, были Николя Вогонди и Жан-Патрик Назон, два самых молодых спортсмена в пелотоне. Вогонди тогда ещё не было и 19 лет.

Ядро команды существовало, но сначала оно было незаметно, как основание здания, позволило развиться корням. Мы начали с моим братом Ивоном, у которого были свои идеи по поводу тренировок.

Марк и Ивон Мадьо на Тур де Франс-2016 / Photo (c) FDJ

Горжусь тем, что мы почти не ошибались насчёт гонщиков, которых брали в команду. Всего с несколькими я не стал перезаключать контракт по истечении двухлетнего срока, 60- 70% контрактов мы продлевали. Мы инвестировали в гонщиков, которые приходили, следили за ними с юниоров. Иногда меня обвиняли в том, что я слишком терпелив, что даю им слишком много времени для развития. Но в этом снова проявляется моя крестьянская черта.

Как человек, я нетерпелив, но в команде я веду себя как мой отец, который следил, как на его поле растёт пшеница. Есть гонщики, которые не достигают тех высот, которых я терпеливо ждал. Но такова профессия.

Филипп Жильбер провёл с нами 6 или 7 лет, Брэдли МакГи – 10 лет, Санди Касар всю карьеру.

Приход в команду Фредерика Граппа (Frédéric Grappe – менеджер, ответственный за выступление команды) стал поворотной точкой. Он, как и все мы в команде, терпелив. Мы живём с надеждой на то, что завтра всё станет лучше. Он пришёл в 2000 году, и тогда никто не давал гарантии, что команда будет работать следующие 10 лет.

Photo © @EquipeFDJ

За 20 лет было много ярких моментов. Один из особенных для меня - первый титул чемпиона Франции Артура Вишо (Arthur Vichot ) в 2013. Для меня это личный момент, потому что он выиграл в то время, когда ушёл из жизни мой отец. Я не смотрел телевизор, а когда включил, Артур атаковал на последнем километре. Тогда я сразу понял, что он выиграет.

Жёлтая майка Тур де Франс Брэда МакГи в 2003, когда он выиграл пролог. Первый титул Кристофа Манжана (Christophe Mengin), Париж-Рубэ (в 1997) с Фредом Гедоном (Frédéric Guesdon), Милан-Сан-Ремо (2016) с Арно Демаром, Альп д’Юэз с Пино, титулы чемпионов Франции с Демаром и Буанни».

Цели команды FDJ на 2017 год

Марк Мадьо убеждён, что победа на Тур де Франс возможна, подтверждением чему служит подиум Тибо Пино в 2014 году: «Это возможно. Нужны благоприятные обстоятельства, но удача необходима в любом случае. Какое-то время шли разговоры, что французы не тренируются, что они ничего не могут. Понятно, что имелось в виду. Такие комментарии шли и из Франции. Хочу сказать, что иностранцы, попадая в нашу команду, были удивлены. И говорили об этом. Что касается Тур де Франс, подиум Тибо в 2014 говорит о том, что победа возможна. Не знаю, когда это случится, но это выполнимо».

Но в этом сезоне на Тур де Франс-2017 команда Марка Мадьо нацелена на борьбу за горные и спринтерские этапы с Арно Демаром и Тибо Пино, а также борьба за гороховую майку лучшего горняка. Первой и главной целью Тибо Пино будет Джиро д’Италия, а Себастьян Рейхенбах получит шанс бороться за общий зачёт на Вуэльте Испании.

В первой части сезона Арно Демар будет защищать свой титул победителя на классике Милан-Сан-Ремо. Также в 2017 году исполняется 20 лет победе гонщика FDJ Фредерика Гедона на Париж-Рубэ. Гедон и после завершения карьеры велогонщика остался в команде FDJ как спортивный директор. Поэтому гонщики FDJ нацелены как можно лучше выступить в «Северном Аду».

Сезон 2017 года команда FDJ начала с побед на домашних гонках. Первую принёс Артур Вишо, выигравший Grand Prix Cycliste la Marseillaise. Вторая победа принадлежит Арно Демару, ставшему победителем 1-го этапа гонки Etoile de Besseges.