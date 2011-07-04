VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Вуэльта Испании-2025. Альтиметрия маршрута

Вуэльта Испании-2025. Альтиметрия маршрута

 

  

Вуэльта Испании-2025

  

 

Вуэльта Испании-2025 (Vuelta a Espana) стартует 23 августа 2025 года в Турине в Италиии спринтерским этапом. Первая неделя испанского Гран-тура отдана Италии, Франции, Андорре и завершится в Испании. Остальные две недели Вуэльты Испании-2025 пройдут на севере Испании. Вуэльта Испании-2025 финиширует в Мадриде, столице Испании, 14 сентября этапом "дружбы". За три недели велогонщики проедут дистанцию протяженностью 3189,8 км с набором высоты 53,8 км и на 11 этапах финишируют в категорийные подъемы.

 

 

  Вуэльта Испании-2025. Презентация маршрута

 

 

 23.08. Суббота. Этап 1: Турин - Новара, 186,1 км

 

Вуэльта Испании-2025. Альтиметрия маршрута

Вуэльта Испании-2025. Альтиметрия маршрута

 

 

Турин (Torino) — административный центр одноимённой провинции и региона Пьемонт в Италии — впервые в истории принимает старт Вуэльты Испании. Гонка начнётся в коммуне Венария-Реале (Venaria Reale), расположенной в провинции Турин. Это также дебютный этап Вуэльты для данного города. 

 

Вуэльта Испании-2025 открывается спринтерским этапом по Италии. Из Турина пелотон отправится на северо-восток. После 63 км по равнине начнется подъем 3-й категории Ла-Серра (La Serra, отм. 583 м, перепад высот 338 м, протяженность 6,5 км, средний градиент 5,2%, максимальный градиент 10%). Первый подъем 3 категории на Вуэльте Испании-2025. Первый на вершине станет обладателем гороховой майки лидера горной классификации.

 

Последующие 26 км пересеченного рельефа приведут велогонщиков к промежуточному спринту, первому на Вуэльте Испании-2025, на котором также будет разыграна бонификационная премия, первая на Вуэльте Испании-2025. Первый на ней получает 20 оков в зачет классификации по очкам и 3 секунды бонификации в генеральную классификацию.

 

До финиша этапа останется порядка 90 км по слабопересеченной местности. После спуска к берегу озера Лаго-Маджоре маршрут этапа поворачивает на юг.

 

Новара (Novara, административный центр провинции Новара, регион Пьемонт, Италия) впервые принимет финиш этапа Вуэльты Испании. Победитель этапа станет первым обладателем красной майки лидера генеральной классификации Вуэльты Испании-2025, а также обладателем зеленой майки лидера классификации по очкам. Фаворитами можно назвать Мадса Педерсена, Элиа Вивиани и других.

 


24.08. Воскресенье. Этап 2: Альба - Лимоне-Пьемонте, 159,6 км

 

 Вуэльта Испании-2025. Альтиметрия маршрута

Вуэльта Испании-2025. Альтиметрия маршрута

 

Альба (Alba, провинция Кунео, регион Пьемонт, Италия) впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Среднегорный этап по Италии с финишем в подъем 2 категории.

 

Со старта пелотон отправится на запад в сторону Альп и далее на юг. Заключительные 28 км подъем с набором высоты 783 м, которые завершатся финишем этапа на вершине подъема 2-й категории Лимоне-Пьемонте (Limone Piemonte, отм. 1383 м, перепад высот 503 м, протяженность 9,9 км, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 10%).

 

Вуэльта Испании-2025. Альтиметрия маршрута

 

Первый подъем 2 категории на Вуэльте Испании-2025. Первый финиш этапа в подъем 2 категории на Вуэльте Испании-2025. Чем ближе к финишу, тем значительнее градиенты.

 

Лимоне-Пьемонте (Limone Piemonte, провинция Кунео, регион Пьемонт, Италия) впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании. Фаворитами можно назвать Йонаса Вингегора, Ричарда Карапаса, Жуана Альмейду, Джулио Пеллиццари, Джулио Чикконе и других.

 


25.08. Понедельник. Этап 3: Сан-Маурицио-Канавезе - Черес, 134,6 км

 

 

Вуэльта Испании-2025. Альтиметрия маршрута

Вуэльта Испании-2025. Альтиметрия маршрута

 

 

Сан-Маурицио-Канавезе (San Maurizio Canavese, провинция Турин, регион Пьемонт, Италия) впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Наименее протяженный этап Вуэльты Испании-2025 завершится финишем в подъем 4-й категории, единственный раз в этом выпуске испанского Гран-тура. Среднегорный этап по Италии с финишем в подъем 4 категории. Этап подходит для отрыва.

 

После 60 км по пересеченного рельефа начнется подъем 2-й категории Иссильо (Моррис) (Issiglio (Morris), отм. 849 м, перепад высот 360 м, протяженность 5,6 км, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 12%).

 

 

Далее скоростной спуск к промежуточному спринту с бонусной премией. Затем два некатегорийных подъема, и после спуска с последнего из них начнется тягун протяженностью 20 км с набором высоты 300 м, который завершится финишем этапа на вершине подъема 4 категории Черес (Ceres, отм. 708 м, перепад высот 94 м, протяженность 2,6 км, средний градиент 3,6%, максимальный градиент 7%). Единственный подъем 4-й категории на Вуэльте Испании-2025.

 

Черес (Ceres, провинция Турин, регион Пьемонт, Италия) впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.

 

 

1 - 3 этапы  4 - 6 этапы 7 - 9 этапы 10 - 12 этапы 13 - 15 этапы 16 - 18 этапы 19 - 21 этапы

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Вуэльта Испании-2025 Гран-тур Испания альтиметрия маршрут маршрут Вульты Испании расписание Вуэльта Испании Vuelta a Espana превью Италия Франция Андорра

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 08:33 | Регистрация: 4.07.2011

    И, вот она, Англиру!!!. Редкий гость, но жесточайший ад она несёт, поговаривают в сетях,  тяжелее , чем Англиру, подъёма не существует. 

    И, как обычно это бывает, Вуэльта всегда прекрасна! Жду с нетерпением!

    Последний полёт Альберто в карьере, но на Англиру. 2017 г. (2008 год первый раз)

    https://velolive.com/velo_race/vuelta/14975-alberto-contador-zavershaet-kareru-
    pobedoy-na-angliru-vuelta-a-espana-2017.html

  2. Имя: Сергей

    SVS

    Сегодня, 10:07 | Регистрация: 26.04.2017

    Только вчера ж Джиро была :)... Эх...

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

20 -24 августа 2025

Renewi Tour

20 -24 августа 2025

Deutschland Tour

23 августа - 14 сентября 2025

Vuelta a Espana

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

ОПРОС

Понравился ли Вам Тур де Франс-2025?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

18 августа

Krists Neilands (Israel - Premier Tech)

Magnus Kulset (Uno-X Mobility)

19 августа

Fernando Gaviria (Movistar Team)

Rainer Kepplinger (Bahrain Victorious)

Felix Engelhardt (Jayco AlUla)

Eric Fagundez (Burgos - Burpellet - BH)

Lorenz Van De Wynkele (Lotto)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11465
2 Педерсен М. (Den) (LTK) 4555
3 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 4366
4 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4291
5 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 3862
6 Роглич П. (Slo) (RBH) 3825
7 Вингегор Й. (Den) (TVL) 3751
8 Онли О. (GBr) (TPP) 3278
9 О'Коннор Б. (Aus) (JAY) 3260
10 Липовиц Ф. (Ger) (RBH) 3207

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2025 (92)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)
Май 2025 (215)
Апрель 2025 (166)
Март 2025 (186)