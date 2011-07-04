Вуэльта Испании-2025. Альтиметрия маршрута



Вуэльта Испании-2025 (Vuelta a Espana) стартует 23 августа 2025 года в Турине в Италиии спринтерским этапом. Первая неделя испанского Гран-тура отдана Италии, Франции, Андорре и завершится в Испании. Остальные две недели Вуэльты Испании-2025 пройдут на севере Испании. Вуэльта Испании-2025 финиширует в Мадриде, столице Испании, 14 сентября этапом "дружбы". За три недели велогонщики проедут дистанцию протяженностью 3189,8 км с набором высоты 53,8 км и на 11 этапах финишируют в категорийные подъемы.

23.08. Суббота. Этап 1: Турин - Новара, 186,1 км

Турин (Torino) — административный центр одноимённой провинции и региона Пьемонт в Италии — впервые в истории принимает старт Вуэльты Испании. Гонка начнётся в коммуне Венария-Реале (Venaria Reale), расположенной в провинции Турин. Это также дебютный этап Вуэльты для данного города.

Вуэльта Испании-2025 открывается спринтерским этапом по Италии. Из Турина пелотон отправится на северо-восток. После 63 км по равнине начнется подъем 3-й категории Ла-Серра (La Serra, отм. 583 м, перепад высот 338 м, протяженность 6,5 км, средний градиент 5,2%, максимальный градиент 10%). Первый подъем 3 категории на Вуэльте Испании-2025. Первый на вершине станет обладателем гороховой майки лидера горной классификации.

Последующие 26 км пересеченного рельефа приведут велогонщиков к промежуточному спринту, первому на Вуэльте Испании-2025, на котором также будет разыграна бонификационная премия, первая на Вуэльте Испании-2025. Первый на ней получает 20 оков в зачет классификации по очкам и 3 секунды бонификации в генеральную классификацию.

До финиша этапа останется порядка 90 км по слабопересеченной местности. После спуска к берегу озера Лаго-Маджоре маршрут этапа поворачивает на юг.

Новара (Novara, административный центр провинции Новара, регион Пьемонт, Италия) впервые принимет финиш этапа Вуэльты Испании. Победитель этапа станет первым обладателем красной майки лидера генеральной классификации Вуэльты Испании-2025, а также обладателем зеленой майки лидера классификации по очкам. Фаворитами можно назвать Мадса Педерсена, Элиа Вивиани и других.



24.08. Воскресенье. Этап 2: Альба - Лимоне-Пьемонте, 159,6 км

Альба (Alba, провинция Кунео, регион Пьемонт, Италия) впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Среднегорный этап по Италии с финишем в подъем 2 категории.

Со старта пелотон отправится на запад в сторону Альп и далее на юг. Заключительные 28 км подъем с набором высоты 783 м, которые завершатся финишем этапа на вершине подъема 2-й категории Лимоне-Пьемонте (Limone Piemonte, отм. 1383 м, перепад высот 503 м, протяженность 9,9 км, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 10%).

Первый подъем 2 категории на Вуэльте Испании-2025. Первый финиш этапа в подъем 2 категории на Вуэльте Испании-2025. Чем ближе к финишу, тем значительнее градиенты.

Лимоне-Пьемонте (Limone Piemonte, провинция Кунео, регион Пьемонт, Италия) впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании. Фаворитами можно назвать Йонаса Вингегора, Ричарда Карапаса, Жуана Альмейду, Джулио Пеллиццари, Джулио Чикконе и других.



25.08. Понедельник. Этап 3: Сан-Маурицио-Канавезе - Черес, 134,6 км

Сан-Маурицио-Канавезе (San Maurizio Canavese, провинция Турин, регион Пьемонт, Италия) впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Наименее протяженный этап Вуэльты Испании-2025 завершится финишем в подъем 4-й категории, единственный раз в этом выпуске испанского Гран-тура. Среднегорный этап по Италии с финишем в подъем 4 категории. Этап подходит для отрыва.

После 60 км по пересеченного рельефа начнется подъем 2-й категории Иссильо (Моррис) (Issiglio (Morris), отм. 849 м, перепад высот 360 м, протяженность 5,6 км, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 12%).

Далее скоростной спуск к промежуточному спринту с бонусной премией. Затем два некатегорийных подъема, и после спуска с последнего из них начнется тягун протяженностью 20 км с набором высоты 300 м, который завершится финишем этапа на вершине подъема 4 категории Черес (Ceres, отм. 708 м, перепад высот 94 м, протяженность 2,6 км, средний градиент 3,6%, максимальный градиент 7%). Единственный подъем 4-й категории на Вуэльте Испании-2025.

Черес (Ceres, провинция Турин, регион Пьемонт, Италия) впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.

1 - 3 этапы 4 - 6 этапы 7 - 9 этапы 10 - 12 этапы 13 - 15 этапы 16 - 18 этапы 19 - 21 этапы