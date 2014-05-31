Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 1 этап, Салинас де Торревьеха - Торревьеха



Первый этап 74-го выпуска испанского Гран-тура Вуэльта Испании (Vuelta a Espana) стартует на территории Природного парка Салинас де Торревьеха (Salinas de Torrevieja) - солёного розового озера в городе Торревьеха (Torrevieja). Южная часть побережья Коста Бланка - от города Санта Пола провинции Аликанте до города Сан Педро де Пенатах, провинции Мурсия, изобилует естественными солёными озёрами, называемыми «салинас». Часть из них используется для соледобычи путём выпаривания морской воды жарким солнцем Испании, часть отведена под заповедник, в котором обитают сотни видов птиц, среди которых десятки видов чаек, уток, гусей, журавлей, цапель, а также великолепные розовые фламинго. Присутствие такого большого количества птиц является наглядным свидетельством экологического благополучия окрестностей города. А часть озёр, в том числе и розовое озеро в городе Торревьеха, привлекают тысячи туристов и местных жителей своими лечебными водами и грязями.

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 1 этап, Салинас де Торревьеха - Торревьеха



Знаменитая розовая лагуна Салинас де Торревьеха – одно из восхитительных природных богатств Испании, источник лечебной, насыщенной солями воды. Состав воды и грязей в Салинас де Торревьеха превосходят по насыщенности и концентрации даже Мёртвое Море. В далёком 1987 году комиссия Минздрава СССР исследовала состав воды и грязей озера Салинас и пришла к выводу, что по своим целебным свойствам они подобны воде и грязям Мёртвого моря в Израиле.



Грязевые ванны, которые можно принимать в лагуне, очень полезны для кожи – насыщенный соляной раствор смягчает кожу, снимает боль в суставах, благоприятны для ряда внутренних органов.



Соляные озера создают уникальный микроклимат в районе, поскольку озеро насыщает воздух полезными микроэлементами. Благодаря постоянной ионизации и минерально-соляным испарениям из озер, расположенных вокруг города, воздух в Торревьехе благоприятно влияет на дыхательную систему. Чистейший ионизированный воздух этих мест показан людям с заболеваниями дыхательных путей (особенно астматикам), в Торревьехе и окрестностях такие малоприятные вещи, как гайморит и иные подобные заболевания проходят сами собой. А микроклимат, сформированный самыми большими солеными водоемами в Европе, объявлен Всемирной организацией здравоохранения одним из самых здоровых на континенте.



Розовое озеро бывает настолько интенсивного цвета, что кажется почти красным, а порой оно бывает нежно-голубым или зеленоватым, но розовый оттенок сохраняется всегда, и даже если издалека оно и не выглядит на конкретный момент розовым, то при приближении к озеру вы понимаете, что вода в нём насыщенно розового цвета, а на ощупь она приятно маслянистая.



Озеро не глубокое, максимум по колено, а плотность воды выталкивает вас на поверхность, и вы лежите на воде. Концентрация соли настолько велика, что плескаться и брызгаться не стоит, при попадании в глаза ощущения будут не очень приятными.

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 1 этап, Салинас де Торревьеха - Торревьеха



Глубина Розового озера Торревьехи не превышает одного метра. У берегов глубина совсем небольшая – по щиколотку или по колено. Летом вода в озере прогревается до очень высокой температуры. Дно озера покрыто крупной солью, поэтому рекомендуется специальная обувь и после соляных ванн желательно смыть водой хотя бы часть соли, пока вы не доберетесь до источника проточной воды. Здесь нет оборудованных зон отдыха и душевых кабинок, поэтому воду люди привозят с собой.



С недавних пор места для купания в розовой лагуне ограничили и ввели штраф за купание в озере в неотведённых для этого местах. Нарушителям грозит штраф до 6 000 € по Закону о территориях Валенсийского сообщества, находящихся под защитой.

Альтиметрия 1-го этапа Вуэльта Испании-2019

Салинас-де-Торревьеха впервые принимает старт этапа и всей Вуэльты Испании. На первом этапе Вуэльты Испании-2019 организаторы устроили командную гонку на время протяженностью 13.4 км.

Равнинная командная разделка проложена по ходу часовой стрелки по побережью Средиземного моря. Длинные прямые участки с 11 поворотами и несколькими круговыми развязками приведут команды на финиш в Торревьехе (Torrevieja), которая впервые принимает финиш этапа.

Первая команда стартует в 18:56 CET. Интервал старта между командами 4 минуты. Зачет времени команды по пятому гонщику. Ориентировочное время на прохождение дистанции составит 14-15 минут. Лимит времени 35%.

Фаворитами этапа можно назвать команды Jumbo - Visma, INEOS, Deceuninck-QuickStep, Mitchelton-Scott, EF Education First, Movistar. Разрывы между командами могут достигать 30 секунд.



Раскинувшись вдоль береговой линии Торревьеха и многочисленные прилегающие деревушки протянулись на несколько километров. Сам берег - последовательная череда скалистых утесов и песчаных пляжей, среди которых можно увидеть небольшие уютные бухты.



К началу 19-го века Торревьеха представляла собой старую сторожевую башню и смотровую вышку с несколькими рыбацкими домиками вокруг.



Своё название город получил в честь смотровой башни 14-го века – «Torre vieja» что означает «Старая башня». К сожалению, та башня разрушилась и не сохранилась до наших дней, этому поспособствовало печально известное землетрясение 1829 года, после которого пришлось заново отстраивать весь город. Однако, спустя годы жители города построили новую башню, как исторический символ своего родного города. Называется она теперь «Torre del Morro», или «Башня Мавра».



Многие столетия, начиная со времен владычества римлян, в этом регионе добывали соль и обеспечивали ею большую часть Европы. История города Торревьехи берёт начало в 1802 году, когда король Карлос IV перенес штаб-квартиру соляного производства из Ла Маты в Торревьеху, что явилось толчком к бурному росту и развитию города. Ходят легенды, что знаменитое путешествие Христофора Колумба в Америку было профинансировано за счет средств, полученных от продажи соли.



В 1820 году Торревьеха отделилась от Ориуэлы и стала самостоятельной административной единицей, а в 1931 году королем Альфонсо XIII Торревьехе был пожалован статус города.



Безлюдный берег, полный гниющих водорослей, запахи йода и несвежей рыбы - это образ Торревьеха 25 лет назад. Всё изменилось после того, когда эти места облюбовали бизнесмены, хозяева строительных и подрядных компаний. И затем потребовалось всего лишь несколько лет, чтобы превратить унылое побережье Торревьеха в ультрамодный испанский город-курорт.



Во второй половине 20-го века в Торревьехе активно начала развиваться туристическая отрасль, началось массовое строительство туристической и жилой недвижимости. Первыми Торревьеху облюбовали англичане ещё в середине 90-х, а за ними потянулись и жители других европейских стран.



К достопримечательностям города Торревьеха можно отнести набережную города – она красива, уютна, здесь находится большое количество магазинчиков, кафе и ресторанов, а также замечательные скульптуры и памятники, например, памятник Человеку Моря (Monumento al hombre del mar), скульптура Красивая Лола (Estatua de la Bella Lola), памятник культурам Средиземноморья (Monumento a la sculturas del Mediterráneo).



Интересна и одновременно печальна история Красивой Лолы: по преданию, узнав, что ее возлюбленный трагически погиб в море, Лола отказалась в это поверить и сидела на берегу днями и ночами, вглядываясь вдаль, в надежде когда-нибудь увидеть корабль, на котором ее суженый отправился в море.



Архитектурные достопримечательности Торревьехи представлены Старой Башней, или Башней Мавра и церковью Непорочного Зачатия (Iglesia Arciprestal de la Inmaculada Concepción). Эта церковь была построена на месте предыдущего храма 18-го века, разрушенного землетрясением 1829 года. При её восстановлении использовали камни древней сторожевой башни.



В Торревьехе находится большое количество интересных музеев. В Музее Моря и Соли (Museo del Mar y de la Sal) можно узнать много интересных фактов о главном промысле города – добыче и производстве соли, а также о традициях местного рыболовства, судостроения, мореплавания. Дополнит информацию о ведущем в Европе соляном месторождении и производстве Информационно-выставочный центр соляной промышленности (Centro de Interpretación de laIndustria Salinera).



В Музее Хабанера «Рикардо Ла Фуэнте» (Museo de la Habanera «Ricardo La fuente») можно познакомиться с своеобразной визитной карточкой Торревьехи – традиционном пении местных моряков под названием «хабанера», а также о музыканте Рикардо Ла Фуэнте Агуадо, возродившем эту прекрасную традицию и основавшем международный вокальный фестиваль «Хабанерас». Фестиваль проводится с 1955 года и проходит на импровизированной сцене прямо на берегу моря. Стиль пения «хабанера» — дань уважения морякам провинции Аликанете, которые когда-то отправились торговать на Кубу, а по возвращении «привезли» с собой популярные кубинские мелодии.



Музыкальную сферу культурной жизни города представляет и Дворец Музыки (Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja), построенный в 1999 году. Необычный фасад здания и внутренне оформление своими формами напоминают различные музыкальные инструменты: например, ступени лестницы сделаны как клавиши фортепиано, а перила изображают нотные знаки. Во Дворце Музыки находится муниципальная консерватория, в которой можно обучиться игре на любом музыкальном инструменте не только детям, но и взрослым. Также здесь присутствует и концертный зал, в котором выступают испанские и европейские исполнители.



Музей естественной истории (Museode Historia Natural) наглядно иллюстрирует интересный животный и растительный мир Торревьехи и ее окрестностей; в Музее Страстной недели (Museo de la Semana Santa) можно узнать всё об особенностях и истории празднования в Торревьехе Страстной недели; Музей книгопечатания (Exposición Museo gráfica de la Imprenta) содержит большое количество древних и исторических книг, образцов переплета, а также первые книгопечатные станки 19-го века.



Очень интересен Музей Вертепов (Museo de los Belenes), в котором можно увидеть самые разнообразные красочные вертепы мастеров со всего мира, в том числе и самые миниатюрные, изготовленные из фарфора, который используется в стоматологии. Вертеп - ящик с марионетками, служивший местом для устройства кукольных представлений на библейские и комические сюжеты.

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 1 этап, Салинас де Торревьеха - Торревьеха



Есть в Торревьехе и плавучие музеи-суда: подводная лодка S-61 Дельфин (Museo Flotante Submarino S-61 Delfín), патрульный корабль таможни Альбатрос III (Museo Flotante Patrullerode Vigilancia Aduanera Albatros III) и парусник Паскуаль Флорес (El Pailebote Pascual Flores).



Важная составляющая любого испанского города – это рынки. На испанские рынки активно и с удовольствием ходят не только местные жители, но и отдыхающие туристы. А на крупнейший в регионе рынок Торревьехи приезжают из многих близлежащих городов Коста Бравы.



Рынок Торревьехи вмещает 1 200 торговых мест и работает по пятницам с 9 до 14 ч. Расположен на улице Delfina Viudes и занимает площадь 80 тысяч кв. м. На рынке продают всё – от свежайших местных овощей и фруктов, оливок и сыров до одежды, обуви и самых разных аксессуаров. Ближе к обеду продавцы скидывают цены или добавляют к покупке бонусом дополнительное количество товара.



В 10 километрах к северу от города Торревьеха располагается дельта реки Сегура (río Segura), в долине которой находится так называемый «огород Испании». Эта долина полностью снабжает всю страну и половину Европы цитрусовыми и другими овощными и фруктовыми культурами. Именно поэтому Торревьеха считается одним из самых экологически чистых и полезных для здоровья регионов континента.

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