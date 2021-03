E3 Saxo Bank Classic-2021. Результаты Категория:

Вчера, 19:12 Harelbeke - Harelbeke, 203,9 км 1 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck - Quick-Step 04:42:56 2 Florian Senechal (Fra) Deceuninck - Quick-Step 00:00:32 3 Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin-Fenix 4 Oliver Naesen (Bel) Ag2R Citroen Team 5 Zdeněk Štybar (Cze) Deceuninck - Quick-Step 6 Greg Van Avermaet (Bel) Ag2R Citroen Team 7 Dylan Van Baarle (Ned) Ineos Grenadiers 8 Markus Hoelgaard (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 00:01:28 9 Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Fenix 00:01:30 10 Marco Haller (Aut) Bahrain Victorious 11 Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma 12 Anthony Turgis (Fra) Total Direct Energie 00:01:34 13 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck - Quick-Step 00:02:12 14 Jasper Stuyven (Bel) Trek - Segafredo 15 Tiesj Benoot (Bel) Team Dsm 16 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal 00:02:47 17 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 18 Matteo Trentin (Ita) Uae Team Emirates 19 Dimitri Claeys (Bel) Team Qhubeka Assos 20 Stefan Küng (Sui) Groupama - Fdj 21 Jelle Wallays (Bel) Cofidis 00:02:49 22 Joris Nieuwenhuis (Ned) Team Dsm 00:02:56 23 Johan Jacobs (Sui) Movistar Team 24 Taco Van Der Hoorn (Ned) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 25 Thomas Pidcock (Gbr) Ineos Grenadiers 26 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck - Quick-Step 00:03:04 27 Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team 28 Jonas Koch (Ger) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 29 John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal 30 Sep Vanmarcke (Bel) Israel Start-Up Nation 31 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain Victorious 32 Michael Gogl (Aut) Team Qhubeka Assos 33 Mikkel Bjerg (Den) Uae Team Emirates 34 Rui Oliveira (Por) Uae Team Emirates 35 Edward Theuns (Bel) Trek - Segafredo 36 Arjen Livyns (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 37 Damien Touze (Fra) Ag2R Citroen Team 38 Jake Stewart (Gbr) Groupama - Fdj 39 Loïc Vliegen (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 40 Lindsay De Vylder (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 41 Dries Van Gestel (Bel) Total Direct Energie 42 Søren Kragh Andersen (Den) Team Dsm 43 Owain Doull (Gbr) Ineos Grenadiers 44 Alberto Bettiol (Ita) Ef Education - Nippo 45 Victor Campenaerts (Bel) Team Qhubeka Assos 46 Niki Terpstra (Ned) Total Direct Energie 47 Michael Schär (Sui) Ag2R Citroen Team 00:03:09 48 Rasmus Tiller (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 00:06:30 49 Nathan Van Hooydonck (Bel) Jumbo-Visma 00:10:18 50 Stan Dewulf (Bel) Ag2R Citroen Team 51 André Greipel (Ger) Israel Start-Up Nation 00:10:50 52 Dries De Bondt (Bel) Alpecin-Fenix 53 Juri Hollmann (Ger) Movistar Team 54 Luis Guillermo Mas Bonet (Esp) Movistar Team 55 Pascal Eenkhoorn (Ned) Jumbo-Visma 56 Robert Stannard (Aus) Team Bikeexchange 57 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain Victorious 58 Andrea Pasqualon (Ita) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 59 Jonas Iversby Hvideberg (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 60 Timo Roosen (Ned) Jumbo-Visma 61 Kévin Geniets (Lux) Groupama - Fdj 62 Alex Kirsch (Lux) Trek - Segafredo 63 Alexander Edmondson (Aus) Team Bikeexchange 64 Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal 00:12:47 65 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana - Premier Tech 66 Alexander Kristoff (Nor) Uae Team Emirates 67 Kristoffer Halvorsen (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 68 Tim Declercq (Bel) Deceuninck - Quick-Step 69 Fabian Lienhard (Sui) Groupama - Fdj 70 Mads Würtz Schmidt (Den) Israel Start-Up Nation 71 Ryan Gibbons (Rsa) Uae Team Emirates 72 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 73 Edvald Boasson Hagen (Nor) Total Direct Energie 74 Milan Menten (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 75 Olivier Le Gac (Fra) Groupama - Fdj 76 Benjamin Perry (Can) Astana - Premier Tech 77 Simone Consonni (Ita) Cofidis 78 Artyom Zakharov (Kaz) Astana - Premier Tech 79 Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 80 Ward Vanhoof (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 81 Jenthe Biermans (Bel) Israel Start-Up Nation 82 Alex Colman (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 83 André Rodrigues De Carvalho (Por) Cofidis 84 David Dekker (Ned) Jumbo-Visma 85 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 86 Michal Golas (Pol) Ineos Grenadiers 87 Maarten Wynants (Bel) Jumbo-Visma 88 Jelle Vanendert (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 89 Leonardo Basso (Ita) Ineos Grenadiers 90 Jack Bauer (Nzl) Team Bikeexchange 91 Boy Van Poppel (Ned) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 92 Imanol Erviti (Esp) Movistar Team 93 Quinn Simmons (Usa) Trek - Segafredo 94 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 95 Alexys Brunel (Fra) Groupama - Fdj 96 Szymon Sajnok (Pol) Cofidis 97 Gijs Van Hoecke (Bel) Ag2R Citroen Team 98 Emil Vinjebo (Den) Team Qhubeka Assos 99 Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Fenix 100 Otto Vergaerde (Bel) Alpecin-Fenix 101 Remy Mertz (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb DNF Norman Vahtra (Est) Israel Start-Up Nation DNF Chun Kai Feng (Tpe) Bahrain Victorious DNF Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious DNF Marcel Sieberg (Ger) Bahrain Victorious DNF Jonathan Milan (Ita) Bahrain Victorious DNF Florian Maitre (Fra) Total Direct Energie DNF Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Qhubeka Assos DNF Simon Clarke (Aus) Team Qhubeka Assos DNF Roberto González (Pan) Vini Zabu' DNF Leonardo Tortomasi (Ita) Vini Zabu' DNF Geoffrey Soupe (Fra) Total Direct Energie DNF Jan Petelin (Lux) Vini Zabu' DNF Damien Gaudin (Fra) Total Direct Energie DNF Rick Zabel (Ger) Israel Start-Up Nation DNF Syver Wærsted (Nor) Uno - X Pro Cycling Team DNF Anders Skaarseth (Nor) Uno - X Pro Cycling Team DNF Jasha Sütterlin (Ger) Team Dsm DNF Martin Alexander Salmon (Ger) Team Dsm DNF Wout Van Elzakker (Ned) Vini Zabu' DNF Nico Denz (Ger) Team Dsm DNF Lasse Norman Hansen (Den) Team Qhubeka Assos DNF Mads Pedersen (Den) Trek - Segafredo DNF Alexis Renard (Fra) Israel Start-Up Nation DNF Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecu) Ineos Grenadiers DNF Andrea Di Renzo (Ita) Vini Zabu' DNF Joab Schneiter (Sui) Vini Zabu' DNF Etienne Van Empel (Ned) Vini Zabu' DNF Cameron Wurf (Aus) Ineos Grenadiers DNF Nils Eekhoff (Ned) Team Dsm DNF Emils Liepins (Lat) Trek - Segafredo DNF Ivo Oliveira (Por) Uae Team Emirates DNF Aime De Gendt (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux DNF Gonzalo Serrano Rodriguez (Esp) Movistar Team DNF Michael Matthews (Aus) Team Bikeexchange DNF Luke Durbridge (Aus) Team Bikeexchange DNF Barnabás Peák (Hun) Team Bikeexchange DNF Alexander Konychev (Ita) Team Bikeexchange DNF Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal DNF Bert Van Lerberghe (Bel) Deceuninck - Quick-Step DNF Gabriel Cullaigh (Gbr) Movistar Team DNF Koen De Kort (Ned) Trek - Segafredo DNF Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama - Fdj DNF Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Gilles De Wilde (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Floris De Tier (Bel) Alpecin-Fenix DNF Cedric Beullens (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Petr Vakoč (Cze) Alpecin-Fenix DNF Tom Wirtgen (Lux) Bingoal Pauwels Sauces Wb DNF Joel Suter (Sui) Bingoal Pauwels Sauces Wb DNF Tom Paquot (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb DNF Aaron Van Poucke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Jens Keukeleire (Bel) Ef Education - Nippo DNF Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana - Premier Tech DNF Hugo Houle (Can) Astana - Premier Tech DNF Davide Martinelli (Ita) Astana - Premier Tech DNF Fernando Gaviria Rendon (Col) Uae Team Emirates DNF Tom Bohli (Sui) Cofidis DNF Ludwig De Winter (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux DNF Jean-Pierre Drucker (Lux) Cofidis DNF Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana - Premier Tech DNF Stefan Bissegger (Sui) Ef Education - Nippo DNF Fumiyuki Beppu (Jpn) Ef Education - Nippo DNF Sebastian Langeveld (Ned) Ef Education - Nippo DNF Julius Van Den Berg (Ned) Ef Education - Nippo DNF Jonas Rutsch (Ger) Ef Education - Nippo DNF Edoardo Affini (Ita) Jumbo-Visma DNF Julien Duval (Fra) Ag2R Citroen Team DNS Maciej Bodnar (Pol) Bora - Hansgrohe DNS Matthew Walls (Gbr) Bora - Hansgrohe DNS Nils Politt (Ger) Bora - Hansgrohe DNS Patrick Gamper (Aut) Bora - Hansgrohe DNS Marcus Burghardt (Ger) Bora - Hansgrohe DNS Daniel Oss (Ita) Bora - Hansgrohe DNS Juraj Sagan (Svk) Bora - Hansgrohe Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: E3 Saxo Bank Classic гонка Мирового тура классика Каспер Асгрен



