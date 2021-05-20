GP de Fourmies / La Voix du Nord-2025. Результаты

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 18:36
Fourmies - Fourmies, 193 км
|
1
|
Magnier Paul
|
Soudal Quick-Step
|
4:18:27
|
2
|
Bittner Pavel
|
Team Picnic PostNL
|
,,
|
3
|
Fedorov Yevgeniy
|
XDS Astana Team
|
,,
|
4
|
Fretin Milan
|
Cofidis
|
,,
|
5
|
Groenewegen Dylan
|
Team Jayco AlUla
|
,,
|
6
|
Wærenskjold Søren
|
Uno-X Mobility
|
,,
|
7
|
de Kleijn Arvid
|
Tudor Pro Cycling Team
|
,,
|
8
|
Kielich Timo
|
Alpecin - Deceuninck
|
,,
|
9
|
Crabbe Tom
|
Team Flanders - Baloise
|
,,
|
10
|
Mozzato Luca
|
Arkéa - B&B Hotels
|
,,
|
11
|
Einhorn Itamar
|
Israel - Premier Tech
|
,,
