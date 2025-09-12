"Дружба народов Северного Кавказа"-2025. Этап 9. Результаты

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 15:35
Нальчик - н/п Безенги центр, ГФ, 134,97 км
1. Осама Сбахи (Abu Dhabi Cycling Club)
2. Денис Савельев («Мангазея — Московский спорт»)
3. Савва Новиков («Мангазея — Московский спорт»)
Генеральная классификация после 9 этапа:
1. Савва Новиков («Мангазея — Московский спорт»)
