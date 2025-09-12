VeloNEWS
"Дружба народов Северного Кавказа"-2025. Этап 7. Результаты

"Дружба народов Северного Кавказа"-2025, многодневная велогонка,

"Дружба народов Северного Кавказа"-2025, многодневная велогонка,

 

 

 

н/п Нижний Архыз - Территория Специальной Астрофизической Обсерватории, ITT, 15,88 км

 

1. Ильяс Садыков («Мангазея — Московский спорт») — 37:49
2. Сергей Куликов («Волга Юнион») — 37:53
3. Даниил Пронский (Team Vino — North Qazaqstan region) — 38:33

...

5. Савва Новиков («Мангазея — Московский спорт») — 38:49 

Комментарии

  • error
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (14)
    error-Фото
    У Власова контракт с Борой на этот год и на следующий тоже... возможно он не будет генералить даже на "недельках"... но это спорт...
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (14)
    Astanaforever-Фото
    С победой Пеллиццари на этом супергорном этапе в Боре по-видимому места уже не будет Власову. Только вот зачем он нужен Астане?
  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (3)
    Гонщик-Фото

    Цитата: shekn
    Вопрос в том сколько Альмейда привезет 
    А поивезёт ли вообще? Он же не Пога и не Рембо . Хотя если у Вини будет кризис как на Туре , секунд 15 навезёт . Разделка менее 30 км у профи считаю испанским стыдом , Ганна главный фавор .

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (14)
    Гонщик-Фото

    Алмейда и Виня , оба не супер раздельщики , так что заедут плюс минус одинаково , а вот остальные претенденты на подиум , кто во что горазд , Пидкока скорее всего вытеснят из тройки .

  • shekn
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (3)
    shekn-Фото

    Вопрос в том сколько Альмейда привезет 

  • error
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (14)
    error-Фото

    Алмейда пожалуй посильней Вини на разделке... тем более на восстановлении.. ибо лучше готов.. и у него нет ТдФ в ногах..

    Вини пока вывозит команда.. и разрыв созданный вначале.. пока еще небыло западания формы..

    И Хиндли и Пеллицари еще вполне могут разобрать Пидкока... начиная с равнинной разделки, которая у Пидкока "никакая" от слова совсем..

    И Дель Мундо не совсем территория Тома..

    Короче интрига сохраняется...

    Как справедливо заметил Отар.. в первой 6-ке у всех есть за что и с кем бороться... Это не турнир 2-х киборгов на ТдФ.. интересно...

     

     

  • nightbuster33
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (14)
    nightbuster33-Фото

    Торопится не надо. Завтра разделка. Для победы в гонке достаточно даже с преимуществом в секунду,как на этапе так и в общем зачете,так что фейрверка не будет.Артисты устали!

  • Геродот
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (14)
    Геродот-Фото

    Интересно, что хочет сказать Гриша Нирман, когда говорит мол мы нехорошо себя чувствуем, висим в лидерах почти на зубах и так далее... Зачем он это говорит? Не по простоте же душевной)) А зачем?

  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Разделка равнинная и здесь много что может изменится

  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (14)
    Николай Н.-Фото

    Завтра разделка и видно, что Вингегор и Алмейда берегли силы. Завтра у них будет личные разборки. Пидкок молодец сегодня не то что не проиграл, а даже немного добавил в разрыве от 4 места.

