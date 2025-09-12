"Дружба народов Северного Кавказа"-2025. Этап 7. Результаты

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 14:00
н/п Нижний Архыз - Территория Специальной Астрофизической Обсерватории, ITT, 15,88 км
1. Ильяс Садыков («Мангазея — Московский спорт») — 37:49
2. Сергей Куликов («Волга Юнион») — 37:53
3. Даниил Пронский (Team Vino — North Qazaqstan region) — 38:33
...
5. Савва Новиков («Мангазея — Московский спорт») — 38:49
