"Дружба народов Северного Кавказа"-2025. Этап 7. Результаты

Алмейда пожалуй посильней Вини на разделке... тем более на восстановлении.. ибо лучше готов.. и у него нет ТдФ в ногах..

Вини пока вывозит команда.. и разрыв созданный вначале.. пока еще небыло западания формы..

И Хиндли и Пеллицари еще вполне могут разобрать Пидкока... начиная с равнинной разделки, которая у Пидкока "никакая" от слова совсем..

И Дель Мундо не совсем территория Тома..

Короче интрига сохраняется...

Как справедливо заметил Отар.. в первой 6-ке у всех есть за что и с кем бороться... Это не турнир 2-х киборгов на ТдФ.. интересно...