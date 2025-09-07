"Дружба народов Северного Кавказа"-2025. Этап 3. Результаты

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Вчера, 15:29
Лабинск - Лабинск, 123,26 км
1. Василий Строков (Республика Беларусь / «Минск»)
2. Савва Новиков («Мангазея - Московский спорт»)
3. Владимир Гороховик (Республика Беларусь / «Минск»)
Генеральная классификация после 3 этапа:
1. Савва Новиков («Мангазея - Московский спорт»)
2. Королёк Евгений (Республика Беларусь) 0:15
3. Гороховик Владимир (ВК "Минск") 0:19
