"Дружба народов Северного Кавказа"-2025. Этап 3. Результаты

Цитата: dyneema

Этап, если честно, разочаровал. Всё-таки покорение такой горы предполагает какие-то атаки, неожиданные отъезды и отвалы, преодоление себя и соперников. А тут... Заехали все как по нотам, Эмираты тянули, Йонас вообще поступил как обычно поступает в последнее время -- пристроился за самой быстрой майкой с надписью UAE, и спокойно ехал.

Это как про анекдот про Ватсона и сигары в заднице. Так же и Винни - без надписи UAE впереди уже не может))