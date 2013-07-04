"Дружба народов Северного Кавказа"-2025. Этап 5. Результаты

- Категория:
Черкесск, кольцевая гонка, 49,9 км
1. Максим Попов (Тюменская область)
2. Евгений Королек (Республика Беларусь)
3. Артемий Хомяков («Мангазея - Московский спорт»)
Генеральная классификация после 5 этапа:
1. Савва Новиков («Мангазея - Московский спорт»)
