"Дружба народов Северного Кавказа"-2025. Этап 5. Результаты

 

Черкесск, кольцевая гонка, 49,9 км

 

1. Максим Попов (Тюменская область)

2. Евгений Королек (Республика Беларусь)

3. Артемий Хомяков («Мангазея - Московский спорт»)

 

 

 

"Дружба народов Северного Кавказа"-2025. Этап 5. Результаты

 

 

 

Генеральная классификация после 5 этапа:

 

 

 

Генеральная классификация после 5 этапа:

1. Савва Новиков («Мангазея - Московский спорт») 

 

 

 



 

 

  1. Имя: Николай

    Невозмутимый

    Вчера, 16:44 | Регистрация: 21.05.2023

    А тут есть какой-нибудь общий зачёт?

    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      Сегодня, 00:05 | Регистрация: 4.07.2013

      Николай, есть, после каждого этапа публикуют. Прочтите еще раз внимательней и найдете.

