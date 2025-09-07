VeloNEWS
"Дружба народов Северного Кавказа"-2025. Этап 4. Результаты

"Дружба народов Северного Кавказа"-2025. Этап 4. Результаты

"Дружба народов Северного Кавказа"-2025. Этап 4. Результаты

 

 

 

Лабинск - н/п Петровское, 139,75 км

 

1. Савва Новиков («Мангазея - Московский спорт»)

2. Даниил Мальцев («Мангазея - Московский спорт»)

3. Кирилл Миллер («Волга Юнион»)

 

Генеральная классификация после 4 этапа:

 

1. Савва Новиков («Мангазея - Московский спорт»)

