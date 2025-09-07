"Дружба народов Северного Кавказа"-2025. Этап 4. Результаты

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 16:44
Лабинск - н/п Петровское, 139,75 км
1. Савва Новиков («Мангазея - Московский спорт»)
2. Даниил Мальцев («Мангазея - Московский спорт»)
3. Кирилл Миллер («Волга Юнион»)
Генеральная классификация после 4 этапа:
1. Савва Новиков («Мангазея - Московский спорт»)
