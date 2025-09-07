"Дружба народов Северного Кавказа"-2025. Этап 4. Результаты

Цитата: nightbuster33

Рядом со школой для умственно отсталых устроили свалку из автомобильных шин.Так вот,эти школьники устроили игру;один устраивался внутри шины,а другой скатывал эту шину с горки.Сидящий внутри,в какой-то момент вываливался из шины и долго лежал, не мог прийдти в себя.Тогда подходил другой,пытался поднять его со словами:Ну ты,ДУРАК, вставай! Когда встречаешь родственную душу, надо радоваться,а не оскорблять.

Ну так радуйся своeму родственнику Vadi...кто же запрещает.