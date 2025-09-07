"Дружба народов Северного Кавказа"-2025. Этап 2. Результаты

Цитата: ittrainbow

не очень понимаю стратегию Эмиратов



вчера еще была опция попытаться раздергать Йонаса, Солер был в 3 с половиной минутах, на двоих с Альмейдой были опциями в генерале



но вчера Солер отсиделся в группетто и поймал 20 минут, казалось бы включил режим грегари - но сегодня поехал кататься по отрывам перед Англиру



если стратегия - "оставить Альмейду один-на-один с Висмой и собрать мешок этапов" - то окей, но думаю такая команда как ОАЭ не должна ставить генерал в такой низкий приоритет



Не совсем понимаю стратегию Эмиратов. Уволили "гонщика"(расторгли контракт) и позволяют ему пиариться? Это не просто антиреклама, а плевок себе(?) в лицо! Или скорее в лицо хозяев команды! Ну так давно заметно, что с мозгами там(в руководстве команды) не дружат!