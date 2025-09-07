"Дружба народов Северного Кавказа"-2025. Этап 2. Результаты

- Категория:
Майкоп - н/п Казённо-Кужорский, 138,1 км
1. Евгений Королек (Республика Беларусь);
2. Савва Новиков («Мангазея - Московский спорт»);
3. Владимир Гороховик (Республика Беларусь / «Минск»)
Генеральная классификация после 2 этапа:
1. Савва Новиков («Мангазея - Московский спорт»)
2. Королёк Евгений (Республика Беларусь) 0:09
3. Гороховик Владимир (Республика Беларусь /ВК "Минск") 0:17
Горная классификация после 2 этапа:
1. Шпаковский Вячеслав (Республика Беларусь / РЦОП)
Очковая классификация после 2 этапа:
1. Савва Новиков («Мангазея - Московский спорт»)
