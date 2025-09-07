VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

"Дружба народов Северного Кавказа"-2025. Этап 2. Результаты

"Дружба народов Северного Кавказа"-2025. Этап 2. Результаты

"Дружба народов Северного Кавказа"-2025. Этап 2. Результаты

"Дружба народов Северного Кавказа"-2025. Этап 2. Результаты

 

 

 

 

Майкоп - н/п Казённо-Кужорский, 138,1 км

 

1. Евгений Королек (Республика Беларусь);
2. Савва Новиков («Мангазея - Московский спорт»);
3. Владимир Гороховик (Республика Беларусь / «Минск»)

 

 

 

 

 

 

Генеральная классификация после 2 этапа:

 

1. Савва Новиков («Мангазея - Московский спорт»)

2. Королёк Евгений (Республика Беларусь) 0:09
3. Гороховик Владимир (Республика Беларусь /ВК "Минск") 0:17

 

 

 

 

 

 

 

Горная классификация после 2 этапа:

1. Шпаковский Вячеслав (Республика Беларусь / РЦОП)

 

Очковая классификация после 2 этапа:

1. Савва Новиков («Мангазея - Московский спорт»)

 

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

23 августа - 14 сентября 2025

Vuelta a Espana

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

2 - 7 сентября 2025

Tour of Britain

12 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Quebec

14 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Montreal

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2025?

Комментарии

  • jerzyk
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (13)
    jerzyk-Фото
    Цитата: ittrainbow
    не очень понимаю стратегию Эмиратов
     
    вчера еще была опция попытаться раздергать Йонаса, Солер был в 3 с половиной минутах, на двоих с Альмейдой были опциями в генерале
     
    но вчера Солер отсиделся в группетто и поймал 20 минут, казалось бы включил режим грегари - но сегодня поехал кататься по отрывам перед Англиру
     
    если стратегия - "оставить Альмейду один-на-один с Висмой и собрать мешок этапов" - то окей, но думаю такая команда как ОАЭ не должна ставить генерал в такой низкий приоритет
    Не совсем понимаю стратегию Эмиратов. Уволили "гонщика"(расторгли контракт) и позволяют ему пиариться? Это не просто антиреклама, а плевок себе(?) в лицо! Или скорее в лицо хозяев команды! Ну так давно заметно, что с мозгами там(в руководстве команды) не дружат!
  • vova-55
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (9)
    vova-55-Фото

    Очень тяжелый, королевский горный этап под номером 13 и в пятницу...

    Желаю всем добраться до финиша целыми!

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (9)
    Гонщик-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Две горы 1 категории и Англеру это круто. Тут выживут настоящие горняки. Подкок будет атаковать.
    Что-то как-то слабо верится что Пидкок не вывалит , поедут то уже на все деньги .
  • василий
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (9)
    василий-Фото

    Все тут развалится Пидкок вообще вывалится Астана должна попробывать

  • kabachok
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (13)
    kabachok-Фото
    Йонас едет, а вот Алмейда и сотоварищи не поспевают. видимо в Эмирейтс это поняли от того и пляшут.
    (ну, я так думаю, а там - х\з.)
  • shekn
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (9)
    shekn-Фото

    Жду минуту как минимум от Йонаса 

  • ittrainbow
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (13)
    ittrainbow-Фото
    ну не сдаваться же заранее в Генерале, просто потому что Йонас едет

    ладно бы кто угодно другой, но ЮАЕ единственные кто с Висмой по силе состава сравним
  • shekn
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (13)
    shekn-Фото

    Дубль есть. Ждём третий 

  • shekn
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (17)
    shekn-Фото
    Вы так и не поняли о чем я
  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (9)
    Николай Н.-Фото

    Две горы 1 категории и Англеру это круто. Тут выживут настоящие горняки. Подкок будет атаковать.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

4 сентября

Laurens De Plus (INEOS Grenadiers)

Marc Brustenga Masague (Equipo Kern Pharma)

Jambaljamts Sainbayar (Burgos - Burpellet - BH)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11465
2 Педерсен М. (Den) (LTK) 4555
3 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 4366
4 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4291
5 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 3862
6 Роглич П. (Slo) (RBH) 3825
7 Вингегор Й. (Den) (TVL) 3751
8 Онли О. (GBr) (TPP) 3278
9 О'Коннор Б. (Aus) (JAY) 3260
10 Липовиц Ф. (Ger) (RBH) 3207

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2025 (29)
Август 2025 (181)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)
Май 2025 (215)
Апрель 2025 (166)