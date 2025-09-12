VeloNEWS
"Дружба народов Северного Кавказа"-2025. Этап 8. Результаты

"Дружба народов Северного Кавказа"-2025. Этап 8. Результаты

 

 

 

ГТК Архыз «Романтик» - Черкесск 119,6 км

 

1. Мамыр Сташ (Республиа Адыгея)
2. Савва Новиков («Мангазея — Московский спорт»)
3. Евгений Королек (Республика Беларусь)


Генеральная классификация после 8 этапа:
1. Савва Новиков («Мангазея — Московский спорт»)

Комментарии

  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (12)
    Николай Н.-Фото

    Эта сокращённая разделка в итоге ни чего в генерале не изменила, почти все на своих местах. А Ганна всё же взял свой этап.

  • Стриж
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (12)
    Стриж-Фото
    Ганна- поздравления Арабам и честь нужно знать Йонас - молодец А я говорил - хуже выглядит датчанин чем на Туре , на спад идет - если португалец не попытается в субботу атаковать - то локти будет кусать себе конечно Но 40 сек есть И это вам не Тур где все было ясно после 1 недели практически. Робот он один - где Погачар-->Погачар все ясно сразу
  • Невозмутимый
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (12)
    Невозмутимый-Фото

    Наконец-то Ганна не второй. Наконец-то Винигор возьмёт гранд тур

  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (12)
    Astanaforever-Фото
    Повезло Вини. Пусть проставляется протестующим.
  • kabachok
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (12)
    kabachok-Фото

    Ганне поздравления, Вайну - соболезнования. 

    (Курдюкову не нравится вингегоровское чихание. да и сопливит он, кмк.)

     

  • error
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (12)
    error-Фото

    ..Да уж.. разделку подрезали до пролога.. и как бы что есть... что нету её..

    ..Ганна великий!..

  • Victor
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (12)
    Victor-Фото

    Ну и в чём смысл использовать аэродинамический шлем без визора? Был бы визор, может и сэкономил бы эту секунду Вайн.

  • diplomat
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (12)
    diplomat-Фото

    Все правильно. Пора бы и честь знать UAE.

  • kwwk
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (12)
    kwwk-Фото

    Ганна на Вуэльту приехал за этим этапом, семнадцать этапов отмучился и свое взял.

    Эмираты проехали сильно.

    Пидкок сново красава.

    Винни в целом неплохо, сокращение этапа пошло ему на пользу, но на оставшиеся этапы памперс думаю усилить надо, генерал еще не решен.

  • Ser Gio
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (12)
    Ser Gio-Фото
    Можно только гадать, сколько бы отыграл Алмейда, если б не сократили разделку. Вини пока на тоненького, и форма на спад идет похоже.

