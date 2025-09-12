"Дружба народов Северного Кавказа"-2025. Этап 8. Результаты

- Категория:
ГТК Архыз «Романтик» - Черкесск 119,6 км
1. Мамыр Сташ (Республиа Адыгея)
2. Савва Новиков («Мангазея — Московский спорт»)
3. Евгений Королек (Республика Беларусь)
Генеральная классификация после 8 этапа:
1. Савва Новиков («Мангазея — Московский спорт»)
