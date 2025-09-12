"Дружба народов Северного Кавказа"-2025. Этап 8. Результаты

Ганна на Вуэльту приехал за этим этапом, семнадцать этапов отмучился и свое взял.

Эмираты проехали сильно.

Пидкок сново красава.

Винни в целом неплохо, сокращение этапа пошло ему на пользу, но на оставшиеся этапы памперс думаю усилить надо, генерал еще не решен.