Gran Premio citta di Peccioli - Coppa Sabatini-2025. Результаты

- Сегодня, 17:28
Peccioli - Peccioli, 197,6 км
1
del Toro Isaac
UAE Team Emirates - XRG
4:46:56
2
Thomas Benjamin
Cofidis
0:05
3
Granger Ben
Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente
0:08
4
Scaroni Christian
XDS Astana Team
0:28
5
Delettre Alexandre
Team TotalEnergies
0:32
6
Hirschi Marc
Tudor Pro Cycling Team
,,
7
Carapaz Richard
EF Education - EasyPost
,,
8
Miquel Pau
Equipo Kern Pharma
,,
9
Christen Jan
UAE Team Emirates - XRG
,,
10
Piganzoli Davide
Team Polti VisitMalta
