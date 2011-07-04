Giro della Toscana - Memorial Alfredo Martini-2025. Результаты

- Категория:
Pontedera - Pontedera, 189,4 км
1. Isaac Del Toro (Mex) UAE Team Emirates XRG
2. Michael Storer (Aus) Tudor 0:14
3. Steff Cras (Bel) Team TotalEnergies
4. Yannis Voisard (Swi) Tudor 0:16
5. Alessandro Pinarello (Ita) VF Group - Bardiani CSF - Faizanè
6. Christian Scaroni (Ita) XDS Astana Team
7. Jordan Jegat (Fra) Team TotalEnergies
8. Davide Piganzoli (Ita) Polti VisitMalta
9. Richard Carapaz (Ecu) EF Education - EasyPost
10. Davide Formolo (Ita) Movistar
