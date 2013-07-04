VeloNEWS
GP Industria & Artigianato -2025. Результаты

GP Industria & Artigianato-2025. Результаты

GP Industria & Artigianato -2025. Результаты

 

GP Industria & Artigianato -2025. Результаты

 

 

Larciano - Larciano, 196,3 км

 

 

1

 

Isaac Del Toro Romero (Mex) Uae Team Emirates Xrg

 

4:32:47

 

 

2

 

Christian Scaroni (Ita) Xds Astana Team

 

0:00:00

 

 

3

 

Davide Piganzoli (Ita) Team Polti Visitmalta

 

0:00:06

 

 

4

 

Felix Engelhardt (Ger) Team Jayco Alula

 

0:00:23

 

 

5

 

Alexandre Delettre (Fra) Totalenergies

 

 

 

 

6

 

Louis Barre (Fra) Intermarché - Wanty

 

 

 

 

7

 

Marc Hirschi (Sui) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

8

 

Johannes Kulset (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

9

 

Simone Velasco (Ita) Xds Astana Team

 

0:00:49

 

 

10

 

Filippo Magli (Ita) Vf Group Bardianicsf-Faizane'

 

 

 

 

11

 

Vincenzo Albanese (Ita) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

12

 

Diego Ulissi (Ita) Xds Astana Team

 

 

 

 

13

 

Markus Hoelgaard (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

14

 

Xabier Berasategi Garmendia (Esp) Euskaltel-Euskadi

 

 

 

 

15

 

Odd Christian Eiking (Nor) Unibet Tietema Rockets

 

 

 

 

16

 

Rui Costa (Por) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

17

 

Francesco Busatto (Ita) Intermarché - Wanty

 

 

 

 

18

 

Cesare Chesini (Ita) Mbh Bank Ballan Csb

 

 

 

 

19

 

Lorenzo Milesi (Ita) Movistar Team

 

 

 

 

20

 

Haimar Etxeberria Ansalas (Esp) Equipo Kern Pharma

 

 

 

 

21

 

Ben Granger (Gbr) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente

 

 

 

 

22

 

Stefano Oldani (Ita) Cofidis

 

 

 

 

23

 

Joris Delbove (Fra) Totalenergies

 

 

 

 

24

 

Davide Bais (Ita) Team Polti Visitmalta

 

 

 

 

25

 

Alessio Martinelli (Ita) Vf Group Bardianicsf-Faizane'

 

 

 

 

26

 

Giovanni Carboni (Ita) Unibet Tietema Rockets

 

 

 

 

27

 

Davide De Pretto (Ita) Team Jayco Alula

 

 

 

 

28

 

Mattia Bais (Ita) Team Polti Visitmalta

 

 

 

 

29

 

Ander Okamika Bengoetxea (Esp) Burgos-Burpellet-Bh

 

 

 

 

30

 

Unai Iribar Jauregi (Esp) Equipo Kern Pharma

 

 

 

 

31

 

Simone Gualdi (Ita) Wanty - Nippo - Re Uz

 

 

 

 

32

 

Lorenzo Quartucci (Ita) Solution Tech Vini Fantini

 

 

 

 

33

 

Andrii Ponomar (Ukr) Petrolike

 

 

 

 

34

 

Davide Formolo (Ita) Movistar Team

 

 

 

 

35

 

Lorenzo Rota (Ita) Intermarché - Wanty

 

 

 

 

36

 

Alberto Bettiol (Ita) Xds Astana Team

 

 

 

 

37

 

Jefferson Cepeda (Ecu) Ef Education - Easypost

 

0:00:54

 

 

38

 

Mathieu Burgaudeau (Fra) Totalenergies

 

0:01:03

 

 

39

 

Urko Berrade Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma

 

 

 

 

40

 

Sylvain Moniquet (Bel) Cofidis

 

 

 

 

41

 

Georg Zimmermann (Ger) Intermarché - Wanty

 

 

 

 

42

 

Jan Christen (Sui) Uae Team Emirates Xrg

 

0:01:11

 

 

43

 

Richard Carapaz (Ecu) Ef Education - Easypost

 

0:01:39

 

 

44

 

Michael Storer (Aus) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

45

 

Samuel Fernandez Garcia (Esp) Caja Rural-Seguros Rga

 

0:01:57

 

 

46

 

Andrea Cantoni (Ita) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente

 

0:02:07

 

 

47

 

Lorenzo Conforti (Ita) Vf Group Bardianicsf-Faizane'

 

 

 

 

48

 

Clement Alleno (Fra) Burgos-Burpellet-Bh

 

 

 

 

49

 

Adrien Maire (Fra) Unibet Tietema Rockets

 

 

 

 

50

 

Ludovico Crescioli (Ita) Team Polti Visitmalta

 

 

 

 

51

 

Merhawi Kudus (Eri) Burgos-Burpellet-Bh

 

 

 

 

52

 

Kyrylo Tsarenko (Ukr) Solution Tech Vini Fantini

 

 

 

 

53

 

Owen Geleijn (Ned) Unibet Tietema Rockets

 

 

 

 

54

 

Magnus Kulset (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

55

 

Kevin Colleoni (Ita) Intermarché - Wanty

 

 

 

 

56

 

Matteo Fabbro (Ita) Solution Tech Vini Fantini

 

 

 

 

57

 

Alessandro Tonelli (Ita) Team Polti Visitmalta

 

 

 

 

58

 

Diego Pescador Castro (Col) Movistar Team

 

 

 

 

59

 

Samuele Zoccarato (Ita) Team Polti Visitmalta

 

0:02:12

 

 

60

 

Kevin Inkelaar (Ned) Unibet Tietema Rockets

 

0:02:17

 

 

61

 

Natnael Tesfazion (Eri) Movistar Team

 

0:02:19

 

 

62

 

Alex Diaz Alvarez (Esp) Caja Rural-Seguros Rga

 

0:03:28

 

 

63

 

David Delgado Higueruelo (Esp) Burgos-Burpellet-Bh

 

0:03:40

 

 

64

 

Francesco Parravano (Ita) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente

 

 

 

 

65

 

Simon Dalby (Den) Uno-X Mobility

 

0:04:02

 

 

66

 

Paul Double (Gbr) Team Jayco Alula

 

0:04:32

 

 

67

 

Roberto González (Pan) Solution Tech Vini Fantini

 

0:04:42

 

 

68

 

Vicente Rojas Naranjo (Chi) Vf Group Bardianicsf-Faizane'

 

 

 

 

69

 

Yannis Voisard (Sui) Tudor Pro Cycling Team

 

0:05:25

 

 

70

 

Rafal Majka (Pol) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

71

 

Pablo Torres Arias (Esp) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

72

 

Benjamin Thomas (Fra) Cofidis

 

 

 

 

73

 

Txomin Juaristi Arrieta (Esp) Euskaltel-Euskadi

 

 

 

 

74

 

Mateo Pablo Ramirez Torres (Ecu) Uae Team Emirates Gen-Z

 

 

 

 

75

 

Donzé Robin Donzé Robin (Sui) Tudor Pro Cycling Team U23

 

 

 

 

76

 

Eduard Prades Reverter (Esp) Caja Rural-Seguros Rga

 

 

 

 

77

 

Jordan Jegat (Fra) Totalenergies

 

 

 

 

78

 

Antonio Angulo Sampedro (Esp) Burgos-Burpellet-Bh

 

 

 

 

79

 

Anthon Charmig (Den) Xds Astana Team

 

0:06:54

 

 

80

 

Alexander Kamp (Den) Intermarché - Wanty

 

 

 

 

81

 

Jon Agirre Egaña (Esp) Euskaltel-Euskadi

 

 

 

 

82

 

Ciro Perez Alvarez (Uru) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente

 

 

 

 

83

 

Tommaso Rigatti (Ita) Gragnano Sporting Club

 

 

 

 

84

 

Samuele Battistella (Ita) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

85

 

Pau Miquel Delgado (Esp) Equipo Kern Pharma

 

 

 

 

86

 

Mikel Bizkarra Etxegibel (Esp) Euskaltel-Euskadi

 

 

 

 

87

 

Jonathan Lastra Martinez (Esp) Cofidis

 

 

 

 

88

 

Cedrik Bakke Christophersen (Nor) Unibet Tietema Rockets

 

 

 

 

89

 

Samuel Bertolli (Ita) Solution Tech Vini Fantini

 

 

 

 

90

 

Valerio Conti (Ita) Solution Tech Vini Fantini

 

 

 

 

DNF

 

Arthur Kluckers (Lux) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

DNF

 

Joel Suter (Sui) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

DNF

 

Roland Thalmann (Sui) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

DNF

 

Tommaso Dati (Ita) Biesse - Carrera - Premac

 

 

 

 

DNF

 

Clement Izquierdo (Fra) Cofidis

 

 

 

 

DNF

 

Dylan Teuns (Bel) Cofidis

 

 

 

 

DNF

 

Jack Rootkin-Gray (Gbr) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

DNF

 

Max Walker (Gbr) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

DNF

 

Pelayo Sanchez Mayo (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

DNF

 

Gonzalo Serrano Rodriguez (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

DNF

 

Kevin David Castillo Miranda (Col) Team Sistecredito

 

 

 

 

DNF

 

Clément Champoussin (Fra) Xds Astana Team

 

 

 

 

DNF

 

Henok Mulueberhan (Eri) Xds Astana Team

 

 

 

 

DNF

 

Welay Berhe (Eth) Team Jayco Alula

 

 

 

 

DNF

 

Alessandro De Marchi (Ita) Team Jayco Alula

 

 

 

 

DNF

 

Jelte Krijnsen (Ned) Team Jayco Alula

 

 

 

 

DNF

 

Alessandro Covi (Ita) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

DNF

 

Vegard Stake Laengen (Nor) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

DNF

 

Julen Arriola-Bengoa Beitia (Esp) Caja Rural-Seguros Rga

 

 

 

 

DNF

 

Jan Castellon Ribalta (Esp) Caja Rural-Seguros Rga

 

 

 

 

DNF

 

Francisco Joel Peñuela Sandoval (Ven) Caja Rural-Seguros Rga

 

 

 

 

DNF

 

Tyler Stites (Usa) Caja Rural-Seguros Rga

 

 

 

 

DNF

 

Nil Gimeno Ferrer (Esp) Equipo Kern Pharma

 

 

 

 

DNF

 

Mikel Retegi Goñi (Esp) Equipo Kern Pharma

 

 

 

 

DNF

 

Ibon Ruiz Sedano (Esp) Equipo Kern Pharma

 

 

 

 

DNF

 

Louis Sutton (Gbr) Euskaltel-Euskadi

 

 

 

 

DNF

 

Jokin Murguialday (Esp) Euskaltel-Euskadi

 

 

 

 

DNF

 

Unai Zubeldia Elduaien (Esp) Euskaltel-Euskadi

 

 

 

 

DNF

 

Jonas Hem Hvideberg (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

DNF

 

Ådne Holter (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

DNF

 

Tobias Svarre (Den) Team Coloquick

 

 

 

 

DNF

 

Carlos Samudio Carrera (Pan) Solution Tech Vini Fantini

 

 

 

 

DNF

 

Alan Jousseaume (Fra) Totalenergies

 

 

 

 

DNF

 

Pierre Latour (Fra) Totalenergies

 

 

 

 

DNF

 

Valentin Retailleau (Fra) Totalenergies

 

 

 

 

DNF

 

Sergio Meris (Ita) Unibet Tietema Rockets

 

 

 

 

DNF

 

Luca Paletti (Ita) Vf Group Bardianicsf-Faizane'

 

 

 

 

DNF

 

Filippo Fiorelli (Ita) Vf Group Bardianicsf-Faizane'

 

 

 

 

DNF

 

Martin Marcellusi (Ita) Vf Group Bardianicsf-Faizane'

 

 

 

 

DNF

 

Jose Manuel Diaz Gallego (Esp) Burgos-Burpellet-Bh

 

 

 

 

DNF

 

Josh Burnett (Nzl) Burgos-Burpellet-Bh

 

 

 

 

DNF

 

Simone Lucca (Ita) Gragnano Sporting Club

 

 

 

 

DNF

 

Andrea De Totto (Ita) Gragnano Sporting Club

 

 

 

 

DNF

 

Lorenzo Cataldo (Ita) Gragnano Sporting Club

 

 

 

 

DNF

 

Lorenzo Boschi (Ita) Gragnano Sporting Club

 

 

 

 

DNF

 

Mattia Piccini (Ita) Gragnano Sporting Club

 

 

 

 

DNF

 

Alessio Ninci (Ita) Gragnano Sporting Club

 

 

 

 

DNF

 

Negasi Haylu Abreha (Eth) Sam - Vitalcare - Dynatek

 

 

 

 

DNF

 

Andrea Nannini (Ita) Sam - Vitalcare - Dynatek

 

 

 

 

DNF

 

Filippo Dignani (Ita) Sam - Vitalcare - Dynatek

 

 

 

 

DNF

 

Christian Danilo Pase (Ita) Sam - Vitalcare - Dynatek

 

 

 

 

DNF

 

Sebastiano Minoia (Ita) Sam - Vitalcare - Dynatek

 

 

 

 

DNF

 

Marco Fermanelli (Ita) Sam - Vitalcare - Dynatek

 

 

 

 

DNF

 

Marco Merola (Ita) Sam - Vitalcare - Dynatek

 

 

 

 

DNF

 

Matteo Ambrosini (Ita) Mbh Bank Ballan Csb

 

 

 

 

DNF

 

Edoardo Cipollini (Ita) Mbh Bank Ballan Csb

 

 

 

 

DNF

 

Fabio Felline (Ita) Mbh Bank Ballan Csb

 

 

 

 

DNF

 

Bálint Makrai (Hun) Mbh Bank Ballan Csb

 

 

 

 

DNF

 

Pavel Novák (Cze) Mbh Bank Ballan Csb

 

 

 

 

DNF

 

Leonardo Vesco (Ita) Mbh Bank Ballan Csb

 

 

 

 

DNF

 

Killian O Brien (Irl) Petrolike

 

 

 

 

DNF

 

Jesus Uriel Chaparro Flores (Mex) Petrolike

 

 

 

 

DNF

 

Lorenzo Galimberti (Ita) Petrolike

 

 

 

 

DNF

 

Yeferson Cebastian Camargo Pineda (Col) Petrolike

 

 

 

 

DNF

 

David Ruvalcaba Reyes (Mex) Petrolike

 

 

 

 

DNF

 

Cesar Leonel Cisneros Muñiz (Mex) Petrolike

 

 

 

 

DNF

 

Matteo Spreafico (Ita) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente

 

 

 

 

DNF

 

Carro' Simone Carro' Simone (Ita) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente

 

 

 

 

DNF

 

John Roberts (Gbr) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente

 

 

 

 

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: GP Industria Artigianato-2025 Гран-при Индустрия Артиджинато-2025 велогонка категории 1. Pro однодневная велогонка

  1. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Вчера, 17:46 | Регистрация: 8.07.2017

    Не даёт о себе побзабыть - молодой и рьяный Исаак

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Республики Гаити и Французской Республики
  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:43 | Регистрация: 30.06.2017

    Мексиканец всех потушил. И в команде и в пелотоне. Даже Аюсо сбежал от его побед.После Поги 16 побед, у него 10. и у Алмейды. Всех порвет в сл. сезоне.

    Вся жизнь это гонка.
  3. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:16 | Регистрация: 4.07.2013

    Что-то не помню я такую гонку...

