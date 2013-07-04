GP Industria & Artigianato -2025. Результаты

- Категория:
- Вчера, 17:17
|
|
Larciano - Larciano, 196,3 км
|
|
|
1
|
|
Isaac Del Toro Romero (Mex) Uae Team Emirates Xrg
|
|
4:32:47
|
|
|
2
|
|
Christian Scaroni (Ita) Xds Astana Team
|
|
0:00:00
|
|
|
3
|
|
Davide Piganzoli (Ita) Team Polti Visitmalta
|
|
0:00:06
|
|
|
4
|
|
Felix Engelhardt (Ger) Team Jayco Alula
|
|
0:00:23
|
|
|
5
|
|
Alexandre Delettre (Fra) Totalenergies
|
|
|
|
|
6
|
|
Louis Barre (Fra) Intermarché - Wanty
|
|
|
|
|
7
|
|
Marc Hirschi (Sui) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
8
|
|
Johannes Kulset (Nor) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
9
|
|
Simone Velasco (Ita) Xds Astana Team
|
|
0:00:49
|
|
|
10
|
|
Filippo Magli (Ita) Vf Group Bardianicsf-Faizane'
|
|
|
|
|
11
|
|
Vincenzo Albanese (Ita) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
12
|
|
Diego Ulissi (Ita) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
13
|
|
Markus Hoelgaard (Nor) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
14
|
|
Xabier Berasategi Garmendia (Esp) Euskaltel-Euskadi
|
|
|
|
|
15
|
|
Odd Christian Eiking (Nor) Unibet Tietema Rockets
|
|
|
|
|
16
|
|
Rui Costa (Por) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
17
|
|
Francesco Busatto (Ita) Intermarché - Wanty
|
|
|
|
|
18
|
|
Cesare Chesini (Ita) Mbh Bank Ballan Csb
|
|
|
|
|
19
|
|
Lorenzo Milesi (Ita) Movistar Team
|
|
|
|
|
20
|
|
Haimar Etxeberria Ansalas (Esp) Equipo Kern Pharma
|
|
|
|
|
21
|
|
Ben Granger (Gbr) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente
|
|
|
|
|
22
|
|
Stefano Oldani (Ita) Cofidis
|
|
|
|
|
23
|
|
Joris Delbove (Fra) Totalenergies
|
|
|
|
|
24
|
|
Davide Bais (Ita) Team Polti Visitmalta
|
|
|
|
|
25
|
|
Alessio Martinelli (Ita) Vf Group Bardianicsf-Faizane'
|
|
|
|
|
26
|
|
Giovanni Carboni (Ita) Unibet Tietema Rockets
|
|
|
|
|
27
|
|
Davide De Pretto (Ita) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
28
|
|
Mattia Bais (Ita) Team Polti Visitmalta
|
|
|
|
|
29
|
|
Ander Okamika Bengoetxea (Esp) Burgos-Burpellet-Bh
|
|
|
|
|
30
|
|
Unai Iribar Jauregi (Esp) Equipo Kern Pharma
|
|
|
|
|
31
|
|
Simone Gualdi (Ita) Wanty - Nippo - Re Uz
|
|
|
|
|
32
|
|
Lorenzo Quartucci (Ita) Solution Tech Vini Fantini
|
|
|
|
|
33
|
|
Andrii Ponomar (Ukr) Petrolike
|
|
|
|
|
34
|
|
Davide Formolo (Ita) Movistar Team
|
|
|
|
|
35
|
|
Lorenzo Rota (Ita) Intermarché - Wanty
|
|
|
|
|
36
|
|
Alberto Bettiol (Ita) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
37
|
|
Jefferson Cepeda (Ecu) Ef Education - Easypost
|
|
0:00:54
|
|
|
38
|
|
Mathieu Burgaudeau (Fra) Totalenergies
|
|
0:01:03
|
|
|
39
|
|
Urko Berrade Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma
|
|
|
|
|
40
|
|
Sylvain Moniquet (Bel) Cofidis
|
|
|
|
|
41
|
|
Georg Zimmermann (Ger) Intermarché - Wanty
|
|
|
|
|
42
|
|
Jan Christen (Sui) Uae Team Emirates Xrg
|
|
0:01:11
|
|
|
43
|
|
Richard Carapaz (Ecu) Ef Education - Easypost
|
|
0:01:39
|
|
|
44
|
|
Michael Storer (Aus) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
45
|
|
Samuel Fernandez Garcia (Esp) Caja Rural-Seguros Rga
|
|
0:01:57
|
|
|
46
|
|
Andrea Cantoni (Ita) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente
|
|
0:02:07
|
|
|
47
|
|
Lorenzo Conforti (Ita) Vf Group Bardianicsf-Faizane'
|
|
|
|
|
48
|
|
Clement Alleno (Fra) Burgos-Burpellet-Bh
|
|
|
|
|
49
|
|
Adrien Maire (Fra) Unibet Tietema Rockets
|
|
|
|
|
50
|
|
Ludovico Crescioli (Ita) Team Polti Visitmalta
|
|
|
|
|
51
|
|
Merhawi Kudus (Eri) Burgos-Burpellet-Bh
|
|
|
|
|
52
|
|
Kyrylo Tsarenko (Ukr) Solution Tech Vini Fantini
|
|
|
|
|
53
|
|
Owen Geleijn (Ned) Unibet Tietema Rockets
|
|
|
|
|
54
|
|
Magnus Kulset (Nor) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
55
|
|
Kevin Colleoni (Ita) Intermarché - Wanty
|
|
|
|
|
56
|
|
Matteo Fabbro (Ita) Solution Tech Vini Fantini
|
|
|
|
|
57
|
|
Alessandro Tonelli (Ita) Team Polti Visitmalta
|
|
|
|
|
58
|
|
Diego Pescador Castro (Col) Movistar Team
|
|
|
|
|
59
|
|
Samuele Zoccarato (Ita) Team Polti Visitmalta
|
|
0:02:12
|
|
|
60
|
|
Kevin Inkelaar (Ned) Unibet Tietema Rockets
|
|
0:02:17
|
|
|
61
|
|
Natnael Tesfazion (Eri) Movistar Team
|
|
0:02:19
|
|
|
62
|
|
Alex Diaz Alvarez (Esp) Caja Rural-Seguros Rga
|
|
0:03:28
|
|
|
63
|
|
David Delgado Higueruelo (Esp) Burgos-Burpellet-Bh
|
|
0:03:40
|
|
|
64
|
|
Francesco Parravano (Ita) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente
|
|
|
|
|
65
|
|
Simon Dalby (Den) Uno-X Mobility
|
|
0:04:02
|
|
|
66
|
|
Paul Double (Gbr) Team Jayco Alula
|
|
0:04:32
|
|
|
67
|
|
Roberto González (Pan) Solution Tech Vini Fantini
|
|
0:04:42
|
|
|
68
|
|
Vicente Rojas Naranjo (Chi) Vf Group Bardianicsf-Faizane'
|
|
|
|
|
69
|
|
Yannis Voisard (Sui) Tudor Pro Cycling Team
|
|
0:05:25
|
|
|
70
|
|
Rafal Majka (Pol) Uae Team Emirates Xrg
|
|
|
|
|
71
|
|
Pablo Torres Arias (Esp) Uae Team Emirates Xrg
|
|
|
|
|
72
|
|
Benjamin Thomas (Fra) Cofidis
|
|
|
|
|
73
|
|
Txomin Juaristi Arrieta (Esp) Euskaltel-Euskadi
|
|
|
|
|
74
|
|
Mateo Pablo Ramirez Torres (Ecu) Uae Team Emirates Gen-Z
|
|
|
|
|
75
|
|
Donzé Robin Donzé Robin (Sui) Tudor Pro Cycling Team U23
|
|
|
|
|
76
|
|
Eduard Prades Reverter (Esp) Caja Rural-Seguros Rga
|
|
|
|
|
77
|
|
Jordan Jegat (Fra) Totalenergies
|
|
|
|
|
78
|
|
Antonio Angulo Sampedro (Esp) Burgos-Burpellet-Bh
|
|
|
|
|
79
|
|
Anthon Charmig (Den) Xds Astana Team
|
|
0:06:54
|
|
|
80
|
|
Alexander Kamp (Den) Intermarché - Wanty
|
|
|
|
|
81
|
|
Jon Agirre Egaña (Esp) Euskaltel-Euskadi
|
|
|
|
|
82
|
|
Ciro Perez Alvarez (Uru) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente
|
|
|
|
|
83
|
|
Tommaso Rigatti (Ita) Gragnano Sporting Club
|
|
|
|
|
84
|
|
Samuele Battistella (Ita) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
85
|
|
Pau Miquel Delgado (Esp) Equipo Kern Pharma
|
|
|
|
|
86
|
|
Mikel Bizkarra Etxegibel (Esp) Euskaltel-Euskadi
|
|
|
|
|
87
|
|
Jonathan Lastra Martinez (Esp) Cofidis
|
|
|
|
|
88
|
|
Cedrik Bakke Christophersen (Nor) Unibet Tietema Rockets
|
|
|
|
|
89
|
|
Samuel Bertolli (Ita) Solution Tech Vini Fantini
|
|
|
|
|
90
|
|
Valerio Conti (Ita) Solution Tech Vini Fantini
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Arthur Kluckers (Lux) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Joel Suter (Sui) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Roland Thalmann (Sui) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Tommaso Dati (Ita) Biesse - Carrera - Premac
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Clement Izquierdo (Fra) Cofidis
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Dylan Teuns (Bel) Cofidis
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Jack Rootkin-Gray (Gbr) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Max Walker (Gbr) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Pelayo Sanchez Mayo (Esp) Movistar Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Gonzalo Serrano Rodriguez (Esp) Movistar Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Kevin David Castillo Miranda (Col) Team Sistecredito
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Clément Champoussin (Fra) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Henok Mulueberhan (Eri) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Welay Berhe (Eth) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Alessandro De Marchi (Ita) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Jelte Krijnsen (Ned) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Alessandro Covi (Ita) Uae Team Emirates Xrg
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Vegard Stake Laengen (Nor) Uae Team Emirates Xrg
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Julen Arriola-Bengoa Beitia (Esp) Caja Rural-Seguros Rga
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Jan Castellon Ribalta (Esp) Caja Rural-Seguros Rga
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Francisco Joel Peñuela Sandoval (Ven) Caja Rural-Seguros Rga
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Tyler Stites (Usa) Caja Rural-Seguros Rga
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Nil Gimeno Ferrer (Esp) Equipo Kern Pharma
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Mikel Retegi Goñi (Esp) Equipo Kern Pharma
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Ibon Ruiz Sedano (Esp) Equipo Kern Pharma
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Louis Sutton (Gbr) Euskaltel-Euskadi
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Jokin Murguialday (Esp) Euskaltel-Euskadi
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Unai Zubeldia Elduaien (Esp) Euskaltel-Euskadi
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Jonas Hem Hvideberg (Nor) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Ådne Holter (Nor) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Tobias Svarre (Den) Team Coloquick
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Carlos Samudio Carrera (Pan) Solution Tech Vini Fantini
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Alan Jousseaume (Fra) Totalenergies
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Pierre Latour (Fra) Totalenergies
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Valentin Retailleau (Fra) Totalenergies
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Sergio Meris (Ita) Unibet Tietema Rockets
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Luca Paletti (Ita) Vf Group Bardianicsf-Faizane'
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Filippo Fiorelli (Ita) Vf Group Bardianicsf-Faizane'
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Martin Marcellusi (Ita) Vf Group Bardianicsf-Faizane'
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Jose Manuel Diaz Gallego (Esp) Burgos-Burpellet-Bh
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Josh Burnett (Nzl) Burgos-Burpellet-Bh
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Simone Lucca (Ita) Gragnano Sporting Club
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Andrea De Totto (Ita) Gragnano Sporting Club
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Lorenzo Cataldo (Ita) Gragnano Sporting Club
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Lorenzo Boschi (Ita) Gragnano Sporting Club
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Mattia Piccini (Ita) Gragnano Sporting Club
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Alessio Ninci (Ita) Gragnano Sporting Club
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Negasi Haylu Abreha (Eth) Sam - Vitalcare - Dynatek
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Andrea Nannini (Ita) Sam - Vitalcare - Dynatek
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Filippo Dignani (Ita) Sam - Vitalcare - Dynatek
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Christian Danilo Pase (Ita) Sam - Vitalcare - Dynatek
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Sebastiano Minoia (Ita) Sam - Vitalcare - Dynatek
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Marco Fermanelli (Ita) Sam - Vitalcare - Dynatek
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Marco Merola (Ita) Sam - Vitalcare - Dynatek
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Matteo Ambrosini (Ita) Mbh Bank Ballan Csb
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Edoardo Cipollini (Ita) Mbh Bank Ballan Csb
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Fabio Felline (Ita) Mbh Bank Ballan Csb
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Bálint Makrai (Hun) Mbh Bank Ballan Csb
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Pavel Novák (Cze) Mbh Bank Ballan Csb
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Leonardo Vesco (Ita) Mbh Bank Ballan Csb
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Killian O Brien (Irl) Petrolike
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Jesus Uriel Chaparro Flores (Mex) Petrolike
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Lorenzo Galimberti (Ita) Petrolike
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Yeferson Cebastian Camargo Pineda (Col) Petrolike
|
|
|
|
|
DNF
|
|
David Ruvalcaba Reyes (Mex) Petrolike
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Cesar Leonel Cisneros Muñiz (Mex) Petrolike
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Matteo Spreafico (Ita) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Carro' Simone Carro' Simone (Ita) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente
|
|
|
|
|
DNF
|
|
John Roberts (Gbr) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente
|
|
|
