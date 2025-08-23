Тур де л'Авенир-2025. Этап 6b

- Категория:
Montvalezan - La Rosière, ITT, 10.3 км
1
Seixas Paul
France
24.16,46
2
Nordhagen Jørgen
Norway
0.27,59
3
Widar Jarno
Belgium
0.32,78
4
Finn Lorenzo
Italy
0.40,6
5
Torres Pablo
Spain
0.58,06
6
Ramírez Mateo
Ecuador
1.13,16
7
Øxenberg Peter
Denmark
1.40,59
8
Decomble Maxime
France
1.49,05
9
Bock Max
Germany
1.55,1
10
Fougner Eivind Broholt
Norway
2.05,97
11
van Zanden Otto
Netherlands
2.07,06
12
Tuckwell Luke
Australia
2.09,67
13
Schoofs Jasper
Belgium
2.14,26
14
Huber Jan
Switzerland
2.14,78
15
Rowe Elliot
Great Britain
2.18,97
16
Omrzel Jakob
Slovenia
2.24,9
17
Lopes Lucas
Portugal
2.27,28
18
Rafferty Adam
Ireland
2.32,19
19
Pattinson Tomos
Great Britain
2.42,91
20
Ward Jack
Australia
2.56,28
21
Thornley Callum
Great Britain
2.57,71
22
Peace Oliver
Great Britain
3.00,72
23
Marriage Zac
Australia
3.03,56
24
Basaraba Mykhailo
UCI WCC Men's Team
3.04,8
25
Frydkjær Patrick Boje
Denmark
3.05,94
26
Valenti Luke
Canada
3.06,32
27
Marolt Jaka
Slovenia
3.06,75
28
Aznar Hugo
Spain
3.09,34
29
Gualdi Simone
Italy
3.10,05
30
Gruszczynski Filip
Poland
3.10,17
31
Baudry Julian
Australia
3.14,51
32
Bush Jacob
Great Britain
3.14,96
33
Borgo Alessandro
Italy
3.21,1
34
Goszczurny Patryk
Poland
3.23,04
35
Přidal Tomáš
Czech Republic
3.24,28
36
Svarre Tobias
Denmark
3.24,51
37
Schrettl Marco
Austria
3.28,91
38
Martí Pau
Spain
3.34,23
39
Caudell Ezra
United States
3.36,33
40
Dalby Simon
Denmark
3.36,81
41
Kessler Cole
United States
3.38,81
42
Dockx Aaron
Belgium
3.42,17
43
Barbas Rafael
Portugal
3.43,2
44
Koech Silas
Germany
3.44,33
45
Muñoz Jaider
Colombia
3.46,28
46
Donzé Robin
Switzerland
3.47,45
47
Ježek Václav
Czech Republic
3.48,85
48
Høydahl Jonas Kind
Norway
3.50,87
49
Rex Tim
Belgium
3.53,17
50
Garcia Estiven
Colombia
3.59,88
51
Michels Jente
Belgium
4.00,38
52
Azanza Ibai
Spain
4.00,52
53
Mellby Joel
Sweden
4.01,16
54
Dunham Ethan
United States
4.01,82
55
Zumsteg Nicola
Switzerland
4.02,77
56
Dunwoody Seth
Ireland
4.06,35
57
Fietzke Paul
Germany
4.06,61
58
Hlady Gavin
United States
4.10,0
59
Wallenborn Arno
Luxembourg
4.10,1
60
Kockelmann Mathieu
Luxembourg
4.11,35
61
Donati Davide
Italy
4.12,89
62
O'Connor Ronan
Ireland
4.14,96
63
Meehan Jamie
Ireland
4.18,38
64
O'Brien Liam
Ireland
4.25,09
65
Mattio Pietro
Italy
4.31,0
66
Walton Jonas
Canada
4.31,42
67
Eeman Kamiel
Belgium
4.36,49
68
Browning Fergus
Australia
4.38,04
69
Putz Sebastian
Austria
4.43,33
70
Loulergue Victor
France
4.45,64
71
Zapata Mauricio
Colombia
4.50,38
72
Kess Alexandre
Luxembourg
5.01,27
73
Komac Nejc
Slovenia
5.06,36
74
L'Hote Antoine
France
5.13,18
75
Marín Miguel Ángel
Colombia
5.31,13
76
Crause Pedri
UCI WCC Men's Team
5.32,09
77
Kessler Bruno
Germany
5.35,16
78
Tavares Gonçalo
Portugal
5.40,88
79
Hashikawa Jo
Japan
5.43,98
80
Monteros Luis
Ecuador
5.46,23
81
García Carlos Alfonso
Mexico
5.49,19
82
Leidert Louis
Germany
5.51,55
83
Gauthier Jérôme
Canada
5.58,63
84
Magnusson Isak
Sweden
6.00,2
85
Prieto José Antonio
Mexico
6.00,92
86
Hobbs Noah
Great Britain
6.01,57
87
Reinderink Joris
Netherlands
6.04,99
88
Iwamura Genji
Japan
6.06,57
89
Bittman Adam
Czech Republic
6.08,53
90
Macias Cesar
Mexico
6.10,7
91
Martins João
Portugal
6.11,8
92
Bashlykov Vladislav
Kazakhstan
6.17,01
93
Medway Jackson
Australia
6.17,65
94
Bévort Carl-Frederik
Denmark
6.22,62
95
White Robert Jacob
Ecuador
6.26,81
96
Matuszewski Franciszek
Poland
6.29,31
97
Prieto José Juan
Mexico
6.32,57
98
Zarate Michael
Mexico
6.33,82
99
Hayashibara Shoma
Japan
6.35,8
100
Pita Alejandro Bladimir
Ecuador
6.42,41
101
Danklof Bram
Netherlands
6.45,45
102
Paumann David
Austria
6.50,88
103
Lesueur Louka
France
6.55,92
104
Casagrande Diego
Switzerland
6.57,78
105
Feurstein Kilian
Austria
6.58,82
106
Turconi Filippo
Italy
7.10,47
107
Ury Noé
Luxembourg
7.15,69
108
Cusack Nathan
United States
7.22,92
109
Pomorski Michał
Poland
7.26,57
110
Turk Aljaž
Slovenia
7.32,37
111
de Jong Nino
Netherlands
7.46,21
112
Lennartsson Hugo
Sweden
9.08,03
113
Gonzalez Erick Emanuel
Mexico
9.17,57
Итоговая генеральная классификация:
1
Seixas Paul
France
18:51:01
2
Widar Jarno
Belgium
0:40
3
Nordhagen Jørgen
Norway
0:44
4
Finn Lorenzo
Italy
0:47
5
Decomble Maxime
France
1:20
6
Ramírez Mateo
Ecuador
1:36
7
Torres Pablo
Spain
2:18
8
Bock Max
Germany
3:29
9
Øxenberg Peter
Denmark
4:47
10
Tuckwell Luke
Australia
5:21
11
Huber Jan
Switzerland
5:23
12
Thornley Callum
Great Britain
5:38
13
Omrzel Jakob
Slovenia
6:16
14
Dalby Simon
Denmark
6:45
15
Lopes Lucas
Portugal
8:57
16
Gualdi Simone
Italy
9:33
17
Gruszczynski Filip
Poland
9:37
18
Rowe Elliot
Great Britain
10:02
19
van Zanden Otto
Netherlands
10:27
20
O'Brien Liam
Ireland
11:31
21
Přidal Tomáš
Czech Republic
12:13
22
Wallenborn Arno
Luxembourg
13:26
23
Schrettl Marco
Austria
13:56
24
Schoofs Jasper
Belgium
15:42
25
Donzé Robin
Switzerland
16:18
26
Fougner Eivind Broholt
Norway
16:44
27
Borgo Alessandro
Italy
17:03
28
Svarre Tobias
Denmark
17:13
29
Rex Tim
Belgium
18:35
30
Valenti Luke
Canada
18:37
31
Muñoz Jaider
Colombia
22:31
32
Høydahl Jonas Kind
Norway
25:20:00
33
Ward Jack
Australia
27:01:00
34
Mattio Pietro
Italy
27:24:00
35
Eeman Kamiel
Belgium
27:26:00
36
Fietzke Paul
Germany
31:18:00
37
Peace Oliver
Great Britain
31:54:00
38
Frydkjær Patrick Boje
Denmark
33:13:00
39
Zumsteg Nicola
Switzerland
33:15:00
40
Turconi Filippo
Italy
33:31:00
41
Rafferty Adam
Ireland
33:54:00
42
Dunham Ethan
United States
|
34:23:00
|
43
|
Mellby Joel
|
Sweden
|
34:58:00
|
44
|
Barbas Rafael
|
Portugal
|
35:09:00
|
45
|
Martí Pau
|
Spain
|
35:36:00
|
46
|
Browning Fergus
|
Australia
|
35:48:00
|
47
|
Pattinson Tomos
|
Great Britain
|
36:51:00
|
48
|
Marriage Zac
|
Australia
|
37:32:00
|
49
|
Goszczurny Patryk
|
Poland
|
37:52:00
|
50
|
Kessler Cole
|
United States
|
37:59:00
|
51
|
Kess Alexandre
|
Luxembourg
|
38:29:00
|
52
|
Donati Davide
|
Italy
|
39:16:00
|
53
|
Dockx Aaron
|
Belgium
|
39:24:00
|
54
|
L'Hote Antoine
|
France
|
40:03:00
|
55
|
Tavares Gonçalo
|
Portugal
|
40:26:00
|
56
|
Michels Jente
|
Belgium
|
41:20:00
|
57
|
Meehan Jamie
|
Ireland
|
42:08:00
|
58
|
Zapata Mauricio
|
Colombia
|
42:11:00
|
59
|
Loulergue Victor
|
France
|
42:53:00
|
60
|
Hashikawa Jo
|
Japan
|
43:46:00
|
61
|
Putz Sebastian
|
Austria
|
44:40:00
|
62
|
Aznar Hugo
|
Spain
|
44:55:00
|
63
|
Marolt Jaka
|
Slovenia
|
44:57:00
|
64
|
Basaraba Mykhailo
|
UCI WCC Men's Team
|
45:10:00
|
65
|
Dunwoody Seth
|
Ireland
|
46:46:00
|
66
|
Bush Jacob
|
Great Britain
|
47:27:00
|
67
|
Ježek Václav
|
Czech Republic
|
47:37:00
|
68
|
Caudell Ezra
|
United States
|
47:46:00
|
69
|
Monteros Luis
|
Ecuador
|
49:29:00
|
70
|
Crause Pedri
|
UCI WCC Men's Team
|
50:42:00
|
71
|
Marín Miguel Ángel
|
Colombia
|
50:57:00
|
72
|
Iwamura Genji
|
Japan
|
51:10:00
|
73
|
Koech Silas
|
Germany
|
52:05:00
|
74
|
O'Connor Ronan
|
Ireland
|
52:46:00
|
75
|
Hobbs Noah
|
Great Britain
|
53:05:00
|
76
|
Paumann David
|
Austria
|
54:06:00
|
77
|
Feurstein Kilian
|
Austria
|
54:17:00
|
78
|
White Robert Jacob
|
Ecuador
|
54:24:00
|
79
|
Kockelmann Mathieu
|
Luxembourg
|
54:39:00
|
80
|
Medway Jackson
|
Australia
|
55:05:00
|
81
|
Reinderink Joris
|
Netherlands
|
55:35:00
|
82
|
Casagrande Diego
|
Switzerland
|
55:44:00
|
83
|
Azanza Ibai
|
Spain
|
56:00:00
|
84
|
Bévort Carl-Frederik
|
Denmark
|
56:02:00
|
85
|
Bittman Adam
|
Czech Republic
|
56:07:00
|
86
|
Martins João
|
Portugal
|
,,
|
87
|
Garcia Estiven
|
Colombia
|
56:42:00
|
88
|
Magnusson Isak
|
Sweden
|
57:00:00
|
89
|
Bashlykov Vladislav
|
Kazakhstan
|
59:23:00
|
90
|
Hlady Gavin
|
United States
|
59:40:00
|
91
|
Kessler Bruno
|
Germany
|
1:00:16
|
92
|
Lesueur Louka
|
France
|
1:00:17
|
93
|
Leidert Louis
|
Germany
|
1:00:18
|
94
|
Walton Jonas
|
Canada
|
1:00:48
|
95
|
Komac Nejc
|
Slovenia
|
1:01:49
|
96
|
García Carlos Alfonso
|
Mexico
|
1:02:30
|
97
|
Prieto José Antonio
|
Mexico
|
1:03:08
|
98
|
Prieto José Juan
|
Mexico
|
1:03:47
|
99
|
Matuszewski Franciszek
|
Poland
|
1:04:13
|
100
|
Macias Cesar
|
Mexico
|
1:06:05
|
101
|
Ury Noé
|
Luxembourg
|
1:06:58
|
102
|
Gauthier Jérôme
|
Canada
|
1:07:54
|
103
|
Hayashibara Shoma
|
Japan
|
1:08:05
|
104
|
Zarate Michael
|
Mexico
|
1:08:50
|
105
|
Danklof Bram
|
Netherlands
|
1:13:15
|
106
|
Baudry Julian
|
Australia
|
1:19:16
|
107
|
Pita Alejandro Bladimir
|
Ecuador
|
1:24:48
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (157)