Тур де л'Авенир-2025. Этап 6b

Montvalezan - La Rosière, ITT, 10.3 км

1

 Seixas Paul

France

      

24.16,46

2

 Nordhagen Jørgen

Norway

      

0.27,59

3

 Widar Jarno

Belgium

      

0.32,78

4

 Finn Lorenzo

Italy

      

0.40,6

5

 Torres Pablo

Spain

      

0.58,06

6

 Ramírez Mateo

Ecuador

      

1.13,16

7

 Øxenberg Peter

Denmark

      

1.40,59

8

 Decomble Maxime

France

      

1.49,05

9

 Bock Max

Germany

      

1.55,1

10

 Fougner Eivind Broholt

Norway

      

2.05,97

11

 van Zanden Otto

Netherlands

    

2.07,06

12

 Tuckwell Luke

Australia

      

2.09,67

13

 Schoofs Jasper

Belgium

      

2.14,26

14

 Huber Jan

Switzerland

    

2.14,78

15

 Rowe Elliot

Great Britain

    

2.18,97

16

 Omrzel Jakob

Slovenia

      

2.24,9

17

 Lopes Lucas

Portugal

      

2.27,28

18

 Rafferty Adam

Ireland

      

2.32,19

19

 Pattinson Tomos

Great Britain

    

2.42,91

20

 Ward Jack

Australia

      

2.56,28

21

 Thornley Callum

Great Britain

    

2.57,71

22

 Peace Oliver

Great Britain

    

3.00,72

23

 Marriage Zac

Australia

      

3.03,56

24

 Basaraba Mykhailo

UCI WCC Men's Team

  

3.04,8

25

 Frydkjær Patrick Boje

Denmark

      

3.05,94

26

 Valenti Luke

Canada

      

3.06,32

27

 Marolt Jaka

Slovenia

      

3.06,75

28

 Aznar Hugo

Spain

      

3.09,34

29

 Gualdi Simone

Italy

      

3.10,05

30

 Gruszczynski Filip

Poland

      

3.10,17

31

 Baudry Julian

Australia

      

3.14,51

32

 Bush Jacob

Great Britain

    

3.14,96

33

 Borgo Alessandro

Italy

      

3.21,1

34

 Goszczurny Patryk

Poland

      

3.23,04

35

 Přidal Tomáš

Czech Republic

    

3.24,28

36

 Svarre Tobias

Denmark

      

3.24,51

37

 Schrettl Marco

Austria

      

3.28,91

38

 Martí Pau

Spain

      

3.34,23

39

 Caudell Ezra

United States

    

3.36,33

40

 Dalby Simon

Denmark

      

3.36,81

41

 Kessler Cole

United States

    

3.38,81

42

 Dockx Aaron

Belgium

      

3.42,17

43

 Barbas Rafael

Portugal

      

3.43,2

44

 Koech Silas

Germany

      

3.44,33

45

 Muñoz Jaider

Colombia

      

3.46,28

46

 Donzé Robin

Switzerland

    

3.47,45

47

 Ježek Václav

Czech Republic

    

3.48,85

48

 Høydahl Jonas Kind

Norway

      

3.50,87

49

 Rex Tim

Belgium

      

3.53,17

50

 Garcia Estiven

Colombia

      

3.59,88

51

 Michels Jente

Belgium

      

4.00,38

52

 Azanza Ibai

Spain

      

4.00,52

53

 Mellby Joel

Sweden

      

4.01,16

54

 Dunham Ethan

United States

    

4.01,82

55

 Zumsteg Nicola

Switzerland

    

4.02,77

56

 Dunwoody Seth

Ireland

      

4.06,35

57

 Fietzke Paul

Germany

      

4.06,61

58

 Hlady Gavin

United States

    

4.10,0

59

 Wallenborn Arno

Luxembourg

    

4.10,1

60

 Kockelmann Mathieu

Luxembourg

    

4.11,35

61

 Donati Davide

Italy

      

4.12,89

62

 O'Connor Ronan

Ireland

      

4.14,96

63

 Meehan Jamie

Ireland

      

4.18,38

64

 O'Brien Liam

Ireland

      

4.25,09

65

 Mattio Pietro

Italy

      

4.31,0

66

 Walton Jonas

Canada

      

4.31,42

67

 Eeman Kamiel

Belgium

      

4.36,49

68

 Browning Fergus

Australia

      

4.38,04

69

 Putz Sebastian

Austria

      

4.43,33

70

 Loulergue Victor

France

      

4.45,64

71

 Zapata Mauricio

Colombia

      

4.50,38

72

 Kess Alexandre

Luxembourg

    

5.01,27

73

 Komac Nejc

Slovenia

      

5.06,36

74

 L'Hote Antoine

France

      

5.13,18

75

 Marín Miguel Ángel

Colombia

      

5.31,13

76

 Crause Pedri

UCI WCC Men's Team

  

5.32,09

77

 Kessler Bruno

Germany

      

5.35,16

78

 Tavares Gonçalo

Portugal

      

5.40,88

79

 Hashikawa Jo

Japan

      

5.43,98

80

 Monteros Luis

Ecuador

      

5.46,23

81

 García Carlos Alfonso

Mexico

      

5.49,19

82

 Leidert Louis

Germany

      

5.51,55

83

 Gauthier Jérôme

Canada

      

5.58,63

84

 Magnusson Isak

Sweden

      

6.00,2

85

 Prieto José Antonio

Mexico

      

6.00,92

86

 Hobbs Noah

Great Britain

    

6.01,57

87

 Reinderink Joris

Netherlands

    

6.04,99

88

 Iwamura Genji

Japan

      

6.06,57

89

 Bittman Adam

Czech Republic

    

6.08,53

90

 Macias Cesar

Mexico

      

6.10,7

91

 Martins João

Portugal

      

6.11,8

92

 Bashlykov Vladislav

Kazakhstan

    

6.17,01

93

 Medway Jackson

Australia

      

6.17,65

94

 Bévort Carl-Frederik

Denmark

      

6.22,62

95

 White Robert Jacob

Ecuador

      

6.26,81

96

 Matuszewski Franciszek

Poland

      

6.29,31

97

 Prieto José Juan

Mexico

      

6.32,57

98

 Zarate Michael

Mexico

      

6.33,82

99

 Hayashibara Shoma

Japan

      

6.35,8

100

 Pita Alejandro Bladimir

Ecuador

      

6.42,41

101

 Danklof Bram

Netherlands

    

6.45,45

102

 Paumann David

Austria

      

6.50,88

103

 Lesueur Louka

France

      

6.55,92

104

 Casagrande Diego

Switzerland

    

6.57,78

105

 Feurstein Kilian

Austria

      

6.58,82

106

 Turconi Filippo

Italy

      

7.10,47

107

 Ury Noé

Luxembourg

    

7.15,69

108

 Cusack Nathan

United States

    

7.22,92

109

 Pomorski Michał

Poland

      

7.26,57

110

 Turk Aljaž

Slovenia

      

7.32,37

111

 de Jong Nino

Netherlands

    

7.46,21

112

 Lennartsson Hugo

Sweden

      

9.08,03

113

 Gonzalez Erick Emanuel

Mexico

      

9.17,57
             

 

 

Итоговая генеральная классификация:

 

1

 Seixas Paul

France

      

18:51:01

2

 Widar Jarno

Belgium

      

0:40

3

 Nordhagen Jørgen

Norway

      

0:44

4

 Finn Lorenzo

Italy

      

0:47

5

 Decomble Maxime

France

      

1:20

6

 Ramírez Mateo

Ecuador

      

1:36

7

 Torres Pablo

Spain

      

2:18

8

 Bock Max

Germany

      

3:29

9

 Øxenberg Peter

Denmark

      

4:47

10

 Tuckwell Luke

Australia

      

5:21

11

 Huber Jan

Switzerland

    

5:23

12

 Thornley Callum

Great Britain

    

5:38

13

 Omrzel Jakob

Slovenia

      

6:16

14

 Dalby Simon

Denmark

      

6:45

15

 Lopes Lucas

Portugal

      

8:57

16

 Gualdi Simone

Italy

      

9:33

17

 Gruszczynski Filip

Poland

      

9:37

18

 Rowe Elliot

Great Britain

    

10:02

19

 van Zanden Otto

Netherlands

    

10:27

20

 O'Brien Liam

Ireland

      

11:31

21

 Přidal Tomáš

Czech Republic

    

12:13

22

 Wallenborn Arno

Luxembourg

    

13:26

23

 Schrettl Marco

Austria

      

13:56

24

 Schoofs Jasper

Belgium

      

15:42

25

 Donzé Robin

Switzerland

    

16:18

26

 Fougner Eivind Broholt

Norway

      

16:44

27

 Borgo Alessandro

Italy

      

17:03

28

 Svarre Tobias

Denmark

      

17:13

29

 Rex Tim

Belgium

      

18:35

30

 Valenti Luke

Canada

      

18:37

31

 Muñoz Jaider

Colombia

      

22:31

32

 Høydahl Jonas Kind

Norway

      

25:20:00

33

 Ward Jack

Australia

      

27:01:00

34

 Mattio Pietro

Italy

      

27:24:00

35

 Eeman Kamiel

Belgium

      

27:26:00

36

 Fietzke Paul

Germany

      

31:18:00

37

 Peace Oliver

Great Britain

    

31:54:00

38

 Frydkjær Patrick Boje

Denmark

      

33:13:00

39

 Zumsteg Nicola

Switzerland

    

33:15:00

40

 Turconi Filippo

Italy

      

33:31:00

41

 Rafferty Adam

Ireland

      

33:54:00

42

 Dunham Ethan

United States

    

34:23:00

43

 Mellby Joel

Sweden

      

34:58:00

44

 Barbas Rafael

Portugal

      

35:09:00

45

 Martí Pau

Spain

      

35:36:00

46

 Browning Fergus

Australia

      

35:48:00

47

 Pattinson Tomos

Great Britain

    

36:51:00

48

 Marriage Zac

Australia

      

37:32:00

49

 Goszczurny Patryk

Poland

      

37:52:00

50

 Kessler Cole

United States

    

37:59:00

51

 Kess Alexandre

Luxembourg

    

38:29:00

52

 Donati Davide

Italy

      

39:16:00

53

 Dockx Aaron

Belgium

      

39:24:00

54

 L'Hote Antoine

France

      

40:03:00

55

 Tavares Gonçalo

Portugal

      

40:26:00

56

 Michels Jente

Belgium

      

41:20:00

57

 Meehan Jamie

Ireland

      

42:08:00

58

 Zapata Mauricio

Colombia

      

42:11:00

59

 Loulergue Victor

France

      

42:53:00

60

 Hashikawa Jo

Japan

      

43:46:00

61

 Putz Sebastian

Austria

      

44:40:00

62

 Aznar Hugo

Spain

      

44:55:00

63

 Marolt Jaka

Slovenia

      

44:57:00

64

 Basaraba Mykhailo

UCI WCC Men's Team

  

45:10:00

65

 Dunwoody Seth

Ireland

      

46:46:00

66

 Bush Jacob

Great Britain

    

47:27:00

67

 Ježek Václav

Czech Republic

    

47:37:00

68

 Caudell Ezra

United States

    

47:46:00

69

 Monteros Luis

Ecuador

      

49:29:00

70

 Crause Pedri

UCI WCC Men's Team

  

50:42:00

71

 Marín Miguel Ángel

Colombia

      

50:57:00

72

 Iwamura Genji

Japan

      

51:10:00

73

 Koech Silas

Germany

      

52:05:00

74

 O'Connor Ronan

Ireland

      

52:46:00

75

 Hobbs Noah

Great Britain

    

53:05:00

76

 Paumann David

Austria

      

54:06:00

77

 Feurstein Kilian

Austria

      

54:17:00

78

 White Robert Jacob

Ecuador

      

54:24:00

79

 Kockelmann Mathieu

Luxembourg

    

54:39:00

80

 Medway Jackson

Australia

      

55:05:00

81

 Reinderink Joris

Netherlands

    

55:35:00

82

 Casagrande Diego

Switzerland

    

55:44:00

83

 Azanza Ibai

Spain

      

56:00:00

84

 Bévort Carl-Frederik

Denmark

      

56:02:00

85

 Bittman Adam

Czech Republic

    

56:07:00

86

 Martins João

Portugal

      

,,

87

 Garcia Estiven

Colombia

      

56:42:00

88

 Magnusson Isak

Sweden

      

57:00:00

89

 Bashlykov Vladislav

Kazakhstan

    

59:23:00

90

 Hlady Gavin

United States

    

59:40:00

91

 Kessler Bruno

Germany

      

1:00:16

92

 Lesueur Louka

France

      

1:00:17

93

 Leidert Louis

Germany

      

1:00:18

94

 Walton Jonas

Canada

      

1:00:48

95

 Komac Nejc

Slovenia

      

1:01:49

96

 García Carlos Alfonso

Mexico

      

1:02:30

97

 Prieto José Antonio

Mexico

      

1:03:08

98

 Prieto José Juan

Mexico

      

1:03:47

99

 Matuszewski Franciszek

Poland

      

1:04:13

100

 Macias Cesar

Mexico

      

1:06:05

101

 Ury Noé

Luxembourg

    

1:06:58

102

 Gauthier Jérôme

Canada

      

1:07:54

103

 Hayashibara Shoma

Japan

      

1:08:05

104

 Zarate Michael

Mexico

      

1:08:50

105

 Danklof Bram

Netherlands

    

1:13:15

106

 Baudry Julian

Australia

      

1:19:16

107

 Pita Alejandro Bladimir

Ecuador

      

1:24:48

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тур де л'Авенир-2025 Tour de l'Avenir-2025 велогонка категории 2.Ncup андеровская велогонка многодневная велогонка ITT индивидуальная гонка на время разделка

