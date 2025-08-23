Тур де л'Авенир-2025. Этап 2

- Категория:
Saint-Symphorien-sur-Coise - Vitry-en-Charollais, 136,7 км
1
Rowe Elliot
Great Britain
2:59:02
2
Leidert Louis
Germany
,,
3
Kess Alexandre
Luxembourg
,,
4
Přidal Tomáš
Czech Republic
,,
5
Dalby Simon
Denmark
,,
6
Utengen Sandstad Halvor
Norway
,,
7
Aznar Hugo
Spain
,,
8
Turconi Filippo
Italy
,,
9
Feurstein Kilian
Austria
,,
10
Decomble Maxime
France
,,
11
Lesueur Louka
France
,,
12
Rex Tim
Belgium
,,
13
Koech Silas
Germany
,,
14
Huber Jan
Switzerland
,,
15
van Zanden Otto
Netherlands
,,
16
Marolt Jaka
Slovenia
,,
17
Wallenborn Arno
Luxembourg
,,
18
Gruszczynski Filip
Poland
,,
19
Ward Jack
Australia
,,
Генеральная классификация после 2 этапа:
1
Decomble Maxime
France
7:21:31
2
Dalby Simon
Denmark
0:06
3
Ward Jack
Australia
,,
4
van Zanden Otto
Netherlands
0:10
5
Huber Jan
Switzerland
0:11
6
Rowe Elliot
Great Britain
0:17
7
Rex Tim
Belgium
0:19
8
Wallenborn Arno
Luxembourg
,,
9
Turconi Filippo
Italy
0:32
10
Aznar Hugo
Spain
0:35
