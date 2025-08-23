VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тур де л'Авенир-2025. Этап 2

Тур де л'Авенир-2025. Этап 2

Тур де л'Авенир-2025. Этап 2

Тур де л'Авенир-2025. Этап 2

 

Тур де л'Авенир-2025. Этап 2

 

 

 

Saint-Symphorien-sur-Coise - Vitry-en-Charollais, 136,7 км

 

1

 Rowe Elliot

Great Britain

    

2:59:02

2

 Leidert Louis

Germany

      

,,

3

 Kess Alexandre

Luxembourg

    

,,

4

 Přidal Tomáš

Czech Republic

    

,,

5

 Dalby Simon

Denmark

      

,,

6

 Utengen Sandstad Halvor

Norway

      

,,

7

 Aznar Hugo

Spain

      

,,

8

 Turconi Filippo

Italy

      

,,

9

 Feurstein Kilian

Austria

      

,,

10

 Decomble Maxime

France

      

,,

11

 Lesueur Louka

France

      

,,

12

 Rex Tim

Belgium

      

,,

13

 Koech Silas

Germany

      

,,

14

 Huber Jan

Switzerland

    

,,

15

 van Zanden Otto

Netherlands

    

,,

16

 Marolt Jaka

Slovenia

      

,,

17

 Wallenborn Arno

Luxembourg

    

,,

18

 Gruszczynski Filip

Poland

      

,,

19

 Ward Jack

Australia

      

,,

 

Генеральная классификация после 2 этапа:

 

1

 Decomble Maxime

France

    

7:21:31

2

 Dalby Simon

Denmark

    

0:06

3

 Ward Jack

Australia

    

,,

4

 van Zanden Otto

Netherlands

  

0:10

5

 Huber Jan

Switzerland

  

0:11

6

 Rowe Elliot

Great Britain

  

0:17

7

 Rex Tim

Belgium

    

0:19

8

 Wallenborn Arno

Luxembourg

  

,,

9

 Turconi Filippo

Italy

    

0:32

10

 Aznar Hugo

Spain

    

0:35
           

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тур де л'Авенир-2025 Tour de l'Avenir-2025 велогонка категории 2.Ncup андеровская велогонка многодневная велогонка

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

23 августа - 14 сентября 2025

Vuelta a Espana

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

23 -29 августа 2025

Tour de l'Avenir

31 августа 2025

Bretagne Classic - Ouest-France

12 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Quebec

14 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Montreal

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2025?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

25 августа

Mike Teunissen (XDS Astana Team)

Ahmed Madan (Bahrain Victorious)

Mark Stewart (Toscana Factory Team - Vini Fantini)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11465
2 Педерсен М. (Den) (LTK) 4555
3 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 4366
4 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4291
5 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 3862
6 Роглич П. (Slo) (RBH) 3825
7 Вингегор Й. (Den) (TVL) 3751
8 Онли О. (GBr) (TPP) 3278
9 О'Коннор Б. (Aus) (JAY) 3260
10 Липовиц Ф. (Ger) (RBH) 3207

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2025 (142)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)
Май 2025 (215)
Апрель 2025 (166)
Март 2025 (186)