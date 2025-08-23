VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тур де л'Авенир-2025. Этап 3

Тур де л'Авенир-2025. Этап 3

Тур де л'Авенир-2025. Этап 3

 

 

Etang-sur-Arroux - Châtillon-sur-Chalaronne, 158.6 км

 

 

1

 

Carl-Frederik Bévort (Den) Denmark

 

3:34:33

 

 

2

 

Noah Hobbs (Gbr) Great Britain

 

12

 

 

3

 

Seth Dunwoody (Irl) Ireland

 

 

 

 

4

 

Aaron Dockx (Bel) Belgium

 

 

 

 

5

 

Mathieu Kockelmann (Lux) Luxembourg

 

 

 

 

6

 

Kopecký Matyáš Kopecký Matyáš (Cze) Czechia

 

 

 

 

7

 

Anže Ravbar (Slo) Slovenia

 

 

 

 

8

 

João Martins (Por) Portugal

 

 

 

 

9

 

Karsten Larsen Feldmann (Nor) Norway

 

 

 

 

10

 

Patrick Frydkjær (Den) Denmark

 

 

 

 

11

 

Alessandro Borgo (Ita) Italy

 

 

 

 

12

 

Michal Pomorski (Pol) Poland

 

 

 

 

13

 

Nicola Schleuniger (Sui) Switzerland

 

 

 

 

14

 

Gonçalo Tavares (Por) Portugal

 

 

 

 

15

 

Bruno Kessler (Ger) Germany

 

 

 

 

16

 

Pau Marti Soriano (Esp) Spain

 

 

 

 

17

 

Jarno Widar (Bel) Belgium

 

 

 

 

18

 

Victor Loulergue (Fra) France

 

 

 

 

19

 

Callum Thornley (Gbr) Great Britain

 

 

 

 

20

 

Leonard Peloquin (Can) Canada

 

 

 

 

21

 

David Paumann (Aut) Austria

 

 

 

 

22

 

Sebastian Putz (Aut) Austria

 

 

 

 

23

 

Joris Reinderink (Ned) Netherlands

 

 

 

 

24

 

Paul Seixas (Fra) France

 

 

 

 

25

 

Tomáš Přidal (Cze) Czechia

 

 

 

 

26

 

Marco Schrettl (Aut) Austria

 

 

 

 

27

 

Nathan Cusack (Usa) United States

 

 

 

 

28

 

Carson Mattern (Can) Canada

 

 

 

 

29

 

Ren Mochizuki (Jpn)

 

 

 

 

30

 

Carlos Alfonso Garcia Trejo (Mex) Mexico

 

 

 

 

31

 

Jakob Omrzel (Slo) Slovenia

 

 

 

 

32

 

Jente Michels (Bel) Belgium

 

 

 

 

33

 

Juan Felipe Rodriguez Contreras (Col) Colombia

 

 

 

 

34

 

Mil Morang (Lux) Luxembourg

 

 

 

 

35

 

Lucas Lopes (Por) Portugal

 

 

 

 

36

 

Jørgen Nordhagen (Nor) Norway

 

 

 

 

37

 

Liam O Brien (Irl) Ireland

 

 

 

 

38

 

Mykhailo Basaraba (Ukr)

 

 

 

 

39

 

Nino De Jong (Ned) Netherlands

 

 

 

 

40

 

Paul Fietzke (Ger) Germany

 

 

 

 

41

 

Hugo Lennartsson (Swe) Sweden

 

 

 

 

42

 

Filippo Turconi (Ita) Italy

 

 

 

 

43

 

Otto Van Zanden (Ned) Netherlands

 

 

 

 

44

 

Bram Danklof (Ned) Netherlands

 

 

 

 

45

 

Luke Valenti (Can) Canada

 

 

 

 

46

 

Pablo Torres Arias (Esp) Spain

 

 

 

 

47

 

Jack Ward (Aus) Australia

 

 

 

 

48

 

Mateo Pablo Ramirez Torres (Ecu) Ecuador

 

 

 

 

49

 

Tobias Svarre (Den) Denmark

 

 

 

 

50

 

Jerome Gauthier (Can) Canada

 

 

 

 

51

 

Maxime Decomble (Fra) France

 

 

 

 

52

 

Luke Tuckwell (Aus) Australia

 

 

 

 

53

 

Filip Gruszczynski (Pol) Poland

 

 

 

 

54

 

Zachary Marriage (Aus) Australia

 

 

 

 

55

 

Elliot Rowe (Gbr) Great Britain

 

 

 

 

56

 

Erick Emanuel Gonzalez Arvizo (Mex) Mexico

 

 

 

 

57

 

Adam Rafferty (Irl) Ireland

 

 

 

 

58

 

Hugo Aznar Vijuesca (Esp) Spain

 

 

 

 

59

 

Alexandre Kess (Lux) Luxembourg

 

 

 

 

60

 

Miguel Marin Martinez (Col) Colombia

 

 

 

 

61

 

Ilian Alexandre Barhoumi (Sui) Switzerland

 

 

 

 

62

 

Peter Hansen (Den) Denmark

 

 

 

 

63

 

Mateusz Gajdulewicz (Pol) Poland

 

 

 

 

64

 

Aljaž Turk (Slo) Slovenia

 

 

 

 

65

 

Antoine L'Hote (Fra) France

 

 

 

 

66

 

Vladislav Bashlykov (Kaz) Kazakhstan

 

 

 

 

67

 

Ezra Caudell (Usa) United States

 

 

 

 

68

 

Jan Huber (Sui) Switzerland

 

 

 

 

69

 

Tomos Pattinson (Gbr) Great Britain

 

 

 

 

70

 

Luis Monteros Romero (Ecu) Ecuador

 

 

 

 

71

 

Pierre Henry Basset (Fra) France

 

 

 

 

72

 

Arno Wallenborn (Lux) Luxembourg

 

 

 

 

73

 

Diego Casagrande (Sui) Switzerland

 

 

 

 

74

 

Jacob Bush (Gbr) Great Britain

 

 

 

 

75

 

Jo Hashikawa (Jpn) Aisan Racing Team

 

 

 

 

76

 

Ethan Dunham (Usa) United States

 

 

 

 

77

 

Stef Koning (Ned) Netherlands

 

 

 

 

78

 

Erazem Valjavec (Slo) Slovenia

 

 

 

 

79

 

Simone Gualdi (Ita) Italy

 

 

 

 

80

 

Mauricio Zapata Arboleda (Col) Colombia

 

 

 

 

81

 

Lorenzo Mark Finn (Ita) Italy

 

 

 

 

82

 

Tim Rex (Bel) Belgium

 

 

 

 

83

 

Simon Dalby (Den) Denmark

 

 

 

 

84

 

Jonas Kind Høydahl (Nor) Norway

 

 

 

 

85

 

Fergus Browning (Aus) Australia

 

 

 

 

86

 

Koki Kamada (Jpn) Team Ukyo

 

 

 

 

87

 

Daniel Lima (Por) Portugal

 

 

 

 

88

 

Jaider Muñoz Restrepo (Col) Colombia

 

 

 

 

89

 

Jackson Medway (Aus) Australia

 

 

 

 

90

 

Donzé Robin Donzé Robin (Sui) Switzerland

 

 

 

 

91

 

Patryk Goszczurny (Pol) Poland

 

 

 

 

92

 

Jamie Meehan (Irl) Ireland

 

 

 

 

93

 

Max Bock (Ger) Germany

 

 

 

 

94

 

Genji Iwamura (Jpn) Solution Tech Vini Fantini

 

 

 

 

95

 

Jose Juan Prieto De Luna (Mex) Mexico

 

 

 

 

96

 

Joel Mellby (Swe) Sweden

 

 

 

 

97

 

Rafael Barbas (Por) Portugal

 

 

 

 

98

 

Eivind Broholt Fougner (Nor) Norway

 

 

 

 

99

 

Jaka Marolt (Slo) Slovenia

 

 

 

 

100

 

Mauro Brenner (Ger) Germany

 

 

 

 

101

 

Nicola Zumsteg (Sui) Switzerland

 

 

 

 

102

 

Václav Ježek (Cze) Czechia

 

 

 

 

103

 

Kilian Feurstein (Aut) Austria

 

 

 

 

104

 

José Antonio Prieto De Luna (Mex) Mexico

 

 

 

 

105

 

Kamiel Eeman (Bel) Belgium

 

 

 

 

106

 

Conrad Haugsted (Den) Denmark

 

 

 

 

107

 

Isak Magnusson (Swe) Sweden

 

 

 

 

108

 

Franciszek Matuszewski (Pol) Poland

 

 

 

 

109

 

Cole Kessler (Usa) United States

 

 

 

 

110

 

Alejandro Pita Hidrobo (Ecu) Ecuador

 

30

 

 

111

 

Julian Baudry (Aus) Australia

 

 

 

 

112

 

Heorhii Chyzhykov (Ukr) Ukraine Cycling Team

 

 

 

 

113

 

Ibai Azanza Burusco (Esp) Spain

 

 

 

 

114

 

Pedri Crause (Rsa)

 

 

 

 

115

 

Robert White Espadero (Ecu) Ecuador

 

 

 

 

116

 

Louis Leidert (Ger) Germany

 

 

 

 

117

 

Nejc Komac (Slo) Slovenia

 

 

 

 

118

 

Estiven Garcia Gomez (Col) Colombia

 

 

 

 

119

 

Davide Donati (Ita) Italy

 

 

 

 

120

 

Jonas Walton (Can) Canada

 

 

 

 

121

 

Jasper Schoofs (Bel) Belgium

 

 

 

 

122

 

Ronan O Connor (Irl) Ireland

 

 

 

 

123

 

Halvor Utengen Sandstad (Nor) Norway

 

 

 

 

124

 

Štěpán Zahálka (Cze) Czechia

 

 

 

 

125

 

Adam Bittman (Cze) Czechia

 

38

 

 

126

 

Silas Koech (Ger) Germany

 

44

 

 

127

 

Gavin Hlady (Usa) United States

 

48

 

 

128

 

Ville Merlöv (Swe) Sweden

 

 

 

 

129

 

Cesar Macias Estrada (Mex) Mexico

 

55

 

 

130

 

Storm Ingebrigtsen (Nor) Norway

 

+1:03

 

 

131

 

Michael Zarate Anima (Mex) Mexico

 

+1:06

 

 

132

 

Noé Ury (Lux) Luxembourg

 

 

 

 

133

 

Mats Berns (Lux) Luxembourg

 

 

 

 

134

 

Shoma Hayashibara (Jpn) Shimano Racing

 

+1:09

 

 

135

 

Pietro Mattio (Ita) Italy

 

+1:25

 

 

136

 

Louka Lesueur (Fra) France

 

+1:39

 

 

137

 

Oliver Peace (Gbr) Great Britain

 

+7:29

 

 

DNF

 

Alberto Fernandez Reviejo (Esp) Spain

 

 

 

 

DNF

 

Ikki Watanabe (Jpn)

 

 

 

 

DNS

 

Dawid Lewandowski (Pol) Poland

 

 

 

 

 

 

Генеральная классификация после 3 этапа

 

 

1

 

Maxime Decomble (Fra) France

 

10:56:16

 

 

2

 

Simon Dalby (Den) Denmark

 

6

 

 

3

 

Jack Ward (Aus) Australia

 

 

 

 

4

 

Otto Van Zanden (Ned) Netherlands

 

10

 

 

5

 

Jan Huber (Sui) Switzerland

 

11

 

 

6

 

Elliot Rowe (Gbr) Great Britain

 

17

 

 

7

 

Tim Rex (Bel) Belgium

 

19

 

 

8

 

Arno Wallenborn (Lux) Luxembourg

 

 

 

 

9

 

Filippo Turconi (Ita) Italy

 

32

 

 

10

 

Hugo Aznar Vijuesca (Esp) Spain

 

35

 

 

11

 

Alexandre Kess (Lux) Luxembourg

 

 

 

 

12

 

Tomáš Přidal (Cze) Czechia

 

39

 

 

13

 

Filip Gruszczynski (Pol) Poland

 

42

 

 

14

 

Jaka Marolt (Slo) Slovenia

 

 

 

 

15

 

Paul Seixas (Fra) France

 

+2:02

 

 

16

 

Lorenzo Mark Finn (Ita) Italy

 

 

 

 

17

 

Jørgen Nordhagen (Nor) Norway

 

+2:10

 

 

18

 

Adam Rafferty (Irl) Ireland

 

+2:14

 

 

19

 

Marco Schrettl (Aut) Austria

 

+2:16

 

 

20

 

Mateo Pablo Ramirez Torres (Ecu) Ecuador

 

+2:17

 

 

21

 

Jarno Widar (Bel) Belgium

 

+2:19

 

 

22

 

Peter Hansen (Den) Denmark

 

+2:20

 

 

23

 

Callum Thornley (Gbr) Great Britain

 

+2:22

 

 

24

 

Liam O Brien (Irl) Ireland

 

 

 

 

25

 

Pablo Torres Arias (Esp) Spain

 

+2:23

 

 

26

 

Max Bock (Ger) Germany

 

+2:27

 

 

27

 

Luke Tuckwell (Aus) Australia

 

 

 

 

28

 

Kilian Feurstein (Aut) Austria

 

+2:29

 

 

29

 

Jakob Omrzel (Slo) Slovenia

 

+2:31

 

 

30

 

Tobias Svarre (Den) Denmark

 

 

 

 

31

 

Lucas Lopes (Por) Portugal

 

 

 

 

32

 

Donzé Robin Donzé Robin (Sui) Switzerland

 

 

 

 

33

 

Juan Felipe Rodriguez Contreras (Col) Colombia

 

+2:32

 

 

34

 

Jaider Muñoz Restrepo (Col) Colombia

 

+2:36

 

 

35

 

Tomos Pattinson (Gbr) Great Britain

 

 

 

 

36

 

Aaron Dockx (Bel) Belgium

 

+2:39

 

 

37

 

Sebastian Putz (Aut) Austria

 

+2:40

 

 

38

 

Erazem Valjavec (Slo) Slovenia

 

+2:42

 

 

39

 

Zachary Marriage (Aus) Australia

 

+2:43

 

 

40

 

Paul Fietzke (Ger) Germany

 

+2:44

 

 

41

 

Kamiel Eeman (Bel) Belgium

 

+2:45

 

 

42

 

Cole Kessler (Usa) United States

 

 

 

 

43

 

Eivind Broholt Fougner (Nor) Norway

 

 

 

 

44

 

Patryk Goszczurny (Pol) Poland

 

+2:46

 

 

45

 

Luke Valenti (Can) Canada

 

+2:50

 

 

46

 

Alessandro Borgo (Ita) Italy

 

 

 

 

47

 

Carl-Frederik Bévort (Den) Denmark

 

 

 

 

48

 

Nicola Zumsteg (Sui) Switzerland

 

+2:51

 

 

49

 

Carlos Alfonso Garcia Trejo (Mex) Mexico

 

 

 

 

50

 

Jamie Meehan (Irl) Ireland

 

+2:52

 

 

51

 

Daniel Lima (Por) Portugal

 

 

 

 

52

 

Louis Leidert (Ger) Germany

 

+2:54

 

 

53

 

Simone Gualdi (Ita) Italy

 

+2:55

 

 

54

 

Patrick Frydkjær (Den) Denmark

 

 

 

 

55

 

Luis Monteros Romero (Ecu) Ecuador

 

+2:56

 

 

56

 

Antoine L'Hote (Fra) France

 

 

 

 

57

 

Pau Marti Soriano (Esp) Spain

 

+2:59

 

 

58

 

Fergus Browning (Aus) Australia

 

+3:01

 

 

59

 

Jacob Bush (Gbr) Great Britain

 

 

 

 

60

 

Michal Pomorski (Pol) Poland

 

+3:02

 

 

61

 

Ezra Caudell (Usa) United States

 

 

 

 

62

 

Kopecký Matyáš Kopecký Matyáš (Cze) Czechia

 

 

 

 

63

 

Diego Casagrande (Sui) Switzerland

 

 

 

 

64

 

David Paumann (Aut) Austria

 

 

 

 

65

 

Anže Ravbar (Slo) Slovenia

 

 

 

 

66

 

José Antonio Prieto De Luna (Mex) Mexico

 

 

 

 

67

 

Gonçalo Tavares (Por) Portugal

 

 

 

 

68

 

Jente Michels (Bel) Belgium

 

 

 

 

69

 

Mil Morang (Lux) Luxembourg

 

 

 

 

70

 

Joris Reinderink (Ned) Netherlands

 

 

 

 

71

 

Mathieu Kockelmann (Lux) Luxembourg

 

 

 

 

72

 

Noah Hobbs (Gbr) Great Britain

 

 

 

 

73

 

Seth Dunwoody (Irl) Ireland

 

 

 

 

74

 

Karsten Larsen Feldmann (Nor) Norway

 

 

 

 

75

 

Aljaž Turk (Slo) Slovenia

 

 

 

 

76

 

João Martins (Por) Portugal

 

 

 

 

77

 

Mauro Brenner (Ger) Germany

 

+3:08

 

 

78

 

Louka Lesueur (Fra) France

 

+3:09

 

 

79

 

Rafael Barbas (Por) Portugal

 

 

 

 

80

 

Ethan Dunham (Usa) United States

 

 

 

 

81

 

Jonas Kind Høydahl (Nor) Norway

 

 

 

 

82

 

Joel Mellby (Swe) Sweden

 

 

 

 

83

 

Mauricio Zapata Arboleda (Col) Colombia

 

 

 

 

84

 

Bruno Kessler (Ger) Germany

 

 

 

 

85

 

Jose Juan Prieto De Luna (Mex) Mexico

 

 

 

 

86

 

Václav Ježek (Cze) Czechia

 

 

 

 

87

 

Jo Hashikawa (Jpn) Aisan Racing Team

 

 

 

 

88

 

Koki Kamada (Jpn) Team Ukyo

 

 

 

 

89

 

Hugo Lennartsson (Swe) Sweden

 

 

 

 

90

 

Erick Emanuel Gonzalez Arvizo (Mex) Mexico

 

 

 

 

91

 

Ilian Alexandre Barhoumi (Sui) Switzerland

 

 

 

 

92

 

Davide Donati (Ita) Italy

 

+3:20

 

 

93

 

Robert White Espadero (Ecu) Ecuador

 

+3:27

 

 

94

 

Adam Bittman (Cze) Czechia

 

+3:35

 

 

95

 

Cesar Macias Estrada (Mex) Mexico

 

+3:45

 

 

96

 

Michael Zarate Anima (Mex) Mexico

 

+4:03

 

 

97

 

Miguel Marin Martinez (Col) Colombia

 

+4:10

 

 

98

 

Bram Danklof (Ned) Netherlands

 

+4:17

 

 

99

 

Genji Iwamura (Jpn) Solution Tech Vini Fantini

 

 

 

 

100

 

Jackson Medway (Aus) Australia

 

 

 

 

101

 

Pietro Mattio (Ita) Italy

 

+4:22

 

 

102

 

Pedri Crause (Rsa)

 

+4:23

 

 

103

 

Heorhii Chyzhykov (Ukr) Ukraine Cycling Team

 

+4:31

 

 

104

 

Ronan O Connor (Irl) Ireland

 

+4:35

 

 

105

 

Jonas Walton (Can) Canada

 

 

 

 

106

 

Jasper Schoofs (Bel) Belgium

 

+5:02

 

 

107

 

Storm Ingebrigtsen (Nor) Norway

 

+5:08

 

 

108

 

Victor Loulergue (Fra) France

 

+5:36

 

 

109

 

Stef Koning (Ned) Netherlands

 

+5:41

 

 

110

 

Isak Magnusson (Swe) Sweden

 

+6:59

 

 

111

 

Pierre Henry Basset (Fra) France

 

+7:05

 

 

112

 

Silas Koech (Ger) Germany

 

+8:58

 

 

113

 

Mateusz Gajdulewicz (Pol) Poland

 

+10:45

 

 

114

 

Nicola Schleuniger (Sui) Switzerland

 

+10:53

 

 

115

 

Vladislav Bashlykov (Kaz) Kazakhstan

 

 

 

 

116

 

Nino De Jong (Ned) Netherlands

 

 

 

 

117

 

Oliver Peace (Gbr) Great Britain

 

+11:07

 

 

118

 

Nejc Komac (Slo) Slovenia

 

+11:11

 

 

119

 

Gavin Hlady (Usa) United States

 

+11:29

 

 

120

 

Halvor Utengen Sandstad (Nor) Norway

 

+11:32

 

 

121

 

Noé Ury (Lux) Luxembourg

 

+11:47

 

 

122

 

Alejandro Pita Hidrobo (Ecu) Ecuador

 

+12:20

 

 

123

 

Ren Mochizuki (Jpn)

 

+13:41

 

 

124

 

Jerome Gauthier (Can) Canada

 

 

 

 

125

 

Nathan Cusack (Usa) United States

 

 

 

 

126

 

Štěpán Zahálka (Cze) Czechia

 

+13:59

 

 

127

 

Mats Berns (Lux) Luxembourg

 

+14:35

 

 

128

 

Franciszek Matuszewski (Pol) Poland

 

+14:43

 

 

129

 

Mykhailo Basaraba (Ukr)

 

+16:52

 

 

130

 

Conrad Haugsted (Den) Denmark

 

+17:25

 

 

131

 

Estiven Garcia Gomez (Col) Colombia

 

+18:10

 

 

132

 

Ibai Azanza Burusco (Esp) Spain

 

+20:22

 

 

133

 

Leonard Peloquin (Can) Canada

 

+22:23

 

 

134

 

Shoma Hayashibara (Jpn) Shimano Racing

 

+24:25

 

 

135

 

Julian Baudry (Aus) Australia

 

+25:45

 

 

136

 

Carson Mattern (Can) Canada

 

+27:25

 

 

137

 

Ville Merlöv (Swe) Sweden

 

+28:16

 

 

 

  

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тур де л'Авенир-2025 Tour de l'Avenir-2025 велогонка категории 2.Ncup андеровская велогонка многодневная велогонка

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

23 августа - 14 сентября 2025

Vuelta a Espana

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

23 -29 августа 2025

Tour de l'Avenir

31 августа 2025

Bretagne Classic - Ouest-France

12 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Quebec

14 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Montreal

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2025?

Комментарии

  • DenisRodikov
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (10)
    DenisRodikov-Фото

    Мне показалось, что Филлипсен проспал начало спринта, а когда проснулся, то ехать было некуда - с одной стороны Бен, с другой - барьер, впереди товарищ по команде.

    Последние 50 метров Яспер и разогнался нормально и скорость была. Но надо было начинать раньше, тогда была бы какая-то борьба.

    Тёрнер выдал длинный и довольно силовой спринт, заслуженная победа!

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (10)
    Гонщик-Фото

    Цитата: kwwk
    Для этого Винегору завтра всей командой надо на разделке остановиться, а Висма по моему убеждению главный претендент на победу.
    Всяко бывает на командной гонке , помнится как вся Висма ждала этого Виню , потеряв кучу времени.



    Цитата: Геродот
    Как же меня умиляют фамилии гонцов из таблицы, выделенные жирным шрифтом - которые EST и KAZ. Вот кого-то до сих пор прет не по детски))
    Точно так , вражеские образования.

  • MVDP
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (3)
    MVDP-Фото

    Думаю, Эмираты немного привезут Висме. Если Вайн опять не рухнет.

  • Андрей А
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (10)
    Андрей А-Фото

    Ясперсен второйbiggrin

  • Astanaforever
    Конфликт из-за контракта - Дер ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Астана ау?
  • drevgen
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (3)
    drevgen-Фото
    Прошлый раз выиграл Пикник Пост НЛ в Испании.
  • Yuriy 17
    Конфликт из-за контракта - Дер ... (7)
    Yuriy 17-Фото

    Где же здесь правда, а где истина?

  • Bjoern
    Конфликт из-за контракта - Дер ... (7)
    Bjoern-Фото

    Этим бойким ребятам не следует забывать, что в эту игру можно играть вдвоем - ждем когда команда аннулирует контракт гонщика, потому что ему сильно много платят и вообще ей так сейчас хочется. После первого такого цветочка в пелотоне начнется настоящие веселье.

  • kwwk
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (10)
    kwwk-Фото
    Для этого Винегору завтра всей командой надо на разделке остановиться, а Висма по моему убеждению главный претендент на победу.
  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Разделка много что изменит в генерале.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

26 августа

Arnaud Demare (Arkea - BB Hotels)

Ben Tulett (Visma - Lease a Bike)

Filippo Baroncini (UAE Team Emirates XRG)

Ethan Vernon (Israel - Premier Tech)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11465
2 Педерсен М. (Den) (LTK) 4555
3 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 4366
4 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4291
5 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 3862
6 Роглич П. (Slo) (RBH) 3825
7 Вингегор Й. (Den) (TVL) 3751
8 Онли О. (GBr) (TPP) 3278
9 О'Коннор Б. (Aus) (JAY) 3260
10 Липовиц Ф. (Ger) (RBH) 3207

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2025 (149)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)
Май 2025 (215)
Апрель 2025 (166)
Март 2025 (186)