Тур де л'Авенир-2025. Этап 3

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 17:46
|
|
Etang-sur-Arroux - Châtillon-sur-Chalaronne, 158.6 км
|
|
|
1
|
|
Carl-Frederik Bévort (Den) Denmark
|
|
3:34:33
|
|
|
2
|
|
Noah Hobbs (Gbr) Great Britain
|
|
12
|
|
|
3
|
|
Seth Dunwoody (Irl) Ireland
|
|
|
|
|
4
|
|
Aaron Dockx (Bel) Belgium
|
|
|
|
|
5
|
|
Mathieu Kockelmann (Lux) Luxembourg
|
|
|
|
|
6
|
|
Kopecký Matyáš Kopecký Matyáš (Cze) Czechia
|
|
|
|
|
7
|
|
Anže Ravbar (Slo) Slovenia
|
|
|
|
|
8
|
|
João Martins (Por) Portugal
|
|
|
|
|
9
|
|
Karsten Larsen Feldmann (Nor) Norway
|
|
|
|
|
10
|
|
Patrick Frydkjær (Den) Denmark
|
|
|
|
|
11
|
|
Alessandro Borgo (Ita) Italy
|
|
|
|
|
12
|
|
Michal Pomorski (Pol) Poland
|
|
|
|
|
13
|
|
Nicola Schleuniger (Sui) Switzerland
|
|
|
|
|
14
|
|
Gonçalo Tavares (Por) Portugal
|
|
|
|
|
15
|
|
Bruno Kessler (Ger) Germany
|
|
|
|
|
16
|
|
Pau Marti Soriano (Esp) Spain
|
|
|
|
|
17
|
|
Jarno Widar (Bel) Belgium
|
|
|
|
|
18
|
|
Victor Loulergue (Fra) France
|
|
|
|
|
19
|
|
Callum Thornley (Gbr) Great Britain
|
|
|
|
|
20
|
|
Leonard Peloquin (Can) Canada
|
|
|
|
|
21
|
|
David Paumann (Aut) Austria
|
|
|
|
|
22
|
|
Sebastian Putz (Aut) Austria
|
|
|
|
|
23
|
|
Joris Reinderink (Ned) Netherlands
|
|
|
|
|
24
|
|
Paul Seixas (Fra) France
|
|
|
|
|
25
|
|
Tomáš Přidal (Cze) Czechia
|
|
|
|
|
26
|
|
Marco Schrettl (Aut) Austria
|
|
|
|
|
27
|
|
Nathan Cusack (Usa) United States
|
|
|
|
|
28
|
|
Carson Mattern (Can) Canada
|
|
|
|
|
29
|
|
Ren Mochizuki (Jpn)
|
|
|
|
|
30
|
|
Carlos Alfonso Garcia Trejo (Mex) Mexico
|
|
|
|
|
31
|
|
Jakob Omrzel (Slo) Slovenia
|
|
|
|
|
32
|
|
Jente Michels (Bel) Belgium
|
|
|
|
|
33
|
|
Juan Felipe Rodriguez Contreras (Col) Colombia
|
|
|
|
|
34
|
|
Mil Morang (Lux) Luxembourg
|
|
|
|
|
35
|
|
Lucas Lopes (Por) Portugal
|
|
|
|
|
36
|
|
Jørgen Nordhagen (Nor) Norway
|
|
|
|
|
37
|
|
Liam O Brien (Irl) Ireland
|
|
|
|
|
38
|
|
Mykhailo Basaraba (Ukr)
|
|
|
|
|
39
|
|
Nino De Jong (Ned) Netherlands
|
|
|
|
|
40
|
|
Paul Fietzke (Ger) Germany
|
|
|
|
|
41
|
|
Hugo Lennartsson (Swe) Sweden
|
|
|
|
|
42
|
|
Filippo Turconi (Ita) Italy
|
|
|
|
|
43
|
|
Otto Van Zanden (Ned) Netherlands
|
|
|
|
|
44
|
|
Bram Danklof (Ned) Netherlands
|
|
|
|
|
45
|
|
Luke Valenti (Can) Canada
|
|
|
|
|
46
|
|
Pablo Torres Arias (Esp) Spain
|
|
|
|
|
47
|
|
Jack Ward (Aus) Australia
|
|
|
|
|
48
|
|
Mateo Pablo Ramirez Torres (Ecu) Ecuador
|
|
|
|
|
49
|
|
Tobias Svarre (Den) Denmark
|
|
|
|
|
50
|
|
Jerome Gauthier (Can) Canada
|
|
|
|
|
51
|
|
Maxime Decomble (Fra) France
|
|
|
|
|
52
|
|
Luke Tuckwell (Aus) Australia
|
|
|
|
|
53
|
|
Filip Gruszczynski (Pol) Poland
|
|
|
|
|
54
|
|
Zachary Marriage (Aus) Australia
|
|
|
|
|
55
|
|
Elliot Rowe (Gbr) Great Britain
|
|
|
|
|
56
|
|
Erick Emanuel Gonzalez Arvizo (Mex) Mexico
|
|
|
|
|
57
|
|
Adam Rafferty (Irl) Ireland
|
|
|
|
|
58
|
|
Hugo Aznar Vijuesca (Esp) Spain
|
|
|
|
|
59
|
|
Alexandre Kess (Lux) Luxembourg
|
|
|
|
|
60
|
|
Miguel Marin Martinez (Col) Colombia
|
|
|
|
|
61
|
|
Ilian Alexandre Barhoumi (Sui) Switzerland
|
|
|
|
|
62
|
|
Peter Hansen (Den) Denmark
|
|
|
|
|
63
|
|
Mateusz Gajdulewicz (Pol) Poland
|
|
|
|
|
64
|
|
Aljaž Turk (Slo) Slovenia
|
|
|
|
|
65
|
|
Antoine L'Hote (Fra) France
|
|
|
|
|
66
|
|
Vladislav Bashlykov (Kaz) Kazakhstan
|
|
|
|
|
67
|
|
Ezra Caudell (Usa) United States
|
|
|
|
|
68
|
|
Jan Huber (Sui) Switzerland
|
|
|
|
|
69
|
|
Tomos Pattinson (Gbr) Great Britain
|
|
|
|
|
70
|
|
Luis Monteros Romero (Ecu) Ecuador
|
|
|
|
|
71
|
|
Pierre Henry Basset (Fra) France
|
|
|
|
|
72
|
|
Arno Wallenborn (Lux) Luxembourg
|
|
|
|
|
73
|
|
Diego Casagrande (Sui) Switzerland
|
|
|
|
|
74
|
|
Jacob Bush (Gbr) Great Britain
|
|
|
|
|
75
|
|
Jo Hashikawa (Jpn) Aisan Racing Team
|
|
|
|
|
76
|
|
Ethan Dunham (Usa) United States
|
|
|
|
|
77
|
|
Stef Koning (Ned) Netherlands
|
|
|
|
|
78
|
|
Erazem Valjavec (Slo) Slovenia
|
|
|
|
|
79
|
|
Simone Gualdi (Ita) Italy
|
|
|
|
|
80
|
|
Mauricio Zapata Arboleda (Col) Colombia
|
|
|
|
|
81
|
|
Lorenzo Mark Finn (Ita) Italy
|
|
|
|
|
82
|
|
Tim Rex (Bel) Belgium
|
|
|
|
|
83
|
|
Simon Dalby (Den) Denmark
|
|
|
|
|
84
|
|
Jonas Kind Høydahl (Nor) Norway
|
|
|
|
|
85
|
|
Fergus Browning (Aus) Australia
|
|
|
|
|
86
|
|
Koki Kamada (Jpn) Team Ukyo
|
|
|
|
|
87
|
|
Daniel Lima (Por) Portugal
|
|
|
|
|
88
|
|
Jaider Muñoz Restrepo (Col) Colombia
|
|
|
|
|
89
|
|
Jackson Medway (Aus) Australia
|
|
|
|
|
90
|
|
Donzé Robin Donzé Robin (Sui) Switzerland
|
|
|
|
|
91
|
|
Patryk Goszczurny (Pol) Poland
|
|
|
|
|
92
|
|
Jamie Meehan (Irl) Ireland
|
|
|
|
|
93
|
|
Max Bock (Ger) Germany
|
|
|
|
|
94
|
|
Genji Iwamura (Jpn) Solution Tech Vini Fantini
|
|
|
|
|
95
|
|
Jose Juan Prieto De Luna (Mex) Mexico
|
|
|
|
|
96
|
|
Joel Mellby (Swe) Sweden
|
|
|
|
|
97
|
|
Rafael Barbas (Por) Portugal
|
|
|
|
|
98
|
|
Eivind Broholt Fougner (Nor) Norway
|
|
|
|
|
99
|
|
Jaka Marolt (Slo) Slovenia
|
|
|
|
|
100
|
|
Mauro Brenner (Ger) Germany
|
|
|
|
|
101
|
|
Nicola Zumsteg (Sui) Switzerland
|
|
|
|
|
102
|
|
Václav Ježek (Cze) Czechia
|
|
|
|
|
103
|
|
Kilian Feurstein (Aut) Austria
|
|
|
|
|
104
|
|
José Antonio Prieto De Luna (Mex) Mexico
|
|
|
|
|
105
|
|
Kamiel Eeman (Bel) Belgium
|
|
|
|
|
106
|
|
Conrad Haugsted (Den) Denmark
|
|
|
|
|
107
|
|
Isak Magnusson (Swe) Sweden
|
|
|
|
|
108
|
|
Franciszek Matuszewski (Pol) Poland
|
|
|
|
|
109
|
|
Cole Kessler (Usa) United States
|
|
|
|
|
110
|
|
Alejandro Pita Hidrobo (Ecu) Ecuador
|
|
30
|
|
|
111
|
|
Julian Baudry (Aus) Australia
|
|
|
|
|
112
|
|
Heorhii Chyzhykov (Ukr) Ukraine Cycling Team
|
|
|
|
|
113
|
|
Ibai Azanza Burusco (Esp) Spain
|
|
|
|
|
114
|
|
Pedri Crause (Rsa)
|
|
|
|
|
115
|
|
Robert White Espadero (Ecu) Ecuador
|
|
|
|
|
116
|
|
Louis Leidert (Ger) Germany
|
|
|
|
|
117
|
|
Nejc Komac (Slo) Slovenia
|
|
|
|
|
118
|
|
Estiven Garcia Gomez (Col) Colombia
|
|
|
|
|
119
|
|
Davide Donati (Ita) Italy
|
|
|
|
|
120
|
|
Jonas Walton (Can) Canada
|
|
|
|
|
121
|
|
Jasper Schoofs (Bel) Belgium
|
|
|
|
|
122
|
|
Ronan O Connor (Irl) Ireland
|
|
|
|
|
123
|
|
Halvor Utengen Sandstad (Nor) Norway
|
|
|
|
|
124
|
|
Štěpán Zahálka (Cze) Czechia
|
|
|
|
|
125
|
|
Adam Bittman (Cze) Czechia
|
|
38
|
|
|
126
|
|
Silas Koech (Ger) Germany
|
|
44
|
|
|
127
|
|
Gavin Hlady (Usa) United States
|
|
48
|
|
|
128
|
|
Ville Merlöv (Swe) Sweden
|
|
|
|
|
129
|
|
Cesar Macias Estrada (Mex) Mexico
|
|
55
|
|
|
130
|
|
Storm Ingebrigtsen (Nor) Norway
|
|
+1:03
|
|
|
131
|
|
Michael Zarate Anima (Mex) Mexico
|
|
+1:06
|
|
|
132
|
|
Noé Ury (Lux) Luxembourg
|
|
|
|
|
133
|
|
Mats Berns (Lux) Luxembourg
|
|
|
|
|
134
|
|
Shoma Hayashibara (Jpn) Shimano Racing
|
|
+1:09
|
|
|
135
|
|
Pietro Mattio (Ita) Italy
|
|
+1:25
|
|
|
136
|
|
Louka Lesueur (Fra) France
|
|
+1:39
|
|
|
137
|
|
Oliver Peace (Gbr) Great Britain
|
|
+7:29
|
|
|
DNF
|
|
Alberto Fernandez Reviejo (Esp) Spain
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Ikki Watanabe (Jpn)
|
|
|
|
|
DNS
|
|
Dawid Lewandowski (Pol) Poland
|
|
|
|
|
Генеральная классификация после 3 этапа
|
|
|
1
|
|
Maxime Decomble (Fra) France
|
|
10:56:16
|
|
|
2
|
|
Simon Dalby (Den) Denmark
|
|
6
|
|
|
3
|
|
Jack Ward (Aus) Australia
|
|
|
|
|
4
|
|
Otto Van Zanden (Ned) Netherlands
|
|
10
|
|
|
5
|
|
Jan Huber (Sui) Switzerland
|
|
11
|
|
|
6
|
|
Elliot Rowe (Gbr) Great Britain
|
|
17
|
|
|
7
|
|
Tim Rex (Bel) Belgium
|
|
19
|
|
|
8
|
|
Arno Wallenborn (Lux) Luxembourg
|
|
|
|
|
9
|
|
Filippo Turconi (Ita) Italy
|
|
32
|
|
|
10
|
|
Hugo Aznar Vijuesca (Esp) Spain
|
|
35
|
|
|
11
|
|
Alexandre Kess (Lux) Luxembourg
|
|
|
|
|
12
|
|
Tomáš Přidal (Cze) Czechia
|
|
39
|
|
|
13
|
|
Filip Gruszczynski (Pol) Poland
|
|
42
|
|
|
14
|
|
Jaka Marolt (Slo) Slovenia
|
|
|
|
|
15
|
|
Paul Seixas (Fra) France
|
|
+2:02
|
|
|
16
|
|
Lorenzo Mark Finn (Ita) Italy
|
|
|
|
|
17
|
|
Jørgen Nordhagen (Nor) Norway
|
|
+2:10
|
|
|
18
|
|
Adam Rafferty (Irl) Ireland
|
|
+2:14
|
|
|
19
|
|
Marco Schrettl (Aut) Austria
|
|
+2:16
|
|
|
20
|
|
Mateo Pablo Ramirez Torres (Ecu) Ecuador
|
|
+2:17
|
|
|
21
|
|
Jarno Widar (Bel) Belgium
|
|
+2:19
|
|
|
22
|
|
Peter Hansen (Den) Denmark
|
|
+2:20
|
|
|
23
|
|
Callum Thornley (Gbr) Great Britain
|
|
+2:22
|
|
|
24
|
|
Liam O Brien (Irl) Ireland
|
|
|
|
|
25
|
|
Pablo Torres Arias (Esp) Spain
|
|
+2:23
|
|
|
26
|
|
Max Bock (Ger) Germany
|
|
+2:27
|
|
|
27
|
|
Luke Tuckwell (Aus) Australia
|
|
|
|
|
28
|
|
Kilian Feurstein (Aut) Austria
|
|
+2:29
|
|
|
29
|
|
Jakob Omrzel (Slo) Slovenia
|
|
+2:31
|
|
|
30
|
|
Tobias Svarre (Den) Denmark
|
|
|
|
|
31
|
|
Lucas Lopes (Por) Portugal
|
|
|
|
|
32
|
|
Donzé Robin Donzé Robin (Sui) Switzerland
|
|
|
|
|
33
|
|
Juan Felipe Rodriguez Contreras (Col) Colombia
|
|
+2:32
|
|
|
34
|
|
Jaider Muñoz Restrepo (Col) Colombia
|
|
+2:36
|
|
|
35
|
|
Tomos Pattinson (Gbr) Great Britain
|
|
|
|
|
36
|
|
Aaron Dockx (Bel) Belgium
|
|
+2:39
|
|
|
37
|
|
Sebastian Putz (Aut) Austria
|
|
+2:40
|
|
|
38
|
|
Erazem Valjavec (Slo) Slovenia
|
|
+2:42
|
|
|
39
|
|
Zachary Marriage (Aus) Australia
|
|
+2:43
|
|
|
40
|
|
Paul Fietzke (Ger) Germany
|
|
+2:44
|
|
|
41
|
|
Kamiel Eeman (Bel) Belgium
|
|
+2:45
|
|
|
42
|
|
Cole Kessler (Usa) United States
|
|
|
|
|
43
|
|
Eivind Broholt Fougner (Nor) Norway
|
|
|
|
|
44
|
|
Patryk Goszczurny (Pol) Poland
|
|
+2:46
|
|
|
45
|
|
Luke Valenti (Can) Canada
|
|
+2:50
|
|
|
46
|
|
Alessandro Borgo (Ita) Italy
|
|
|
|
|
47
|
|
Carl-Frederik Bévort (Den) Denmark
|
|
|
|
|
48
|
|
Nicola Zumsteg (Sui) Switzerland
|
|
+2:51
|
|
|
49
|
|
Carlos Alfonso Garcia Trejo (Mex) Mexico
|
|
|
|
|
50
|
|
Jamie Meehan (Irl) Ireland
|
|
+2:52
|
|
|
51
|
|
Daniel Lima (Por) Portugal
|
|
|
|
|
52
|
|
Louis Leidert (Ger) Germany
|
|
+2:54
|
|
|
53
|
|
Simone Gualdi (Ita) Italy
|
|
+2:55
|
|
|
54
|
|
Patrick Frydkjær (Den) Denmark
|
|
|
|
|
55
|
|
Luis Monteros Romero (Ecu) Ecuador
|
|
+2:56
|
|
|
56
|
|
Antoine L'Hote (Fra) France
|
|
|
|
|
57
|
|
Pau Marti Soriano (Esp) Spain
|
|
+2:59
|
|
|
58
|
|
Fergus Browning (Aus) Australia
|
|
+3:01
|
|
|
59
|
|
Jacob Bush (Gbr) Great Britain
|
|
|
|
|
60
|
|
Michal Pomorski (Pol) Poland
|
|
+3:02
|
|
|
61
|
|
Ezra Caudell (Usa) United States
|
|
|
|
|
62
|
|
Kopecký Matyáš Kopecký Matyáš (Cze) Czechia
|
|
|
|
|
63
|
|
Diego Casagrande (Sui) Switzerland
|
|
|
|
|
64
|
|
David Paumann (Aut) Austria
|
|
|
|
|
65
|
|
Anže Ravbar (Slo) Slovenia
|
|
|
|
|
66
|
|
José Antonio Prieto De Luna (Mex) Mexico
|
|
|
|
|
67
|
|
Gonçalo Tavares (Por) Portugal
|
|
|
|
|
68
|
|
Jente Michels (Bel) Belgium
|
|
|
|
|
69
|
|
Mil Morang (Lux) Luxembourg
|
|
|
|
|
70
|
|
Joris Reinderink (Ned) Netherlands
|
|
|
|
|
71
|
|
Mathieu Kockelmann (Lux) Luxembourg
|
|
|
|
|
72
|
|
Noah Hobbs (Gbr) Great Britain
|
|
|
|
|
73
|
|
Seth Dunwoody (Irl) Ireland
|
|
|
|
|
74
|
|
Karsten Larsen Feldmann (Nor) Norway
|
|
|
|
|
75
|
|
Aljaž Turk (Slo) Slovenia
|
|
|
|
|
76
|
|
João Martins (Por) Portugal
|
|
|
|
|
77
|
|
Mauro Brenner (Ger) Germany
|
|
+3:08
|
|
|
78
|
|
Louka Lesueur (Fra) France
|
|
+3:09
|
|
|
79
|
|
Rafael Barbas (Por) Portugal
|
|
|
|
|
80
|
|
Ethan Dunham (Usa) United States
|
|
|
|
|
81
|
|
Jonas Kind Høydahl (Nor) Norway
|
|
|
|
|
82
|
|
Joel Mellby (Swe) Sweden
|
|
|
|
|
83
|
|
Mauricio Zapata Arboleda (Col) Colombia
|
|
|
|
|
84
|
|
Bruno Kessler (Ger) Germany
|
|
|
|
|
85
|
|
Jose Juan Prieto De Luna (Mex) Mexico
|
|
|
|
|
86
|
|
Václav Ježek (Cze) Czechia
|
|
|
|
|
87
|
|
Jo Hashikawa (Jpn) Aisan Racing Team
|
|
|
|
|
88
|
|
Koki Kamada (Jpn) Team Ukyo
|
|
|
|
|
89
|
|
Hugo Lennartsson (Swe) Sweden
|
|
|
|
|
90
|
|
Erick Emanuel Gonzalez Arvizo (Mex) Mexico
|
|
|
|
|
91
|
|
Ilian Alexandre Barhoumi (Sui) Switzerland
|
|
|
|
|
92
|
|
Davide Donati (Ita) Italy
|
|
+3:20
|
|
|
93
|
|
Robert White Espadero (Ecu) Ecuador
|
|
+3:27
|
|
|
94
|
|
Adam Bittman (Cze) Czechia
|
|
+3:35
|
|
|
95
|
|
Cesar Macias Estrada (Mex) Mexico
|
|
+3:45
|
|
|
96
|
|
Michael Zarate Anima (Mex) Mexico
|
|
+4:03
|
|
|
97
|
|
Miguel Marin Martinez (Col) Colombia
|
|
+4:10
|
|
|
98
|
|
Bram Danklof (Ned) Netherlands
|
|
+4:17
|
|
|
99
|
|
Genji Iwamura (Jpn) Solution Tech Vini Fantini
|
|
|
|
|
100
|
|
Jackson Medway (Aus) Australia
|
|
|
|
|
101
|
|
Pietro Mattio (Ita) Italy
|
|
+4:22
|
|
|
102
|
|
Pedri Crause (Rsa)
|
|
+4:23
|
|
|
103
|
|
Heorhii Chyzhykov (Ukr) Ukraine Cycling Team
|
|
+4:31
|
|
|
104
|
|
Ronan O Connor (Irl) Ireland
|
|
+4:35
|
|
|
105
|
|
Jonas Walton (Can) Canada
|
|
|
|
|
106
|
|
Jasper Schoofs (Bel) Belgium
|
|
+5:02
|
|
|
107
|
|
Storm Ingebrigtsen (Nor) Norway
|
|
+5:08
|
|
|
108
|
|
Victor Loulergue (Fra) France
|
|
+5:36
|
|
|
109
|
|
Stef Koning (Ned) Netherlands
|
|
+5:41
|
|
|
110
|
|
Isak Magnusson (Swe) Sweden
|
|
+6:59
|
|
|
111
|
|
Pierre Henry Basset (Fra) France
|
|
+7:05
|
|
|
112
|
|
Silas Koech (Ger) Germany
|
|
+8:58
|
|
|
113
|
|
Mateusz Gajdulewicz (Pol) Poland
|
|
+10:45
|
|
|
114
|
|
Nicola Schleuniger (Sui) Switzerland
|
|
+10:53
|
|
|
115
|
|
Vladislav Bashlykov (Kaz) Kazakhstan
|
|
|
|
|
116
|
|
Nino De Jong (Ned) Netherlands
|
|
|
|
|
117
|
|
Oliver Peace (Gbr) Great Britain
|
|
+11:07
|
|
|
118
|
|
Nejc Komac (Slo) Slovenia
|
|
+11:11
|
|
|
119
|
|
Gavin Hlady (Usa) United States
|
|
+11:29
|
|
|
120
|
|
Halvor Utengen Sandstad (Nor) Norway
|
|
+11:32
|
|
|
121
|
|
Noé Ury (Lux) Luxembourg
|
|
+11:47
|
|
|
122
|
|
Alejandro Pita Hidrobo (Ecu) Ecuador
|
|
+12:20
|
|
|
123
|
|
Ren Mochizuki (Jpn)
|
|
+13:41
|
|
|
124
|
|
Jerome Gauthier (Can) Canada
|
|
|
|
|
125
|
|
Nathan Cusack (Usa) United States
|
|
|
|
|
126
|
|
Štěpán Zahálka (Cze) Czechia
|
|
+13:59
|
|
|
127
|
|
Mats Berns (Lux) Luxembourg
|
|
+14:35
|
|
|
128
|
|
Franciszek Matuszewski (Pol) Poland
|
|
+14:43
|
|
|
129
|
|
Mykhailo Basaraba (Ukr)
|
|
+16:52
|
|
|
130
|
|
Conrad Haugsted (Den) Denmark
|
|
+17:25
|
|
|
131
|
|
Estiven Garcia Gomez (Col) Colombia
|
|
+18:10
|
|
|
132
|
|
Ibai Azanza Burusco (Esp) Spain
|
|
+20:22
|
|
|
133
|
|
Leonard Peloquin (Can) Canada
|
|
+22:23
|
|
|
134
|
|
Shoma Hayashibara (Jpn) Shimano Racing
|
|
+24:25
|
|
|
135
|
|
Julian Baudry (Aus) Australia
|
|
+25:45
|
|
|
136
|
|
Carson Mattern (Can) Canada
|
|
+27:25
|
|
|
137
|
|
Ville Merlöv (Swe) Sweden
|
|
+28:16
|
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (203)