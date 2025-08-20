Тур де л'Авенир-2025. Этап 1

- Категория:
Aoste - Saint-Galmier, 188,6 км
|
1
|
Hobbs Noah
|
Great Britain
|
4:14:45
|
2
|
Donati Davide
|
Italy
|
,,
|
3
|
Cesar Macias
|
Mexico
|
,,
|
4
|
Kopecký Matyáš
|
Czech Republic
|
,,
|
5
|
Kockelmann Mathieu
|
Luxembourg
|
,,
|
6
|
Frydkjær Patrick Boje
|
Denmark
|
,,
|
7
|
Dunwoody Seth
|
Ireland
|
,,
|
8
|
Feldmann Karsten Larsen
|
Norway
|
,,
|
9
|
Ravbar Anže
|
Slovenia
|
,,
|
10
|
Paumann David
|
Austria
|
,,
|
11
|
García Carlos Alfonso
|
Mexico
|
,,
|
12
|
Moreira Daniel Filipe Vieira
|
Portugal
|
,,
|
13
|
Svarre Tobias
|
Denmark
|
,,
|
14
|
Rowe Elliot
|
Great Britain
|
,,
|
15
|
Morang Mil
|
Luxembourg
|
,,
|
16
|
Lopes Lucas
|
Portugal
|
,,
|
17
|
Nordhagen Jørgen
|
Norway
|
,,
|
18
|
Valenti Luke
|
Canada
|
,,
|
19
|
Øxenberg Peter
|
Denmark
|
,,
