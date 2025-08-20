VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тур де л'Авенир-2025. Этап 1

Тур де л'Авенир-2025. Этап 1

Тур де л'Авенир-2025. Этап 1

 

Aoste - Saint-Galmier, 188,6 км

 

1

 Hobbs Noah

Great Britain

    

4:14:45

2

 Donati Davide

Italy

      

,,

3

Cesar Macias 

Mexico

    

,,

4

 Kopecký Matyáš

Czech Republic

    

,,

5

 Kockelmann Mathieu

Luxembourg

    

,,

6

 Frydkjær Patrick Boje

Denmark

      

,,

7

 Dunwoody Seth

Ireland

      

,,

8

 Feldmann Karsten Larsen

Norway

      

,,

9

 Ravbar Anže

Slovenia

      

,,

10

 Paumann David

Austria

      

,,

11

 García Carlos Alfonso

Mexico

      

,,

12

 Moreira Daniel Filipe Vieira

Portugal

      

,,

13

 Svarre Tobias

Denmark

      

,,

14

 Rowe Elliot

Great Britain

    

,,

15

 Morang Mil

Luxembourg

    

,,

16

 Lopes Lucas

Portugal

      

,,

17

 Nordhagen Jørgen

Norway

      

,,

18

 Valenti Luke

Canada

      

,,

19

 Øxenberg Peter

Denmark

      

,,

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тур де л'Авенир-2025 Tour de l'Avenir-2025 велогонка категории 2.Ncup андеровская велогонка многодневная велогонка

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

20 -24 августа 2025

Renewi Tour

20 -24 августа 2025

Deutschland Tour

23 августа - 14 сентября 2025

Vuelta a Espana

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

23 -29 августа 2025

Tour de l'Avenir

31 августа 2025

Bretagne Classic - Ouest-France

12 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Quebec

14 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Montreal

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2025?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

24 августа

Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team)

Rodrigo Alvarez Rodriguez (Burgos - Burpellet - BH)

Xabier Isasa (Euskaltel - Euskadi)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11465
2 Педерсен М. (Den) (LTK) 4555
3 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 4366
4 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4291
5 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 3862
6 Роглич П. (Slo) (RBH) 3825
7 Вингегор Й. (Den) (TVL) 3751
8 Онли О. (GBr) (TPP) 3278
9 О'Коннор Б. (Aus) (JAY) 3260
10 Липовиц Ф. (Ger) (RBH) 3207

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2025 (135)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)
Май 2025 (215)
Апрель 2025 (166)
Март 2025 (186)