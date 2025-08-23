Тур де л'Авенир-2025. Этап 5

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 17:39
Saint-Gervais-Mont-Blanc - Tignes 2100, 121 км
|
1
|
Widar Jarno
|
Belgium
|
3:34:48
|
2
|
Seixas Paul
|
France
|
0:05
|
3
|
Nordhagen Jørgen
|
Norway
|
,,
|
4
|
Ramírez Mateo
|
Ecuador
|
,,
|
5
|
Finn Lorenzo
|
Italy
|
0:08
|
6
|
Omrzel Jakob
|
Slovenia
|
0:20
|
7
|
Øxenberg Peter
|
Denmark
|
0:25
|
8
|
Bock Max
|
Germany
|
0:48
|
9
|
Torres Pablo
|
Spain
|
0:52
|
10
|
Thornley Callum
|
Great Britain
|
0:54
|
11
|
Lopes Lucas
|
Portugal
|
1:09
|
12
|
Decomble Maxime
|
France
|
1:16
|
13
|
Tuckwell Luke
|
Australia
|
,,
|
14
|
Rodriguez Juan Felipe
|
Colombia
|
1:34
|
15
|
Gualdi Simone
|
Italy
|
1:36
|
16
|
O'Brien Liam
|
Ireland
|
,,
Генеральная классификация после 5 этапа:
|
1
|
Decomble Maxime
|
France
|
16:57
|
2
|
Seixas Paul
|
France
|
0:51
|
3
|
Finn Lorenzo
|
Italy
|
0:54
|
4
|
Nordhagen Jørgen
|
Norway
|
0:59
|
5
|
Widar Jarno
|
Belgium
|
1:03
