Тур де л'Авенир-2025. Этап 4

Montagnat - Val-Suran, 110.2 км
|
1
|
Kockelmann Mathieu
|
Luxembourg
|
2:25:18
|
2
|
Macias Cesar
|
Mexico
|
,,
|
3
|
Ravbar Anže
|
Slovenia
|
,,
|
4
|
Prieto José Antonio
|
Mexico
|
,,
|
5
|
Hobbs Noah
|
Great Britain
|
,,
|
6
|
Donati Davide
|
Italy
|
,,
|
7
|
Dunwoody Seth
|
Ireland
|
,,
|
8
|
Schleuniger Nicola
|
Switzerland
|
,,
|
9
|
Martins João
|
Portugal
|
,,
|
10
|
Feldmann Karsten Larsen
|
Norway
|
,,
|
11
|
Pattinson Tomos
|
Great Britain
|
,,
|
12
|
Kopecký Matyáš
|
Czech Republic
|
,,
|
13
|
Kessler Bruno
|
Germany
|
,,
|
14
|
Basaraba Mykhailo
|
UCI WCC Men's Team
|
,,
|
15
|
Pomorski Michał
|
Poland
|
,,
|
16
|
Loulergue Victor
|
France
|
,,
|
17
|
Reinderink Joris
|
Netherlands
|
,,
|
18
|
Frydkjær Patrick Boje
|
Denmark
|
,,
|
19
|
Rodriguez Juan Felipe
|
Colombia
|
,,
|
20
|
Borgo Alessandro
|
Italy
|
,,
|
21
|
Cusack Nathan
|
United States
|
,,
|
22
|
Bévort Carl-Frederik
|
Denmark
|
,,
|
23
|
Aznar Hugo
|
Spain
|
,,
|
24
|
García Carlos Alfonso
|
Mexico
|
,,
|
25
|
Hlady Gavin
|
United States
|
,,
|
26
|
Valenti Luke
|
Canada
|
,,
|
27
|
Michels Jente
|
Belgium
|
,,
|
28
|
Putz Sebastian
|
Austria
|
,,
|
29
|
Martí Pau
|
Spain
|
,,
|
30
|
Hashikawa Jo
|
Japan
|
,,
|
31
|
Paumann David
|
Austria
|
,,
|
32
|
Merlöv Ville
|
Sweden
|
,,
|
33
|
Crause Pedri
|
UCI WCC Men's Team
|
,,
|
34
|
Morang Mil
|
Luxembourg
|
,,
|
35
|
Rowe Elliot
|
Great Britain
|
,,
|
36
|
Bush Jacob
|
Great Britain
|
,,
|
37
|
Kessler Cole
|
United States
|
,,
|
38
|
Rafferty Adam
|
Ireland
|
,,
|
39
|
Fietzke Paul
|
Germany
|
,,
|
40
|
O'Brien Liam
|
Ireland
|
,,
|
41
|
Barbas Rafael
|
Portugal
|
,,
|
42
|
Přidal Tomáš
|
Czech Republic
|
,,
|
43
|
Browning Fergus
|
Australia
|
,,
|
44
|
Iwamura Genji
|
Japan
|
,,
|
45
|
Lopes Lucas
|
Portugal
|
,,
|
46
|
Turconi Filippo
|
Italy
|
,,
|
47
|
Kess Alexandre
|
Luxembourg
|
,,
|
48
|
Omrzel Jakob
|
Slovenia
|
,,
|
49
|
Gualdi Simone
|
Italy
|
,,
|
50
|
Mellby Joel
|
Sweden
|
,,
|
51
|
Brenner Mauro
|
Germany
|
,,
|
52
|
Valjavec Erazem
|
Slovenia
|
,,
|
53
|
Prieto José Juan
|
Mexico
|
,,
|
54
|
Donzé Robin
|
Switzerland
|
,,
|
55
|
Lennartsson Hugo
|
Sweden
|
,,
|
56
|
Tuckwell Luke
|
Australia
|
,,
|
57
|
Thornley Callum
|
Great Britain
|
,,
|
58
|
Torres Pablo
|
Spain
|
,,
|
59
|
Marriage Zac
|
Australia
|
,,
|
60
|
van Zanden Otto
|
Netherlands
|
,,
|
61
|
Muñoz Jaider
|
Colombia
|
,,
|
62
|
Ramírez Mateo
|
Ecuador
|
,,
|
63
|
Monteros Luis
|
Ecuador
|
,,
|
64
|
Øxenberg Peter
|
Denmark
|
,,
|
65
|
Gruszczynski Filip
|
Poland
|
,,
|
66
|
Rex Tim
|
Belgium
|
,,
|
67
|
Dunham Ethan
|
United States
|
,,
|
68
|
Dockx Aaron
|
Belgium
|
,,
|
69
|
Zumsteg Nicola
|
Switzerland
|
,,
|
70
|
Widar Jarno
|
Belgium
|
,,
|
71
|
Decomble Maxime
|
France
|
,,
|
72
|
Schrettl Marco
|
Austria
|
,,
|
73
|
Leidert Louis
|
Germany
|
,,
|
74
|
Goszczurny Patryk
|
Poland
|
,,
|
75
|
Schoofs Jasper
|
Belgium
|
,,
|
76
|
Mattio Pietro
|
Italy
|
,,
|
77
|
Meehan Jamie
|
Ireland
|
,,
|
78
|
Ježek Václav
|
Czech Republic
|
,,
|
79
|
Huber Jan
|
Switzerland
|
,,
|
80
|
Ward Jack
|
Australia
|
,,
|
81
|
Svarre Tobias
|
Denmark
|
,,
|
82
|
Eeman Kamiel
|
Belgium
|
,,
|
83
|
Seixas Paul
|
France
|
,,
|
84
|
Dalby Simon
|
Denmark
|
,,
|
85
|
Bock Max
|
Germany
|
,,
|
86
|
Finn Lorenzo
|
Italy
|
,,
|
87
|
Basset Pierre-Henry
|
France
|
,,
|
88
|
Koech Silas
|
Germany
|
,,
|
89
|
Wallenborn Arno
|
Luxembourg
|
,,
|
90
|
Tavares Gonçalo
|
Portugal
|
,,
|
91
|
Høydahl Jonas Kind
|
Norway
|
,,
|
92
|
Nordhagen Jørgen
|
Norway
|
,,
|
93
|
Fougner Eivind Broholt
|
Norway
|
,,
|
94
|
Peace Oliver
|
Great Britain
|
0:11
|
95
|
Hayashibara Shoma
|
Japan
|
,,
|
96
|
Caudell Ezra
|
United States
|
0:29
|
97
|
Mattern Carson
|
Canada
|
,,
|
98
|
White Robert Jacob
|
Ecuador
|
,,
|
99
|
Garcia Estiven
|
Colombia
|
,,
|
100
|
de Jong Nino
|
Netherlands
|
,,
|
101
|
Marín Miguel Ángel
|
Colombia
|
,,
|
102
|
Gauthier Jérôme
|
Canada
|
,,
|
103
|
Medway Jackson
|
Australia
|
,,
|
104
|
Marolt Jaka
|
Slovenia
|
,,
|
105
|
Feurstein Kilian
|
Austria
|
,,
|
106
|
Zapata Mauricio
|
Colombia
|
,,
|
107
|
Azanza Ibai
|
Spain
|
,,
|
108
|
Kamada Koki
|
Japan
|
,,
|
109
|
Ury Noé
|
Luxembourg
|
,,
|
110
|
Zarate Michael
|
Mexico
|
,,
|
111
|
Barhoumi Ilian Alexandre
|
Switzerland
|
,,
|
112
|
Bittman Adam
|
Czech Republic
|
0:42
|
113
|
Bashlykov Vladislav
|
Kazakhstan
|
1:16
|
114
|
L'Hote Antoine
|
France
|
,,
|
115
|
Gonzalez Erick Emanuel
|
Mexico
|
1:31
|
116
|
Matuszewski Franciszek
|
Poland
|
,,
|
117
|
Casagrande Diego
|
Switzerland
|
,,
|
118
|
Komac Nejc
|
Slovenia
|
,,
|
119
|
O'Connor Ronan
|
Ireland
|
3:17
|
120
|
Chyzhykov Heorhii
|
UCI WCC Men's Team
|
3:19
|
121
|
Magnusson Isak
|
Sweden
|
,,
|
122
|
Lesueur Louka
|
France
|
,,
|
123
|
Ingebrigtsen Storm
|
Norway
|
,,
|
124
|
Berns Mats
|
Luxembourg
|
6:20
|
125
|
Lima Daniel
|
Portugal
|
6:35
|
126
|
Baudry Julian
|
Australia
|
10:49
|
127
|
Utengen Sandstad Halvor
|
Norway
|
10:55
|
128
|
Walton Jonas
|
Canada
|
,,
|
129
|
Pita Alejandro Bladimir
|
Ecuador
|
,,
|
130
|
Turk Aljaž
|
Slovenia
|
,,
|
131
|
Danklof Bram
|
Netherlands
|
,,
|
OTL
|
Haugsted Conrad
|
Denmark
|
-
|
OTL
|
Mochizuki Ren
|
Japan
|
-
|
DNF
|
Peloquin Leonard
|
Canada
|
DNF
|
Gajdulewicz Mateusz
|
Poland
|
DNF
|
Zahálka Štěpán
|
Czech Republic
|
DNF
|
Koning Stef
|
Netherlands
Генеральная классификация после 4 этапа:
|
1
|
Decomble Maxime
|
France
|
13:21:34
|
2
|
Dalby Simon
|
Denmark
|
0:06
|
3
|
Ward Jack
|
Australia
|
,,
|
4
|
van Zanden Otto
|
Netherlands
|
0:10
|
5
|
Huber Jan
|
Switzerland
|
0:11
|
6
|
Rowe Elliot
|
Great Britain
|
0:17
|
7
|
Rex Tim
|
Belgium
|
0:19
|
8
|
Wallenborn Arno
|
Luxembourg
|
,,
|
9
|
Turconi Filippo
|
Italy
|
0:32
|
10
|
Aznar Hugo
|
Spain
|
0:35
|
11
|
Kess Alexandre
|
Luxembourg
|
,,
|
12
|
Přidal Tomáš
|
Czech Republic
|
0:39
|
13
|
Gruszczynski Filip
|
Poland
|
0:42
|
14
|
Marolt Jaka
|
Slovenia
|
1:11
|
15
|
Seixas Paul
|
France
|
2:02
|
16
|
Finn Lorenzo
|
Italy
|
,,
|
17
|
Nordhagen Jørgen
|
Norway
|
2:10
|
18
|
Rafferty Adam
|
Ireland
|
2:14
|
19
|
Schrettl Marco
|
Austria
|
2:16
|
20
|
Ramírez Mateo
|
Ecuador
|
2:17
|
21
|
Widar Jarno
|
Belgium
|
2:19
|
22
|
Øxenberg Peter
|
Denmark
|
2:20
|
23
|
Thornley Callum
|
Great Britain
|
2:22
|
24
|
O'Brien Liam
|
Ireland
|
,,
|
25
|
Torres Pablo
|
Spain
|
2:23
|
26
|
Bock Max
|
Germany
|
2:27
|
27
|
Tuckwell Luke
|
Australia
|
,,
|
28
|
Omrzel Jakob
|
Slovenia
|
2:31
|
29
|
Svarre Tobias
|
Denmark
|
,,
|
30
|
Lopes Lucas
|
Portugal
|
,,
|
31
|
Donzé Robin
|
Switzerland
|
,,
|
32
|
Rodriguez Juan Felipe
|
Colombia
|
2:32
|
33
|
Muñoz Jaider
|
Colombia
|
2:36
|
34
|
Pattinson Tomos
|
Great Britain
|
,,
|
35
|
Dockx Aaron
|
Belgium
|
2:39
|
36
|
Putz Sebastian
|
Austria
|
2:40
|
37
|
Valjavec Erazem
|
Slovenia
|
2:42
|
38
|
Marriage Zac
|
Australia
|
2:43
|
39
|
Fietzke Paul
|
Germany
|
2:44
|
40
|
Eeman Kamiel
|
Belgium
|
2:45
|
41
|
Kessler Cole
|
United States
|
,,
|
42
|
Fougner Eivind Broholt
|
Norway
|
,,
|
43
|
Goszczurny Patryk
|
Poland
|
2:46
|
44
|
Valenti Luke
|
Canada
|
2:50
|
45
|
Borgo Alessandro
|
Italy
|
,,
|
46
|
Bévort Carl-Frederik
|
Denmark
|
,,
|
47
|
Zumsteg Nicola
|
Switzerland
|
2:51
|
48
|
García Carlos Alfonso
|
Mexico
|
,,
|
49
|
Meehan Jamie
|
Ireland
|
2:52
|
50
|
Leidert Louis
|
Germany
|
2:54
|
51
|
Gualdi Simone
|
Italy
|
2:55
|
52
|
Frydkjær Patrick Boje
|
Denmark
|
,,
|
53
|
Monteros Luis
|
Ecuador
|
2:56
|
54
|
Feurstein Kilian
|
Austria
|
2:58
|
55
|
Martí Pau
|
Spain
|
2:59
|
56
|
Browning Fergus
|
Australia
|
3:01
|
57
|
Bush Jacob
|
Great Britain
|
,,
|
58
|
Pomorski Michał
|
Poland
|
3:02
|
59
|
Kopecký Matyáš
|
Czech Republic
|
,,
|
60
|
Paumann David
|
Austria
|
,,
|
61
|
Ravbar Anže
|
Slovenia
|
,,
|
62
|
Prieto José Antonio
|
Mexico
|
,,
|
63
|
Tavares Gonçalo
|
Portugal
|
,,
|
64
|
Michels Jente
|
Belgium
|
,,
|
65
|
Morang Mil
|
Luxembourg
|
,,
|
66
|
Reinderink Joris
|
Netherlands
|
,,
|
67
|
Kockelmann Mathieu
|
Luxembourg
|
,,
|
68
|
Hobbs Noah
|
Great Britain
|
,,
|
69
|
Dunwoody Seth
|
Ireland
|
,,
|
70
|
Feldmann Karsten Larsen
|
Norway
|
,,
|
71
|
Martins João
|
Portugal
|
,,
|
72
|
Brenner Mauro
|
Germany
|
3:08
|
73
|
Barbas Rafael
|
Portugal
|
3:09
|
74
|
Dunham Ethan
|
United States
|
,,
|
75
|
Høydahl Jonas Kind
|
Norway
|
,,
|
76
|
Mellby Joel
|
Sweden
|
,,
|
77
|
Kessler Bruno
|
Germany
|
,,
|
78
|
Prieto José Juan
|
Mexico
|
,,
|
79
|
Ježek Václav
|
Czech Republic
|
,,
|
80
|
Hashikawa Jo
|
Japan
|
,,
|
81
|
Lennartsson Hugo
|
Sweden
|
,,
|
82
|
Donati Davide
|
Italy
|
3:20
|
83
|
Caudell Ezra
|
United States
|
3:31
|
84
|
Zapata Mauricio
|
Colombia
|
3:38
|
85
|
Kamada Koki
|
Japan
|
,,
|
86
|
Barhoumi Ilian Alexandre
|
Switzerland
|
,,
|
87
|
Macias Cesar
|
Mexico
|
3:45
|
88
|
White Robert Jacob
|
Ecuador
|
3:56
|
89
|
L'Hote Antoine
|
France
|
4:13
|
90
|
Bittman Adam
|
Czech Republic
|
4:17
|
91
|
Iwamura Genji
|
Japan
|
,,
|
92
|
Mattio Pietro
|
Italy
|
4:22
|
93
|
Crause Pedri
|
UCI WCC Men's Team
|
4:23
|
94
|
Zarate Michael
|
Mexico
|
4:32
|
95
|
Casagrande Diego
|
Switzerland
|
4:33
|
96
|
Marín Miguel Ángel
|
Colombia
|
4:39
|
97
|
Gonzalez Erick Emanuel
|
Mexico
|
4:40
|
98
|
Medway Jackson
|
Australia
|
4:46
|
99
|
Schoofs Jasper
|
Belgium
|
5:02
|
100
|
Loulergue Victor
|
France
|
5:36
|
101
|
Lesueur Louka
|
France
|
6:28
|
102
|
Basset Pierre-Henry
|
France
|
7:05
|
103
|
Chyzhykov Heorhii
|
UCI WCC Men's Team
|
7:50
|
104
|
O'Connor Ronan
|
Ireland
|
7:52
|
105
|
Ingebrigtsen Storm
|
Norway
|
8:27
|
106
|
Koech Silas
|
Germany
|
8:58
|
107
|
Lima Daniel
|
Portugal
|
9:27
|
108
|
Magnusson Isak
|
Sweden
|
10:18
|
109
|
Schleuniger Nicola
|
Switzerland
|
10:53
|
110
|
Peace Oliver
|
Great Britain
|
11:19
|
111
|
de Jong Nino
|
Netherlands
|
11:22
|
112
|
Hlady Gavin
|
United States
|
11:29
|
113
|
Bashlykov Vladislav
|
Kazakhstan
|
12:09
|
114
|
Ury Noé
|
Luxembourg
|
12:16
|
115
|
Komac Nejc
|
Slovenia
|
12:42
|
116
|
Cusack Nathan
|
United States
|
13:41
|
117
|
Turk Aljaž
|
Slovenia
|
13:57
|
118
|
Gauthier Jérôme
|
Canada
|
14:10
|
119
|
Danklof Bram
|
Netherlands
|
15:12
|
120
|
Walton Jonas
|
Canada
|
15:30
|
121
|
Matuszewski Franciszek
|
Poland
|
16:14
|
122
|
Basaraba Mykhailo
|
UCI WCC Men's Team
|
16:52
|
123
|
Garcia Estiven
|
Colombia
|
18:39
|
124
|
Azanza Ibai
|
Spain
|
20:51
|
125
|
Berns Mats
|
Luxembourg
|
20:55
|
126
|
Utengen Sandstad Halvor
|
Norway
|
22:27
|
127
|
Pita Alejandro Bladimir
|
Ecuador
|
23:15
|
128
|
Hayashibara Shoma
|
Japan
|
24:37:00
|
129
|
Mattern Carson
|
Canada
|
27:54:00
|
130
|
Merlöv Ville
|
Sweden
|
28:16:00
|
131
|
Baudry Julian
|
Australia
|
36:34:00
