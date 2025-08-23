Тур де л'Авенир-2025. Этап 4

VeloNEWS
Montagnat - Val-Suran, 110.2 км

 

1

 Kockelmann Mathieu

Luxembourg

    

2:25:18

2

 Macias Cesar

Mexico

      

,,

3

 Ravbar Anže

Slovenia

      

,,

4

 Prieto José Antonio

Mexico

      

,,

5

 Hobbs Noah

Great Britain

    

,,

6

 Donati Davide

Italy

      

,,

7

 Dunwoody Seth

Ireland

      

,,

8

 Schleuniger Nicola

Switzerland

    

,,

9

 Martins João

Portugal

      

,,

10

 Feldmann Karsten Larsen

Norway

      

,,

11

 Pattinson Tomos

Great Britain

    

,,

12

 Kopecký Matyáš

Czech Republic

    

,,

13

 Kessler Bruno

Germany

      

,,

14

 Basaraba Mykhailo

UCI WCC Men's Team

  

,,

15

 Pomorski Michał

Poland

      

,,

16

 Loulergue Victor

France

      

,,

17

 Reinderink Joris

Netherlands

    

,,

18

 Frydkjær Patrick Boje

Denmark

      

,,

19

 Rodriguez Juan Felipe

Colombia

      

,,

20

 Borgo Alessandro

Italy

      

,,

21

 Cusack Nathan

United States

    

,,

22

 Bévort Carl-Frederik

Denmark

      

,,

23

 Aznar Hugo

Spain

      

,,

24

 García Carlos Alfonso

Mexico

      

,,

25

 Hlady Gavin

United States

    

,,

26

 Valenti Luke

Canada

      

,,

27

 Michels Jente

Belgium

      

,,

28

 Putz Sebastian

Austria

      

,,

29

 Martí Pau

Spain

      

,,

30

 Hashikawa Jo

Japan

      

,,

31

 Paumann David

Austria

      

,,

32

 Merlöv Ville

Sweden

      

,,

33

 Crause Pedri

UCI WCC Men's Team

  

,,

34

 Morang Mil

Luxembourg

    

,,

35

 Rowe Elliot

Great Britain

    

,,

36

 Bush Jacob

Great Britain

    

,,

37

 Kessler Cole

United States

    

,,

38

 Rafferty Adam

Ireland

      

,,

39

 Fietzke Paul

Germany

      

,,

40

 O'Brien Liam

Ireland

      

,,

41

 Barbas Rafael

Portugal

      

,,

42

 Přidal Tomáš

Czech Republic

    

,,

43

 Browning Fergus

Australia

      

,,

44

 Iwamura Genji

Japan

      

,,

45

 Lopes Lucas

Portugal

      

,,

46

 Turconi Filippo

Italy

      

,,

47

 Kess Alexandre

Luxembourg

    

,,

48

 Omrzel Jakob

Slovenia

      

,,

49

 Gualdi Simone

Italy

      

,,

50

 Mellby Joel

Sweden

      

,,

51

 Brenner Mauro

Germany

      

,,

52

 Valjavec Erazem

Slovenia

      

,,

53

 Prieto José Juan

Mexico

      

,,

54

 Donzé Robin

Switzerland

    

,,

55

 Lennartsson Hugo

Sweden

      

,,

56

 Tuckwell Luke

Australia

      

,,

57

 Thornley Callum

Great Britain

    

,,

58

 Torres Pablo

Spain

      

,,

59

 Marriage Zac

Australia

      

,,

60

 van Zanden Otto

Netherlands

    

,,

61

 Muñoz Jaider

Colombia

      

,,

62

 Ramírez Mateo

Ecuador

      

,,

63

 Monteros Luis

Ecuador

      

,,

64

 Øxenberg Peter

Denmark

      

,,

65

 Gruszczynski Filip

Poland

      

,,

66

 Rex Tim

Belgium

      

,,

67

 Dunham Ethan

United States

    

,,

68

 Dockx Aaron

Belgium

      

,,

69

 Zumsteg Nicola

Switzerland

    

,,

70

 Widar Jarno

Belgium

      

,,

71

 Decomble Maxime

France

      

,,

72

 Schrettl Marco

Austria

      

,,

73

 Leidert Louis

Germany

      

,,

74

 Goszczurny Patryk

Poland

      

,,

75

 Schoofs Jasper

Belgium

      

,,

76

 Mattio Pietro

Italy

      

,,

77

 Meehan Jamie

Ireland

      

,,

78

 Ježek Václav

Czech Republic

    

,,

79

 Huber Jan

Switzerland

    

,,

80

 Ward Jack

Australia

      

,,

81

 Svarre Tobias

Denmark

      

,,

82

 Eeman Kamiel

Belgium

      

,,

83

 Seixas Paul

France

      

,,

84

 Dalby Simon

Denmark

      

,,

85

 Bock Max

Germany

      

,,

86

 Finn Lorenzo

Italy

      

,,

87

 Basset Pierre-Henry

France

      

,,

88

 Koech Silas

Germany

      

,,

89

 Wallenborn Arno

Luxembourg

    

,,

90

 Tavares Gonçalo

Portugal

      

,,

91

 Høydahl Jonas Kind

Norway

      

,,

92

 Nordhagen Jørgen

Norway

      

,,

93

 Fougner Eivind Broholt

Norway

      

,,

94

 Peace Oliver

Great Britain

    

0:11

95

 Hayashibara Shoma

Japan

      

,,

96

 Caudell Ezra

United States

    

0:29

97

 Mattern Carson

Canada

      

,,

98

 White Robert Jacob

Ecuador

      

,,

99

 Garcia Estiven

Colombia

      

,,

100

 de Jong Nino

Netherlands

    

,,

101

 Marín Miguel Ángel

Colombia

      

,,

102

 Gauthier Jérôme

Canada

      

,,

103

 Medway Jackson

Australia

      

,,

104

 Marolt Jaka

Slovenia

      

,,

105

 Feurstein Kilian

Austria

      

,,

106

 Zapata Mauricio

Colombia

      

,,

107

 Azanza Ibai

Spain

      

,,

108

 Kamada Koki

Japan

      

,,

109

 Ury Noé

Luxembourg

    

,,

110

 Zarate Michael

Mexico

      

,,

111

 Barhoumi Ilian Alexandre

Switzerland

    

,,

112

 Bittman Adam

Czech Republic

    

0:42

113

 Bashlykov Vladislav

Kazakhstan

    

1:16

114

 L'Hote Antoine

France

      

,,

115

 Gonzalez Erick Emanuel

Mexico

      

1:31

116

 Matuszewski Franciszek

Poland

      

,,

117

 Casagrande Diego

Switzerland

    

,,

118

 Komac Nejc

Slovenia

      

,,

119

 O'Connor Ronan

Ireland

      

3:17

120

 Chyzhykov Heorhii

UCI WCC Men's Team

  

3:19

121

 Magnusson Isak

Sweden

      

,,

122

 Lesueur Louka

France

      

,,

123

 Ingebrigtsen Storm

Norway

      

,,

124

 Berns Mats

Luxembourg

    

6:20

125

 Lima Daniel

Portugal

      

6:35

126

 Baudry Julian

Australia

      

10:49

127

 Utengen Sandstad Halvor

Norway

      

10:55

128

 Walton Jonas

Canada

      

,,

129

 Pita Alejandro Bladimir

Ecuador

      

,,

130

 Turk Aljaž

Slovenia

      

,,

131

 Danklof Bram

Netherlands

    

,,

OTL

 Haugsted Conrad

Denmark

      

-

OTL

 Mochizuki Ren

Japan

      

-

DNF

 Peloquin Leonard

Canada

        

DNF

 Gajdulewicz Mateusz

Poland

        

DNF

 Zahálka Štěpán

Czech Republic

      

DNF

 Koning Stef

Netherlands

      

 

Генеральная классификация после 4 этапа:

 

1

 Decomble Maxime

France

    

13:21:34

2

 Dalby Simon

Denmark

    

0:06

3

 Ward Jack

Australia

    

,,

4

 van Zanden Otto

Netherlands

  

0:10

5

 Huber Jan

Switzerland

  

0:11

6

 Rowe Elliot

Great Britain

  

0:17

7

 Rex Tim

Belgium

    

0:19

8

 Wallenborn Arno

Luxembourg

  

,,

9

 Turconi Filippo

Italy

    

0:32

10

 Aznar Hugo

Spain

    

0:35

11

 Kess Alexandre

Luxembourg

  

,,

12

 Přidal Tomáš

Czech Republic

  

0:39

13

 Gruszczynski Filip

Poland

    

0:42

14

 Marolt Jaka

Slovenia

    

1:11

15

 Seixas Paul

France

    

2:02

16

 Finn Lorenzo

Italy

    

,,

17

 Nordhagen Jørgen

Norway

    

2:10

18

 Rafferty Adam

Ireland

    

2:14

19

 Schrettl Marco

Austria

    

2:16

20

 Ramírez Mateo

Ecuador

    

2:17

21

 Widar Jarno

Belgium

    

2:19

22

 Øxenberg Peter

Denmark

    

2:20

23

 Thornley Callum

Great Britain

  

2:22

24

 O'Brien Liam

Ireland

    

,,

25

 Torres Pablo

Spain

    

2:23

26

 Bock Max

Germany

    

2:27

27

 Tuckwell Luke

Australia

    

,,

28

 Omrzel Jakob

Slovenia

    

2:31

29

 Svarre Tobias

Denmark

    

,,

30

 Lopes Lucas

Portugal

    

,,

31

 Donzé Robin

Switzerland

  

,,

32

 Rodriguez Juan Felipe

Colombia

    

2:32

33

 Muñoz Jaider

Colombia

    

2:36

34

 Pattinson Tomos

Great Britain

  

,,

35

 Dockx Aaron

Belgium

    

2:39

36

 Putz Sebastian

Austria

    

2:40

37

 Valjavec Erazem

Slovenia

    

2:42

38

 Marriage Zac

Australia

    

2:43

39

 Fietzke Paul

Germany

    

2:44

40

 Eeman Kamiel

Belgium

    

2:45

41

 Kessler Cole

United States

  

,,

42

 Fougner Eivind Broholt

Norway

    

,,

43

 Goszczurny Patryk

Poland

    

2:46

44

 Valenti Luke

Canada

    

2:50

45

 Borgo Alessandro

Italy

    

,,

46

 Bévort Carl-Frederik

Denmark

    

,,

47

 Zumsteg Nicola

Switzerland

  

2:51

48

 García Carlos Alfonso

Mexico

    

,,

49

 Meehan Jamie

Ireland

    

2:52

50

 Leidert Louis

Germany

    

2:54

51

 Gualdi Simone

Italy

    

2:55

52

 Frydkjær Patrick Boje

Denmark

    

,,

53

 Monteros Luis

Ecuador

    

2:56

54

 Feurstein Kilian

Austria

    

2:58

55

 Martí Pau

Spain

    

2:59

56

 Browning Fergus

Australia

    

3:01

57

 Bush Jacob

Great Britain

  

,,

58

 Pomorski Michał

Poland

    

3:02

59

 Kopecký Matyáš

Czech Republic

  

,,

60

 Paumann David

Austria

    

,,

61

 Ravbar Anže

Slovenia

    

,,

62

 Prieto José Antonio

Mexico

    

,,

63

 Tavares Gonçalo

Portugal

    

,,

64

 Michels Jente

Belgium

    

,,

65

 Morang Mil

Luxembourg

  

,,

66

 Reinderink Joris

Netherlands

  

,,

67

 Kockelmann Mathieu

Luxembourg

  

,,

68

 Hobbs Noah

Great Britain

  

,,

69

 Dunwoody Seth

Ireland

    

,,

70

 Feldmann Karsten Larsen

Norway

    

,,

71

 Martins João

Portugal

    

,,

72

 Brenner Mauro

Germany

    

3:08

73

 Barbas Rafael

Portugal

    

3:09

74

 Dunham Ethan

United States

  

,,

75

 Høydahl Jonas Kind

Norway

    

,,

76

 Mellby Joel

Sweden

    

,,

77

 Kessler Bruno

Germany

    

,,

78

 Prieto José Juan

Mexico

    

,,

79

 Ježek Václav

Czech Republic

  

,,

80

 Hashikawa Jo

Japan

    

,,

81

 Lennartsson Hugo

Sweden

    

,,

82

 Donati Davide

Italy

    

3:20

83

 Caudell Ezra

United States

  

3:31

84

 Zapata Mauricio

Colombia

    

3:38

85

 Kamada Koki

Japan

    

,,

86

 Barhoumi Ilian Alexandre

Switzerland

  

,,

87

 Macias Cesar

Mexico

    

3:45

88

 White Robert Jacob

Ecuador

    

3:56

89

 L'Hote Antoine

France

    

4:13

90

 Bittman Adam

Czech Republic

  

4:17

91

 Iwamura Genji

Japan

    

,,

92

 Mattio Pietro

Italy

    

4:22

93

 Crause Pedri

UCI WCC Men's Team

4:23

94

 Zarate Michael

Mexico

    

4:32

95

 Casagrande Diego

Switzerland

  

4:33

96

 Marín Miguel Ángel

Colombia

    

4:39

97

 Gonzalez Erick Emanuel

Mexico

    

4:40

98

 Medway Jackson

Australia

    

4:46

99

 Schoofs Jasper

Belgium

    

5:02

100

 Loulergue Victor

France

    

5:36

101

 Lesueur Louka

France

    

6:28

102

 Basset Pierre-Henry

France

    

7:05

103

 Chyzhykov Heorhii

UCI WCC Men's Team

7:50

104

 O'Connor Ronan

Ireland

    

7:52

105

 Ingebrigtsen Storm

Norway

    

8:27

106

 Koech Silas

Germany

    

8:58

107

 Lima Daniel

Portugal

    

9:27

108

 Magnusson Isak

Sweden

    

10:18

109

 Schleuniger Nicola

Switzerland

  

10:53

110

 Peace Oliver

Great Britain

  

11:19

111

 de Jong Nino

Netherlands

  

11:22

112

 Hlady Gavin

United States

  

11:29

113

 Bashlykov Vladislav

Kazakhstan

  

12:09

114

 Ury Noé

Luxembourg

  

12:16

115

 Komac Nejc

Slovenia

    

12:42

116

 Cusack Nathan

United States

  

13:41

117

 Turk Aljaž

Slovenia

    

13:57

118

 Gauthier Jérôme

Canada

    

14:10

119

 Danklof Bram

Netherlands

  

15:12

120

 Walton Jonas

Canada

    

15:30

121

 Matuszewski Franciszek

Poland

    

16:14

122

 Basaraba Mykhailo

UCI WCC Men's Team

16:52

123

 Garcia Estiven

Colombia

    

18:39

124

 Azanza Ibai

Spain

    

20:51

125

 Berns Mats

Luxembourg

  

20:55

126

 Utengen Sandstad Halvor

Norway

    

22:27

127

 Pita Alejandro Bladimir

Ecuador

    

23:15

128

 Hayashibara Shoma

Japan

    

24:37:00

129

 Mattern Carson

Canada

    

27:54:00

130

 Merlöv Ville

Sweden

    

28:16:00

131

 Baudry Julian

Australia

    

36:34:00

 

 

