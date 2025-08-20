Тур де л'Авенир-2025. Пролог

- Категория:
Сегодня, 19:57
Tignes - Tignes 1800, ITT, 3 км
|
1
|
Seixas Paul
|
France
|
7.19,14
|
2
|
Finn Lorenzo
|
Italy
|
0.00,7
|
3
|
Schrettl Marco
|
Austria
|
0.07,64
|
4
|
Ramírez Mateo
|
Ecuador
|
0.08,21
|
5
|
Nordhagen Jørgen
|
Norway
|
0.08,58
|
6
|
Widar Jarno
|
Belgium
|
0.09,9
|
7
|
Rafferty Adam
|
Ireland
|
0.12,61
|
8
|
O'Brien Liam
|
Ireland
|
0.13,72
|
9
|
Torres Pablo
|
Spain
|
0.14,35
|
10
|
Øxenberg Peter
|
Denmark
|
0.17,88
|
11
|
Bock Max
|
Germany
|
0.18,29
|
12
|
Decomble Maxime
|
France
|
0.18,35
|
13
|
Tuckwell Luke
|
Australia
|
0.18,68
|
14
|
Thornley Callum
|
Great Britain
|
0.20,5
|
15
|
Rodriguez Juan Felipe
|
Colombia
|
0.23,2
|
16
|
Muñoz Jaider
|
Colombia
|
0.27,35
|
17
|
Pattinson Tomos
|
Great Britain
|
0.27,54
|
18
|
van Zanden Otto
|
Netherlands
|
0.28,43
|
19
|
Huber Jan
|
Switzerland
|
7.42.03,86
|
20
|
Omrzel Jakob
|
Slovenia
|
0.29,11
|
21
|
Svarre Tobias
|
Denmark
|
0.28,16
|
22
|
Lopes Lucas
|
Portugal
|
0.29,33
|
23
|
Donzé Robin
|
Switzerland
|
0.29,74
|
24
|
Dalby Simon
|
Denmark
|
0.31,18
|
25
|
Ward Jack
|
Australia
|
0.31,54
|
26
|
Pericas Adrià
|
Spain
|
0.33,38
|
27
|
Marriage Zac
|
Australia
|
0.34,59
|
28
|
Fietzke Paul
|
Germany
|
0.35,46
|
29
|
Eeman Kamiel
|
Belgium
|
0.36,63
|
30
|
Kessler Cole
|
United States
|
0.36,74
|
31
|
Fougner Eivind Broholt
|
Norway
|
0.36,78
|
32
|
Rex Tim
|
Belgium
|
0.37,55
|
33
|
Loulergue Victor
|
France
|
0.37,68
|
34
|
Dockx Aaron
|
Belgium
|
0.37,72
|
35
|
Wallenborn Arno
|
Luxembourg
|
0.37,73
|
36
|
Goszczurny Patryk
|
Poland
|
0.37,82
|
37
|
Putz Sebastian
|
Austria
|
0.37,86
|
38
|
Moreira Daniel Filipe Vieira
|
Portugal
|
0.40,34
|
39
|
Valjavec Erazem
|
Slovenia
|
0.40,8
|
40
|
Zumsteg Nicola
|
Switzerland
|
0.41,88
|
41
|
Rowe Elliot
|
Great Britain
|
0.42,15
|
42
|
Leidert Louis
|
Germany
|
0.43,1
|
43
|
Meehan Jamie
|
Ireland
|
0.43,13
|
44
|
Lima Daniel
|
Portugal
|
0.43,83
|
45
|
Basaraba Mykhailo
|
UCI WCC Men's Team
|
0.44,14
|
46
|
Monteros Luis
|
Ecuador
|
0.46,86
|
47
|
Crause Pedri
|
UCI WCC Men's Team
|
0.47,93
|
48
|
Peace Oliver
|
Great Britain
|
0.48,15
|
49
|
Valenti Luke
|
Canada
|
0.48,2
|
50
|
Borgo Alessandro
|
Italy
|
0.48,58
|
51
|
Schoofs Jasper
|
Belgium
|
0.48,83
|
52
|
García Carlos Alfonso
|
Mexico
|
0.49,68
|
53
|
Martí Pau
|
Spain
|
0.50,19
|
54
|
Browning Fergus
|
Australia
|
0.52,13
|
55
|
Bush Jacob
|
Great Britain
|
0.52,16
|
56
|
Azanza Ibai
|
Spain
|
0.52,25
|
57
|
Gajdulewicz Mateusz
|
Poland
|
0.52,78
|
58
|
Gualdi Simone
|
Italy
|
0.53,12
|
59
|
Garcia Estiven
|
Colombia
|
0.53,22
|
60
|
Aznar Hugo
|
Spain
|
0.53,31
|
61
|
Frydkjær Patrick Boje
|
Denmark
|
0.53,32
|
62
|
Marín Miguel Ángel
|
Colombia
|
0.53,65
|
63
|
Remkhi Rudolf
|
Kazakhstan
|
0.53,94
|
64
|
L'Hote Antoine
|
France
|
0.53,99
|
65
|
Chyzhykov Heorhii
|
UCI WCC Men's Team
|
0.56,43
|
66
|
Přidal Tomáš
|
Czech Republic
|
0.57,38
|
67
|
Turconi Filippo
|
Italy
|
0.57,45
|
68
|
Cole Owen
|
United States
|
0.58,98
|
69
|
Brenner Mauro
|
Germany
|
0.59,77
|
70
|
Lesueur Louka
|
France
|
1.00,78
|
71
|
Barbas Rafael
|
Portugal
|
1.00,99
|
72
|
Dunham Ethan
|
United States
|
1.01,5
|
73
|
Høydahl Jonas Kind
|
Norway
|
1.01,95
|
74
|
Mattio Pietro
|
Italy
|
1.04,94
|
75
|
Pomorski Michał
|
Poland
|
1.04,94
|
76
|
Gruszczynski Filip
|
Poland
|
1.06,74
|
77
|
Mattern Carson
|
Canada
|
1.07,28
|
78
|
Lewandowski Dawid
|
Poland
|
1.07,93
|
79
|
Mellby Joel
|
Sweden
|
1.08,61
|
80
|
Donati Davide
|
Italy
|
1.08,77
|
81
|
Zapata Mauricio
|
Colombia
|
1.09,11
|
82
|
Baudry Julian
|
Australia
|
1.11,0
|
83
|
Caudell Ezra
|
United States
|
8.23.18,86
|
84
|
Kopecký Matyáš
|
Czech Republic
|
1.11,58
|
85
|
Casagrande Diego
|
Switzerland
|
1.12,24
|
86
|
Kessler Bruno
|
Germany
|
1.12,43
|
87
|
Ingebrigtsen Storm
|
Norway
|
1:13
|
88
|
White Robert Jacob
|
Ecuador
|
1.14,01
|
89
|
Prieto José Juan
|
Mexico
|
1.14,01
|
90
|
Hlady Gavin
|
United States
|
1.14,94
|
91
|
Marolt Jaka
|
Slovenia
|
1.16,4
|
92
|
Paumann David
|
Austria
|
1.16,54
|
93
|
Ravbar Anže
|
Slovenia
|
1.17,88
|
94
|
Prieto José Antonio
|
Mexico
|
1.19,24
|
95
|
Tavares Gonçalo
|
Portugal
|
1.19,61
|
96
|
Bittman Adam
|
Czech Republic
|
1.20,1
|
97
|
Ježek Václav
|
Czech Republic
|
1.20,67
|
98
|
Michels Jente
|
Belgium
|
1.21,36
|
99
|
Beisembay Mansur
|
Kazakhstan
|
1.21,71
|
100
|
Hashikawa Jo
|
Japan
|
1.21,78
|
101
|
Watanabe Ikki
|
Japan
|
1.21,94
|
102
|
Kamada Koki
|
Japan
|
1.22,89
|
103
|
O'Connor Ronan
|
Ireland
|
1.23,73
|
104
|
Basset Pierre-Henry
|
France
|
1.25,07
|
105
|
Mochizuki Ren
|
Japan
|
1.26,1
|
106
|
Matuszewski Franciszek
|
Poland
|
1.26,49
|
107
|
Morang Mil
|
Luxembourg
|
1.28,44
|
108
|
Mulugeta Yafiet
|
UCI WCC Men's Team
|
1.28,66
|
109
|
Zahálka Štěpán
|
Czech Republic
|
1.30,06
|
110
|
Reinderink Joris
|
Netherlands
|
1.30,63
|
111
|
Pita Alejandro Bladimir
|
Ecuador
|
1.30,64
|
112
|
Zarate Michael
|
Mexico
|
1.30,66
|
113
|
Kockelmann Mathieu
|
Luxembourg
|
1.30,74
|
114
|
Hobbs Noah
|
Great Britain
|
1.30,75
|
115
|
De Luca Teodor
|
Sweden
|
1.31,6
|
116
|
Danklof Bram
|
Netherlands
|
1.32,03
|
117
|
Walton Jonas
|
Canada
|
1.32,66
|
118
|
Hayashibara Shoma
|
Japan
|
1.32,93
|
119
|
Feurstein Kilian
|
Austria
|
1.33,27
|
120
|
Kess Alexandre
|
Luxembourg
|
1.36,0
|
121
|
Komac Nejc
|
Slovenia
|
1.36,15
|
122
|
Schleuniger Nicola
|
Switzerland
|
1.37,97
|
123
|
Bashlykov Vladislav
|
Kazakhstan
|
1.38,15
|
124
|
Lennartsson Hugo
|
Sweden
|
1.38,89
|
125
|
Ury Noé
|
Luxembourg
|
1.42,74
|
126
|
Merlöv Ville
|
Sweden
|
1.43,43
|
127
|
Iwamura Genji
|
Japan
|
1.44,86
|
128
|
Fernandez Alberto
|
Spain
|
1.44,94
|
129
|
Dahlblom Acke
|
Sweden
|
1.45,75
|
130
|
Magnusson Isak
|
Sweden
|
1.45,77
|
131
|
Purtscheller Jakob
|
Austria
|
1.47,51
|
132
|
Medway Jackson
|
Australia
|
1.48,7
|
133
|
Peloquin Leonard
|
Canada
|
1.49,3
|
134
|
Mimouni Oussama Abdellah
|
UCI WCC Men's Team
|
1.50,56
|
135
|
Gauthier Jérôme
|
Canada
|
1.54,13
|
136
|
Macias Cesar
|
Mexico
|
1.54,85
|
137
|
Gonzalez Erick Emanuel
|
Mexico
|
1.55,76
|
138
|
Imbaquingo Jhoffre Polivio
|
Ecuador
|
1.56,08
|
139
|
Utengen Sandstad Halvor
|
Norway
|
1.57,7
|
140
|
Harvey Dean
|
Ireland
|
1.59,71
|
141
|
Couture Samuel
|
Canada
|
2.00,48
|
142
|
de Jong Nino
|
Netherlands
|
2.02,38
|
143
|
Stieger Adrian
|
Austria
|
2.04,27
|
144
|
Peters Marvin
|
Netherlands
|
2.07,88
|
145
|
Dunwoody Seth
|
Ireland
|
2.08,01
|
146
|
Barhoumi Ilian Alexandre
|
Switzerland
|
2.08,17
|
147
|
Berns Mats
|
Luxembourg
|
2.08,17
|
148
|
Haugsted Conrad
|
Denmark
|
2.08,91
|
149
|
Feldmann Karsten Larsen
|
Norway
|
2.09,03
|
150
|
Koech Silas
|
Germany
|
2.09,14
|
151
|
Koning Stef
|
Netherlands
|
2.10,84
|
152
|
Essemiani Nasrallah
|
UCI WCC Men's Team
|
2.12,35
|
153
|
Silykbek Aslan
|
Kazakhstan
|
2.16,27
|
154
|
Florez Samuel
|
Colombia
|
2.21,18
|
155
|
Turk Aljaž
|
Slovenia
|
2.31,03
|
156
|
Martins João
|
Portugal
|
2.31,8
|
157
|
Cusack Nathan
|
United States
|
2.46,64
|
158
|
Bévort Carl-Frederik
|
Denmark
|
3.00,41
