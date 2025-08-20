VeloNEWS
Тур де л'Авенир-2025. Пролог

Тур де л'Авенир-2025. Пролог

Тур де л'Авенир-2025. Пролог

 

 

 

Tignes - Tignes 1800, ITT, 3 км

 

1

 Seixas Paul

France

      

7.19,14

2

 Finn Lorenzo

Italy

      

0.00,7

3

 Schrettl Marco

Austria

      

0.07,64

4

 Ramírez Mateo

Ecuador

      

0.08,21

5

 Nordhagen Jørgen

Norway

      

0.08,58

6

 Widar Jarno

Belgium

      

0.09,9

7

 Rafferty Adam

Ireland

      

0.12,61

8

 O'Brien Liam

Ireland

      

0.13,72

9

 Torres Pablo

Spain

      

0.14,35

10

 Øxenberg Peter

Denmark

      

0.17,88

11

 Bock Max

Germany

      

0.18,29

12

 Decomble Maxime

France

      

0.18,35

13

 Tuckwell Luke

Australia

      

0.18,68

14

 Thornley Callum

Great Britain

    

0.20,5

15

 Rodriguez Juan Felipe

Colombia

      

0.23,2

16

 Muñoz Jaider

Colombia

      

0.27,35

17

 Pattinson Tomos

Great Britain

    

0.27,54

18

 van Zanden Otto

Netherlands

    

0.28,43

19

 Huber Jan

Switzerland

    

7.42.03,86

20

 Omrzel Jakob

Slovenia

      

0.29,11

21

 Svarre Tobias

Denmark

      

0.28,16

22

 Lopes Lucas

Portugal

      

0.29,33

23

 Donzé Robin

Switzerland

    

0.29,74

24

 Dalby Simon

Denmark

      

0.31,18

25

 Ward Jack

Australia

      

0.31,54

26

 Pericas Adrià

Spain

      

0.33,38

27

 Marriage Zac

Australia

      

0.34,59

28

 Fietzke Paul

Germany

      

0.35,46

29

 Eeman Kamiel

Belgium

      

0.36,63

30

 Kessler Cole

United States

    

0.36,74

31

 Fougner Eivind Broholt

Norway

      

0.36,78

32

 Rex Tim

Belgium

      

0.37,55

33

 Loulergue Victor

France

      

0.37,68

34

 Dockx Aaron

Belgium

      

0.37,72

35

 Wallenborn Arno

Luxembourg

    

0.37,73

36

 Goszczurny Patryk

Poland

      

0.37,82

37

 Putz Sebastian

Austria

      

0.37,86

38

 Moreira Daniel Filipe Vieira

Portugal

      

0.40,34

39

 Valjavec Erazem

Slovenia

      

0.40,8

40

 Zumsteg Nicola

Switzerland

    

0.41,88

41

 Rowe Elliot

Great Britain

    

0.42,15

42

 Leidert Louis

Germany

      

0.43,1

43

 Meehan Jamie

Ireland

      

0.43,13

44

 Lima Daniel

Portugal

      

0.43,83

45

 Basaraba Mykhailo

UCI WCC Men's Team

  

0.44,14

46

 Monteros Luis

Ecuador

      

0.46,86

47

 Crause Pedri

UCI WCC Men's Team

  

0.47,93

48

 Peace Oliver

Great Britain

    

0.48,15

49

 Valenti Luke

Canada

      

0.48,2

50

 Borgo Alessandro

Italy

      

0.48,58

51

 Schoofs Jasper

Belgium

      

0.48,83

52

 García Carlos Alfonso

Mexico

      

0.49,68

53

 Martí Pau

Spain

      

0.50,19

54

 Browning Fergus

Australia

      

0.52,13

55

 Bush Jacob

Great Britain

    

0.52,16

56

 Azanza Ibai

Spain

      

0.52,25

57

 Gajdulewicz Mateusz

Poland

      

0.52,78

58

 Gualdi Simone

Italy

      

0.53,12

59

 Garcia Estiven

Colombia

      

0.53,22

60

 Aznar Hugo

Spain

      

0.53,31

61

 Frydkjær Patrick Boje

Denmark

      

0.53,32

62

 Marín Miguel Ángel

Colombia

      

0.53,65

63

 Remkhi Rudolf

Kazakhstan

    

0.53,94

64

 L'Hote Antoine

France

      

0.53,99

65

 Chyzhykov Heorhii

UCI WCC Men's Team

  

0.56,43

66

 Přidal Tomáš

Czech Republic

    

0.57,38

67

 Turconi Filippo

Italy

      

0.57,45

68

 Cole Owen

United States

    

0.58,98

69

 Brenner Mauro

Germany

      

0.59,77

70

 Lesueur Louka

France

      

1.00,78

71

 Barbas Rafael

Portugal

      

1.00,99

72

 Dunham Ethan

United States

    

1.01,5

73

 Høydahl Jonas Kind

Norway

      

1.01,95

74

 Mattio Pietro

Italy

      

1.04,94

75

 Pomorski Michał

Poland

      

1.04,94

76

 Gruszczynski Filip

Poland

      

1.06,74

77

 Mattern Carson

Canada

      

1.07,28

78

 Lewandowski Dawid

Poland

      

1.07,93

79

 Mellby Joel

Sweden

      

1.08,61

80

 Donati Davide

Italy

      

1.08,77

81

 Zapata Mauricio

Colombia

      

1.09,11

82

 Baudry Julian

Australia

      

1.11,0

83

 Caudell Ezra

United States

    

8.23.18,86

84

 Kopecký Matyáš

Czech Republic

    

1.11,58

85

 Casagrande Diego

Switzerland

    

1.12,24

86

 Kessler Bruno

Germany

      

1.12,43

87

 Ingebrigtsen Storm

Norway

      

1:13

88

 White Robert Jacob

Ecuador

      

1.14,01

89

 Prieto José Juan

Mexico

      

1.14,01

90

 Hlady Gavin

United States

    

1.14,94

91

 Marolt Jaka

Slovenia

      

1.16,4

92

 Paumann David

Austria

      

1.16,54

93

 Ravbar Anže

Slovenia

      

1.17,88

94

 Prieto José Antonio

Mexico

      

1.19,24

95

 Tavares Gonçalo

Portugal

      

1.19,61

96

 Bittman Adam

Czech Republic

    

1.20,1

97

 Ježek Václav

Czech Republic

    

1.20,67

98

 Michels Jente

Belgium

      

1.21,36

99

 Beisembay Mansur

Kazakhstan

    

1.21,71

100

 Hashikawa Jo

Japan

      

1.21,78

101

 Watanabe Ikki

Japan

      

1.21,94

102

 Kamada Koki

Japan

      

1.22,89

103

 O'Connor Ronan

Ireland

      

1.23,73

104

 Basset Pierre-Henry

France

      

1.25,07

105

 Mochizuki Ren

Japan

      

1.26,1

106

 Matuszewski Franciszek

Poland

      

1.26,49

107

 Morang Mil

Luxembourg

    

1.28,44

108

 Mulugeta Yafiet

UCI WCC Men's Team

  

1.28,66

109

 Zahálka Štěpán

Czech Republic

    

1.30,06

110

 Reinderink Joris

Netherlands

    

1.30,63

111

 Pita Alejandro Bladimir

Ecuador

      

1.30,64

112

 Zarate Michael

Mexico

      

1.30,66

113

 Kockelmann Mathieu

Luxembourg

    

1.30,74

114

 Hobbs Noah

Great Britain

    

1.30,75

115

 De Luca Teodor

Sweden

      

1.31,6

116

 Danklof Bram

Netherlands

    

1.32,03

117

 Walton Jonas

Canada

      

1.32,66

118

 Hayashibara Shoma

Japan

      

1.32,93

119

 Feurstein Kilian

Austria

      

1.33,27

120

 Kess Alexandre

Luxembourg

    

1.36,0

121

 Komac Nejc

Slovenia

      

1.36,15

122

 Schleuniger Nicola

Switzerland

    

1.37,97

123

 Bashlykov Vladislav

Kazakhstan

    

1.38,15

124

 Lennartsson Hugo

Sweden

      

1.38,89

125

 Ury Noé

Luxembourg

    

1.42,74

126

 Merlöv Ville

Sweden

      

1.43,43

127

 Iwamura Genji

Japan

      

1.44,86

128

 Fernandez Alberto

Spain

      

1.44,94

129

 Dahlblom Acke

Sweden

      

1.45,75

130

 Magnusson Isak

Sweden

      

1.45,77

131

 Purtscheller Jakob

Austria

      

1.47,51

132

 Medway Jackson

Australia

      

1.48,7

133

 Peloquin Leonard

Canada

      

1.49,3

134

 Mimouni Oussama Abdellah

UCI WCC Men's Team

  

1.50,56

135

 Gauthier Jérôme

Canada

      

1.54,13

136

 Macias Cesar

Mexico

      

1.54,85

137

 Gonzalez Erick Emanuel

Mexico

      

1.55,76

138

 Imbaquingo Jhoffre Polivio

Ecuador

      

1.56,08

139

 Utengen Sandstad Halvor

Norway

      

1.57,7

140

 Harvey Dean

Ireland

      

1.59,71

141

 Couture Samuel

Canada

      

2.00,48

142

 de Jong Nino

Netherlands

    

2.02,38

143

 Stieger Adrian

Austria

      

2.04,27

144

 Peters Marvin

Netherlands

    

2.07,88

145

 Dunwoody Seth

Ireland

      

2.08,01

146

 Barhoumi Ilian Alexandre

Switzerland

    

2.08,17

147

 Berns Mats

Luxembourg

    

2.08,17

148

 Haugsted Conrad

Denmark

      

2.08,91

149

 Feldmann Karsten Larsen

Norway

      

2.09,03

150

 Koech Silas

Germany

      

2.09,14

151

 Koning Stef

Netherlands

    

2.10,84

152

 Essemiani Nasrallah

UCI WCC Men's Team

  

2.12,35

153

 Silykbek Aslan

Kazakhstan

    

2.16,27

154

 Florez Samuel

Colombia

      

2.21,18

155

 Turk Aljaž

Slovenia

      

2.31,03

156

 Martins João

Portugal

      

2.31,8

157

 Cusack Nathan

United States

    

2.46,64

158

 Bévort Carl-Frederik

Denmark

      

3.00,41

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тур де л'Авенир-2025 Tour de l'Avenir-2025 велогонка категории 2.Ncup андеровская велогонка многодневная велогонка

