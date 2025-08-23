VeloNEWS
Тур де л'Авенир-2025. Этап 6a

Тур де л'Авенир-2025. Этап 6a

Тур де л'Авенир-2025. Этап 6a

 

 

La Rosière - La Rosière, 41.6 км

 

1

 Widar Jarno

Belgium

      

1:28:11

2

 Seixas Paul

France

      

0:05

3

 Finn Lorenzo

Italy

      

0:08

4

 Nordhagen Jørgen

Norway

      

0:13

5

 Ramírez Mateo

Ecuador

      

,,

6

 Torres Pablo

Spain

      

0:17

7

 Decomble Maxime

France

      

0:27

8

 Bock Max

Germany

      

0:31

9

 Thornley Callum

Great Britain

    

1:36

10

 Tuckwell Luke

Australia

      

1:40

11

 Fougner Eivind Broholt

Norway

      

2:16

12

 Huber Jan

Switzerland

    

2:23

13

 Øxenberg Peter

Denmark

      

2:33

14

 Schoofs Jasper

Belgium

      

2:38

15

 Dalby Simon

Denmark

      

2:48

16

 Omrzel Jakob

Slovenia

      

3:12

17

 Gualdi Simone

Italy

      

4:04

18

 Loulergue Victor

France

      

4:52

19

 van Zanden Otto

Netherlands

    

,,

20

 Přidal Tomáš

Czech Republic

    

,,

21

 Eeman Kamiel

Belgium

      

5:02

22

 Lopes Lucas

Portugal

      

,,

23

 Gruszczynski Filip

Poland

      

5:11

24

 O'Brien Liam

Ireland

      

5:20

25

 Rowe Elliot

Great Britain

    

6:52

26

 Meehan Jamie

Ireland

      

7:19

27

 Peace Oliver

Great Britain

    

7:57

28

 Schrettl Marco

Austria

      

,,

29

 Ward Jack

Australia

      

8:33

30

 Dunham Ethan

United States

    

8:37

31

 Baudry Julian

Australia

      

,,

32

 Frydkjær Patrick Boje

Denmark

      

,,

33

 Azanza Ibai

Spain

      

8:41

34

 Pattinson Tomos

Great Britain

    

8:43

35

 Wallenborn Arno

Luxembourg

    

,,

36

 Høydahl Jonas Kind

Norway

      

,,

37

 Donzé Robin

Switzerland

    

8:54

38

 Borgo Alessandro

Italy

      

,,

39

 Mattio Pietro

Italy

      

,,

40

 Marriage Zac

Australia

      

8:56

41

 Valenti Luke

Canada

      

9:02

42

 Svarre Tobias

Denmark

      

9:04

43

 Mellby Joel

Sweden

      

9:13

44

 Hayashibara Shoma

Japan

      

,,

45

 Zumsteg Nicola

Switzerland

    

12:49

46

 Michels Jente

Belgium

      

13:00

47

 Basaraba Mykhailo

UCI WCC Men's Team

  

,,

48

 Ježek Václav

Czech Republic

    

,,

49

 Caudell Ezra

United States

    

,,

50

 Hashikawa Jo

Japan

      

,,

51

 Muñoz Jaider

Colombia

      

,,

52

 Kessler Cole

United States

    

,,

53

 Garcia Estiven

Colombia

      

,,

54

 Browning Fergus

Australia

      

,,

55

 Marolt Jaka

Slovenia

      

,,

56

 O'Connor Ronan

Ireland

      

,,

57

 Iwamura Genji

Japan

      

13:07

58

 Donati Davide

Italy

      

13:08

59

 Turconi Filippo

Italy

      

,,

60

 Tavares Gonçalo

Portugal

      

,,

61

 Monteros Luis

Ecuador

      

,,

62

 Crause Pedri

UCI WCC Men's Team

  

,,

63

 Barbas Rafael

Portugal

      

,,

64

 Goszczurny Patryk

Poland

      

,,

65

 Marín Miguel Ángel

Colombia

      

,,

66

 Kess Alexandre

Luxembourg

    

,,

67

 Walton Jonas

Canada

      

,,

68

 Zapata Mauricio

Colombia

      

13:13

69

 Martí Pau

Spain

      

13:18

70

 Dockx Aaron

Belgium

      

,,

71

 Bashlykov Vladislav

Kazakhstan

    

,,

72

 Aznar Hugo

Spain

      

,,

73

 Fietzke Paul

Germany

      

,,

74

 Rafferty Adam

Ireland

      

13:23

75

 Rex Tim

Belgium

      

,,

76

 L'Hote Antoine

France

      

13:34

77

 Kockelmann Mathieu

Luxembourg

    

16:22

78

 Medway Jackson

Australia

      

,,

79

 Cusack Nathan

United States

    

,,

80

 White Robert Jacob

Ecuador

      

,,

81

 Hobbs Noah

Great Britain

    

,,

82

 Ury Noé

Luxembourg

    

,,

83

 Komac Nejc

Slovenia

      

,,

84

 Lesueur Louka

France

      

,,

85

 Bévort Carl-Frederik

Denmark

      

,,

86

 Martins João

Portugal

      

,,

87

 Hlady Gavin

United States

    

,,

88

 Lennartsson Hugo

Sweden

      

,,

89

 Kessler Bruno

Germany

      

16:34

90

 Koech Silas

Germany

      

,,

91

 Leidert Louis

Germany

      

,,

92

 Magnusson Isak

Sweden

      

,,

93

 Paumann David

Austria

      

,,

94

 Putz Sebastian

Austria

      

,,

95

 Casagrande Diego

Switzerland

    

,,

96

 Matuszewski Franciszek

Poland

      

16:41

97

 Feurstein Kilian

Austria

      

,,

98

 Bittman Adam

Czech Republic

    

16:48

99

 García Carlos Alfonso

Mexico

      

,,

100

 Bush Jacob

Great Britain

    

18:22

101

 Dunwoody Seth

Ireland

      

18:35

102

 Reinderink Joris

Netherlands

    

18:49

103

 Macias Cesar

Mexico

      

19:07

104

 Prieto José Juan

Mexico

      

,,

105

 Zarate Michael

Mexico

      

,,

106

 Prieto José Antonio

Mexico

      

,,

107

 Pita Alejandro Bladimir

Ecuador

      

19:53

108

 de Jong Nino

Netherlands

    

,,

109

 Gauthier Jérôme

Canada

      

20:06

110

 Gonzalez Erick Emanuel

Mexico

      

20:19

 

Генеральная классификация после 6а этапа:

 

1

 Decomble Maxime

France

    

18:26:16

2

 Seixas Paul

France

    

0:29

3

 Finn Lorenzo

Italy

    

0:35

4

 Widar Jarno

Belgium

    

0:36

5

 Nordhagen Jørgen

Norway

    

0:45

6

 Ramírez Mateo

Ecuador

    

0:52

7

 Torres Pablo

Spain

    

1:49

8

 Bock Max

Germany

    

2:03

9

 Thornley Callum

Great Britain

  

3:09

10

 Øxenberg Peter

Denmark

    

3:35

11

 Huber Jan

Switzerland

  

3:37

12

 Dalby Simon

Denmark

    

,,

13

 Tuckwell Luke

Australia

    

3:40

14

 Omrzel Jakob

Slovenia

    

4:20

15

 Gualdi Simone

Italy

    

6:52

16

 Gruszczynski Filip

Poland

    

6:56

17

 Lopes Lucas

Portugal

    

6:59

18

 O'Brien Liam

Ireland

    

7:35

19

 Rowe Elliot

Great Britain

  

8:12

20

 van Zanden Otto

Netherlands

  

8:49

21

 Přidal Tomáš

Czech Republic

  

9:18

22

 Wallenborn Arno

Luxembourg

  

9:45

23

 Schrettl Marco

Austria

    

10:56

24

 Donzé Robin

Switzerland

  

13:00

25

 Schoofs Jasper

Belgium

    

13:57

26

 Borgo Alessandro

Italy

    

14:11

27

 Svarre Tobias

Denmark

    

14:18

28

 Fougner Eivind Broholt

Norway

    

15:07

29

 Rex Tim

Belgium

    

15:11

30

 Valenti Luke

Canada

    

16:00

31

 Muñoz Jaider

Colombia

    

19:14

32

 Høydahl Jonas Kind

Norway

    

21:58

33

 Eeman Kamiel

Belgium

    

23:19

34

 Mattio Pietro

Italy

    

23:22

35

 Ward Jack

Australia

    

24:34:00

36

 Turconi Filippo

Italy

    

26:50:00

37

 Fietzke Paul

Germany

    

27:40:00

38

 Peace Oliver

Great Britain

  

29:22:00

39

 Zumsteg Nicola

Switzerland

  

29:41:00

40

 Frydkjær Patrick Boje

Denmark

    

30:36:00

41

 Dunham Ethan

United States

  

30:50:00

42

 Mellby Joel

Sweden

    

31:26:00

43

 Browning Fergus

Australia

    

31:39:00

44

 Rafferty Adam

Ireland

    

31:51:00

45

 Barbas Rafael

Portugal

    

31:55:00

46

 Martí Pau

Spain

    

32:31:00

47

 Kess Alexandre

Luxembourg

  

33:57:00

48

 Pattinson Tomos

Great Britain

  

34:37:00

49

 Kessler Cole

United States

  

34:49:00

50

 Marriage Zac

Australia

    

34:57:00

51

 Goszczurny Patryk

Poland

    

34:58:00

52

 Tavares Gonçalo

Portugal

    

35:14:00

53

 L'Hote Antoine

France

    

35:19:00

54

 Donati Davide

Italy

    

35:32:00

55

 Dockx Aaron

Belgium

    

36:11:00

56

 Michels Jente

Belgium

    

37:49:00

57

 Zapata Mauricio

Colombia

    

37:50:00

58

 Meehan Jamie

Ireland

    

38:19:00

59

 Hashikawa Jo

Japan

    

38:31:00

60

 Loulergue Victor

France

    

38:36:00

 

 

