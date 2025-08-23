Тур де л'Авенир-2025. Этап 6a

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 13:24
La Rosière - La Rosière, 41.6 км
|
1
|
Widar Jarno
|
Belgium
|
1:28:11
|
2
|
Seixas Paul
|
France
|
0:05
|
3
|
Finn Lorenzo
|
Italy
|
0:08
|
4
|
Nordhagen Jørgen
|
Norway
|
0:13
|
5
|
Ramírez Mateo
|
Ecuador
|
,,
|
6
|
Torres Pablo
|
Spain
|
0:17
|
7
|
Decomble Maxime
|
France
|
0:27
|
8
|
Bock Max
|
Germany
|
0:31
|
9
|
Thornley Callum
|
Great Britain
|
1:36
|
10
|
Tuckwell Luke
|
Australia
|
1:40
|
11
|
Fougner Eivind Broholt
|
Norway
|
2:16
|
12
|
Huber Jan
|
Switzerland
|
2:23
|
13
|
Øxenberg Peter
|
Denmark
|
2:33
|
14
|
Schoofs Jasper
|
Belgium
|
2:38
|
15
|
Dalby Simon
|
Denmark
|
2:48
|
16
|
Omrzel Jakob
|
Slovenia
|
3:12
|
17
|
Gualdi Simone
|
Italy
|
4:04
|
18
|
Loulergue Victor
|
France
|
4:52
|
19
|
van Zanden Otto
|
Netherlands
|
,,
|
20
|
Přidal Tomáš
|
Czech Republic
|
,,
|
21
|
Eeman Kamiel
|
Belgium
|
5:02
|
22
|
Lopes Lucas
|
Portugal
|
,,
|
23
|
Gruszczynski Filip
|
Poland
|
5:11
|
24
|
O'Brien Liam
|
Ireland
|
5:20
|
25
|
Rowe Elliot
|
Great Britain
|
6:52
|
26
|
Meehan Jamie
|
Ireland
|
7:19
|
27
|
Peace Oliver
|
Great Britain
|
7:57
|
28
|
Schrettl Marco
|
Austria
|
,,
|
29
|
Ward Jack
|
Australia
|
8:33
|
30
|
Dunham Ethan
|
United States
|
8:37
|
31
|
Baudry Julian
|
Australia
|
,,
|
32
|
Frydkjær Patrick Boje
|
Denmark
|
,,
|
33
|
Azanza Ibai
|
Spain
|
8:41
|
34
|
Pattinson Tomos
|
Great Britain
|
8:43
|
35
|
Wallenborn Arno
|
Luxembourg
|
,,
|
36
|
Høydahl Jonas Kind
|
Norway
|
,,
|
37
|
Donzé Robin
|
Switzerland
|
8:54
|
38
|
Borgo Alessandro
|
Italy
|
,,
|
39
|
Mattio Pietro
|
Italy
|
,,
|
40
|
Marriage Zac
|
Australia
|
8:56
|
41
|
Valenti Luke
|
Canada
|
9:02
|
42
|
Svarre Tobias
|
Denmark
|
9:04
|
43
|
Mellby Joel
|
Sweden
|
9:13
|
44
|
Hayashibara Shoma
|
Japan
|
,,
|
45
|
Zumsteg Nicola
|
Switzerland
|
12:49
|
46
|
Michels Jente
|
Belgium
|
13:00
|
47
|
Basaraba Mykhailo
|
UCI WCC Men's Team
|
,,
|
48
|
Ježek Václav
|
Czech Republic
|
,,
|
49
|
Caudell Ezra
|
United States
|
,,
|
50
|
Hashikawa Jo
|
Japan
|
,,
|
51
|
Muñoz Jaider
|
Colombia
|
,,
|
52
|
Kessler Cole
|
United States
|
,,
|
53
|
Garcia Estiven
|
Colombia
|
,,
|
54
|
Browning Fergus
|
Australia
|
,,
|
55
|
Marolt Jaka
|
Slovenia
|
,,
|
56
|
O'Connor Ronan
|
Ireland
|
,,
|
57
|
Iwamura Genji
|
Japan
|
13:07
|
58
|
Donati Davide
|
Italy
|
13:08
|
59
|
Turconi Filippo
|
Italy
|
,,
|
60
|
Tavares Gonçalo
|
Portugal
|
,,
|
61
|
Monteros Luis
|
Ecuador
|
,,
|
62
|
Crause Pedri
|
UCI WCC Men's Team
|
,,
|
63
|
Barbas Rafael
|
Portugal
|
,,
|
64
|
Goszczurny Patryk
|
Poland
|
,,
|
65
|
Marín Miguel Ángel
|
Colombia
|
,,
|
66
|
Kess Alexandre
|
Luxembourg
|
,,
|
67
|
Walton Jonas
|
Canada
|
,,
|
68
|
Zapata Mauricio
|
Colombia
|
13:13
|
69
|
Martí Pau
|
Spain
|
13:18
|
70
|
Dockx Aaron
|
Belgium
|
,,
|
71
|
Bashlykov Vladislav
|
Kazakhstan
|
,,
|
72
|
Aznar Hugo
|
Spain
|
,,
|
73
|
Fietzke Paul
|
Germany
|
,,
|
74
|
Rafferty Adam
|
Ireland
|
13:23
|
75
|
Rex Tim
|
Belgium
|
,,
|
76
|
L'Hote Antoine
|
France
|
13:34
|
77
|
Kockelmann Mathieu
|
Luxembourg
|
16:22
|
78
|
Medway Jackson
|
Australia
|
,,
|
79
|
Cusack Nathan
|
United States
|
,,
|
80
|
White Robert Jacob
|
Ecuador
|
,,
|
81
|
Hobbs Noah
|
Great Britain
|
,,
|
82
|
Ury Noé
|
Luxembourg
|
,,
|
83
|
Komac Nejc
|
Slovenia
|
,,
|
84
|
Lesueur Louka
|
France
|
,,
|
85
|
Bévort Carl-Frederik
|
Denmark
|
,,
|
86
|
Martins João
|
Portugal
|
,,
|
87
|
Hlady Gavin
|
United States
|
,,
|
88
|
Lennartsson Hugo
|
Sweden
|
,,
|
89
|
Kessler Bruno
|
Germany
|
16:34
|
90
|
Koech Silas
|
Germany
|
,,
|
91
|
Leidert Louis
|
Germany
|
,,
|
92
|
Magnusson Isak
|
Sweden
|
,,
|
93
|
Paumann David
|
Austria
|
,,
|
94
|
Putz Sebastian
|
Austria
|
,,
|
95
|
Casagrande Diego
|
Switzerland
|
,,
|
96
|
Matuszewski Franciszek
|
Poland
|
16:41
|
97
|
Feurstein Kilian
|
Austria
|
,,
|
98
|
Bittman Adam
|
Czech Republic
|
16:48
|
99
|
García Carlos Alfonso
|
Mexico
|
,,
|
100
|
Bush Jacob
|
Great Britain
|
18:22
|
101
|
Dunwoody Seth
|
Ireland
|
18:35
|
102
|
Reinderink Joris
|
Netherlands
|
18:49
|
103
|
Macias Cesar
|
Mexico
|
19:07
|
104
|
Prieto José Juan
|
Mexico
|
,,
|
105
|
Zarate Michael
|
Mexico
|
,,
|
106
|
Prieto José Antonio
|
Mexico
|
,,
|
107
|
Pita Alejandro Bladimir
|
Ecuador
|
19:53
|
108
|
de Jong Nino
|
Netherlands
|
,,
|
109
|
Gauthier Jérôme
|
Canada
|
20:06
|
110
|
Gonzalez Erick Emanuel
|
Mexico
|
20:19
Генеральная классификация после 6а этапа:
|
1
|
Decomble Maxime
|
France
|
18:26:16
|
2
|
Seixas Paul
|
France
|
0:29
|
3
|
Finn Lorenzo
|
Italy
|
0:35
|
4
|
Widar Jarno
|
Belgium
|
0:36
|
5
|
Nordhagen Jørgen
|
Norway
|
0:45
|
6
|
Ramírez Mateo
|
Ecuador
|
0:52
|
7
|
Torres Pablo
|
Spain
|
1:49
|
8
|
Bock Max
|
Germany
|
2:03
|
9
|
Thornley Callum
|
Great Britain
|
3:09
|
10
|
Øxenberg Peter
|
Denmark
|
3:35
|
11
|
Huber Jan
|
Switzerland
|
3:37
|
12
|
Dalby Simon
|
Denmark
|
,,
|
13
|
Tuckwell Luke
|
Australia
|
3:40
|
14
|
Omrzel Jakob
|
Slovenia
|
4:20
|
15
|
Gualdi Simone
|
Italy
|
6:52
|
16
|
Gruszczynski Filip
|
Poland
|
6:56
|
17
|
Lopes Lucas
|
Portugal
|
6:59
|
18
|
O'Brien Liam
|
Ireland
|
7:35
|
19
|
Rowe Elliot
|
Great Britain
|
8:12
|
20
|
van Zanden Otto
|
Netherlands
|
8:49
|
21
|
Přidal Tomáš
|
Czech Republic
|
9:18
|
22
|
Wallenborn Arno
|
Luxembourg
|
9:45
|
23
|
Schrettl Marco
|
Austria
|
10:56
|
24
|
Donzé Robin
|
Switzerland
|
13:00
|
25
|
Schoofs Jasper
|
Belgium
|
13:57
|
26
|
Borgo Alessandro
|
Italy
|
14:11
|
27
|
Svarre Tobias
|
Denmark
|
14:18
|
28
|
Fougner Eivind Broholt
|
Norway
|
15:07
|
29
|
Rex Tim
|
Belgium
|
15:11
|
30
|
Valenti Luke
|
Canada
|
16:00
|
31
|
Muñoz Jaider
|
Colombia
|
19:14
|
32
|
Høydahl Jonas Kind
|
Norway
|
21:58
|
33
|
Eeman Kamiel
|
Belgium
|
23:19
|
34
|
Mattio Pietro
|
Italy
|
23:22
|
35
|
Ward Jack
|
Australia
|
24:34:00
|
36
|
Turconi Filippo
|
Italy
|
26:50:00
|
37
|
Fietzke Paul
|
Germany
|
27:40:00
|
38
|
Peace Oliver
|
Great Britain
|
29:22:00
|
39
|
Zumsteg Nicola
|
Switzerland
|
29:41:00
|
40
|
Frydkjær Patrick Boje
|
Denmark
|
30:36:00
|
41
|
Dunham Ethan
|
United States
|
30:50:00
|
42
|
Mellby Joel
|
Sweden
|
31:26:00
|
43
|
Browning Fergus
|
Australia
|
31:39:00
|
44
|
Rafferty Adam
|
Ireland
|
31:51:00
|
45
|
Barbas Rafael
|
Portugal
|
31:55:00
|
46
|
Martí Pau
|
Spain
|
32:31:00
|
47
|
Kess Alexandre
|
Luxembourg
|
33:57:00
|
48
|
Pattinson Tomos
|
Great Britain
|
34:37:00
|
49
|
Kessler Cole
|
United States
|
34:49:00
|
50
|
Marriage Zac
|
Australia
|
34:57:00
|
51
|
Goszczurny Patryk
|
Poland
|
34:58:00
|
52
|
Tavares Gonçalo
|
Portugal
|
35:14:00
|
53
|
L'Hote Antoine
|
France
|
35:19:00
|
54
|
Donati Davide
|
Italy
|
35:32:00
|
55
|
Dockx Aaron
|
Belgium
|
36:11:00
|
56
|
Michels Jente
|
Belgium
|
37:49:00
|
57
|
Zapata Mauricio
|
Colombia
|
37:50:00
|
58
|
Meehan Jamie
|
Ireland
|
38:19:00
|
59
|
Hashikawa Jo
|
Japan
|
38:31:00
|
60
|
Loulergue Victor
|
France
|
38:36:00
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (93)