Тур Норвегии-2022. Этап 2

Вчера, 18:57 Ulvik - Geilo, 123,8 км 1 Ethan Hayter (Gbr) Ineos Grenadiers 02:53:17 2 Mike Teunissen (Ned) Jumbo-Visma 0:00:00 3 Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 4 Patrick Bevin (Nzl) Israel - Premier Tech 5 Marco Haller (Aut) Bora - Hansgrohe 6 Kasper Asgreen (Den) Quick-Step Alpha Vinyl Team 7 Aaron Van Poucke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 8 Jonas Wilsly (Den) Uno-X Pro Cycling Team 9 Lucas Plapp (Aus) Ineos Grenadiers 10 Timo Roosen (Ned) Jumbo-Visma 11 Carl Fredrik Hagen (Nor) Israel - Premier Tech 12 Marco Brenner (Ger) Team Dsm 13 Remco Evenepoel (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 14 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Ineos Grenadiers 15 Jay Vine (Aus) Alpecin-Fenix 16 Magnus Sheffield (Usa) Ineos Grenadiers 0:00:03 17 Nathan Van Hooydonck (Bel) Jumbo-Visma 0:00:07 18 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:00:14 19 Michel Heßmann (Ger) Jumbo-Visma 20 Anders Halland Johannessen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:00:16 21 Andrey Amador (Crc) Ineos Grenadiers 22 Luke Rowe (Gbr) Ineos Grenadiers 0:00:20 23 Mads Würtz Schmidt (Den) Israel - Premier Tech 0:00:21 24 Daryl Impey (Rsa) Israel - Premier Tech 0:00:38 25 Filippo Fiorelli (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:00:58 26 Cian Uijtdebroeks (Bel) Bora - Hansgrohe 27 Timo Kielich (Bel) Alpecin-Fenix Development Team 28 Laurens Huys (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 29 Ben Healy (Irl) Ef Education - Easypost 30 Jhoan Esteban Chaves Rubio (Col) Ef Education - Easypost 31 Gianluca Brambilla (Ita) Trek - Segafredo 32 James Shaw (Gbr) Ef Education - Easypost 33 Mads Pedersen (Den) Trek - Segafredo 0:01:24 34 Kevin Vermaerke (Usa) Team Dsm 0:02:03 35 Mathias Bregnhøj (Den) Riwal Cycling Team 36 Daan Hoole (Ned) Trek - Segafredo 37 Michael Valgren Hundahl (Den) Ef Education - Easypost 38 Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Fenix 39 Kristian Aasvold (Nor) Human Powered Health 40 Embret Svestad-Bårdseng (Nor) Team Coop 41 Eduard Prades Reverter (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 42 Simone Petilli (Ita) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 43 Kamiel Bonneu (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 44 Jonathan Lastra Martinez (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 45 Jacob Eriksson (Swe) Riwal Cycling Team 46 Ide Schelling (Ned) Bora - Hansgrohe 47 Jenno Berckmoes (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:09:26 48 Julius Johansen (Den) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 49 Christoffer Lisson (Den) Riwal Cycling Team 50 Benjamin King (Usa) Human Powered Health 51 Marijn Van Den Berg (Ned) Ef Education - Easypost 52 Niklas Märkl (Ger) Team Dsm 53 Ethan Vernon (Gbr) Quick-Step Alpha Vinyl Team 54 Martijn Budding (Ned) Riwal Cycling Team 55 Corbin Strong (Nzl) Israel - Premier Tech 56 Floris De Tier (Bel) Alpecin-Fenix 57 Jesper Schultz (Den) Team Coloquick 58 Nickolas Zukowsky (Can) Human Powered Health 59 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani Csf Faizane' 60 Vito Braet (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 61 Joshua Amos Gudnitz (Den) Team Coloquick 62 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 63 Louis Bendixen (Den) Team Coop 64 Robbe Ghys (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 65 Joel Nicolau Beltran (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 66 Luca Colnaghi (Ita) Bardiani Csf Faizane' 67 Jeppe Pallesen (Den) Team Coloquick 68 Andreas Stokbro Nielsen (Den) Team Coop 69 Iúri Leitão (Por) Caja Rural-Seguros Rga 70 Markus Hoelgaard (Nor) Trek - Segafredo 71 Alexander Kristoff (Nor) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 72 Adrien Petit (Fra) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 73 David Dekker (Ned) Jumbo-Visma 74 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel - Premier Tech 75 Scott Thwaites (Gbr) Alpecin-Fenix 76 Henok Mulueberhan (Eri) Bardiani Csf Faizane' 77 Lucas Eriksson (Swe) Riwal Cycling Team 78 Alex Kirsch (Lux) Trek - Segafredo 79 Frederik Muff (Den) Team Coloquick 80 Emil Vinjebo (Den) Riwal Cycling Team 81 Josef Černý (Cze) Quick-Step Alpha Vinyl Team 82 Michal Schlegel (Cze) Caja Rural-Seguros Rga 83 Jens Keukeleire (Bel) Ef Education - Easypost 84 Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Fenix 85 Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 86 Jokin Murguialday (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 87 Tosh Van Der Sande (Bel) Jumbo-Visma 88 Manuele Tarozzi (Ita) Bardiani Csf Faizane' 89 Torjus Sleen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 90 Shane Archbold (Nzl) Bora - Hansgrohe 91 Håkon Lunder Aalrust (Nor) Team Coop 92 Nathan Brown (Usa) Human Powered Health 93 Stephen Bassett (Usa) Human Powered Health 94 Mads Kristensen (Den) Team Coloquick 95 Frederik Wandahl (Den) Bora - Hansgrohe 96 André Drege (Nor) Team Coop 97 Jens Reynders (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:17:16 98 Patrick Eddy (Aus) Development Team Dsm 99 Enrico Zanoncello (Ita) Bardiani Csf Faizane' 100 Sam Welsford (Aus) Team Dsm 101 Eirik Lunder (Nor) Gazprom-Rusvelo DNF Martin Laas (Est) Bora - Hansgrohe DNF Asbjørn Andersen (Den) Team Dsm DNF Filippo Baroncini (Ita) Trek - Segafredo DNF August Jensen (Nor) Human Powered Health DNF Frederik Sørensen (Den) Team Coloquick DNS Zdeněk Štybar (Cze) Quick-Step Alpha Vinyl Team Генеральная классификация после 2 этапа 1 Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 07:14:37 2 Ethan Hayter (Gbr) Ineos Grenadiers 0:00:01 3 Remco Evenepoel (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 4 Mike Teunissen (Ned) Jumbo-Visma 0:00:10 5 Lucas Plapp (Aus) Ineos Grenadiers 0:00:14 6 Carl Fredrik Hagen (Nor) Israel - Premier Tech 0:00:16 7 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Ineos Grenadiers 8 Jay Vine (Aus) Alpecin-Fenix 9 Patrick Bevin (Nzl) Israel - Premier Tech 0:00:26 10 Marco Brenner (Ger) Team Dsm 11 Jonas Wilsly (Den) Uno-X Pro Cycling Team 0:00:27 12 Nathan Van Hooydonck (Bel) Jumbo-Visma 0:00:34 13 Magnus Sheffield (Usa) Ineos Grenadiers 0:00:36 14 Kasper Asgreen (Den) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:00:40 15 Timo Roosen (Ned) Jumbo-Visma 16 Andrey Amador (Crc) Ineos Grenadiers 0:00:43 17 Cian Uijtdebroeks (Bel) Bora - Hansgrohe 0:01:14 18 Jhoan Esteban Chaves Rubio (Col) Ef Education - Easypost 19 Laurens Huys (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 20 Gianluca Brambilla (Ita) Trek - Segafredo 21 James Shaw (Gbr) Ef Education - Easypost 0:01:25 22 Ben Healy (Irl) Ef Education - Easypost 0:01:31 23 Marco Haller (Aut) Bora - Hansgrohe 0:01:40 24 Filippo Fiorelli (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:01:45 25 Anders Halland Johannessen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:01:54 26 Eduard Prades Reverter (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:02:12 27 Kevin Vermaerke (Usa) Team Dsm 0:02:19 28 Kristian Aasvold (Nor) Human Powered Health 29 Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Fenix 30 Kamiel Bonneu (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 31 Simone Petilli (Ita) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 32 Jacob Eriksson (Swe) Riwal Cycling Team 33 Jonathan Lastra Martinez (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 34 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:02:22 35 Mathias Bregnhøj (Den) Riwal Cycling Team 0:02:36 36 Daryl Impey (Rsa) Israel - Premier Tech 0:02:41 37 Ide Schelling (Ned) Bora - Hansgrohe 0:02:54 38 Michael Valgren Hundahl (Den) Ef Education - Easypost 0:03:00 39 Embret Svestad-Bårdseng (Nor) Team Coop 0:03:03 40 Timo Kielich (Bel) Alpecin-Fenix Development Team 0:03:59 41 Mads Würtz Schmidt (Den) Israel - Premier Tech 0:04:32 42 Aaron Van Poucke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:04:46 43 Michel Heßmann (Ger) Jumbo-Visma 0:05:00 44 Luke Rowe (Gbr) Ineos Grenadiers 0:05:06 45 Mads Pedersen (Den) Trek - Segafredo 0:06:16 46 Daan Hoole (Ned) Trek - Segafredo 0:06:49 47 Jenno Berckmoes (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:09:53 48 Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Fenix 0:10:02 49 Corbin Strong (Nzl) Israel - Premier Tech 0:10:11 50 Floris De Tier (Bel) Alpecin-Fenix 0:10:15 51 Andreas Stokbro Nielsen (Den) Team Coop 0:10:17 52 Lucas Eriksson (Swe) Riwal Cycling Team 53 Joel Nicolau Beltran (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:10:26 54 Michal Schlegel (Cze) Caja Rural-Seguros Rga 55 Jesper Schultz (Den) Team Coloquick 0:10:28 56 Markus Hoelgaard (Nor) Trek - Segafredo 57 Scott Thwaites (Gbr) Alpecin-Fenix 0:10:45 58 Vito Braet (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:10:49 59 Julius Johansen (Den) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 0:11:01 60 Benjamin King (Usa) Human Powered Health 61 Mads Kristensen (Den) Team Coloquick 62 André Drege (Nor) Team Coop 0:11:09 63 Joshua Amos Gudnitz (Den) Team Coloquick 0:11:13 64 Louis Bendixen (Den) Team Coop 0:11:34 65 Henok Mulueberhan (Eri) Bardiani Csf Faizane' 66 Nickolas Zukowsky (Can) Human Powered Health 0:11:45 67 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:11:52 68 Luca Colnaghi (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:12:22 69 Alexander Kristoff (Nor) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 70 Frederik Wandahl (Den) Bora - Hansgrohe 0:12:27 71 Niklas Märkl (Ger) Team Dsm 0:12:49 72 Alex Kirsch (Lux) Trek - Segafredo 0:12:56 73 Jens Keukeleire (Bel) Ef Education - Easypost 74 Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:12:58 75 Manuele Tarozzi (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:13:06 76 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel - Premier Tech 0:13:37 77 Jeppe Pallesen (Den) Team Coloquick 0:14:11 78 Stephen Bassett (Usa) Human Powered Health 79 Marijn Van Den Berg (Ned) Ef Education - Easypost 0:14:12 80 Christoffer Lisson (Den) Riwal Cycling Team 81 Martijn Budding (Ned) Riwal Cycling Team 82 Robbe Ghys (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 83 Iúri Leitão (Por) Caja Rural-Seguros Rga 84 Frederik Muff (Den) Team Coloquick 85 Tosh Van Der Sande (Bel) Jumbo-Visma 86 Torjus Sleen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 87 Emil Vinjebo (Den) Riwal Cycling Team 0:14:15 88 Håkon Lunder Aalrust (Nor) Team Coop 0:14:37 89 David Dekker (Ned) Jumbo-Visma 0:14:46 90 Jokin Murguialday (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:14:55 91 Shane Archbold (Nzl) Bora - Hansgrohe 92 Nathan Brown (Usa) Human Powered Health 0:15:35 93 Ethan Vernon (Gbr) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:16:34 94 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 95 Adrien Petit (Fra) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 96 Josef Černý (Cze) Quick-Step Alpha Vinyl Team 97 Eirik Lunder (Nor) Gazprom-Rusvelo 0:21:56 98 Jens Reynders (Bel) Sport Vlaanderen - Теги к статье: Тур Норвегии Tour of Norway многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour



