Тур Норвегии-2022. Этап 4 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Сегодня, 19:05 Hovden - Kristiansand, 232.1 км 1 Marco Haller (Aut) Bora - Hansgrohe 05:02:21 2 Ethan Vernon (Gbr) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:00:00 3 Alexander Kristoff (Nor) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 4 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel - Premier Tech 5 Mike Teunissen (Ned) Jumbo-Visma 6 Filippo Fiorelli (Ita) Bardiani Csf Faizane' 7 Mads Pedersen (Den) Trek - Segafredo 8 Martijn Budding (Ned) Riwal Cycling Team 9 Eduard Prades Reverter (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 10 Corbin Strong (Nzl) Israel - Premier Tech 11 Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Fenix 12 Marijn Van Den Berg (Ned) Ef Education - Easypost 13 Andreas Stokbro Nielsen (Den) Team Coop 14 Jonathan Lastra Martinez (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 15 Niklas Märkl (Ger) Team Dsm 16 Carl Fredrik Hagen (Nor) Israel - Premier Tech 17 Jhoan Esteban Chaves Rubio (Col) Ef Education - Easypost 18 James Shaw (Gbr) Ef Education - Easypost 19 Ethan Hayter (Gbr) Ineos Grenadiers 20 Jacob Eriksson (Swe) Riwal Cycling Team 21 Kasper Asgreen (Den) Quick-Step Alpha Vinyl Team 22 Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 23 Timo Roosen (Ned) Jumbo-Visma 24 Jay Vine (Aus) Alpecin-Fenix 25 Tosh Van Der Sande (Bel) Jumbo-Visma 26 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Ineos Grenadiers 27 Jonas Wilsly (Den) Uno-X Pro Cycling Team 28 Jens Keukeleire (Bel) Ef Education - Easypost 29 Magnus Sheffield (Usa) Ineos Grenadiers 30 Remco Evenepoel (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 31 Lucas Plapp (Aus) Ineos Grenadiers 32 Aaron Van Poucke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 33 Mathias Bregnhøj (Den) Riwal Cycling Team 34 Kevin Vermaerke (Usa) Team Dsm 35 Mads Würtz Schmidt (Den) Israel - Premier Tech 36 Cian Uijtdebroeks (Bel) Bora - Hansgrohe 37 Laurens Huys (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 38 Andrey Amador (Crc) Ineos Grenadiers 39 Daryl Impey (Rsa) Israel - Premier Tech 40 Timo Kielich (Bel) Alpecin-Fenix Development Team 41 Nathan Van Hooydonck (Bel) Jumbo-Visma 42 Floris De Tier (Bel) Alpecin-Fenix 0:00:12 43 Alex Kirsch (Lux) Trek - Segafredo 0:00:32 44 Ide Schelling (Ned) Bora - Hansgrohe 0:00:36 45 Benjamin King (Usa) Human Powered Health 0:00:42 46 Embret Svestad-Bårdseng (Nor) Team Coop 47 Nickolas Zukowsky (Can) Human Powered Health 48 Michael Valgren Hundahl (Den) Ef Education - Easypost 49 Kristian Aasvold (Nor) Human Powered Health 50 Jens Reynders (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 51 Simone Petilli (Ita) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 52 Michal Schlegel (Cze) Caja Rural-Seguros Rga 53 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Alpha Vinyl Team 54 Gianluca Brambilla (Ita) Trek - Segafredo 55 Luke Rowe (Gbr) Ineos Grenadiers 0:00:50 56 Ben Healy (Irl) Ef Education - Easypost 57 Jesper Schultz (Den) Team Coloquick 58 David Dekker (Ned) Jumbo-Visma 59 Luca Colnaghi (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:01:23 60 Joshua Amos Gudnitz (Den) Team Coloquick 0:01:40 61 Sam Welsford (Aus) Team Dsm 62 Eirik Lunder (Nor) Gazprom-Rusvelo 63 Jenno Berckmoes (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:01:44 64 Christoffer Lisson (Den) Riwal Cycling Team 65 Henok Mulueberhan (Eri) Bardiani Csf Faizane' 66 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani Csf Faizane' 67 Julius Johansen (Den) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 68 Michel Heßmann (Ger) Jumbo-Visma 0:01:49 69 Markus Hoelgaard (Nor) Trek - Segafredo 70 Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 71 Anders Halland Johannessen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 72 Jeppe Pallesen (Den) Team Coloquick 73 Stephen Bassett (Usa) Human Powered Health 74 Scott Thwaites (Gbr) Alpecin-Fenix 0:02:45 75 Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Fenix 76 Håkon Lunder Aalrust (Nor) Team Coop 0:02:53 77 Frederik Wandahl (Den) Bora - Hansgrohe 0:03:31 78 Patrick Eddy (Aus) Development Team Dsm 79 Adrien Petit (Fra) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 80 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:04:07 81 Robbe Ghys (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:04:17 82 Louis Bendixen (Den) Team Coop 0:04:19 83 Iúri Leitão (Por) Caja Rural-Seguros Rga 0:04:30 84 Torjus Sleen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:05:32 85 André Drege (Nor) Team Coop 0:06:02 86 Joel Nicolau Beltran (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:06:40 87 Kamiel Bonneu (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 88 Vito Braet (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 89 Lucas Eriksson (Swe) Riwal Cycling Team 90 Frederik Muff (Den) Team Coloquick 0:06:43 91 Shane Archbold (Nzl) Bora - Hansgrohe 92 Mads Kristensen (Den) Team Coloquick 0:08:15 93 Josef Černý (Cze) Quick-Step Alpha Vinyl Team 94 Manuele Tarozzi (Ita) Bardiani Csf Faizane' 95 Jokin Murguialday (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:09:57 96 Daan Hoole (Ned) Trek - Segafredo DNF Patrick Bevin (Nzl) Israel - Premier Tech DNF Enrico Zanoncello (Ita) Bardiani Csf Faizane' DNS Marco Brenner (Ger) Team Dsm Генеральная классификация после 4 этапа 1 Remco Evenepoel (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 16:56:56 2 Jay Vine (Aus) Alpecin-Fenix 0:00:46 3 Lucas Plapp (Aus) Ineos Grenadiers 0:01:24 4 Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:01:30 5 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Ineos Grenadiers 0:02:21 6 Magnus Sheffield (Usa) Ineos Grenadiers 0:02:41 7 Laurens Huys (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 0:02:44 8 Cian Uijtdebroeks (Bel) Bora - Hansgrohe 0:02:46 9 Jhoan Esteban Chaves Rubio (Col) Ef Education - Easypost 0:02:47 10 Carl Fredrik Hagen (Nor) Israel - Premier Tech 0:03:05 11 Jonas Wilsly (Den) Uno-X Pro Cycling Team 0:03:16 12 Ethan Hayter (Gbr) Ineos Grenadiers 0:03:57 13 Nathan Van Hooydonck (Bel) Jumbo-Visma 0:04:30 14 Jonathan Lastra Martinez (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:04:51 15 Kevin Vermaerke (Usa) Team Dsm 0:05:24 16 Gianluca Brambilla (Ita) Trek - Segafredo 0:05:39 17 Eduard Prades Reverter (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:06:38 18 Mathias Bregnhøj (Den) Riwal Cycling Team 0:07:02 19 Embret Svestad-Bårdseng (Nor) Team Coop 0:07:26 20 James Shaw (Gbr) Ef Education - Easypost 0:07:45 21 Filippo Fiorelli (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:08:42 22 Kristian Aasvold (Nor) Human Powered Health 0:10:12 23 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:10:15 24 Andrey Amador (Crc) Ineos Grenadiers 0:12:00 25 Ide Schelling (Ned) Bora - Hansgrohe 0:12:37 26 Anders Halland Johannessen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:12:44 27 Ben Healy (Irl) Ef Education - Easypost 0:13:36 28 Michel Heßmann (Ger) Jumbo-Visma 0:13:37 29 Kasper Asgreen (Den) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:15:07 30 Mike Teunissen (Ned) Jumbo-Visma 0:15:23 31 Mads Würtz Schmidt (Den) Israel - Premier Tech 0:15:47 32 Timo Roosen (Ned) Jumbo-Visma 0:15:53 33 Michael Valgren Hundahl (Den) Ef Education - Easypost 0:18:09 34 Marco Haller (Aut) Bora - Hansgrohe 0:18:29 35 Corbin Strong (Nzl) Israel - Premier Tech 0:21:26 36 Jacob Eriksson (Swe) Riwal Cycling Team 0:22:03 37 Floris De Tier (Bel) Alpecin-Fenix 0:22:10 38 Daryl Impey (Rsa) Israel - Premier Tech 0:22:25 39 Simone Petilli (Ita) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 0:22:45 40 Timo Kielich (Bel) Alpecin-Fenix Development Team 0:23:43 41 Aaron Van Poucke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:24:30 42 Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Fenix 0:24:48 43 Luke Rowe (Gbr) Ineos Grenadiers 0:25:40 44 Benjamin King (Usa) Human Powered Health 0:26:10 45 Martijn Budding (Ned) Riwal Cycling Team 0:28:39 46 Joel Nicolau Beltran (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:28:49 47 Vito Braet (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:29:12 48 Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:29:14 49 Mads Pedersen (Den) Trek - Segafredo 0:29:41 50 Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Fenix 0:29:46 51 Andreas Stokbro Nielsen (Den) Team Coop 0:30:01 52 Frederik Wandahl (Den) Bora - Hansgrohe 0:30:25 53 Michal Schlegel (Cze) Caja Rural-Seguros Rga 0:30:52 54 Jesper Schultz (Den) Team Coloquick 0:31:02 55 Kamiel Bonneu (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:31:11 56 Jenno Berckmoes (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:31:21 57 André Drege (Nor) Team Coop 0:31:36 58 Markus Hoelgaard (Nor) Trek - Segafredo 0:32:01 59 Alexander Kristoff (Nor) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 0:32:02 60 Nickolas Zukowsky (Can) Human Powered Health 0:32:11 61 Julius Johansen (Den) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 0:32:29 62 Niklas Märkl (Ger) Team Dsm 0:32:33 63 Henok Mulueberhan (Eri) Bardiani Csf Faizane' 0:33:02 64 Scott Thwaites (Gbr) Alpecin-Fenix 0:33:14 65 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:33:20 66 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel - Premier Tech 0:33:21 67 Luca Colnaghi (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:33:29 68 Mads Kristensen (Den) Team Coloquick 0:33:41 69 Marijn Van Den Berg (Ned) Ef Education - Easypost 0:33:56 70 Tosh Van Der Sande (Bel) Jumbo-Visma 71 Jens Keukeleire (Bel) Ef Education - Easypost 0:34:37 72 Louis Bendixen (Den) Team Coop 0:35:37 73 Christoffer Lisson (Den) Riwal Cycling Team 0:35:40 74 Jeppe Pallesen (Den) Team Coloquick 0:35:44 75 Stephen Bassett (Usa) Human Powered Health 76 Ethan Vernon (Gbr) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:36:12 77 Joshua Amos Gudnitz (Den) Team Coloquick 0:36:18 78 Daan Hoole (Ned) Trek - Segafredo 0:36:30 79 Lucas Eriksson (Swe) Riwal Cycling Team 0:36:41 80 Alex Kirsch (Lux) Trek - Segafredo 0:36:53 81 David Dekker (Ned) Jumbo-Visma 0:37:50 82 Torjus Sleen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:39:28 83 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:40:25 84 Frederik Muff (Den) Team Coloquick 0:40:33 85 Robbe Ghys (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:40:43 86 Iúri Leitão (Por) Caja Rural-Seguros Rga 0:40:56 87 Shane Archbold (Nzl) Bora - Hansgrohe 0:41:19 88 Adrien Petit (Fra) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 0:42:03 89 Håkon Lunder Aalrust (Nor) Team Coop 0:42:24 90 Jens Reynders (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:42:25 91 Eirik Lunder (Nor) Gazprom-Rusvelo 0:43:20 92 Josef Černý (Cze) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:44:33 93 Jokin Murguialday (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:44:36 94 Manuele Tarozzi (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:44:44 95 Sam Welsford (Aus) Team Dsm 0:47:45 96 Patrick Eddy (Aus) Development Team Dsm 0:51:58 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тур Норвегии Tour of Norway многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(2)

Просмотров

(301)

В тему: Тур Норвегии-2022. Этап 3

Тур Норвегии-2022. Этап 2

Тур Норвегии-2022. Этап 1

De Brabantse Pijl - La Fleche Brabanconne-2022. Результаты

Scheldeprijs-2022. Результаты

Gran Premio Miguel Indurain-2022

Тур Норвегии-2021. Этап 4

Тур Норвегии-2021. Этап 1

Арктическая гонка Норвегии-2021. Этап 1

Sibiu Cycling Tour-2020. Этап 3 b

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.