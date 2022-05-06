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Тур Венгрии-2022. Этап 3

 Тур Венгрии-2022. Этап 3

Тур Венгрии-2022. Этап 3

 

 

Sárospatak–Nyíregyháza, 154 км

1. Fabio Jakobsen (Ned) Quick-Step Alpha Vinyl Team
2. Rudy Barbier (Fra) Israel - Premier Tech
3. Sasha Weemaes (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise

4. David Dekker (Ned) Jumbo-Visma
5. Max Kanter (Ger) Movistar Team

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Теги к статье: Тур Венгрии Tour de Hongrie многодневная велогонка велогонка категории 2.1 гонка Европейского тура Europe Tour

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Giro d'Italia

11 - 15 мая 2022

Tour de Hongrie

24 - 29 мая 2022

Tour of Norway

5 - 12 июня 2022

Criterium du Dauphine

12 - 19 июня 2022

Tour de Suisse

14 июня 2022

Mont Ventoux Denivele Challenge

15 - 20 июня 2022

Baloise Belgium Tour

15 - 19 июня 2022

Tour of Slovenia

16 - 19 июня 2022

La Route d'Occitanie

1 - 24 июля 2022

Tour de France

ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • motte
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (3)
    motte-Фото

    Ох, бауке бауке, этап третьего гт чуть чуть... Будет пробовать вновь и вновь, работяга парень.

  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Ну на этом этапе всё же Пул выиграет, а то я стал в нём разочароваться.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Осиный рой сегодня на высоте, сработали отлично и красивый финиш.

  • MVDP
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (3)
    MVDP-Фото

    Вот это у Баумана потенца!

  • velodoctor
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (10)
    velodoctor-Фото

    Если его конкретно захотят высадить, думаю без шансов для Матьё, слишком круто. Можно минуты 3-4 поймать относительно например атакующего Йетса на такой горке.
    А если пойдут ровно, без атак, догонит на спуске. Финиш интересный, мне кажется даже каким-то спринтерам подходит.

    Я думаю отрыв победит, уедут туда сильные ребята типо Де Гента, Мартана, Фортунато и никто тянуть не захочет из генеральщицких команд. 

  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (10)
    EL-Fenomeno-Фото

    А вот дейтсвительно этап под отрыв. Почти всё время вверх да вниз, так что ждём баталий если не среди капитанов, так среди беглецов. Интересно кто ещё в этот отрыв отберётся (вангую до 10 человек), кого отпусття, а кого нет. Может и сам лидер захочет уехать в отрыв, Х.П. ведь горняк и майку сохранить (до Блокхауса) ой как хочется.

    20 мая 1982 года многократный чемпион Франческо Мозер (Francesco Moser) выиграл 7-й этап Джиро д'Италия-1965

    Мне кажется или тут действительно путаница с годами..? 

     

    Возврящаясь ко вчераншним событиям на Джиро:

    Цитата: Gorn9k
    Такой тягомотный этап и поставили именно ээ Кондрашова, который ээ, так и не ээ, научился ээ, ставить ударения ээ, в фамилиях и ээ названиях

    + много. Поставить "ведущим" на скучный и равнинный 5-часовой этап Кондрашова это преступление против болельщицкой ТВ-аудитории и наказание для самого комментатора rtfm

     

  • Sezar
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (10)
    Sezar-Фото

    Инеос может попытаться натянуть м сбросить Саймона на Виджано. А тот, если сил хватит, может контратаковать на Селлате. 

  • BlAr
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (10)
    BlAr-Фото

    Прогноз пессимиста (и реалиста): отрыв уедет и доедет. Генеральщики снова будут тупить, по своей излюбленной привычке.

  • Виктор Сироткин
    Происшествие с Сэмом Ооменом п ... (6)
    Виктор Сироткин-Фото
    если бы велогонщик отдавал бутылку левой рукой (ближней к болельщику), а не правой, то болельщику не пришлось бы так близко подходить к велосипеду
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вчера был такой молниеносный этап по средней скорости (какой интересно), а сегодня прям все колесили на полном расслабоне, даже в отрыве был только 1 чел (Диего Роса). Но зато финиш перекрыл всю эту скукоту.

    Цитата: SportSpirit
    Вчера Вивиани свой проигрыш по фотофинишу описал как "не хватило сигары"big_boss Однако там была очевидная n-ая часть обода. А тут что? Горстка пепла?)

    язык blum https://twitter.com/OutOfCycling/status/1524791760295280643

    Жаль конечно Юэна, я думал всё-таки Калеб будет с победой, там фотофиниш прям как на Амстеле-2021 когда ВВА присудили победу (а не Пидкоку) только по скрину со смартфона. А тут...ну не знаю...сантиметр, меньше; не падал бы Юэн на 1-м этапе, точно бы взял сегодня победу, а так во второй раз Демар - вот вам и реальный претендент на цикламеновую майку (ванговал я его в превью как №1 на малью чикламино).

    Цитата: M-07
    Там ещё какой-то эмиратовец помешал кому-то из DSM, который неплохо накатывал на финиш, выдавив того вправо ближе к ограждениям, DSM-овец ещё недоавольно махал потом.
    Цитата: MVDP
    Гавирия и Бол.

    Фернандо чё то пошёл в сторону, наверное надеясь избежать толкучки на финишной разборке, а там оказались 2 ДСМовцы, которые невольно прижали/зажали колумбийца. Бол бы недовольным, но Гавирия вообще извергался в ярости. После финиша, когда камера вязла его возле командного автобуса всё ещё был заведённый и не мог успокоится, благо велик свой не бросал и не пинал в порыве буйства)

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Matteo Sobrero (Team BikeExchange - Jayco)

16 мая

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Maxime Chevalier (BB Hotels p/b KTM)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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