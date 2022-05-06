 Тур Венгрии-2022. Этап 3

А вот дейтсвительно этап под отрыв. Почти всё время вверх да вниз, так что ждём баталий если не среди капитанов, так среди беглецов. Интересно кто ещё в этот отрыв отберётся (вангую до 10 человек), кого отпусття, а кого нет. Может и сам лидер захочет уехать в отрыв, Х.П. ведь горняк и майку сохранить (до Блокхауса) ой как хочется.

20 мая 1982 года многократный чемпион Франческо Мозер (Francesco Moser) выиграл 7-й этап Джиро д'Италия-1965

Мне кажется или тут действительно путаница с годами..?

Возврящаясь ко вчераншним событиям на Джиро:

Цитата: Gorn9k

Такой тягомотный этап и поставили именно ээ Кондрашова, который ээ, так и не ээ, научился ээ, ставить ударения ээ, в фамилиях и ээ названиях

+ много. Поставить "ведущим" на скучный и равнинный 5-часовой этап Кондрашова это преступление против болельщицкой ТВ-аудитории и наказание для самого комментатора