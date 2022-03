Гент-Вевельгем-2022. Результаты Категория:

Сегодня, 17:51 Ypres - Wevelgem, 248.8 км 1 Biniam Girmay (Eri) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 05:37:57 2 Christophe Laporte (Fra) Jumbo-Visma 00:00:00 3 Dries Van Gestel (Bel) Totalenergies 4 Jasper Stuyven (Bel) Trek - Segafredo 5 Søren Kragh Andersen (Den) Team Dsm 00:00:08 6 Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix 7 Mads Pedersen (Den) Trek - Segafredo 8 Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team 9 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 10 Arnaud Demare (Fra) Groupama - Fdj 11 Alexander Kristoff (Nor) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 12 Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma 13 Luka Mezgec (Slo) Team Bikeexchange - Jayco 14 Andrea Pasqualon (Ita) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 15 Robbe Ghys (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 16 Laurenz Rex (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 17 Greg Van Avermaet (Bel) Ag2R Citroen Team 18 Arjen Livyns (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 19 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal 20 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 21 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Fenix 22 Jonas Koch (Ger) Bora - Hansgrohe 23 Marijn Van Den Berg (Ned) Ef Education - Easypost 24 Simone Consonni (Ita) Cofidis 25 Alex Aranburu Deba (Esp) Movistar Team 26 Anthony Turgis (Fra) Totalenergies 27 John Degenkolb (Ger) Team Dsm 28 Ben Turner (Gbr) Ineos Grenadiers 29 Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 30 Rasmus Tiller (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 31 Cedric Beullens (Bel) Lotto Soudal 32 Kasper Asgreen (Den) Quick-Step Alpha Vinyl Team 33 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal 34 Tiesj Benoot (Bel) Jumbo-Visma 35 Michael Valgren Hundahl (Den) Ef Education - Easypost 36 Stefan Küng (Sui) Groupama - Fdj 37 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 38 Adrien Petit (Fra) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 39 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 00:00:14 40 Alex Kirsch (Lux) Trek - Segafredo 00:00:17 41 Dylan Van Baarle (Ned) Ineos Grenadiers 00:00:25 42 Olivier Le Gac (Fra) Groupama - Fdj 43 Max Kanter (Ger) Movistar Team 00:00:27 44 Johan Jacobs (Sui) Movistar Team 45 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious 00:00:29 46 Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Fenix 00:00:42 47 Jasha Sütterlin (Ger) Bahrain Victorious 00:01:20 48 Arnaud De Lie (Bel) Lotto Soudal 49 Nikias Arndt (Ger) Team Dsm 00:01:22 50 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain Victorious 00:01:29 51 Mike Teunissen (Ned) Jumbo-Visma 00:01:30 52 Aime De Gendt (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 53 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 54 Lindsay De Vylder (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 55 Hugo Houle (Can) Israel - Premier Tech 56 Rui Felipe Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates 57 Silvan Dillier (Sui) Alpecin-Fenix 58 Tom Scully (Nzl) Ef Education - Easypost 59 Oliver Naesen (Bel) Ag2R Citroen Team 00:01:36 60 Stan Dewulf (Bel) Ag2R Citroen Team 61 Edward Theuns (Bel) Trek - Segafredo 62 Nathan Van Hooydonck (Bel) Jumbo-Visma 63 Stanislaw Aniolkowski (Pol) Bingoal Pauwels Sauces Wb 00:01:42 64 Bert Van Lerberghe (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 00:01:49 65 Kévin Geniets (Lux) Groupama - Fdj 66 Damien Touze (Fra) Ag2R Citroen Team 00:01:56 67 Thomas Pidcock (Gbr) Ineos Grenadiers 68 Fabio Jakobsen (Ned) Quick-Step Alpha Vinyl Team 00:07:06 69 Elia Viviani (Ita) Ineos Grenadiers 70 Matteo Trentin (Ita) Uae Team Emirates 71 Niki Terpstra (Ned) Totalenergies 72 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama - Fdj 73 Filippo Fiorelli (Ita) Bardiani Csf Faizane' 74 Luca Mozzato (Ita) B&B Hotels - Ktm 75 Imanol Erviti (Esp) Movistar Team 76 Wesley Kreder (Ned) Cofidis 77 Sep Vanmarcke (Bel) Israel - Premier Tech 78 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Victorious 79 Nils Politt (Ger) Bora - Hansgrohe 00:09:56 80 Arne Marit (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 81 Marco Haller (Aut) Bora - Hansgrohe 82 Niklas Märkl (Ger) Team Dsm 83 Pierre Barbier (Fra) B&B Hotels - Ktm 84 Fabian Lienhard (Sui) Groupama - Fdj 85 Antoine Raugel (Fra) Ag2R Citroen Team 86 Kristoffer Halvorsen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 87 Filip Maciejuk (Pol) Bahrain Victorious 88 Alexander Konychev (Ita) Team Bikeexchange - Jayco 89 Manuele Boaro (Ita) Astana Qazaqstan Team 90 Jonas Rutsch (Ger) Ef Education - Easypost 91 Gijs Van Hoecke (Bel) Ag2R Citroen Team 92 Edvald Boasson-Hagen (Nor) Totalenergies 93 Lars Saugstad (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 94 Julien Morice (Fra) B&B Hotels - Ktm 95 Jelle Wallays (Bel) Cofidis 96 Stefan Bissegger (Sui) Ef Education - Easypost 97 Sebastian Langeveld (Ned) Ef Education - Easypost 98 Michael Schär (Sui) Ag2R Citroen Team 99 Daan Hoole (Ned) Trek - Segafredo 100 Otto Vergaerde (Bel) Trek - Segafredo 101 André Carvalho (Por) Cofidis 102 Sacha Modolo (Ita) Bardiani Csf Faizane' 103 Vito Braet (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 104 Maciej Bodnar (Pol) Totalenergies 105 Mathijs Paasschens (Ned) Bingoal Pauwels Sauces Wb 106 Sam Bennett (Irl) Bora - Hansgrohe DNF Leonardo Basso (Ita) Astana Qazaqstan Team DNF Edoardo Affini (Ita) Jumbo-Visma DNF Michele Gazzoli (Ita) Astana Qazaqstan Team DNF Fabio Felline (Ita) Astana Qazaqstan Team DNF Timo Roosen (Ned) Jumbo-Visma DNF Davide Martinelli (Ita) Astana Qazaqstan Team DNF Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal DNF Kamil Gradek (Pol) Bahrain Victorious DNF Gianni Moscon (Ita) Astana Qazaqstan Team DNF Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team DNF Davide Ballerini (Ita) Quick-Step Alpha Vinyl Team DNF Taco Van Der Hoorn (Ned) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux DNF Kevin Van Melsen (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux DNF Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal DNF Florian Senechal (Fra) Quick-Step Alpha Vinyl Team DNF Artyom Zakharov (Kaz) Astana Qazaqstan Team DNF Luca Colnaghi (Ita) Bardiani Csf Faizane' DNF Jenthe Biermans (Bel) Israel - Premier Tech DNF Oliviero Troia (Ita) Uae Team Emirates DNF Pascal Ackermann (Ger) Uae Team Emirates DNF Maurice Ballerstedt (Ger) Alpecin-Fenix DNF Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Fenix DNF Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Alpecin-Fenix DNF Peter Sagan (Svk) Totalenergies DNF Daniel Oss (Ita) Totalenergies DNF Jens Debusschere (Bel) B&B Hotels - Ktm DNF Quentin Jauregui (Fra) B&B Hotels - Ktm DNF Maximiliano Ariel Richeze (Arg) Uae Team Emirates DNF Jordi Warlop (Bel) B&B Hotels - Ktm DNF Quinn Simmons (Usa) Trek - Segafredo DNF Enrico Battaglin (Ita) Bardiani Csf Faizane' DNF Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani Csf Faizane' DNF Enrico Zanoncello (Ita) Bardiani Csf Faizane' DNF Davide Gabburo (Ita) Bardiani Csf Faizane' DNF Timothy Dupont (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb DNF Ludovic Robeet (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb DNF Dimitri Peyskens (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb DNF Alex Colman (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Milan Fretin (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Lasse Norman Hansen (Den) Uno-X Pro Cycling Team DNF Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno-X Pro Cycling Team DNF Cyril Lemoine (Fra) B&B Hotels - Ktm DNF Itamar Einhorn (Isr) Israel - Premier Tech DNF Danny Van Poppel (Ned) Bora - Hansgrohe DNF Jordi Meeus (Bel) Bora - Hansgrohe DNF Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis DNF Tom Bohli (Sui) Cofidis DNF Jens Keukeleire (Bel) Ef Education - Easypost DNF Lewis Askey (Gbr) Groupama - Fdj DNF Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecu) Ineos Grenadiers DNF Luke Rowe (Gbr) Ineos Grenadiers DNF Ben Swift (Gbr) Ineos Grenadiers DNF Matthias Brändle (Aut) Israel - Premier Tech DNF Martin Bugge Urianstad (Nor) Uno-X Pro Cycling Team DNF Ryan Mullen (Irl) Bora - Hansgrohe DNF Taj Jones (Aus) Israel - Premier Tech DNF Iñigo Elosegui Momeñe (Esp) Movistar Team DNF Mathias Jørgensen (Den) Movistar Team DNF Dylan Groenewegen (Ned) Team Bikeexchange - Jayco DNF Alexander Edmondson (Aus) Team Bikeexchange - Jayco DNF Luke Durbridge (Aus) Team Bikeexchange - Jayco DNF Samuel Bewley (Nzl) Team Bikeexchange - Jayco DNF Kelland O’Brien (Aus) Team Bikeexchange - Jayco DNF Cees Bol (Ned) Team Dsm DNF Kevin Vermaerke (Usa) Team Dsm DNF Leon Heinschke (Ger) Team Dsm DNS Mikkel Bjerg (Den) Uae Team Emirates DNS Tom Van Asbroeck (Bel) Israel - Теги к статье: Гент-Вевельгем Gent-Wevelgem In Flanders Fields классика гонка мирового тура Биньям Гирмай



