Le Samyn - 2022. Результаты

Вчера, 19:12 Quaregnon - Dour, 209 км 1 Matteo Trentin (Ita) Uae Team Emirates 04:49:29 2 Hugo Hofstetter (Fra) Team Arkea - Samsic 00:00:00 3 Dries De Bondt (Bel) Alpecin-Fenix 4 Stan Dewulf (Bel) Ag2R Citroen Team 5 Loïc Vliegen (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 6 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal 7 Dries Van Gestel (Bel) Totalenergies 8 Bert Van Lerberghe (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 9 Rasmus Tiller (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 00:00:04 10 Arnaud De Lie (Bel) Lotto Soudal 11 Andrea Pasqualon (Ita) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 12 Oliver Naesen (Bel) Ag2R Citroen Team 13 Amaury Capiot (Bel) Team Arkea - Samsic 14 Luca Mozzato (Ita) B&B Hotels - Ktm 15 Timothy Dupont (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 16 Damien Touze (Fra) Ag2R Citroen Team 17 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel - Premier Tech 18 Pierre Barbier (Fra) B&B Hotels - Ktm 19 Rui Felipe Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates 20 Daan Hoole (Ned) Trek - Segafredo 21 Pascal Eenkhoorn (Ned) Jumbo-Visma 22 Edward Theuns (Bel) Trek - Segafredo 23 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 24 Fabio Jakobsen (Ned) Quick-Step Alpha Vinyl Team 25 Nickolas Zukowsky (Can) Human Powered Health 26 Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal 27 Kévin Vauquelin (Fra) Team Arkea - Samsic 28 Rick Pluimers (Ned) Jumbo-Visma Development Team 29 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 30 Marco Haller (Aut) Bora - Hansgrohe 31 Boy Van Poppel (Ned) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 32 Maximilian Richard Walscheid (Ger) Cofidis 33 André Carvalho (Por) Cofidis 34 Casper Pedersen (Den) Team Dsm 35 Aime De Gendt (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 36 Jarno Mobach (Ned) Leopard Pro Cycling 37 Antoine Raugel (Fra) Ag2R Citroen Team 38 Fabio Van Den Bossche (Bel) Alpecin-Fenix 39 Patrick Gamper (Aut) Bora - Hansgrohe 00:00:13 40 Cedric Beullens (Bel) Lotto Soudal 00:00:14 41 Jonas Koch (Ger) Bora - Hansgrohe 00:00:16 42 Gijs Van Hoecke (Bel) Ag2R Citroen Team 00:00:23 43 Donavan Grondin (Fra) Team Arkea - Samsic 00:00:27 44 Niki Terpstra (Ned) Totalenergies 45 Otto Vergaerde (Bel) Trek - Segafredo 46 Paul Penhoet (Fra) Groupama - Fdj 47 Markus Pajur (Est) Team Arkea - Samsic 48 Benjamin Declercq (Bel) Team Arkea - Samsic 49 Stijn Steels (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 00:00:30 50 Laurence Pithie (Nzl) Groupama - Fdj 00:00:43 51 Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 52 Sander De Pestel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 00:00:46 53 Kevin Van Melsen (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 54 Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 55 Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 00:00:48 56 Taco Van Der Hoorn (Ned) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 00:00:53 57 Laurenz Rex (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 58 Loe Van Belle (Ned) Jumbo-Visma Development Team 00:01:23 59 Quentin Jauregui (Fra) B&B Hotels - Ktm 60 Vegard Stake Laengen (Nor) Uae Team Emirates 61 Alex Colman (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 00:01:33 62 Ryan Gibbons (Rsa) Uae Team Emirates 00:01:58 63 Arne Marit (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 00:02:14 64 Marco Frigo (Ita) Israel Cycling Academy 00:02:19 65 Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix 66 Josef Černý (Cze) Quick-Step Alpha Vinyl Team 00:02:32 67 Geoffrey Soupe (Fra) Totalenergies 00:02:39 68 Samuel Watson (Gbr) Groupama - Fdj 69 Jannik Steimle (Ger) Quick-Step Alpha Vinyl Team 70 Arthur Kluckers (Lux) Leopard Pro Cycling 71 Pavel Bittner (Cze) Development Team Dsm 72 Evaldas Šiškevičius (Ltu) Go Sport - Roubaix Lille Metropole 73 Stan Van Tricht (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 74 Baptiste Planckaert (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 75 Wesley Kreder (Ned) Cofidis 76 Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Fenix 77 Oliviero Troia (Ita) Uae Team Emirates 78 Casper Van Uden (Ned) Development Team Dsm 00:04:04 79 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 00:04:47 80 Ludovic Robeet (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 00:05:31 81 Lasse Norman Hansen (Den) Uno-X Pro Cycling Team 82 Szymon Sajnok (Pol) Cofidis 83 Alex Kirsch (Lux) Trek - Segafredo 00:06:14 84 Kamiel Bonneu (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 00:06:27 85 David Dekker (Ned) Jumbo-Visma 86 Pier Andre Cote (Can) Human Powered Health 00:06:47 87 August Jensen (Nor) Human Powered Health 88 Ethan Vernon (Gbr) Quick-Step Alpha Vinyl Team 89 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal 00:07:36 90 Thibau Verhofstadt (Bel) Tarteletto - Isorex 00:08:05 91 Rune Herregodts (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 92 Antonio Puppio (Ita) Israel Cycling Academy 93 Senne Leysen (Bel) Alpecin-Fenix 94 William Levy (Den) Uno-X Pro Cycling Team 95 Colin Joyce (Usa) Human Powered Health 96 Felix Groß (Ger) Uae Team Emirates 97 Itamar Einhorn (Isr) Israel - Premier Tech 98 Marc Sarreau (Fra) Ag2R Citroen Team 99 Karl Patrick Lauk (Est) Bingoal Pauwels Sauces Wb 100 Sam Welsford (Aus) Team Dsm 101 Samuel Leroux (Fra) Go Sport - Roubaix Lille Metropole 102 Tom Wirtgen (Lux) Bingoal Pauwels Sauces Wb 103 Adam De Vos (Can) Human Powered Health 104 Lars Boven (Ned) Jumbo-Visma Development Team 105 Simon Dehairs (Bel) Alpecin-Fenix Development Team 00:08:55 106 Thimo Willems (Bel) Minerva Cycling Team 107 Jenthe Biermans (Bel) Israel - Premier Tech 108 Maxime De Poorter (Bel) Tarteletto - Isorex 109 Kasper Saver (Bel) Minerva Cycling Team 110 Torsten Demeyere (Bel) Tarteletto - Isorex 111 Robbe Ghys (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 112 Milan Menten (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 00:08:59 113 Emils Liepins (Lat) Trek - Segafredo 00:14:39 114 Gilles Borra (Bel) Minerva Cycling Team 115 Joseph Pidcock (Gbr) Groupama - Fdj 00:15:40 116 Gil D´Heygere (Bel) Minerva Cycling Team DNF Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Alpecin-Fenix DNF Marius Mayrhofer (Ger) Team Dsm DNF Martin Laas (Est) Bora - Hansgrohe DNF Lukas Pöstlberger (Aut) Bora - Hansgrohe DNF Ide Schelling (Ned) Bora - Hansgrohe DNF Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis DNF Eddy Fine (Fra) Cofidis DNF Tim Naberman (Ned) Team Dsm DNF Enzo Leijnse (Ned) Development Team Dsm DNF Sander Lemmens (Bel) Tarteletto - Isorex DNF Raphael Parisella (Can) B&B Hotels - Ktm DNF Johannes Hodapp (Ger) Leopard Pro Cycling DNF Tim Torn Teutenberg (Ger) Leopard Pro Cycling DNF Louis Coqueret (Fra) Leopard Pro Cycling DNF Justin Wolf (Ger) Leopard Pro Cycling DNF Thomas Joseph (Bel) Minerva Cycling Team DNF Stefano Museeuw (Bel) Minerva Cycling Team DNF Jensen Plowright (Aus) Groupama - Fdj DNF Kobe Vanoverschelde (Bel) Tarteletto - Isorex DNF Enzo Paleni (Fra) Groupama - Fdj DNF Brent Van De Kerkhove (Bel) Tarteletto - Isorex DNF Thomas Boudat (Fra) Go Sport - Roubaix Lille Metropole DNF Tom Mainguenaud (Fra) Go Sport - Roubaix Lille Metropole DNF Valentin Tabellion (Fra) Go Sport - Roubaix Lille Metropole DNF Norman Vahtra (Est) Go Sport - Roubaix Lille Metropole DNF Michel Heßmann (Ger) Jumbo-Visma DNF Owen Geleijn (Ned) Jumbo-Visma Development Team DNF Kenneth Caethoven (Bel) Minerva Cycling Team DNF Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team DNF Matteo Moschetti (Ita) Trek - Segafredo DNF Marc Brustenga Masague (Esp) Trek - Segafredo DNF Jens Debusschere (Bel) B&B Hotels - Ktm DNF Julien Morice (Fra) B&B Hotels - Ktm DNF Stanislaw Aniolkowski (Pol) Bingoal Pauwels Sauces Wb DNF Wessel Krul (Ned) Human Powered Health DNF Christopher Lawless (Gbr) Totalenergies DNF Lorrenzo Manzin (Fra) Totalenergies DNF Colin Heiderscheid (Lux) Leopard Pro Cycling DNF Juraj Sagan (Svk) Totalenergies DNF Guy Sagiv (Isr) Israel - Premier Tech DNF Jente Boons (Bel) Beat Cycling DNF Jordy Bouts (Bel) Beat Cycling DNF Sven Burger (Ned) Beat Cycling DNF Stijn Daemen (Ned) Beat Cycling DNF Matthijs Büchli (Ned) Beat Cycling DNF Vincent Hoppezak (Ned) Beat Cycling DNF Bram Dissel (Ned) Beat Cycling DNF Rait Ärm (Est) Groupama - Fdj DNS Marius Wold (Nor) Tarteletto - Isorex Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Теги к статье: Le Samyn однодневная велогонка велогонка категории 1.1 классика



