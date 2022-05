Тур Венгрии-2022. Этап 2 Категория:

Сегодня, 18:51 Karcag–Hajdúszoboszló, 192 км 1 Fabio Jakobsen (Ned) Quick-Step Alpha Vinyl Team 03:59:20 2 Rudy Barbier (Fra) Israel - Premier Tech 0:00:00 3 Sasha Weemaes (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 4 Itamar Einhorn (Isr) Israel - Premier Tech 5 Max Kanter (Ger) Movistar Team 6 Matteo Moschetti (Ita) Trek - Segafredo 7 Simon Dehairs (Bel) Alpecin-Fenix Development Team 8 Marius Mayrhofer (Ger) Team Dsm 9 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel - Premier Tech 10 Patrick Konrad (Aut) Bora - Hansgrohe 11 Matthew Walls (Gbr) Bora - Hansgrohe 12 Michele Gazzoli (Ita) Astana Qazaqstan Team 13 Adam Karl (Hun) Hungary 14 Filip Maciejuk (Pol) Bahrain Victorious 15 Timo Kielich (Bel) Alpecin-Fenix Development Team 16 Elia Viviani (Ita) Ineos Grenadiers 17 Florian Senechal (Fra) Quick-Step Alpha Vinyl Team 18 Sander De Pestel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 19 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 20 Stan Van Tricht (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 21 Luka Mezgec (Slo) Team Bikeexchange - Jayco 22 Ryan Mullen (Irl) Bora - Hansgrohe 23 Krists Neilands (Lat) Israel - Premier Tech 24 David Gonzalez Lopez (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 25 Ben Turner (Gbr) Ineos Grenadiers 26 Gal Glivar (Slo) Adria Mobil 27 Jens Reynders (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 28 Filippo Baroncini (Ita) Trek - Segafredo 29 Simon Pellaud (Sui) Trek - Segafredo 30 Carl Fredrik Hagen (Nor) Israel - Premier Tech 31 Joseph Rosskopf (Usa) Human Powered Health 32 Umberto Marengo (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 33 Loe Van Belle (Ned) Jumbo-Visma Development Team 34 Gergely Szarka (Hun) Giotti Victoria Savini Due 35 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Esp) Movistar Team 36 Tim Declercq (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 37 Alessandro Bisolti (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 38 Juri Hollmann (Ger) Movistar Team 39 Luca Chirico (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 40 Iñigo Elosegui Momeñe (Esp) Movistar Team 41 Andrey Amador (Crc) Ineos Grenadiers 42 Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Fenix 43 Edward Dunbar (Irl) Ineos Grenadiers 44 Toon Vandebosch (Bel) Alpecin-Fenix Development Team 45 Leonardo Marchiori (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 46 Mark Christian (Gbr) Eolo-Kometa Cycling Team 47 Iúri Leitão (Por) Caja Rural-Seguros Rga 48 Sergio Roman Martin Galan (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 49 Márton Solymosi (Hun) Hungary 50 Leon Heinschke (Ger) Team Dsm 51 Nils Politt (Ger) Bora - Hansgrohe 52 Guy Sagiv (Isr) Israel - Premier Tech 53 Tilen Finkšt (Slo) Adria Mobil 54 Kamiel Bonneu (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 55 Johan Price Pejtersen (Den) Bahrain Victorious 56 Mathias Jørgensen (Den) Movistar Team 57 Asbjørn Hellemose (Den) Trek - Segafredo 58 Rune Herregodts (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 59 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana Qazaqstan Team 60 Samuele Battistella (Ita) Astana Qazaqstan Team 61 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team 62 Aaron Van Poucke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 63 Fabio Van Den Bossche (Bel) Alpecin-Fenix 64 Kim Alexander Heiduk (Ger) Ineos Grenadiers 65 Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious 66 Kamil Gradek (Pol) Bahrain Victorious 67 Kristjan Hočevar (Slo) Adria Mobil 68 Diego Pablo Sevilla Lopez (Esp) Eolo-Kometa Cycling Team 69 Kristijan Koren (Slo) Adria Mobil 70 Luis-Joe Lührs (Ger) Bora - Hansgrohe 0:01:33 71 Lars Saugstad (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:00:00 72 Márton Dina (Hun) Eolo-Kometa Cycling Team 73 Simone Bevilacqua (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:02:17 74 Anthon Charmig (Den) Uno-X Pro Cycling Team 0:00:00 75 Niklas Eg (Den) Uno-X Pro Cycling Team 76 Henri Uhlig (Ger) Alpecin-Fenix Development Team 77 David Martin Romero (Esp) Eolo-Kometa Cycling Team 78 Alessandro Fancellu (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:02:28 79 Calum Johnston (Gbr) Caja Rural-Seguros Rga 0:00:00 80 Tim Naberman (Ned) Team Dsm 81 Chun Kai Feng (Tpe) Bahrain Victorious 82 Alexandre Balmer (Sui) Team Bikeexchange - Jayco 83 Stijn Steels (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:02:54 84 Josu Etxeberria Azpilikueta (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:02:58 85 Jon Aberasturi Izaga (Esp) Trek - Segafredo 0:00:00 86 August Jensen (Nor) Human Powered Health 87 Davide Martinelli (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:03:06 88 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Qazaqstan Team 89 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:03:16 90 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team Bikeexchange - Jayco 91 Dylan Groenewegen (Ned) Team Bikeexchange - Jayco 0:00:00 92 Jack Bauer (Nzl) Team Bikeexchange - Jayco 0:04:18 93 Erlend Blikra (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:00:00 94 Syver Wærsted (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:04:24 95 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora - Hansgrohe 0:04:28 96 Einer Augusto Rubio Reyes (Col) Movistar Team 0:00:00 97 Mick Van Dijke (Ned) Jumbo-Visma 98 Tim Van Dijke (Ned) Jumbo-Visma 0:06:28 99 Owen Geleijn (Ned) Jumbo-Visma Development Team 100 David Dekker (Ned) Jumbo-Visma 0:00:00 101 Davide Finatti (Ita) Giotti Victoria Savini Due 0:06:39 102 Dávid D. Kovács (Hun) Hungary 103 Bart Hordijk (Ned) Development Team Dsm 0:12:50 104 Bence Mészáros (Hun) Hungary 105 Zétény Szijártó (Hun) Hungary 106 Alessandro Monaco (Ita) Giotti Victoria Savini Due 107 Hamish Beadle (Nzl) Team Novo Nordisk 108 Trym Bjørner Westgaard Holther (Nor) Drone Hopper - Androni Giocattoli 109 Emil Dima (Rou) Giotti Victoria Savini Due 110 Patrick Eddy (Aus) Development Team Dsm 0:00:00 111 Cameron Meyer (Aus) Team Bikeexchange - Jayco 0:12:50 112 Nicolas Dalla Valle (Ita) Giotti Victoria Savini Due 113 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:00:00 114 David Per (Slo) Adria Mobil 0:12:50 115 Filippo Ridolfo (Ita) Team Novo Nordisk 116 Antonio Tiberi (Ita) Trek - Segafredo 117 Péter Kusztor (Hun) Team Novo Nordisk 118 Frederik Madsen (Den) Team Dsm 119 Nathan Brown (Usa) Human Powered Health 120 Kyle Murphy (Usa) Human Powered Health 121 RICARDO Zurita (Esp) Drone Hopper - Androni Giocattoli 122 David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk 0:16:29 123 Keegan Swirbul (Usa) Human Powered Health 124 Jozsef-Attila Malnasi (Rou) Giotti Victoria Savini Due 125 Yesid Pira Parada (Col) Caja Rural-Seguros Rga 126 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 127 Gergő Orosz (Hun) Hungary 128 Viktor Filutás (Hun) Adria Mobil 129 Olav Kooij (Ned) Jumbo-Visma 0:00:00 130 Arvid De Kleijn (Ned) Human Powered Health DNF Ahmed Madan (Brn) Bahrain Victorious Генеральная классификация после 2 этапа 1 Jens Reynders (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 08:33:52 2 Fabio Jakobsen (Ned) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:00:04 3 Olav Kooij (Ned) Jumbo-Visma 4 Elia Viviani (Ita) Ineos Grenadiers 0:00:05 5 Rudy Barbier (Fra) Israel - Premier Tech 0:00:08 6 Sasha Weemaes (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:00:10 7 Matthew Walls (Gbr) Bora - Hansgrohe 8 Filippo Baroncini (Ita) Trek - Segafredo 9 Márton Dina (Hun) Eolo-Kometa Cycling Team 10 Joseph Rosskopf (Usa) Human Powered Health 0:00:12 11 Krists Neilands (Lat) Israel - Premier Tech 12 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel - Premier Tech 0:00:13 13 Aaron Van Poucke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 14 Samuele Battistella (Ita) Astana Qazaqstan Team 15 Max Kanter (Ger) Movistar Team 0:00:14 16 Matteo Moschetti (Ita) Trek - Segafredo 17 Marius Mayrhofer (Ger) Team Dsm 18 Simon Dehairs (Bel) Alpecin-Fenix Development Team 19 Timo Kielich (Bel) Alpecin-Fenix Development Team 20 Adam Karl (Hun) Hungary 21 Itamar Einhorn (Isr) Israel - Premier Tech 22 Michele Gazzoli (Ita) Astana Qazaqstan Team 23 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 24 Patrick Konrad (Aut) Bora - Hansgrohe 25 Ben Turner (Gbr) Ineos Grenadiers 26 David Gonzalez Lopez (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 27 Luka Mezgec (Slo) Team Bikeexchange - Jayco 28 Filip Maciejuk (Pol) Bahrain Victorious 29 Loe Van Belle (Ned) Jumbo-Visma Development Team 30 Tilen Finkšt (Slo) Adria Mobil 31 Stan Van Tricht (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 32 Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious 33 Florian Senechal (Fra) Quick-Step Alpha Vinyl Team 34 Sander De Pestel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 35 Andrey Amador (Crc) Ineos Grenadiers 36 David Martin Romero (Esp) Eolo-Kometa Cycling Team 37 Simon Pellaud (Sui) Trek - Segafredo 38 Edward Dunbar (Irl) Ineos Grenadiers 39 Umberto Marengo (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 40 Kim Alexander Heiduk (Ger) Ineos Grenadiers 41 Mathias Jørgensen (Den) Movistar Team 42 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana Qazaqstan Team 43 Dylan Groenewegen (Ned) Team Bikeexchange - Jayco 44 Carl Fredrik Hagen (Nor) Israel - Premier Tech 45 Gal Glivar (Slo) Adria Mobil 46 Márton Solymosi (Hun) Hungary 47 Sergio Roman Martin Galan (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 48 Jon Aberasturi Izaga (Esp) Trek - Segafredo 49 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Esp) Movistar Team 50 Mark Christian (Gbr) Eolo-Kometa Cycling Team 51 Erlend Blikra (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 52 Leonardo Marchiori (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 53 Kamil Gradek (Pol) Bahrain Victorious 54 Kristijan Koren (Slo) Adria Mobil 55 Alessandro Bisolti (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 56 Iñigo Elosegui Momeñe (Esp) Movistar Team 57 Chun Kai Feng (Tpe) Bahrain Victorious 58 Juri Hollmann (Ger) Movistar Team 59 Niklas Eg (Den) Uno-X Pro Cycling Team 60 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team 61 August Jensen (Nor) Human Powered Health 62 Tim Declercq (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 63 Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Fenix 64 Tim Naberman (Ned) Team Dsm 65 Toon Vandebosch (Bel) Alpecin-Fenix Development Team 66 Asbjørn Hellemose (Den) Trek - Segafredo 67 Luca Chirico (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 68 Mick Van Dijke (Ned) Jumbo-Visma 69 Arvid De Kleijn (Ned) Human Powered Health 70 Calum Johnston (Gbr) Caja Rural-Seguros Rga 71 Rune Herregodts (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 72 Anthon Charmig (Den) Uno-X Pro Cycling Team 73 Gergely Szarka (Hun) Giotti Victoria Savini Due 74 Kristjan Hočevar (Slo) Adria Mobil 75 Kamiel Bonneu (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 76 Einer Augusto Rubio Reyes (Col) Movistar Team 77 Nils Politt (Ger) Bora - Hansgrohe 78 Fabio Van Den Bossche (Bel) Alpecin-Fenix 79 Guy Sagiv (Isr) Israel - Premier Tech 80 Henri Uhlig (Ger) Alpecin-Fenix Development Team 81 Leon Heinschke (Ger) Team Dsm 82 Iúri Leitão (Por) Caja Rural-Seguros Rga 83 Johan Price Pejtersen (Den) Bahrain Victorious 84 Diego Pablo Sevilla Lopez (Esp) Eolo-Kometa Cycling Team 85 Lars Saugstad (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 86 Alexandre Balmer (Sui) Team Bikeexchange - Jayco 87 Patrick Eddy (Aus) Development Team Dsm 88 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:00:37 89 Ryan Mullen (Irl) Bora - Hansgrohe 0:01:01 90 David Dekker (Ned) Jumbo-Visma 0:01:45 91 Luis-Joe Lührs (Ger) Bora - Hansgrohe 0:01:47 92 Simone Bevilacqua (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:02:31 93 Alessandro Fancellu (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:02:42 94 Stijn Steels (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:03:08 95 Josu Etxeberria Azpilikueta (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:03:12 96 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Qazaqstan Team 0:03:20 97 Davide Martinelli (Ita) Astana Qazaqstan Team 98 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team Bikeexchange - Jayco 0:03:30 99 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 100 Jack Bauer (Nzl) Team Bikeexchange - Jayco 0:04:32 101 Syver Wærsted (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:04:38 102 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora - Hansgrohe 0:04:42 103 Davide Finatti (Ita) Giotti Victoria Savini Due 0:06:53 104 Dávid D. Kovács (Hun) Hungary 105 Tim Van Dijke (Ned) Jumbo-Visma 0:08:13 106 Owen Geleijn (Ned) Jumbo-Visma Development Team 107 Nicolas Dalla Valle (Ita) Giotti Victoria Savini Due 0:13:03 108 David Per (Slo) Adria Mobil 0:13:04 109 Antonio Tiberi (Ita) Trek - Segafredo 110 RICARDO Zurita (Esp) Drone Hopper - Androni Giocattoli 111 Alessandro Monaco (Ita) Giotti Victoria Savini Due 112 Frederik Madsen (Den) Team Dsm 113 Hamish Beadle (Nzl) Team Novo Nordisk 114 Bart Hordijk (Ned) Development Team Dsm 115 Péter Kusztor (Hun) Team Novo Nordisk 116 Trym Bjørner Westgaard Holther (Nor) Drone Hopper - Androni Giocattoli 117 Emil Dima (Rou) Giotti Victoria Savini Due 118 Zétény Szijártó (Hun) Hungary 119 Bence Mészáros (Hun) Hungary 120 Filippo Ridolfo (Ita) Team Novo Nordisk 121 Kyle Murphy (Usa) Human Powered Health 122 Cameron Meyer (Aus) Team Bikeexchange - Jayco 0:13:27 123 Nathan Brown (Usa) Human Powered Health 0:14:02 124 Viktor Filutás (Hun) Adria Mobil 0:16:40 125 Yesid Pira Parada (Col) Caja Rural-Seguros Rga 0:16:43 126 Jozsef-Attila Malnasi (Rou) Giotti Victoria Savini Due 127 Keegan Swirbul (Usa) Human Powered Health 128 David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk 129 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 130 Gergő Orosz (Hun) Hungary Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тур Венгрии Tour de Hongrie многодневная велогонка велогонка категории 2.1 гонка Европейского тура Europe Tour



