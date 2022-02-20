Чемпионат мира по велоспорту на треке-2021 в Рубэ. Мэдисон. Мужчины

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 17:26
|Мэдисон. Мужчины
|1
|DENMARK (Den) Lasse Norman Hansen / Michael Morkov
|68
|2
|ITALY (Ita) Simone Consonni / Michele Scartezzini
|64
|3
|BELGIUM (Bel) Kenny de Ketele / Robbe Ghys
|62
|4
|GREAT BRITAIN (Gbr) Ethan Hayter / Oliver Wood
|58
|5
|FRANCE (Fra) Morgan Kneisky / Benjamin Thomas
|58
|6
|PORTUGAL (Por) Joao Matias / Rui Oliveira
|27
|7
|SWITZERLAND (Sui) Robin Froidevaux / Lukas Ruegg
|11
|8
|AUSTRALIA (Aus) Kelland O'Brien / Lucas Plapp
|8
|9
|NEW ZEALAND (Nzl) Aaron Gate / Corbin Strong
|7
|10
|RUSSIAN CYCLING FEDERATION (Rcf) Lev Gonov / Vlas Shichkin
|6
|11
|SPAIN (Esp) Erik Martorell Haga / Illart Zuazubiskar Gallastegi
|-80
|DNF
|POLAND (Pol) Daniel Staniszewski / Szymon Sajnok
|DNF
|CZECH REPUBLIC (Cze) Daniel Babor / Denis Rugovac
|DNF
|MEXICO (Mex) Jorge Peyrot Balvanera / Jose Muniz Vazquez
|DNF
|BELARUS (Blr) Aliaksei Shmantsar / Yauheni Karaliok
|DNF
|AUSTRIA (Aut) Andreas Graf / Maximilian Schmidbauer
|DNF
|UKRAINE (Ukr) Maksym Vasyliev / Volodymyr Dzhus
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (180)