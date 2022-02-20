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Чемпионат мира по велоспорту на треке-2021 в Рубэ. Мэдисон. Мужчины

Чемпионат мира по велоспорту на треке-2021 в Рубэ. Мэдисон. Мужчины

 

 

  Мэдисон. Мужчины  
  1   DENMARK (Den) Lasse Norman Hansen / Michael Morkov   68  
  2   ITALY (Ita) Simone Consonni / Michele Scartezzini   64  
  3   BELGIUM (Bel) Kenny de Ketele / Robbe Ghys   62  
  4   GREAT BRITAIN (Gbr) Ethan Hayter / Oliver Wood   58  
  5   FRANCE (Fra) Morgan Kneisky / Benjamin Thomas   58  
  6   PORTUGAL (Por) Joao Matias / Rui Oliveira   27  
  7   SWITZERLAND (Sui) Robin Froidevaux / Lukas Ruegg   11  
  8   AUSTRALIA (Aus) Kelland O'Brien / Lucas Plapp   8  
  9   NEW ZEALAND (Nzl) Aaron Gate / Corbin Strong   7  
  10   RUSSIAN CYCLING FEDERATION (Rcf) Lev Gonov / Vlas Shichkin   6  
  11   SPAIN (Esp) Erik Martorell Haga / Illart Zuazubiskar Gallastegi   -80  
  DNF   POLAND (Pol) Daniel Staniszewski / Szymon Sajnok      
  DNF   CZECH REPUBLIC (Cze) Daniel Babor / Denis Rugovac      
  DNF   MEXICO (Mex) Jorge Peyrot Balvanera / Jose Muniz Vazquez      
  DNF   BELARUS (Blr) Aliaksei Shmantsar / Yauheni Karaliok      
  DNF   AUSTRIA (Aut) Andreas Graf / Maximilian Schmidbauer      
  DNF   UKRAINE (Ukr) Maksym Vasyliev / Volodymyr Dzhus      

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Track cycling World Championships мэдисон трек чемпионат мира по велоспорту на треке Дания

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Комментарии

  • старт-шоссе 82
    У сборной Италии во время чемп ... (20)
    старт-шоссе 82-Фото

    Это совсем другое, эти фиксы к треку не имеют ни какого отношения. Если к ним подобрать правильный термин, то скорее = дорожный или городской гибрид =

  • BlAr
    Велокоманда Ineos Grenadiers н ... (8)
    BlAr-Фото

    Добавить нечего!biggrin biggrin biggrin

  • Серафим
    У сборной Италии во время чемп ... (20)
    Серафим-Фото
    На фикседах много народу по городу ездит. Конечно, не на таких карбоновых конях. Но если включить воображение...
  • velodoctor
    У сборной Италии во время чемп ... (20)
    velodoctor-Фото

    Ну как всё это заколхозить я придумал. Но вы правы геометрия слегка отличается.

  • старт-шоссе 82
    У сборной Италии во время чемп ... (20)
    старт-шоссе 82-Фото

    узкие задние перья - этого уже достаточно что бы остановить любую переделку,
    короткая рама -
    каретка выше стоит-
    рама =голая=
    нет крепешки под задний и передний переключатели скоростей, под тормозные крабы и под сами тросики.
    задние пазы под колесо идут под другим углом, узкий руль да и вообще другой формы , передняя стойка под руль низкая расчитанна на длинный вынос... (может и еще что-то ,чего я не знаю...)
    Даже если все это и переделать, гоняться на нем крайне опасно.

    ... а вообще я с трудом предстовляю как можно оставить пол-милиона долларов на стоянке, 

  • velodoctor
    У сборной Италии во время чемп ... (20)
    velodoctor-Фото

    Объясните, мне на ум приходят только слишком узкие задние перья как то что может остановить переделку. 

  • старт-шоссе 82
    У сборной Италии во время чемп ... (20)
    старт-шоссе 82-Фото
    Рамы с трекового вело никуда дальше трека не идут.
  • Ice
    Патрик Лефевр наметил цели для ... (10)
    Ice-Фото

    Цитата: Sezar
    Хорошая идея. Спокойно, шаг за шагом. Но если на Джиро будет 60+ км. Разделок, то возможно, есть смысл рискнуть. Особо сильных соперников там нет.
    Иррациональный хейт к Ремко не только здесь. Парень позволяет себе жить по собственным правилам (иногда заходя за чужие границы, но все не без греха) Тех, кто не может позволить себе выйти из строя это бесит. Все как всегда:)..

    Где у него собственные правила? Во влажных мечтах? Не путайте сумасбродность с жизнью по своим правилам. По своим правилам живет Погачар, ван дер Пул, Алафилипп и много других. У Ремко правила гопника, так это банальщина, в этот строй мне и даром не нужно)

  • motte
    Патрик Лефевр наметил цели для ... (10)
    motte-Фото

    А тем временем, 

    В знак признания постоянных успехов и Тадей Погачар, и Мауро Джанетти были награждены Золотой Визой ОАЭ за их вклад в спорт и рост велоспорта в ОАЭ.

    Обоим была предоставлена 10-летняя виза на жительство от имени Спортивного совета Абу-Даби.

    Погачар : « Быть признанным таким образом для меня большая честь, и я очень благодарен за это. Такое чувство, что мы делаем что-то особенное для страны, и когда я приезжаю сюда и вижу, как дети начинают кататься на велосипедах, это меня очень радует. Если я могу помочь вдохновить людей заниматься спортом, то это то, чем я могу гордиться ».

    От, что творит паренёк! 

  • velodoctor
    У сборной Италии во время чемп ... (20)
    velodoctor-Фото

    Я тоже думаю по частям продадут, рамы гденить в триатлоне окажутся скорее всего. 

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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