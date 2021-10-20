Чемпионат мира по велоспорту на треке-2021 в Рубэ. Индивидуальная гонка преследования. Мужчины

Перестаньте капать на гонщика.

Его, тупо, тормозили мувики и ноги начали об него вытирать.

Все правильно сделал.

Есди бы не руководство Атсны, которого теперь нет в команде, он бы к мувикам и не ушел.

Да были проколы и неудачи, но мужик работал и команда ему помогала, не все получалось, но дорогой праильной шли.

Слава Богу всю эту шушеру из команды подвинули.

Все будет не просто, но теперь командой рулят профи, а не функционеры.

Вот только Седуна и Шефера про.бали, а их опыт и старания сечас в команде пригодились бы , как никогда.

Еще бы Ланду вернуть, которого из пепла подняли.

Да тоже не дали пофеерить на памятной гонке, но после ухода Ару, на которого зря ставили, астана это команда для Ланды.

Не жду в 22м феерверков, но оживать команда начнет.

Удачи Мигелю и Астане!