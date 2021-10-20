Чемпионат мира по велоспорту на треке-2021 в Рубэ. Индивидуальная гонка преследования. Мужчины

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Вчера, 21:56
Индивидуальная гонка преследования. Мужчины
1. Ashton Lambie (USA)
2. Jonathan Milan (Ita)
3. Filippo Ganna (Ita)
4. Claudio Imhof (Swi)
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (204)