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Чемпионат мира по велоспорту на треке-2021 в Рубэ. Индивидуальная гонка преследования. Мужчины

Чемпионат мира по велоспорту на треке-2021 в Рубэ. Индивидуальная гонка преследования. Мужчины

Индивидуальная гонка преследования. Мужчины

 

1. Ashton Lambie (USA)
2. Jonathan Milan (Ita)
3. Filippo Ganna (Ita)
4. Claudio Imhof (Swi)

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Теги к статье: Track cycling World Championships индивидуальная гонка преследования трек чемпионат мира по велоспорту на треке Ashton Lambie

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Комментарии

  • Astanaforever
    Маттео Собреро переходит в вел ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Почему многообещающий Собреро ушел из Астаны, выступив за нее только один сезон? За сезон проведенный за Астану он ничего не показал существенного. Самый главный недостаток его нестабильность выступлений, провалы в гонках. Третий в гонке Словении, четвертый на этапе Джиро. Третий на Трофео.Одна победа в национальном чемпионате. И все. Остальные гонки 90-100 места Ему просто напросто не продлили контракт. Им были недовольны. Ушел в команду, где очень большие проблемы со спонсорами. Австралийцев трясет нехило. Неопределенное будущее команды. Слабое выступление в этом сезоне после ухода Адама . Саймон в ступоре. Собреро там долго не задержиться.
  • VeloVelo
    Чемпионат мира по велоспорту н ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Смотрю все гонки на ЧМ. Никита хорошо комментирует трек. 
    По-моему, еще никто и никогда не комментировал так Хорошо трек на нашем ТВ.


  • AAA
    Мигель Анхель Лопес об уходе и ... (23)
    AAA-Фото

    Перестаньте капать на гонщика.

    Его, тупо, тормозили мувики и ноги начали об него вытирать.

    Все правильно сделал.

    Есди бы не руководство Атсны, которого теперь нет в команде, он бы к мувикам и не ушел.

    Да были проколы и неудачи, но мужик работал и команда ему помогала, не все получалось, но дорогой праильной шли.

    Слава Богу всю эту шушеру из команды подвинули.

    Все будет не просто, но теперь командой рулят профи, а не функционеры.

    Вот только Седуна и Шефера про.бали, а их опыт и старания сечас в команде пригодились бы , как никогда.

    Еще бы Ланду вернуть, которого из пепла подняли. 

    Да тоже не дали пофеерить на памятной гонке, но после ухода Ару, на которого зря ставили, астана это команда для Ланды. 

    Не жду в 22м феерверков, но оживать команда начнет.

    Удачи Мигелю и Астане!

  • uran
    Чемпионат мира по велоспорту н ... (2)
    uran-Фото
    Голландцы по плечу ему, пока только в плане роста)
  • uran
    Чемпионат мира по велоспорту н ... (2)
    uran-Фото
    Французы в конце совсем развалились, а шли в ноздрю с италией.
  • Arciv
    Мигель Анхель Лопес об уходе и ... (23)
    Arciv-Фото

    Паренька опасно ставить капитаном,тем более на тур! Поймает на первом этапе полторы минуты и опять опустит руки и сойдёт! Астане надо подписать толкового капитана,костяк хороший подобрали,но лидера не хватает! Лопес бесхарактерный,Нибали уже не потянет даже подиум!

  • red
    Велокоманда Ineos Grenadiers н ... (4)
    red-Фото
    Эллингворт ушел из Бахрейна и Бахрейн поехал
  • velodoctor
    Александр Рябушенко, Симоне Ве ... (8)
    velodoctor-Фото

    Веласко самый интересный из всех последних подписаний.

  • litxaa
    Мигель Анхель Лопес об уходе и ... (23)
    litxaa-Фото

    Кажется ему самому было бы лучше, если бы он не давал это интервью. Попытки "отмазаться" и свалить всю вину на команду привела его к тому, что он договорился до того, что чуть ли не специально сошел с Вуэльты, типа в знак протеста. Думается это интервью еще аукнется ему в будущем.

  • Astanaforever
    Александр Рябушенко, Симоне Ве ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Лидера три как я понял. Луц, Нибали, Супермен. Де Ла Круз на особые случаи. Москон на классики.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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