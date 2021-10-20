Чемпионат мира по велоспорту на треке-2021 в Рубэ. Гит, 1 км. Мужчины

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Вчера, 21:37
Гит, 1 км. Мужчины
1. Jeffrey Hoogland (Ned) 58.418
2. Nicholas Paul (TTO) +1.373
3. Joachim Eilers (Ger) +1. 590
4. Patryk Rajkowski (Pol) +2.206
5. Sam Ligtlee (Ned) +2.251
6. Alexander Sharapov (RCF) +2.510
7. Alejandro Martinez (Esp) +2.795
8. Yuta Obara (Jap) +2.967
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