Чемпионат мира по велоспорту на треке-2021 в Рубэ. Гит, 1 км. Мужчины

Почему многообещающий Собреро ушел из Астаны, выступив за нее только один сезон? За сезон проведенный за Астану он ничего не показал существенного. Самый главный недостаток его нестабильность выступлений, провалы в гонках. Третий в гонке Словении, четвертый на этапе Джиро. Третий на Трофео.Одна победа в национальном чемпионате. И все. Остальные гонки 90-100 места Ему просто напросто не продлили контракт. Им были недовольны. Ушел в команду, где очень большие проблемы со спонсорами. Австралийцев трясет нехило. Неопределенное будущее команды. Слабое выступление в этом сезоне после ухода Адама . Саймон в ступоре. Собреро там долго не задержиться.