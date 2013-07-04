Чемпионат мира по велоспорту на треке-2021 в Рубэ. Кейрин. Мужчины

Слушайте, есть ПОСТУПОК, свидетелями которого были все. Поступок неблаговидный, недостойный, непорядочный. А сейчас начинаются объяснения , что ещё остается делать ? Любой пакости находятся оправдания и - адвокаты... В конце концов Лопеса не под пистолетом подписали в Movistar. Это было его личное, осознанное решение. Он великолепно знал внутреннюю политику этой команды, правила "игры", в которую там "играют"... Всем известно, как важна командная работа именно на ГТ. Заранее обговаривается тактика и стратегия, роли того или иного гонщика. Плюс - обязательное единоначалие и дисциплина. Нравится-не нравится, но команды руководства следует исполнять. Там, за кулисами после выясняй и разбирайся, почему они были такими, но пока ты член команды - изволь беспрекословно исполнять...Неприятно то, что Лопес до сих пор считает себя ПРАВЫМ. Ну ладно, психанул, нервы слабые, характер капризный. Так осознай прошедшее , проанализируй, признай , что ошибся. Нет. И как он себя поведет в Астане, в аналогичной ситуации, когда, к примеру, ему из технички прикажут прикрывать того же Луценко ? Вопрос.