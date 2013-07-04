Чемпионат мира по велоспорту на треке-2021 в Рубэ. Кейрин. Мужчины

О каком поступке Вы говорите? О том минутном ролике который =все= видели? И что Вы там увидели ? Лично я ничего не увидел ,что могло бы дать мне ответ на то что случилось.

Вы лучше задайте себе вопрос, имеете ли Вы право обвинять или обливать грязью человека, не зная всей сути инцидента.

Значит народ здесь больше ориентируется на свои симпатии и антипатии... + домыслы по настроению.

В подобных конфликтах чаще всего бывают виноваты обе стороны. Почему Вы не нападаете на Унсуе?... правильно, потому что не знаете. А тут увидев короткое видео и разного рода комменты Вы решили что все знаете и вправе судить... А может все было иначе, конфликт назревал не одним днем. Мавр привык вытирать ноги об гонщиков, а тут какой-то мальчишка огрызнулся и пошло-поехало. Если так ,то я на стороне Лопеса , в любой ситуации надо в первую очередь оставаться человеком.

Перед Вами никто не оправдывается , просто редакторы сайта собрали всю имеющуюся у них инфу и напечатали, чтобы немного прояснить и закрыть уже эту тему.

И перестаньте пожалуйста повторять как =мантру= историю с =избиением= болельщика. Зайдите на ютуб и вбейте в поисковик соответствующий запрос. Вы увидите сколько гонщиков во главе с Контадором и Саганом били болельщиков.