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Чемпионат мира по велоспорту на треке-2021 в Рубэ. Кейрин. Мужчины

Чемпионат мира по велоспорту на треке-2021 в Рубэ. Кейрин. Мужчины

Кейрин. Мужчины

1. Harrie Lavreysen (Ned)

2. Jeffrey Hoogland (Ned)
3. Mikhail Iakovlev (RCF)

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Теги к статье: Track cycling World Championships кейрин чемпионат мира по велоспорту на треке

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:12 | Регистрация: 4.07.2013

    В кейрине медаль у России! Вот уж не думал )

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Комментарии

  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул: «У меня есть в ... (33)
    VeloVelo-Фото

    Разделяю, в общем, вашу точку зрения в этом комментарии.

    Но, хочу добавить еще одну маленькую ДЕТАЛЬ:

    Перед ЧМ Ремко выразил готовность помогать команде.

    Но, на самом ЧМ он врубил газ, показывая, насколько он силен (таков был его план), а когда ему в уши заорали: "Что ты делаешь?!" он сказал "я просто помогаю команде, как и обещал. Я же не виноват, что они не могут поддержать МОЙ темп". 

    Ну и дальше все уже известно...

    Так вот, мне кажется, все простили бы его "преступления против команды", если бы он выключил рацию, поехал навсегда и триумфально выиграл этот ЧМ! Но, он этого не сделал.

    А теперь ВОПРОС: Почему он этого не сделал?



  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул: «У меня есть в ... (33)
    VeloVelo-Фото

    А вот и посмотрим )

  • VeloVelo
    Велокоманда Ineos Grenadiers н ... (2)
    VeloVelo-Фото

    "Я вернулся, я все видел, и я знаю что и как надо сделать".
    Интересное интервью ниочем. 

  • VeloVelo
    Мигель Анхель Лопес об уходе и ... (15)
    VeloVelo-Фото

    У малыша Мигеля крышу совсем снесло. 

  • VeloVelo
    Чемпионат мира по велоспорту н ... (1)
    VeloVelo-Фото

    В кейрине медаль у России! Вот уж не думал )

  • Astanaforever
    Велокоманда Ineos Grenadiers н ... (2)
    Astanaforever-Фото
    С такими то финансовыми рычагами 35 побед против 60, у которых бюджет в два раза ниже.. Рассмешил. Оказывается не тока деньги куют победы, а просто организаторские способности в селекции и подборки коллектива играют не последнюю роль в спортивных победах на шоссе. Просто Инеосу башню снесло от бабла и они начали скупать всех победителей и грандов велоспорта, где в команде им стало тесно всем. Личные амбиции еще никто не отменял. Ну а про подносчиков снарядов видимо позабыли. Вот и получили конкретный недолет .
  • старт-шоссе 82
    Мигель Анхель Лопес об уходе и ... (15)
    старт-шоссе 82-Фото
    О каком поступке Вы говорите? О том минутном ролике который =все= видели? И что Вы там увидели ? Лично я ничего не увидел ,что могло бы дать мне ответ на то что случилось.
    Вы лучше задайте себе вопрос, имеете ли Вы право обвинять или обливать грязью человека, не зная всей сути инцидента.
    Значит народ здесь больше ориентируется на свои симпатии и антипатии... + домыслы по настроению.
    В подобных конфликтах чаще всего бывают виноваты обе стороны. Почему Вы не нападаете на Унсуе?... правильно, потому что не знаете. А тут увидев короткое видео и разного рода комменты Вы решили что все знаете и вправе судить... А может все было иначе, конфликт назревал не одним днем. Мавр привык вытирать ноги об гонщиков, а тут какой-то мальчишка огрызнулся и пошло-поехало. Если так ,то я на стороне Лопеса , в любой ситуации надо в первую очередь оставаться человеком.
    Перед Вами никто не оправдывается , просто редакторы сайта собрали всю имеющуюся у них инфу и напечатали, чтобы немного прояснить и закрыть уже эту тему.
    И перестаньте пожалуйста повторять как =мантру= историю с =избиением= болельщика. Зайдите на ютуб и вбейте в поисковик соответствующий запрос. Вы увидите сколько гонщиков во главе с Контадором и Саганом били болельщиков.
  • Fghk
    Мигель Анхель Лопес об уходе и ... (15)
    Fghk-Фото
    Будет ездить, повернув голову назад..
  • flugegeheimen
    Мигель Анхель Лопес об уходе и ... (15)
    flugegeheimen-Фото

    Парень вроде неплохой. Смалодушничал на Вуэльте, и чему теперь эти разговоры и переводы стрелок на бывшую команду. Иногда лучше промолчать и перевернуть страницу... Удачи в Астане

  • Адриен
    Мигель Анхель Лопес об уходе и ... (15)
    Адриен-Фото

    Слушайте, есть ПОСТУПОК, свидетелями которого были все. Поступок неблаговидный, недостойный, непорядочный.  А сейчас начинаются объяснения , что ещё остается делать ? Любой пакости находятся оправдания и - адвокаты... В конце концов Лопеса не под пистолетом подписали в Movistar. Это было его личное, осознанное решение. Он великолепно знал внутреннюю политику этой команды, правила "игры", в которую там "играют"... Всем известно, как важна командная работа именно на ГТ. Заранее обговаривается тактика и стратегия, роли того или иного гонщика. Плюс - обязательное единоначалие и дисциплина. Нравится-не нравится, но команды руководства следует исполнять. Там, за кулисами после выясняй и разбирайся, почему они были такими, но пока ты член команды - изволь беспрекословно исполнять...Неприятно то, что Лопес до сих пор считает себя ПРАВЫМ. Ну ладно, психанул, нервы слабые, характер капризный. Так осознай прошедшее , проанализируй, признай , что ошибся. Нет. И как он себя поведет в Астане, в аналогичной ситуации, когда, к примеру, ему из технички прикажут прикрывать того же Луценко ? Вопрос.

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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