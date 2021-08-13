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Egmont Cycling Race-2021

Egmont Cycling Race-2021

 

Zottegem - Zottegem, 192,3 км

1. Danny van Poppel (Ned) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux
2. Niccolò Bonifazio (Ita) Team TotalEnergies
3. Luca Mozzato (Ita) B&B Hotels p/b KTM

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Теги к статье: Egmont Cycling Race классика однодневная велогонка велогонка категории 1.1 гонка Европейского тура Europe Tour

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • VeloVelo
    Рейн Таарамяэ – победитель 3 э ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Запомнилась последняя атака из отрыва, когда Рейн пошел сбрасывать Домбровски. Пошел на все деньги и не был уверен, что отцепит Джо. Но, всё сложилось, силушки хватило.

    А дальше уже летел как на крыльях )

  • VeloVelo
    Tour de l'Avenir-2021. Этап 4 (1)
    VeloVelo-Фото

    Grande-Bretagne, Hauts-de-France/Grand-Est - это что-то новое, я что-то пропустил?


  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (8)
    VeloVelo-Фото

    Ребята, Финиш был в горку, это не так уж и страшно, как кажется. 

    А вот когда финиш под горку — вот это реально страшно.
    Надеюсь, таких финишей мы больше не увидим.

  • Адриен
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (4)
    Адриен-Фото
    Если этот прыщик так жадно манит вас за собой, то что с вами происходит, когда вы смотрите на горы Алма-аты ?)))
  • salomon
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (8)
    salomon-Фото
    Да уж, спринтеры реально безбашенные ребята! Лезть в эту мясорубку,- себе дороже!
  • shekn
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (4)
    shekn-Фото
    Цитата: старт-шоссе 82
    И вовсе и не стол. Разве вы не заметили эту сексуальную выпукласть на 40 км? Эту возвышенность так жадно манящую за собой?...
    Шутки в сторону, если отрыв мешать не будет, то или Филипсен или Якобсен.
    Приковывает взгляд
  • Earl57
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (51)
    Earl57-Фото
    Стажеру надо же как-то начинать ездить ГТ. Он даже далеко не самый молодой из дебютантов. И он не бездельничает, работает, как минимум возит бачки из технички. Позже наверняка съездит в один-два отрыва.
    А так, ему же раскататься надо к ЧМ, а не укататься.
  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (4)
    старт-шоссе 82-Фото

    И вовсе и не стол. Разве вы не заметили эту сексуальную выпукласть на 40 км? Эту возвышенность так жадно манящую за собой?...

    Шутки в сторону, если отрыв мешать не будет, то или Филипсен или Якобсен.

  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (8)
    старт-шоссе 82-Фото

    Финишный =подьем= оказался вполне себе спринтерским.

    Все что можно сказать об этапе, это то что майка лидера еще на день остается у Тарамяе.

    Люди ставящие на Аранбуру не много обманулись с рельефом последнего км.

    Аранбуру вполне мог бы и выиграть, если бы у него был один развозящий и концовка была бы чуть по зубастей.

    Но увы ... = если бы = не работает.

  • s75
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (51)
    s75-Фото

    Сосу брали в Инеос как молодое дарование, готового к борьбе за лидерские позиции в команде. Иногда у него получалось на недельных гонках, принес команде несколько побед на этапах и в генерале, но обе Джиро он проехал бледно, причем последнюю с треском провалил. Это не тот гонщик, на которого в команде могут рассчитывать на ГТ, в команде его место занял Дани Мартинес. Теперь рестарт в Мовистаре, видимо, Унсуэ знает, зачем он его берет.

    Состав Инеоса на нынешней Вуэльте немного странный. Есть отличная "бригада" на равнины-предгорья - Салваторе Пуччио, Усатый (после Тура и ОИ в отличной форме, не повезло на первой разделке) и Нарваес, есть три со-капитана, едет один стажер, ну и Сиваков. Дисбаланс явный, "остались дома" Мартинес и Амадор, про первого пишут, что не в лучшей форме после болезни, плюс падение на Бургосе а Андрей остался без ГТ впервые за последний десяток с лишним сезонов, один из лучших универсальных грегари в команде, на туре Польши был в порядке. На Москона и (особенно) Денниса, судя по всему, в команде больше не рассчитывают по причине их скорого ухода в другие команды. Данбар "заковидил" после возвращения с ОИ, Свифти просто не прошел в состав.

    Один большой плюс для команды - "итальянская бригада" в техничках - Маттео и Куксон-мл. 

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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