Пять колец Москвы-2021. Этап 4

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 17:20
Москва, «Воробьевское кольцо», 142,8 км (14 кругов х 10,2 км)
1. Сергей Ростовцев
2. Евгений Королек (Беларусь)
3. Егор Игошев
Итоговая генеральная классификация:
1. Игорь Фролов
2. Роман Майкин
3. Дмитрий Пузанов
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