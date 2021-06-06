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Пять колец Москвы-2021. Этап 4

Пять колец Москвы-2021. Этап 4

 

 

 

Five Rings of Moscow-2021. Этап 4Five Rings of Moscow-2021. Этап 4

 

Москва, «Воробьевское кольцо», 142,8 км (14 кругов х 10,2 км)

 

1. Сергей Ростовцев
2. Евгений Королек (Беларусь)
3. Егор Игошев

 

Итоговая генеральная классификация:

 

1. Игорь Фролов

2. Роман Майкин
3. Дмитрий Пузанов

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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