Тур Норвегии-2019. Этап 3

Сегодня, 19:38 Lyngdal - Kristiansand, 179,7 км 1 Edvald Boasson Hagen (Nor) Team Dimension Data 4:25:47 2 Joris Nieuwenhuis (Ned) Team Sunweb 0:00:02 3 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 0:00:03 4 Cees Bol (Ned) Team Sunweb 5 Alex Kirsch (Lux) Trek - Segafredo 6 Davide Martinelli (Ita) Deceuninck - Quick Step 7 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton - Scott 8 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Cycling Academy 9 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Ineos 10 Marc Hirschi (Sui) Team Sunweb 11 Lawrence Naesen (Bel) Lotto Soudal 12 Milan Menten (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 13 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck - Quick Step 14 Tom Scully (Nzl) EF Education First 15 Trond Håkon Trondsen (Nor) Team Coop 16 Bjorg Lambrecht (Bel) Lotto Soudal 17 Connor Swift (Gbr) Team Arkéa - Samsic 18 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First 19 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 20 Ben Swift (Gbr) Team Ineos 21 Moreno Hofland (Ned) EF Education First 22 Michal Golas (Pol) Team Ineos 23 Sondre Holst Enger (Nor) Israel Cycling Academy 24 Taco Van Der Hoorn (Ned) Team Jumbo - Visma 25 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 26 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 27 Sergei Chernetskii (Rus) Caja Rural - Seguros RGA 28 Luis León Sanchez (Esp) Astana Pro Team 29 August Jensen (Nor) Israel Cycling Academy 30 Pieter Weening (Ned) Roompot - Charles 31 Markus Hoelgaard (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 32 Hernando Bohorquez Sanchez (Col) Astana Pro Team 33 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 34 Maarten Wynants (Bel) Team Jumbo - Visma 35 Alexander Aranburu Deba (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 36 Lucas Eriksson (Swe) Riwal Readynez Cycling Team 37 Omer Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 38 Franck Bonnamour (Fra) Team Arkéa - Samsic 39 Sander Armée (Bel) Lotto Soudal 40 Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal 41 Alessandro Fedeli (Ita) Delko Marseille Provence 42 Tim Declercq (Bel) Deceuninck - Quick Step 43 Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 44 Kristian Aasvold (Nor) Team Coop 45 Edoardo Affini (Ita) Mitchelton - Scott 46 Jacob Eriksson (Swe) Team Coop 47 Floris De Tier (Bel) Team Jumbo - Visma 48 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 49 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 50 Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 51 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 52 Rasmus Fossum Tiller (Nor) Team Dimension Data 53 Callum Scotson (Aus) Mitchelton - Scott 54 Julius Van Den Berg (Ned) EF Education First 55 Andreas Vangstad (Nor) Joker Fuel of Norway 56 Torstein Træen (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 57 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Riwal Readynez Cycling Team 58 Koen De Kort (Ned) Trek - Segafredo 59 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck - Quick Step 60 Petr Vakoc (Cze) Deceuninck - Quick Step 61 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 0:00:19 62 Krister Hagen (Nor) Riwal Readynez Cycling Team 0:00:34 63 Kristoffer Skjerping (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 0:00:59 64 Rory Sutherland (Aus) UAE Team Emirates 65 Louis Bendixen (Den) Team Coop 66 Boy Van Poppel (Ned) Roompot - Charles 0:01:18 67 Elmar Reinders (Ned) Roompot - Charles 68 Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 69 Ian Stannard (Gbr) Team Ineos 70 Iuri Filosi (Ita) Delko Marseille Provence 71 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 72 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 73 Eduard-Michael Grosu (Rou) Delko Marseille Provence 74 Yuriy Natarov (Kaz) Astana Pro Team 75 Vasil Kiryienka (Blr) Team Ineos 76 Alvaro José Hodeg Chagui (Col) Deceuninck - Quick Step 77 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 78 Sebastian Langeveld (Ned) EF Education First 79 Gino Mäder (Sui) Team Dimension Data 0:01:24 80 Ole Forfang (Nor) Joker Fuel of Norway 0:01:30 81 Ryan Mullen (Irl) Trek - Segafredo 82 Michael Valgren Andersen (Den) Team Dimension Data 0:01:38 83 Alex Frame (Nzl) Trek - Segafredo 84 Alexander Edmondson (Aus) Mitchelton - Scott 0:01:52 85 Sasha Weemaes (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:02:46 86 Alexander Kamp (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:00:03 87 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Jumbo - Visma 0:04:02 88 Florian Vachon (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:04:22 89 Robert Stannard (Aus) Mitchelton - Scott 0:04:25 90 Dennis Van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 0:04:59 91 Julien Vermote (Bel) Team Dimension Data 0:05:11 92 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek - Segafredo 93 Matteo Malucelli (Ita) Caja Rural - Seguros RGA 94 Stephen Cummings (Gbr) Team Dimension Data 95 Sebastian Mora Vedri (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 96 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 0:05:39 97 Asbjørn Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 98 Brenton Jones (Aus) Delko Marseille Provence 99 Søren Wærenskjold (Nor) Joker Fuel of Norway 0:06:11 100 Kenny De Ketele (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 101 Bram Welten (Ned) Team Arkéa - Samsic 102 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:06:29 103 Henrik Evensen (Nor) Joker Fuel of Norway 0:07:48 104 James Whelan (Aus) EF Education First 0:08:17 105 Torkil Veyhe (Den) Riwal Readynez Cycling Team 106 Eirik Lunder (Nor) Team Coop 0:08:28 107 Andre Sotberg (Nor) Team Coop 108 Florian Stork (Ger) Team Sunweb 109 Herman Dahl (Nor) Joker Fuel of Norway 110 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 111 Rasmus Christian Quaade (Den) Riwal Readynez Cycling Team 112 Nelson Soto Martinez (Col) Caja Rural - Seguros RGA 113 Christopher Lawless (Gbr) Team Ineos 114 Przemyslaw Kasperkiewicz (Pol) Delko Marseille Provence 0:10:31 115 Alan Banaszek (Pol) Caja Rural - Seguros RGA 0:10:54 DNF Lars Boom (Ned) Roompot - Charles DNF Amaël Moinard (Fra) Team Arkéa - Samsic DNS Fritjof Røinås (Nor) Joker Fuel of Norway Генеральная классификация после 3 этапа: 1 Edvald Boasson Hagen (Nor) Team Dimension Data 12:30:03 2 Cees Bol (Ned) Team Sunweb 0:00:07 3 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 0:00:09 4 Joris Nieuwenhuis (Ned) Team Sunweb 0:00:10 5 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Ineos 0:00:11 6 Franck Bonnamour (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:00:12 7 Taco Van Der Hoorn (Ned) Team Jumbo - Visma 0:00:14 8 Markus Hoelgaard (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 9 Omer Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 0:00:16 10 Jacob Eriksson (Swe) Team Coop 11 Alex Kirsch (Lux) Trek - Segafredo 0:00:17 12 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Cycling Academy 13 Lawrence Naesen (Bel) Lotto Soudal 14 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton - Scott 15 Trond Håkon Trondsen (Nor) Team Coop 16 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 17 Milan Menten (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 18 Moreno Hofland (Ned) EF Education First 19 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First 20 Bjorg Lambrecht (Bel) Lotto Soudal 21 Marc Hirschi (Sui) Team Sunweb 22 Sondre Holst Enger (Nor) Israel Cycling Academy 23 Ben Swift (Gbr) Team Ineos 24 Sergei Chernetskii (Rus) Caja Rural - Seguros RGA 25 August Jensen (Nor) Israel Cycling Academy 26 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck - Quick Step 27 Luis León Sanchez (Esp) Astana Pro Team 28 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 29 Alexander Aranburu Deba (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 30 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 31 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 32 Edoardo Affini (Ita) Mitchelton - Scott 33 Lucas Eriksson (Swe) Riwal Readynez Cycling Team 34 Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 35 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 36 Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal 37 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 38 Floris De Tier (Bel) Team Jumbo - Visma 39 Kristian Aasvold (Nor) Team Coop 40 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 41 Andreas Vangstad (Nor) Joker Fuel of Norway 0:00:18 42 Torstein Træen (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 0:00:23 43 Davide Martinelli (Ita) Deceuninck - Quick Step 0:00:24 44 Connor Swift (Gbr) Team Arkéa - Samsic 45 Pieter Weening (Ned) Roompot - Charles 46 Hernando Bohorquez Sanchez (Col) Astana Pro Team 47 Michal Golas (Pol) Team Ineos 48 Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 49 Callum Scotson (Aus) Mitchelton - Scott 50 Rasmus Fossum Tiller (Nor) Team Dimension Data 51 Maarten Wynants (Bel) Team Jumbo - Visma 52 Tim Declercq (Bel) Deceuninck - Quick Step 53 Petr Vakoc (Cze) Deceuninck - Quick Step 54 Sander Armée (Bel) Lotto Soudal 55 Koen De Kort (Ned) Trek - Segafredo 56 Alessandro Fedeli (Ita) Delko Marseille Provence 57 Julius Van Den Berg (Ned) EF Education First 58 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck - Quick Step 59 Alexander Kamp (Den) Riwal Readynez Cycling Team 60 Krister Hagen (Nor) Riwal Readynez Cycling Team 0:00:48 61 Tom Scully (Nzl) EF Education First 0:01:11 62 Louis Bendixen (Den) Team Coop 0:01:13 63 Kristoffer Skjerping (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 64 Alvaro José Hodeg Chagui (Col) Deceuninck - Quick Step 0:01:22 65 Eduard-Michael Grosu (Rou) Delko Marseille Provence 0:01:26 66 Boy Van Poppel (Ned) Roompot - Charles 0:01:32 67 Elmar Reinders (Ned) Roompot - Charles 0:01:35 68 Vasil Kiryienka (Blr) Team Ineos 0:01:39 69 Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 70 Sebastian Langeveld (Ned) EF Education First 71 Ian Stannard (Gbr) Team Ineos 72 Gino Mäder (Sui) Team Dimension Data 0:01:45 73 Ryan Mullen (Irl) Trek - Segafredo 0:01:51 74 Ole Forfang (Nor) Joker Fuel of Norway 75 Michael Valgren Andersen (Den) Team Dimension Data 0:01:59 76 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Riwal Readynez Cycling Team 0:02:10 77 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 0:02:11 78 Iuri Filosi (Ita) Delko Marseille Provence 0:02:12 79 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 0:02:27 80 Yuriy Natarov (Kaz) Astana Pro Team 81 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 0:02:42 82 Alex Frame (Nzl) Trek - Segafredo 0:03:50 83 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Jumbo - Visma 0:04:16 84 Robert Stannard (Aus) Mitchelton - Scott 0:04:39 85 Florian Vachon (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:04:43 86 Brenton Jones (Aus) Delko Marseille Provence 0:06:00 87 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 0:06:22 88 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 0:06:32 89 Julien Vermote (Bel) Team Dimension Data 0:06:35 90 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek - Segafredo 91 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:07:23 92 Søren Wærenskjold (Nor) Joker Fuel of Norway 0:07:28 93 Sebastian Mora Vedri (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:07:56 94 Henrik Evensen (Nor) Joker Fuel of Norway 0:08:09 95 Christopher Lawless (Gbr) Team Ineos 0:08:42 96 Eirik Lunder (Nor) Team Coop 0:08:49 97 Alexander Edmondson (Aus) Mitchelton - Scott 0:09:09 98 Andre Sotberg (Nor) Team Coop 0:09:20 99 James Whelan (Aus) EF Education First 0:09:40 100 Rasmus Christian Quaade (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:09:52 101 Sasha Weemaes (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:10:03 102 Matteo Malucelli (Ita) Caja Rural - Seguros RGA 0:10:14 103 Rory Sutherland (Aus) UAE Team Emirates 0:10:23 104 Stephen Cummings (Gbr) Team Dimension Data 0:10:32 105 Przemyslaw Kasperkiewicz (Pol) Delko Marseille Provence 0:10:45 106 Kenny De Ketele (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:11:09 107 Alan Banaszek (Pol) Caja Rural - Seguros RGA 0:11:15 108 Herman Dahl (Nor) Joker Fuel of Norway 0:12:28 109 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 0:15:38 110 Bram Welten (Ned) Team Arkéa - Samsic 0:16:40 111 Nelson Soto Martinez (Col) Caja Rural - Seguros RGA 0:17:55 112 Florian Stork (Ger) Team Sunweb 0:20:59 113 Asbjørn Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 0:21:43 114 Torkil Veyhe (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:22:54 115 Dennis Van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 0:32:59 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тур Норвегии Tour of Norway многодневная велогонка гонка категории 2. HC



