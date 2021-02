Тур Прованса-2021. Этап 4 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Сегодня, 17:54 Avignon - Salon-de-Provence, 163,2 км 1 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious 3:47:01 2 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-QuickStep 3 Nacer Bouhanni (Fra) Team Arkea-Samsic 4 Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo 5 John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal 6 Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels p/b KTM 7 Matthew Walls (Gbr) Bora-Hansgrohe 8 Niccolò Bonifazio (Ita) Total Direct Energie 9 Eduard-Michael Grosu (Rom) Delko 10 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 11 Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck-QuickStep 12 Emiel Vermeulen (Bel) Xelliss-Roubaix Lille Metropole 13 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 14 Romain Cardis (Fra) St Michel-Auber 93 15 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 16 Matteo Jorgenson (Usa) Movistar Team 17 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep 18 Clement Venturini (Fra) AG2R Citroën Team 19 Emils Liepins (Lat) Trek-Segafredo 20 Wouter Poels (Ned) Bahrain Victorious 21 Fabien Grellier (Fra) Total Direct Energie 22 Gianni Moscon (Ita) Ineos Grenadiers 23 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 24 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Ineos Grenadiers 25 Aleksandr Vlasov (Rus) Astana-Premier Tech 26 Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers 27 Max Kanter (Ger) Team DSM 28 Warren Barguil (Fra) Team Arkea-Samsic 29 Connor Swift (Gbr) Team Arkea-Samsic 30 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 31 Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R Citroën Team 32 Biniam Girmay (Eri) Delko 33 Jesus Herrada (Spa) Cofidis 34 Mauri Vansevenant (Bel) Deceuninck-QuickStep 35 Andreas Leknessund (Nor) Team DSM 36 Tony Hurel (Fra) St Michel-Auber 93 37 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech 38 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 39 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 40 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 41 Szymon Sajnok (Pol) Cofidis 42 Ruben Fernandez (Spa) Cofidis 43 Julien Trarieux (Fra) Delko 44 Julien Simon (Fra) Total Direct Energie 45 Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ 46 Nicola Bagioli (Ita) B&B Hotels p/b KTM 47 Jonathan Hivert (Fra) B&B Hotels p/b KTM 48 Jasha Sütterlin (Ger) Team DSM 49 Carlos Rodriguez Cano (Spa) Ineos Grenadiers 50 Jose Manuel Diaz Gallego (Spa) Delko 51 Alexis Vuillermoz (Fra) Total Direct Energie 52 Ben Swift (Gbr) Ineos Grenadiers 53 Mauro Schmid (Swi) Team Qhubeka Assos 54 Maxime Bouet (Fra) Team Arkea-Samsic 55 Clément Russo (Fra) Team Arkea-Samsic 56 Luis Mas Bonet (Spa) Movistar Team 57 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana-Premier Tech 58 Mathias De Witte (Bel) Xelliss-Roubaix Lille Metropole 59 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious 60 Connor Brown (Nzl) Team Qhubeka Assos 61 Ben O'Connor (Aus) AG2R Citroën Team 62 Sander Armee (Bel) Team Qhubeka Assos 63 Kilian Frankiny (Swi) Team Qhubeka Assos 64 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal 65 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain Victorious 66 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R Citroën Team 67 Laurens De Plus (Bel) Ineos Grenadiers 68 Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates 69 Jens Debusschere (Bel) B&B Hotels p/b KTM 70 Alex Aranburu Deba (Spa) Astana-Premier Tech 71 Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal 72 Louis Louvet (Fra) St Michel-Auber 93 73 Fabio Aru (Ita) Team Qhubeka Assos 74 Yoann Paillot (Fra) St Michel-Auber 93 75 Romain Combaud (Fra) Team DSM 76 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 77 Nicholas Dlamini (Rsa) Team Qhubeka Assos 78 Michael Schär (Swi) AG2R Citroën Team 79 Anthony Delaplace (Fra) Team Arkea-Samsic 80 Franck Bonnamour (Fra) B&B Hotels p/b KTM 81 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 82 Omar Fraile Matarranz (Spa) Astana-Premier Tech 83 Samuel Leroux (Fra) Xelliss-Roubaix Lille Metropole 84 Filippo Conca (Ita) Lotto Soudal 85 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious 86 Andres Camilo Ardila Ordoñez (Col) UAE Team Emirates 87 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 88 Mark Donovan (Gbr) Team DSM 89 Victor De La Parte (Spa) Total Direct Energie 90 Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal 91 Maxime Urruty (Fra) Xelliss-Roubaix Lille Metropole 92 Damien Gaudin (Fra) Total Direct Energie 93 Stéphane Rossetto (Fra) St Michel-Auber 93 94 Adrien Guillonnet (Fra) St Michel-Auber 93 95 Ion Izaguirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech 96 Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates 97 Thomas Champion (Fra) Cofidis 98 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 99 Karel Vacek (Cze) Team Qhubeka Assos 100 Thomas Boudat (Fra) Team Arkea-Samsic 101 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-QuickStep 102 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ 103 Baptiste Bleier (Fra) St Michel-Auber 93 104 Cyril Lemoine (Fra) B&B Hotels p/b KTM 105 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-QuickStep 106 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 107 Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious 0:46:00 108 Ide Schelling (Ned) Bora-Hansgrohe 109 Jérémy Leveau (Fra) Xelliss-Roubaix Lille Metropole 0:00:51 110 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 111 Tony Gallopin (Fra) AG2R Citroën Team 112 Jose Herrada (Spa) Cofidis 113 Frederik Wandahl (Den) Bora-Hansgrohe 114 Sergio Samitier Samitier (Spa) Movistar Team 115 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-QuickStep 116 Abner González Rivera (Pur) Movistar Team 117 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Movistar Team 118 Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko 119 Matteo Fabbro (Ita) Bora-Hansgrohe 120 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 121 Jerome Cousin (Fra) Total Direct Energie 122 Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team 123 Harold Tejada Canacue (Col) Astana-Premier Tech 124 Kiel Reijnen (Usa) Trek-Segafredo 125 Koen de Kort (Ned) Trek-Segafredo 126 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 127 Giovanni Aleotti (Ita) Bora-Hansgrohe 128 Edward Dunbar (Irl) Ineos Grenadiers 129 Nicolas Roche (Irl) Team DSM 130 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 0:01:09 131 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama-FDJ 0:01:15 132 Niklas Märkl (Ger) Team DSM 0:03:13 133 Clément Davy (Fra) Groupama-FDJ 0:05:32 DNF Jérémy Lecroq (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:19:00 DNF Alessandro Fedeli (Ita) Delko Итоговая генеральная классификация: 1 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Ineos Grenadiers 17:00:17 2 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep 0:00:18 3 Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers 0:00:19 4 Wouter Poels (Ned) Bahrain Victorious 0:00:39 5 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 0:00:57 6 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 7 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 0:00:58 8 Mauri Vansevenant (Bel) Deceuninck-QuickStep 9 Jesus Herrada (Spa) Cofidis 10 Aleksandr Vlasov (Rus) Astana-Premier Tech 11 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 0:01:11 12 Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R Citroën Team 0:01:28 13 Warren Barguil (Fra) Team Arkea-Samsic 14 Matteo Jorgenson (Usa) Movistar Team 15 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious 0:02:00 16 Ben O'Connor (Aus) AG2R Citroën Team 0:02:18 17 Carlos Rodriguez Cano (Spa) Ineos Grenadiers 18 Fabio Aru (Ita) Team Qhubeka Assos 19 Ruben Fernandez (Spa) Cofidis 0:02:29 20 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana-Premier Tech 0:02:39 21 Jose Manuel Diaz Gallego (Spa) Delko 22 Kilian Frankiny (Swi) Team Qhubeka Assos 0:03:06 23 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 0:03:42 24 Romain Combaud (Fra) Team DSM 25 Matteo Fabbro (Ita) Bora-Hansgrohe 0:03:44 26 Ide Schelling (Ned) Bora-Hansgrohe 0:03:52 27 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R Citroën Team 0:03:54 28 Alexis Vuillermoz (Fra) Total Direct Energie 0:04:08 29 Sander Armee (Bel) Team Qhubeka Assos 30 Ion Izaguirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech 0:04:13 31 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech 0:04:22 32 Abner González Rivera (Pur) Movistar Team 0:04:26 33 Jonathan Hivert (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:04:47 34 Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal 0:04:52 35 Laurens De Plus (Bel) Ineos Grenadiers 0:04:55 36 Maxime Bouet (Fra) Team Arkea-Samsic 0:04:56 37 Harold Tejada Canacue (Col) Astana-Premier Tech 0:05:20 38 Andres Camilo Ardila Ordoñez (Col) UAE Team Emirates 0:05:30 39 Giovanni Aleotti (Ita) Bora-Hansgrohe 0:05:46 40 Luis Mas Bonet (Spa) Movistar Team 0:05:53 41 Victor De La Parte (Spa) Total Direct Energie 0:06:09 42 Stéphane Rossetto (Fra) St Michel-Auber 93 0:06:11 43 Sergio Samitier Samitier (Spa) Movistar Team 0:06:51 44 Tony Gallopin (Fra) AG2R Citroën Team 0:07:34 45 Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious 0:08:03 46 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Movistar Team 0:08:28 47 Mathias De Witte (Bel) Xelliss-Roubaix Lille Metropole 0:08:48 48 Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal 0:09:27 49 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 0:09:56 50 Mark Donovan (Gbr) Team DSM 0:10:10 51 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 0:10:16 52 Jose Herrada (Spa) Cofidis 0:10:24 53 Gianni Moscon (Ita) Ineos Grenadiers 0:10:32 54 Ben Swift (Gbr) Ineos Grenadiers 0:10:33 55 Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ 56 Franck Bonnamour (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:10:36 57 Anthony Delaplace (Fra) Team Arkea-Samsic 0:10:49 58 Mauro Schmid (Swi) Team Qhubeka Assos 0:10:58 59 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain Victorious 0:11:17 60 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 0:11:24 61 Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates 0:11:34 62 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal 0:12:10 63 Connor Swift (Gbr) Team Arkea-Samsic 0:12:24 64 Julien Simon (Fra) Total Direct Energie 65 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 0:12:27 66 Jérémy Leveau (Fra) Xelliss-Roubaix Lille Metropole 0:12:42 67 Adrien Guillonnet (Fra) St Michel-Auber 93 0:12:44 68 Omar Fraile Matarranz (Spa) Astana-Premier Tech 0:12:56 69 Edward Dunbar (Irl) Ineos Grenadiers 0:13:18 70 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 0:13:31 71 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 0:13:47 72 Nicolas Roche (Irl) Team DSM 0:13:49 73 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious 0:14:02 74 Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:14:20 75 Clement Venturini (Fra) AG2R Citroën Team 0:14:25 76 Fabien Grellier (Fra) Total Direct Energie 0:14:26 77 Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck-QuickStep 0:14:50 78 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-QuickStep 0:14:56 79 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 0:14:59 80 Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates 0:15:23 81 Michael Schär (Swi) AG2R Citroën Team 0:15:35 82 Julien Trarieux (Fra) Delko 0:15:52 83 Nicola Bagioli (Ita) B&B Hotels p/b KTM 0:16:09 84 Romain Cardis (Fra) St Michel-Auber 93 0:16:11 85 Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team 86 Yoann Paillot (Fra) St Michel-Auber 93 0:16:17 87 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 0:17:05 88 Nacer Bouhanni (Fra) Team Arkea-Samsic 0:17:07 89 John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal 0:17:15 90 Andreas Leknessund (Nor) Team DSM 0:18:00 91 Koen de Kort (Ned) Trek-Segafredo 0:18:14 92 Matthew Walls (Gbr) Bora-Hansgrohe 0:18:52 93 Nicholas Dlamini (Rsa) Team Qhubeka Assos 0:19:15 94 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-QuickStep 95 Thomas Boudat (Fra) Team Arkea-Samsic 0:19:28 96 Alex Aranburu Deba (Spa) Astana-Premier Tech 0:21:14 97 Karel Vacek (Cze) Team Qhubeka Assos 0:21:17 98 Thomas Champion (Fra) Cofidis 0:21:40 99 Max Kanter (Ger) Team DSM 0:21:54 100 Cyril Lemoine (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:22:07 101 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 0:22:35 102 Niccolò Bonifazio (Ita) Total Direct Energie 0:22:44 103 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ 0:23:53 104 Szymon Sajnok (Pol) Cofidis 0:24:18 105 Damien Gaudin (Fra) Total Direct Energie 0:24:38 106 Maxime Urruty (Fra) Xelliss-Roubaix Lille Metropole 0:24:55 107 Clément Russo (Fra) Team Arkea-Samsic 0:25:03 108 Filippo Conca (Ita) Lotto Soudal 0:25:04 109 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-QuickStep 0:25:37 110 Samuel Leroux (Fra) Xelliss-Roubaix Lille Metropole 0:26:11 111 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious 0:26:18 112 Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko 0:26:45 113 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:28:09 114 Jens Debusschere (Bel) B&B Hotels p/b KTM 0:28:53 115 Frederik Wandahl (Den) Bora-Hansgrohe 0:29:05 116 Connor Brown (Nzl) Team Qhubeka Assos 0:29:18 117 Emiel Vermeulen (Bel) Xelliss-Roubaix Lille Metropole 0:29:52 118 Biniam Girmay (Eri) Delko 0:30:50 119 Eduard-Michael Grosu (Rom) Delko 0:31:17 120 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 0:31:34 121 Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo 0:31:40 122 Kiel Reijnen (Usa) Trek-Segafredo 0:32:03 123 Louis Louvet (Fra) St Michel-Auber 93 0:32:25 124 Baptiste Bleier (Fra) St Michel-Auber 93 0:32:42 125 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama-FDJ 0:32:55 126 Jasha Sütterlin (Ger) Team DSM 0:33:36 127 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 0:33:44 128 Emils Liepins (Lat) Trek-Segafredo 0:34:34 129 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 0:35:24 130 Tony Hurel (Fra) St Michel-Auber 93 0:36:02 131 Jerome Cousin (Fra) Total Direct Energie 0:37:20 132 Clément Davy (Fra) Groupama-FDJ 0:39:10 133 Niklas Märkl (Ger) Team DSM 0:40:33 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тур Прованса Tour de la Provence многодневная велогонка велогонка категории 2. Pro велогонка Европейского Тура Europe Tour Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(2)

Просмотров

(484)

В тему: Тур Прованса-2021. Этап 3

Тур Прованса-2021. Этап 2

Тур Прованса-2021. Этап 1

Тур Прованса-2020. Этап 4

Тур Саудовской Аравии-2020. Этап 5

Тур Саудовской Аравии-2020. Этап 3

Тур Саудовской Аравии-2020. Этап 2

Тур Словении-2019. Этап 5

Тур Словении-2019. Этап 4

Тур Прованса-2019. Этап 4

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.