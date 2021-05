Вольта Альгарве-2021. Этап 4 Категория:

Сегодня, 19:47 Вольта Альгарве-2021. Этап 4 Lagoa - Lagoa, 20,3 км, ITT 1 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-QuickStep 0:23:52 2 Rafael Reis (Por) Efapel 0:00:03 3 Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ 0:00:09 4 Thibault Guernalec (Fra) Team Arkea-Samsic 0:00:19 5 Nils Politt (Ger) Bora-Hansgrohe 0:00:28 6 Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates 0:00:37 7 Ryan Gibbons (Rsa) UAE Team Emirates 0:00:52 8 Diego Lopez Fuentes (Spa) Equipo Kern Pharma 0:00:53 9 Ethan Hayter (Gbr) Ineos Grenadiers 0:01:02 10 Carlos Rodriguez Cano (Spa) Ineos Grenadiers 0:01:13 11 João Rodrigues (Por) W52/FC Porto 0:01:14 12 Clément Davy (Fra) Groupama-FDJ 0:01:16 13 Alexys Brunel (Fra) Groupama-FDJ 14 Maxime Bouet (Fra) Team Arkea-Samsic 0:01:18 15 Xabier Mikel Azparren Irurzun (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:01:23 16 Daniel Mestre (Por) W52/FC Porto 17 Matis Louvel (Fra) Team Arkea-Samsic 0:01:24 18 Joey Rosskopf (Usa) Rally Cycling 0:01:27 19 Lennard Kämna (Ger) Bora-Hansgrohe 0:01:28 20 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:01:30 21 Jesus Ezquerra Muela (Spa) Burgos-BH 22 Ricardo Mestre (Por) W52/FC Porto 23 Jarrad Drizners (Aus) Hagens Berman Axeon 0:01:32 24 Danny van der Tuuk (Ned) Equipo Kern Pharma 0:01:39 25 Oliver Naesen (Bel) AG2R Citroën Team 0:01:40 26 Maurits Lammertink (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:01:44 27 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 28 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 0:01:45 29 Gijs Van Hoecke (Bel) AG2R Citroën Team 0:01:46 30 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 0:01:47 31 Kévin Geniets (Lux) Groupama-FDJ 0:01:51 32 Sean Quinn (Usa) Hagens Berman Axeon 33 Daniel Freitas (Por) Radio Popular-Boavista 0:01:52 34 Michael Garrison (Usa) Hagens Berman Axeon 0:01:53 35 Elie Gesbert (Fra) Team Arkea-Samsic 0:01:54 36 Carlos Canal Blanco (Spa) Burgos-BH 37 Sebastian Henao Gomez (Col) Ineos Grenadiers 0:02:00 38 Michael Mørkøv (Den) Deceuninck-QuickStep 0:02:02 39 Damien Touze (Fra) AG2R Citroën Team 40 José Fernandes (Por) W52/FC Porto 41 Daniel Navarro Garcia (Spa) Burgos-BH 0:02:05 42 Jóni Brandão (Por) W52/FC Porto 43 Diego Rosa (Ita) Team Arkea-Samsic 0:02:06 44 Alejandro Marque Porto (Spa) Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel 45 Henrique Casimiro (Por) Kelly-Simoldes-UDO 0:02:09 46 Matthew Riccitello (Usa) Hagens Berman Axeon 0:02:11 47 Marti Marquez Roman (Spa) Equipo Kern Pharma 0:02:12 48 Vicente Garcia De Mateos Rubio (Spa) Antarte-Feirense 0:02:15 49 Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko 0:02:22 50 Emanuel Duarte (Por) Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel 0:02:24 51 Jonas Koch (Ger) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 52 Marijn van den Berg (Ned) Groupama-FDJ 0:02:25 53 Joaquim Silva (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua 54 Willem Jakobus Smit (Rsa) Burgos-BH 0:02:26 55 Aleksandr Grigorev (Rus) Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel 56 Shane Archbold (Nzl) Deceuninck-QuickStep 57 Anthony Jullien (Fra) AG2R Citroën Team 0:02:27 58 Gaspar Gonçalves (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua 59 Georg Zimmermann (Ger) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:02:28 60 Luís Gomes (Por) Kelly-Simoldes-UDO 0:02:29 61 Cameron Wurf (Aus) Ineos Grenadiers 62 Amaro Antunes (Por) W52/FC Porto 0:02:30 63 Sam Bennett (Irl) Deceuninck-QuickStep 0:02:32 64 Javier Moreno Bazan (Spa) Efapel 0:02:33 65 Clément Carisey (Fra) Delko 66 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 67 Gavin Mannion (Usa) Rally Cycling 0:02:34 68 Boy van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 69 Nicolas Prodhomme (Fra) AG2R Citroën Team 0:02:36 70 Leonardo Basso (Ita) Ineos Grenadiers 0:02:37 71 Kyle Murphy (Usa) Rally Cycling 72 Marc Sarreau (Fra) AG2R Citroën Team 73 João Benta (Por) Radio Popular-Boavista 0:02:40 74 Odd Christian Eiking (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:02:41 75 Gonçalo Amado (Por) Antarte-Feirense 76 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 77 Eduard-Michael Grosu (Rom) Delko 78 Samuel Caldeira (Por) W52/FC Porto 0:02:43 79 Carlos Oyarzún (Chi) Louletano-Loulé Concelho 80 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 0:02:44 81 Joan Bou Company (Spa) Euskaltel-Euskadi 82 Fábio Costa (Por) Efapel 0:02:45 83 Ivan Moreno Sanchez (Spa) Equipo Kern Pharma 84 Peio Goikoetxea Goiogana (Spa) Euskaltel-Euskadi 85 Julen Irizar Laskurain (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:02:48 86 Aritz Bagües Kalparsoro (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 87 William Bonnet (Fra) Groupama-FDJ 0:02:49 88 Jetse Bol (Ned) Burgos-BH 0:02:50 89 Sergio Roman Martin Galan (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:51 90 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 91 Bert Van Lerberghe (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:02:52 92 Mikel Aristi Gardoki (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:02:53 93 Baptiste Planckaert (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:02:55 94 Hector Saez Benito (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:58 95 Luís Fernandes (Por) Radio Popular-Boavista 0:02:59 96 César Fonte (Por) Kelly-Simoldes-UDO 97 Iúri Leitão (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua 0:03:00 98 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 0:03:02 99 Christophe Noppe (Bel) Team Arkea-Samsic 0:03:03 100 Diogo Barbosa (Por) Hagens Berman Axeon 101 Alberto Gallego Ruiz (Spa) Radio Popular-Boavista 0:03:05 102 Julien Duval (Fra) AG2R Citroën Team 0:03:06 103 Gustavo Cesar Veloso (Spa) Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel 104 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Ineos Grenadiers 0:03:07 106 David Gonzalez Lopez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:03:08 107 Pedro Lopes (Por) Kelly-Simoldes-UDO 0:03:12 108 Pedro Pinto (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua 109 Brandon Rivera Vargas (Col) Ineos Grenadiers 0:03:13 110 Afonso Silva (Por) Radio Popular-Boavista 0:03:16 111 Alessandro Fedeli (Ita) Delko 0:03:17 112 Stanislaw Aniolkowski (Pol) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:03:20 113 João Salgado (Por) Kelly-Simoldes-UDO 114 Pedro Andrade (Por) Hagens Berman Axeon 0:03:21 115 André Domingues (Por) Efapel 0:03:25 116 Dimitri Peyskens (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:03:26 117 Vojtech Repa (Cze) Equipo Kern Pharma 0:03:30 118 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:03:32 119 Jon Irisarri Ricon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 120 Jose Manuel Diaz Gallego (Spa) Delko 121 André Ramalho (Por) L.A. Alumínios/L.A. Sport 0:03:34 122 Nathan Brown (Usa) Rally Cycling 0:03:40 123 Cesar Nicolas Paredes Avellaneda (Col) Louletano-Loulé Concelho 0:03:41 124 Milan Menten (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:03:45 125 Keegan Swirbul (Usa) Rally Cycling 126 Jelle Vanendert (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:03:47 127 José Sousa (Por) Kelly-Simoldes-UDO 0:03:49 128 Pedro Paulinho (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua 129 Alvaro Trueba Diego (Spa) Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel 0:03:55 130 César Martingil (Por) Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel 0:03:56 131 Remy Mertz (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 132 Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Boavista 0:03:58 133 Pedro Silva (Por) Radio Popular-Boavista 134 Dzmitry Zhyhunou (Blr) Euskaltel-Euskadi 0:03:59 135 Bruno Silva (Por) Antarte-Feirense 0:04:01 136 António Ferreira (Por) Antarte-Feirense 137 David De La Fuente Rasilla (Spa) Louletano-Loulé Concelho 0:04:02 138 Enrique Sanz Unzue (Spa) Equipo Kern Pharma 139 Hélder Gonçalves (Por) Kelly-Simoldes-UDO 0:04:10 140 João Medeiros (Por) L.A. Alumínios/L.A. Sport 0:04:11 141 Carlos Salgueiro (Por) L.A. Alumínios/L.A. Sport 0:04:13 142 Tomas Contte (Arg) Louletano-Loulé Concelho 0:04:14 143 Rafael Silva (Por) Antarte-Feirense 144 Rui Rodrigues (Por) Louletano-Loulé Concelho 0:04:16 145 Emerson Oronte (Usa) Rally Cycling 0:04:20 146 Colin Joyce (Usa) Rally Cycling 0:04:22 147 Karel Hnik (Cze) Efapel 0:04:23 148 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-QuickStep 0:04:24 149 Mikel Alonso Flores (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:04:27 150 Rafael Lourenço (Por) Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel 0:04:30 151 João Macedo (Por) L.A. Alumínios/L.A. Sport 0:04:32 152 Raul Garcia Pierna (Spa) Equipo Kern Pharma 0:04:33 153 Marvin Scheulen (Por) L.A. Alumínios/L.A. Sport 0:04:34 154 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko 0:04:36 155 Jesus Del Pino Corrochano (Spa) Louletano-Loulé Concelho 0:04:39 156 Kenny Molly (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:04:42 157 Leangel Ruben Linarez Meneses (Ven) Tavfer-Measindot-Mortágua 0:04:59 158 Fábio Oliveira (Por) Antarte-Feirense 0:05:00 159 Martin Laas (Est) Bora-Hansgrohe 0:05:10 160 Mauro Finetto (Ita) Delko 0:05:14 162 Venceslau Fernandes (Por) Antarte-Feirense 0:05:38 163 Marcelo Salvador (Por) L.A. Alumínios/L.A. Sport 0:05:40 164 Nuno Meireles (Por) Louletano-Loulé Concelho 0:05:41 165 Fábio Fernandes (Por) Efapel 0:07:39 166 Danny van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:09:53 DNF Andres Camilo Ardila Ordoñez (Col) UAE Team Emirates DNF Thomas Boudat (Fra) Team Arkea-Samsic Генеральная классификация после 4 этапа: 1 Ethan Hayter (Gbr) Ineos Grenadiers 14:53:34 2 João Rodrigues (Por) W52/FC Porto 0:00:12 3 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-QuickStep 0:00:21 4 Thibault Guernalec (Fra) Team Arkea-Samsic 0:00:22 5 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:00:42 6 Maxime Bouet (Fra) Team Arkea-Samsic 0:00:53 7 Elie Gesbert (Fra) Team Arkea-Samsic 0:00:56 8 Sebastian Henao Gomez (Col) Ineos Grenadiers 0:01:18 9 Sean Quinn (Usa) Hagens Berman Axeon 0:01:37 10 Daniel Navarro Garcia (Spa) Burgos-BH 0:01:43 11 Jóni Brandão (Por) W52/FC Porto 12 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 0:01:50 13 Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko 0:01:57 14 Amaro Antunes (Por) W52/FC Porto 0:01:58 15 Joey Rosskopf (Usa) Rally Cycling 0:02:09 16 Nicolas Prodhomme (Fra) AG2R Citroën Team 17 Alejandro Marque Porto (Spa) Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel 18 Odd Christian Eiking (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:02:13 19 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Ineos Grenadiers 0:02:14 20 Marti Marquez Roman (Spa) Equipo Kern Pharma 0:02:15 21 Joaquim Silva (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua 0:02:28 22 Georg Zimmermann (Ger) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 23 Luís Fernandes (Por) Radio Popular-Boavista 0:02:32 24 Oliver Naesen (Bel) AG2R Citroën Team 25 Matthew Riccitello (Usa) Hagens Berman Axeon 0:02:53 26 Vicente Garcia De Mateos Rubio (Spa) Antarte-Feirense 0:03:02 27 César Fonte (Por) Kelly-Simoldes-UDO 28 Ivan Moreno Sanchez (Spa) Equipo Kern Pharma 0:03:04 29 Jose Manuel Diaz Gallego (Spa) Delko 0:03:07 30 Diego Rosa (Ita) Team Arkea-Samsic 0:03:20 31 Joan Bou Company (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:03:24 32 José Fernandes (Por) W52/FC Porto 0:03:28 33 Emanuel Duarte (Por) Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel 0:03:33 34 Pedro Andrade (Por) Hagens Berman Axeon 0:04:03 35 Jesus Ezquerra Muela (Spa) Burgos-BH 36 Sergio Roman Martin Galan (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:04:17 37 Luís Gomes (Por) Kelly-Simoldes-UDO 0:04:21 38 Ryan Gibbons (Rsa) UAE Team Emirates 0:04:26 39 Gonçalo Amado (Por) Antarte-Feirense 0:04:38 40 Maurits Lammertink (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:04:45 41 Carlos Rodriguez Cano (Spa) Ineos Grenadiers 0:04:57 42 Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Boavista 0:05:12 43 Cesar Nicolas Paredes Avellaneda (Col) Louletano-Loulé Concelho 0:05:34 44 Alberto Gallego Ruiz (Spa) Radio Popular-Boavista 0:05:38 45 Nils Politt (Ger) Bora-Hansgrohe 0:05:49 46 João Benta (Por) Radio Popular-Boavista 0:06:07 47 Gaspar Gonçalves (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua 0:06:50 48 Pedro Lopes (Por) Kelly-Simoldes-UDO 0:06:57 49 Dimitri Peyskens (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:07:32 50 Remy Mertz (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:07:52 51 Keegan Swirbul (Usa) Rally Cycling 0:08:14 52 Diego Lopez Fuentes (Spa) Equipo Kern Pharma 0:09:07 53 Rafael Reis (Por) Efapel 0:09:09 54 Lennard Kämna (Ger) Bora-Hansgrohe 0:09:42 55 Mathijs Paasschens (Ned) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:10:29 56 Jonas Koch (Ger) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:10:30 57 Javier Moreno Bazan (Spa) Efapel 0:10:36 58 Ricardo Mestre (Por) W52/FC Porto 0:10:47 59 Aritz Bagües Kalparsoro (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:11:02 60 Leonardo Basso (Ita) Ineos Grenadiers 0:11:09 61 Nuno Meireles (Por) Louletano-Loulé Concelho 0:11:13 62 Daniel Mestre (Por) W52/FC Porto 0:11:24 63 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 0:11:31 64 Jarrad Drizners (Aus) Hagens Berman Axeon 0:11:33 65 Daniel Freitas (Por) Radio Popular-Boavista 0:11:53 66 João Medeiros (Por) L.A. Alumínios/L.A. Sport 0:11:56 67 Diogo Barbosa (Por) Hagens Berman Axeon 68 Kyle Murphy (Usa) Rally Cycling 0:12:03 69 Samuel Caldeira (Por) W52/FC Porto 0:12:44 70 Henrique Casimiro (Por) Kelly-Simoldes-UDO 0:12:49 71 Rafael Silva (Por) Antarte-Feirense 0:13:14 72 Jesus Del Pino Corrochano (Spa) Louletano-Loulé Concelho 0:13:38 73 António Ferreira (Por) Antarte-Feirense 0:13:40 74 Afonso Silva (Por) Radio Popular-Boavista 0:13:56 75 Matis Louvel (Fra) Team Arkea-Samsic 0:14:06 76 Carlos Canal Blanco (Spa) Burgos-BH 0:14:18 77 Nathan Brown (Usa) Rally Cycling 0:14:32 78 João Macedo (Por) L.A. Alumínios/L.A. Sport 0:14:33 79 Boy van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:14:36 80 André Ramalho (Por) L.A. Alumínios/L.A. Sport 0:14:38 81 Mauro Finetto (Ita) Delko 0:15:15 82 Baptiste Planckaert (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:15:19 83 Karel Hnik (Cze) Efapel 0:15:49 84 Damien Touze (Fra) AG2R Citroën Team 0:16:23 85 Aleksandr Grigorev (Rus) Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel 0:16:47 86 Anthony Jullien (Fra) AG2R Citroën Team 0:16:48 87 Venceslau Fernandes (Por) Antarte-Feirense 0:17:04 88 Jelle Vanendert (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:17:14 89 Alessandro Fedeli (Ita) Delko 0:17:38 90 David De La Fuente Rasilla (Spa) Louletano-Loulé Concelho 0:17:42 91 Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates 0:17:49 92 Michael Garrison (Usa) Hagens Berman Axeon 0:18:07 93 Danny van der Tuuk (Ned) Equipo Kern Pharma 0:18:32 94 Carlos Oyarzún (Chi) Louletano-Loulé Concelho 0:18:37 95 Marijn van den Berg (Ned) Groupama-FDJ 0:18:39 96 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 0:18:42 97 Gijs Van Hoecke (Bel) AG2R Citroën Team 0:18:43 98 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:18:44 99 Kévin Geniets (Lux) Groupama-FDJ 0:18:48 100 Alexys Brunel (Fra) Groupama-FDJ 101 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:18:55 102 Michael Mørkøv (Den) Deceuninck-QuickStep 0:18:57 103 Julen Irizar Laskurain (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:19:20 104 Emerson Oronte (Usa) Rally Cycling 105 Sam Bennett (Irl) Deceuninck-QuickStep 0:19:27 106 Gavin Mannion (Usa) Rally Cycling 0:19:31 108 Jetse Bol (Ned) Burgos-BH 0:19:47 109 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:20:02 110 David Gonzalez Lopez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:20:13 111 Stanislaw Aniolkowski (Pol) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:20:17 112 Pedro Pinto (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua 0:20:29 113 Cameron Wurf (Aus) Ineos Grenadiers 114 Milan Menten (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:20:42 115 César Martingil (Por) Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel 0:21:08 116 Brandon Rivera Vargas (Col) Ineos Grenadiers 0:21:13 117 José Sousa (Por) Kelly-Simoldes-UDO 0:21:25 118 Rafael Lourenço (Por) Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel 0:21:27 119 Alvaro Trueba Diego (Spa) Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel 0:21:31 120 Pedro Silva (Por) Radio Popular-Boavista 0:21:34 121 Bruno Silva (Por) Antarte-Feirense 0:21:37 122 Kenny Molly (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:21:46 123 Carlos Salgueiro (Por) L.A. Alumínios/L.A. Sport 0:21:49 124 Leangel Ruben Linarez Meneses (Ven) Tavfer-Measindot-Mortágua 0:21:56 125 Hélder Gonçalves (Por) Kelly-Simoldes-UDO 0:22:19 126 Gustavo Cesar Veloso (Spa) Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel 0:22:26 127 William Bonnet (Fra) Groupama-FDJ 0:22:28 128 Colin Joyce (Usa) Rally Cycling 129 Fábio Oliveira (Por) Antarte-Feirense 0:22:36 130 Martin Laas (Est) Bora-Hansgrohe 0:23:23 131 Clément Carisey (Fra) Delko 0:23:55 132 Fábio Costa (Por) Efapel 0:24:12 133 Peio Goikoetxea Goiogana (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:24:13 134 Hector Saez Benito (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:24:19 135 Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ 136 Eduard-Michael Grosu (Rom) Delko 0:24:29 137 Christophe Noppe (Bel) Team Arkea-Samsic 0:24:31 138 Marcelo Salvador (Por) L.A. Alumínios/L.A. Sport 0:24:32 139 Willem Jakobus Smit (Rsa) Burgos-BH 0:25:23 140 Jon Irisarri Ricon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:25:39 141 Bert Van Lerberghe (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:25:42 142 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 0:25:58 143 Iúri Leitão (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua 0:26:07 144 Clément Davy (Fra) Groupama-FDJ 0:26:46 145 Rui Rodrigues (Por) Louletano-Loulé Concelho 0:27:06 146 Enrique Sanz Unzue (Spa) Equipo Kern Pharma 0:27:09 147 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 0:27:25 148 Shane Archbold (Nzl) Deceuninck-QuickStep 0:28:13 149 Vojtech Repa (Cze) Equipo Kern Pharma 0:28:46 150 André Domingues (Por) Efapel 0:29:18 151 Xabier Mikel Azparren Irurzun (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:29:49 152 Mikel Alonso Flores (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:30:06 153 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko 154 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 0:30:30 155 Tomas Contte (Arg) Louletano-Loulé Concelho 0:30:35 156 Marvin Scheulen (Por) L.A. Alumínios/L.A. Gabriel Muller (Fra) Burgos-BH 0:31:13 158 Pedro Paulinho (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua 0:31:27 159 Dzmitry Zhyhunou (Blr) Euskaltel-Euskadi 0:31:37 160 João Salgado (Por) Kelly-Simoldes-UDO 0:32:20 161 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-QuickStep 0:32:27 162 Mikel Aristi Gardoki (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:34:03 164 Julien Duval (Fra) AG2R Citroën Team 0:40:38



