Вольта Альгарве-2019. Этап 3

Дата:

Вчера, 20:10 Lagoa – Lagoa, 20,3 км, ITT 1 Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ 0:24:33 2 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 0:00:02 3 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:00:05 4 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 0:00:08 5 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 0:00:17 6 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 0:00:31 7 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 0:00:36 8 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team Sky 9 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 0:00:42 10 Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck-QuickStep 0:00:43 11 Neilson Powless (Usa) Team Jumbo-Visma 0:00:44 12 Enric Mas (Spa) Deceuninck-QuickStep 0:00:45 13 Stephen Cummings (Gbr) Dimension Data 0:00:46 14 José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin 0:00:50 15 Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb 0:00:51 16 Dylan van Baarle (Ned) Team Sky 17 David de la Cruz (Spa) Team Sky 0:00:53 18 Wout Poels (Ned) Team Sky 19 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 0:01:02 20 Casper Pedersen (Den) Team Sunweb 21 Josef Cerny (Cze) CCC Team 0:01:06 22 Marc Hirschi (Swi) Team Sunweb 23 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 0:01:07 24 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 0:01:08 25 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 0:01:09 26 Michael Valgren Andersen (Den) Dimension Data 0:01:11 27 Jasper Philipsen (Bel) UAE Team Emirates 0:01:12 28 Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb 0:01:15 29 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 30 Mads Schmidt Würtz (Den) Katusha-Alpecin 0:01:16 31 Frederik Backaert (Bel) Wanty-Gobert 0:01:17 32 Amaro Antunes (Por) CCC Team 0:01:18 33 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 34 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 0:01:20 35 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 0:01:21 36 Will Barta (Usa) CCC Team 0:01:23 37 Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin 38 Riccardo Zoidl (Aut) CCC Team 0:01:24 39 Mike Teunissen (Ned) Team Jumbo-Visma 0:01:27 40 Xandro Meurisse (Bel) Wanty-Gobert 0:01:29 41 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama-FDJ 0:01:35 42 Pawel Bernas (Pol) CCC Team 43 Brian van Goethem (Ned) Lotto Soudal 0:01:39 44 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 0:01:40 45 Ben King (Usa) Dimension Data 0:01:43 46 Jean-Pierre Drucker (Lux) Bora-Hansgrohe 47 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 0:01:48 48 Ian Stannard (Gbr) Team Sky 0:01:52 49 Jose Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Credits 50 Domingos Gonçalves (Por) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:53 51 Rafael Ferreira Reis (Por) W52-FC Porto 0:01:56 52 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 0:01:59 53 Aime De Gendt (Bel) Wanty-Gobert 0:02:00 54 Danilo Wyss (Swi) Dimension Data 55 Tom Devriendt (Bel) Wanty-Gobert 0:02:01 56 Nikolay Mihaylov (Bul) Efapel 0:02:02 57 Laurens ten Dam (Ned) CCC Team 0:02:03 58 Marco Mathis (Ger) Cofidis, Solutions Credits 0:02:05 59 Loïc Vliegen (Bel) Wanty-Gobert 0:02:06 60 Joaquim Ricardo Soares Silva (Por) W52-FC Porto 61 Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:07 62 Alejandro Marque Porto (Spa) Sporting-Tavira 0:02:09 63 João Pedro Lourenço Rodrigues (Por) W52-FC Porto 64 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team Jumbo-Visma 0:02:11 65 Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal 0:02:13 66 Raul Alarcon Garcia (Spa) W52-FC Porto 67 Maarten Wynants (Bel) Team Jumbo-Visma 0:02:14 68 Julien Vermote (Bel) Dimension Data 0:02:17 69 Sergei Chernetski (Rus) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:21 70 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:02:22 71 Ruben Guerreiro (Por) Katusha-Alpecin 0:02:25 72 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 73 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:02:26 74 Davide Martinelli (Ita) Deceuninck-QuickStep 0:02:28 75 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 0:02:30 76 Samuel José Rodrigues Caldeira (Por) W52-FC Porto 0:02:31 77 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:02:33 78 Zico Waeytens (Bel) Cofidis, Solutions Credits 79 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 0:02:35 80 Taco van der Hoorn (Ned) Team Jumbo-Visma 81 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 0:02:36 82 Stan Dewulf (Bel) Lotto Soudal 83 Bert Van Lerberghe (Bel) Cofidis, Solutions Credits 84 Benoit Vaugrenard (Fra) Groupama-FDJ 0:02:37 85 Ricardo Jorge Correia Mestre (Por) W52-FC Porto 0:02:38 86 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 0:02:39 87 Dylan Groenewegen (Ned) Team Jumbo-Visma 0:02:41 88 Emanuel Duarte (Por) L.A. Aluminios- L.A. Sport 0:02:42 89 Timothy Dupont (Bel) Wanty-Gobert 90 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 0:02:44 91 Julen Amezqueta Moreno (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:45 92 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 93 João Benta (Por) Radio Popular-Boavista 0:02:47 94 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ 0:02:48 95 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 0:02:49 96 Rafael Jorge Magalhães Silva (Por) Efapel 0:02:50 97 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 98 António Barbio (Por) L.A. Aluminios- L.A. Sport 0:02:51 99 Luís Gabriel Silva Gomes (Por) Radio Popular-Boavista 0:02:52 100 Rinaldo Nocentini (Ita) Sporting-Tavira 101 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 0:02:53 102 Lawrence Naesen (Bel) Lotto Soudal 0:02:56 103 Jens Debusschere (Bel) Katusha-Alpecin 104 Daniel José Pereira Mestre (Por) W52-FC Porto 105 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 106 Antonio Angulo Sampedro (Spa) Efapel 0:03:03 107 Gaspar Gonçalves (Por) Miranda- Mortágua 0:03:04 108 Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates 109 José João Costa Mendes (Por) Sporting-Tavira 0:03:05 110 João Carlos Araújo Matias (Por) Vito-Feirense-PNB 0:03:08 111 Pedro Lopes (Por) UD Oliveirense-Inoutbuild 0:03:09 112 Oscar Hernandez Martinez (Spa) Aviludo-Louletano 0:03:14 113 Pablo Guerrero Bonilla (Spa) Radio Popular-Boavista 0:03:16 114 Sérgio Paulinho (Por) Efapel 0:03:18 115 Nicola Toffali (Ita) Sporting-Tavira 116 Luke Rowe (Gbr) Team Sky 0:03:21 117 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 118 Frederico José Oliveira Figueiredo (Por) Sporting-Tavira 0:03:23 119 Vicente Garcia de Mateos Rubio (Spa) Aviludo-Louletano 0:03:27 120 Daniel Silva (Por) Radio Popular-Boavista 0:03:31 121 Pedro Paulinho (Por) Efapel 0:03:36 122 Timo Roosen (Ned) Team Jumbo-Visma 0:03:38 123 Rafael Lourenço (Por) UD Oliveirense-Inoutbuild 124 Jonas Koch (Ger) CCC Team 0:03:39 125 Ivo Pinheiro (Por) Miranda- Mortágua 0:03:42 126 Tiago José Pinto Machado (Por) Sporting-Tavira 0:03:44 127 Bruno Silva (Por) Efapel 0:03:46 128 Hugo Sancho (Por) Miranda- Mortágua 0:03:49 129 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-QuickStep 0:03:50 130 Jesus Del Pino Corrochano (Spa) Vito-Feirense-PNB 0:03:51 131 Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Boavista 0:03:53 132 Pedro Lopes (Por) UD Oliveirense-Inoutbuild 0:03:55 133 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:04:02 134 David Rodrigues (Por) Radio Popular-Boavista 0:04:10 135 Luís Fernandes (Por) Aviludo-Louletano 0:04:11 136 Sergio Vega Merodio (Spa) Miranda- Mortágua 0:04:16 137 Fábio Manuel Fernandes Costa (Por) UD Oliveirense-Inoutbuild 0:04:19 138 Marvin Scheulen (Por) L.A. Aluminios- L.A. Sport 139 Jon Irisarri Ricon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 140 Filipe Duarte Sousa Cardoso (Por) Vito-Feirense-PNB 0:04:21 141 Jesus Angel Nanclares Herraiz (Spa) Miranda- Mortágua 0:04:28 142 Lars Bak (Den) Dimension Data 0:04:29 143 João Leite (Por) Vito-Feirense-PNB 0:04:33 144 David De La Fuente Rasilla (Spa) Aviludo-Louletano 0:04:37 145 Oscar Pelegri Ferrandis (Spa) Vito-Feirense-PNB 0:04:38 146 Daniel Freitas (Por) Miranda- Mortágua 0:04:39 147 António Ferreira (Por) Vito-Feirense-PNB 0:04:42 148 Hélder Gonçalves (Por) UD Oliveirense-Inoutbuild 0:04:43 149 David Ribeiro (Por) L.A. Aluminios- L.A. Sport 0:04:45 150 João Barbosa (Por) Vito-Feirense-PNB 151 Francisco Garcia Rus (Spa) Aviludo-Louletano 0:04:46 152 Venceslau Fernandes (Por) UD Oliveirense-Inoutbuild 0:04:47 153 André Crispim (Por) L.A. Aluminios- L.A. Sport 0:04:49 154 André Ramalho (Por) L.A. Aluminios- L.A. Sport 0:04:51 155 Nuno Meireles (Por) Aviludo-Louletano 0:05:15 156 Fábio Oliveira (Por) L.A. Aluminios- L.A. Sport 0:05:21 157 Dmitrii Strakhov (Rus) Katusha-Alpecin 0:05:32 158 José Sousa (Por) UD Oliveirense-Inoutbuild 0:05:41 159 Tiago Leal (Por) Miranda- Mortágua 0:05:44 160 Matteo Malucelli (Ita) Caja Rural-Seguros RGA 0:05:56 161 Márcio Fernando Santos Barbosa (Por) Aviludo-Louletano 0:07:09 Генеральная классификация после 3 этапа: 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 10:16:14 2 Enric Mas (Spa) Deceuninck-QuickStep 0:00:31 3 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 0:00:36 4 Wout Poels (Ned) Team Sky 0:00:37 5 David de la Cruz (Spa) Team Sky 0:00:57 6 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 0:01:08 7 Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck-QuickStep 0:02:12 8 Neilson Powless (Usa) Team Jumbo-Visma 0:02:13 9 Marc Hirschi (Swi) Team Sunweb 0:02:35 10 Amaro Antunes (Por) CCC Team 0:02:43 11 Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb 0:02:49 12 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 0:02:59 13 Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin 0:03:02 14 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 0:03:09 15 Michael Valgren Andersen (Den) Dimension Data 0:03:11 16 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 0:03:16 17 João Pedro Lourenço Rodrigues (Por) W52-FC Porto 0:03:21 18 Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ 0:03:22 19 Jose Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Credits 0:03:30 20 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 0:03:47 21 Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal 0:04:14 22 Joaquim Ricardo Soares Silva (Por) W52-FC Porto 0:04:28 23 Laurens ten Dam (Ned) CCC Team 0:04:42 24 Sergei Chernetski (Rus) Caja Rural-Seguros RGA 0:04:44 25 Ben King (Usa) Dimension Data 0:05:00 26 Frederik Backaert (Bel) Wanty-Gobert 27 Loïc Vliegen (Bel) Wanty-Gobert 0:06:01 28 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:06:33 29 Raul Alarcon Garcia (Spa) W52-FC Porto 30 Julen Amezqueta Moreno (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:06:39 31 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 0:06:49 32 Tiago José Pinto Machado (Por) Sporting-Tavira 0:06:57 33 David De La Fuente Rasilla (Spa) Aviludo-Louletano 0:07:16 34 Frederico José Oliveira Figueiredo (Por) Sporting-Tavira 0:07:22 35 Jean-Pierre Drucker (Lux) Bora-Hansgrohe 0:07:26 36 Alejandro Marque Porto (Spa) Sporting-Tavira 0:07:27 37 Luís Gabriel Silva Gomes (Por) Radio Popular-Boavista 0:07:43 38 Stephen Cummings (Gbr) Dimension Data 0:08:26 39 Ruben Guerreiro (Por) Katusha-Alpecin 0:08:32 40 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team Sky 0:08:36 41 João Benta (Por) Radio Popular-Boavista 0:09:00 42 Julien Vermote (Bel) Dimension Data 0:09:14 43 Danilo Wyss (Swi) Dimension Data 0:09:17 44 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:09:47 45 Xandro Meurisse (Bel) Wanty-Gobert 0:09:53 46 Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Boavista 0:10:08 47 Rafael Jorge Magalhães Silva (Por) Efapel 0:10:30 48 Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb 0:10:35 49 Jasper Philipsen (Bel) UAE Team Emirates 0:10:39 50 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 0:10:50 51 Maarten Wynants (Bel) Team Jumbo-Visma 0:11:41 52 José João Costa Mendes (Por) Sporting-Tavira 0:11:43 53 José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin 0:11:49 54 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama-FDJ 0:12:07 55 Zico Waeytens (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:12:11 56 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 0:12:17 57 Aime De Gendt (Bel) Wanty-Gobert 0:12:32 58 Dylan van Baarle (Ned) Team Sky 0:13:33 59 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:13:49 60 Mike Teunissen (Ned) Team Jumbo-Visma 0:14:09 61 Casper Pedersen (Den) Team Sunweb 0:14:17 62 Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates 0:14:25 63 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 0:14:26 64 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 0:14:42 65 Luís Fernandes (Por) Aviludo-Louletano 0:15:13 66 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 0:15:29 67 Lawrence Naesen (Bel) Lotto Soudal 0:15:30 68 António Barbio (Por) L.A. Aluminios- L.A. Sport 0:15:38 69 Domingos Gonçalves (Por) Caja Rural-Seguros RGA 0:16:40 70 Antonio Angulo Sampedro (Spa) Efapel 0:16:41 71 Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:16:46 72 Daniel Silva (Por) Radio Popular-Boavista 0:16:48 73 Jesus Del Pino Corrochano (Spa) Vito-Feirense-PNB 0:16:55 74 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 0:17:01 75 Luke Rowe (Gbr) Team Sky 0:18:09 76 Jens Debusschere (Bel) Katusha-Alpecin 0:18:16 77 Emanuel Duarte (Por) L.A. Aluminios- L.A. Sport 0:18:22 78 Taco van der Hoorn (Ned) Team Jumbo-Visma 0:18:52 79 Riccardo Zoidl (Aut) CCC Team 0:19:43 80 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 0:20:50 81 Jonas Koch (Ger) CCC Team 0:21:13 82 Sergio Vega Merodio (Spa) Miranda- Mortágua 0:21:14 83 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:21:29 84 Timo Roosen (Ned) Team Jumbo-Visma 0:21:54 85 Will Barta (Usa) CCC Team 86 Rafael Lourenço (Por) UD Oliveirense-Inoutbuild 0:21:57 87 Ian Stannard (Gbr) Team Sky 0:22:10 88 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 0:22:26 89 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 0:22:34 90 Stan Dewulf (Bel) Lotto Soudal 0:23:04 91 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 0:23:05 92 Daniel José Pereira Mestre (Por) W52-FC Porto 0:23:08 93 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 0:23:16 94 Pablo Guerrero Bonilla (Spa) Radio Popular-Boavista 0:23:28 95 Bert Van Lerberghe (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:23:30 96 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 0:24:04 97 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 98 Samuel José Rodrigues Caldeira (Por) W52-FC Porto 0:24:19 99 Gaspar Gonçalves (Por) Miranda- Mortágua 0:24:30 100 David Rodrigues (Por) Radio Popular-Boavista 0:24:35 101 Brian van Goethem (Ned) Lotto Soudal 0:24:42 102 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 0:24:43 103 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 0:24:47 104 Ivo Pinheiro (Por) Miranda- Mortágua 0:24:49 105 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:24:54 106 Hugo Sancho (Por) Miranda- Mortágua 0:24:56 107 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:25:03 108 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 0:25:05 109 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ 0:25:06 110 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:25:19 111 Rafael Ferreira Reis (Por) W52-FC Porto 0:25:29 112 Davide Martinelli (Ita) Deceuninck-QuickStep 0:25:31 113 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 0:25:42 114 Timothy Dupont (Bel) Wanty-Gobert 0:25:45 115 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-QuickStep 0:25:48 116 António Ferreira (Por) Vito-Feirense-PNB 0:25:49 117 Tom Devriendt (Bel) Wanty-Gobert 0:26:05 118 João Barbosa (Por) Vito-Feirense-PNB 0:26:17 119 Pedro Lopes (Por) UD Oliveirense-Inoutbuild 0:26:43 120 Pedro Lopes (Por) UD Oliveirense-Inoutbuild 0:26:55 121 Daniel Freitas (Por) Miranda- Mortágua 0:26:59 122 Vicente Garcia de Mateos Rubio (Spa) Aviludo-Louletano 0:27:00 123 Nikolay Mihaylov (Bul) Efapel 0:27:02 124 Pawel Bernas (Pol) CCC Team 125 Rinaldo Nocentini (Ita) Sporting-Tavira 0:27:31 126 Ricardo Jorge Correia Mestre (Por) W52-FC Porto 0:28:05 127 Filipe Duarte Sousa Cardoso (Por) Vito-Feirense-PNB 0:28:07 128 Marco Mathis (Ger) Cofidis, Solutions Credits 0:28:14 129 Venceslau Fernandes (Por) UD Oliveirense-Inoutbuild 0:28:20 130 Oscar Pelegri Ferrandis (Spa) Vito-Feirense-PNB 0:28:30 131 Francisco Garcia Rus (Spa) Aviludo-Louletano 0:28:32 132 Oscar Hernandez Martinez (Spa) Aviludo-Louletano 0:28:41 133 André Crispim (Por) L.A. Aluminios- L.A. Sport 0:28:44 134 Benoit Vaugrenard (Fra) Groupama-FDJ 0:28:46 135 Bruno Silva (Por) Efapel 136 Hélder Gonçalves (Por) UD Oliveirense-Inoutbuild 0:28:50 137 Fábio Oliveira (Por) L.A. Aluminios- L.A. Sport 0:29:13 138 José Sousa (Por) UD Oliveirense-Inoutbuild 0:29:14 139 Nicola Toffali (Ita) Sporting-Tavira 0:29:27 140 Marvin Scheulen (Por) L.A. Aluminios- L.A. Sport 0:29:50 141 André Ramalho (Por) L.A. Aluminios- L.A. Sport 0:30:00 142 Jesus Angel Nanclares Herraiz (Spa) Miranda- Mortágua 0:30:31 143 Mads Schmidt Würtz (Den) Katusha-Alpecin 0:30:37 144 Dmitrii Strakhov (Rus) Katusha-Alpecin 0:30:41 145 João Leite (Por) Vito-Feirense-PNB 0:30:42 146 David Ribeiro (Por) L.A. Aluminios- L.A. Sport 0:30:54 147 Sérgio Paulinho (Por) Efapel 148 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team Jumbo-Visma 0:30:59 149 Nuno Meireles (Por) Aviludo-Louletano 0:31:24 150 Dylan Groenewegen (Ned) Team Jumbo-Visma 0:31:29 151 Tiago Leal (Por) Miranda- Mortágua 0:31:53 152 Josef Cerny (Cze) CCC Team 0:32:41 153 João Carlos Araújo Matias (Por) Vito-Feirense-PNB 0:33:23 154 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 0:34:00 155 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 0:34:11 156 Fábio Manuel Fernandes Costa (Por) UD Oliveirense-Inoutbuild 0:35:29 157 Lars Bak (Den) Dimension Data 0:36:04 158 Jon Irisarri Ricon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:39:26 159 Matteo Malucelli (Ita) Caja Rural-Seguros RGA 0:39:45 160 Pedro Paulinho (Por) Efapel 0:40:10 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. 