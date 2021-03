Le Samyn des Dames-2021 Категория:

Вчера, 18:24 Quaregnon - Dour, 92,5 км 1 Lotte Kopecky (Bel) Liv Racing 2:20:04 2 Emma Norsgaard (Den) Movistar Team Women 3 Chloe Hosking (Aus) Trek-Segafredo 4 Gladys Verhulst (Fra) Arkea Pro Cycling Team 5 Maria Van 'T Geloof (Ned) Drops-le Col Supported by Tempur 6 Amy Pieters (Ned) Team SD Worx 7 Laura Tomasi (Ita) Ale' BTC Ljubljana 8 Anna Henderson (Gbr) Jumbo-Visma Women Team 9 Amber van der Hulst (Ned) Parkhotel Valkenburg 10 Romy Kasper (Ger) Jumbo-Visma Women Team 11 Femke Markus (Ned) Parkhotel Valkenburg 12 Maaike Boogaard (Ned) Ale' BTC Ljubljana 13 Silvia Pollicini (Ita) Valcar-Travel & Service 14 Lonneke Uneken (Ned) Team SD Worx 15 Bryony van Velzen (Ned) Doltcini-Van Eyck-Proximus Continental Team 16 Natalie van Gogh (Ned) Bingoal Casino-Chevalmeire 17 Abby-Mae Parkinson (Gbr) Lotto Soudal Ladies 18 Elena Cecchini (Ita) Team SD Worx 19 Alison Jackson (Can) Liv Racing 20 Marta Jaskulska (Pol) Liv Racing 21 Marlen Reusser (Swi) Ale' BTC Ljubljana 22 Mischa Bredewold (Ned) Parkhotel Valkenburg 23 Christine Majerus (Lux) Team SD Worx 24 Typhaine Laurance (Fra) Arkea Pro Cycling Team 25 Evy Kuijpers (Ned) Liv Racing 0:00:14 26 Barbara Guarischi (Ita) Movistar Team Women 0:00:20 27 Aude Biannic (Fra) Movistar Team Women 0:00:27 28 Jelena Eric (Srb) Movistar Team Women 29 Diana Carolina Peñuela Martinez (Col) Team Tibco-Silicon Valley Bank 0:01:00 30 Audrey Cordon Ragot (Fra) Trek-Segafredo 0:01:41 31 Roxane Fournier (Fra) Team SD Worx 32 Léa Curinier (Fra) Arkea Pro Cycling Team 33 Alicia Gonzalez Blanco (Spa) Movistar Team Women 34 Alba Teruel Ribes (Spa) Movistar Team Women 35 Kathrin Schweinberger (Aut) Doltcini-Van Eyck-Proximus Continental Team 0:02:56 36 Pfeiffer Georgi (Gbr) Team DSM 37 Thalita De Jong (Ned) Bingoal Casino-Chevalmeire 38 Eva Buurman (Ned) Team Tibco-Silicon Valley Bank 39 Fien Van Eynde (Bel) Doltcini-Van Eyck-Proximus Continental Team 40 Sara Martin Martin (Spa) Movistar Team Women 41 Mie Bjørndal Ottestad (Nor) Andy Schleck-CP NVST-Immo Losch 42 India Grangier (Fra) Stade Rochelais Charente- Maritime Women Cycling 43 Kylie Waterreus (Ned) Multum Accountants Ladies Cycling Team 44 Amelia Sharpe (Gbr) NXTG Racing 45 Teuntje Beekhuis (Ned) Jumbo-Visma Women Team 46 Lone Meertens (Bel) Lotto Soudal Ladies 47 Lucie Jounier (Fra) Arkea Pro Cycling Team 48 Tanja Erath (Ger) Team Tibco-Silicon Valley Bank 49 Anna Trevisi (Ita) Ale' BTC Ljubljana 50 Maike Van der Duin (Ned) Drops-le Col Supported by Tempur 51 Sabrina Stultiens (Ned) Liv Racing 52 Ann-Sophie Duyck (Bel) Multum Accountants Ladies Cycling Team 53 Sara Van De Vel (Bel) Team Rupelcleaning-Champion Lubricants 54 Sara Penton (Swe) Drops-le Col Supported by Tempur 55 Kristen Faulkner (Usa) Team Tibco-Silicon Valley Bank 56 Margaux Vigie (Fra) Valcar-Travel & Service 57 Esmée Peperkamp (Ned) Team DSM 58 Mavi Garcia (Spa) Ale' BTC Ljubljana 59 Shirin van Anrooij (Ned) Trek-Segafredo 60 Lauretta Hanson (Aus) Trek-Segafredo 61 Antonia Gröndahl (Fin) Team Rupelcleaning-Champion Lubricants 62 Franziska Koch (Ger) Team DSM 0:03:02 63 Mieke Kröger (Ger) Hitec Products 0:03:05 64 Fien Delbaere (Bel) Multum Accountants Ladies Cycling Team 0:03:14 65 Nicole Steigenga (Ned) Doltcini-Van Eyck-Proximus Continental Team 66 Cedrine Kerbaol (Fra) Arkea Pro Cycling Team 0:03:16 67 Christina Schweinberger (Aut) Doltcini-Van Eyck-Proximus Continental Team 68 Jesse Vandenbulcke (Bel) Lotto Soudal Ladies 69 Susanne Andersen (Nor) Team DSM 0:03:54 70 Lorena Wiebes (Ned) Team DSM 0:03:56 71 Karlijn Swinkels (Ned) Jumbo-Visma Women Team 0:04:04 72 Jolien D'Hoore (Bel) Team SD Worx 0:04:20 73 Justine Ghekiere (Bel) Bingoal Casino-Chevalmeire 74 Julia Soek (Ned) Team DSM 0:06:52 75 Eri Yonamine (Jpn) Team Tibco-Silicon Valley Bank 0:08:46 76 Marijke De Smedt (Bel) Multum Accountants Ladies Cycling Team 77 Amalie Lutro (Nor) Hitec Products 0:09:17 78 Nathalie Bex (Bel) Bingoal Casino-Chevalmeire 0:09:36 79 Catalina Anais Soto Campos (Chi) NXTG Racing 80 Caroline Andersson (Swe) Hitec Products 81 Lieke Nooijen (Ned) Parkhotel Valkenburg 82 Elise Vander Sande (Bel) Lotto Soudal Ladies 83 Lien Lanssens (Bel) Bingoal-WB Ladies 84 Lauren Creamer (Irl) LVIV Cycling Team 85 Martina Alzini (Ita) Valcar-Travel & Service 86 Valerie Demey (Bel) Liv Racing 87 Alice Sharpe (Irl) Team Rupelcleaning-Champion Lubricants 88 Céline van Houtum (Ned) Multum Accountants Ladies Cycling Team 89 Mia Griffin (Irl) Team Rupelcleaning-Champion Lubricants 90 Marieke van Witzenburg (Ned) Doltcini-Van Eyck-Proximus Continental Team 91 Claudia Jongerius (Ned) Bingoal Casino-Chevalmeire 92 Gloria Van Mechelen (Bel) LVIV Cycling Team 93 Finja Smekal (Ger) Drops-le Col Supported by Tempur 94 Victoire Berteau (Fra) Doltcini-Van Eyck-Proximus Continental Team 95 Ingvild Gåskjenn (Nor) Hitec Products 96 Camille Tryoen (Fra) Team Macadams Cowboys 97 Eleanor Wiseman (Usa) Bingoal-WB Ladies 98 Amalie Dideriksen (Den) Trek-Segafredo 0:09:40 99 Elena Pirrone (Ita) Valcar-Travel & Service 100 Leah Kirchmann (Can) Team DSM 101 Leonie Bos (Ned) Parkhotel Valkenburg 102 Severine Eraud (Fra) Stade Rochelais Charente- Maritime Women Cycling 103 Celia Le Mouel (Fra) Stade Rochelais Charente- Maritime Women Cycling 104 Pernille Mathiesen (Den) Jumbo-Visma Women Team 105 Fiona Mertens (Bel) Bingoal-WB Ladies 106 Noemie Abgrall (Fra) Stade Rochelais Charente- Maritime Women Cycling 107 Alana Castrique (Bel) Lotto Soudal Ladies 0:09:50 108 Kirstie van Haaften (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:09:53 DNF Trixi Worrack (Ger) Trek-Segafredo DNF Letizia Paternoster (Ita) Trek-Segafredo DNF Eugenia Bujak (Slo) Ale' BTC Ljubljana DNF Fabienne Buri (Swi) Andy Schleck-CP NVST-Immo Losch DNF Désirée Ehrler (Swi) Andy Schleck-CP NVST-Immo Losch DNF Line Marie Gulliksen (Nor) Andy Schleck-CP NVST-Immo Losch DNF Lisa Müllenberg (Ned) Andy Schleck-CP NVST-Immo Losch DNF Sandra Weiss (Swi) Andy Schleck-CP NVST-Immo Losch DNF Anna Plichta (Pol) Lotto Soudal Ladies DNF Rozemarijn Ammerlaan (Ned) NXTG Racing DNF Britt Knaven (Bel) NXTG Racing DNF Maud Rijnbeek (Ned) NXTG Racing DNF Emily Wadsworth (Gbr) NXTG Racing DNF Mylene de Zoete (Ned) NXTG Racing DNF Sylvie Swinkels (Ned) Parkhotel Valkenburg DNF Marie Morgane Le Deunff (Fra) Arkea Pro Cycling Team DNF Greta Richioud (Fra) Arkea Pro Cycling Team DNF Ditte Lenseclaes (Bel) Team Rupelcleaning-Champion Lubricants DNF Isabelle Beckers (Bel) Team Rupelcleaning-Champion Lubricants DNF Svenja Betz (Ger) Team Rupelcleaning-Champion Lubricants DNF Elizabeth Bennett (Gbr) Drops-le Col Supported by Tempur DNF Maria Martins (Por) Drops-le Col Supported by Tempur DNF Leah Dixon (Gbr) Team Tibco-Silicon Valley Bank DNF Caren Commissaris (Bel) Bingoal Casino-Chevalmeire DNF Coralie Demay (Fra) Stade Rochelais Charente- Maritime Women Cycling DNF Elodie Le Bail (Fra) Stade Rochelais Charente- Maritime Women Cycling DNF Maeva Squiban (Fra) Stade Rochelais Charente- Maritime Women Cycling DNF Anna Badegruber (Aut) Multum Accountants Ladies Cycling Team DNF Fien De Wispelaere (Bel) Multum Accountants Ladies Cycling Team DNF Naomi De Roeck (Bel) LVIV Cycling Team DNF Alice Zovico (Ita) LVIV Cycling Team DNF Sophie Enever (Gbr) LVIV Cycling Team DNF Margarita Lopez Llull (Spa) LVIV Cycling Team DNF Fiona Turnbull (Gbr) LVIV Cycling Team DNF Ann Helen Olsen (Nor) Hitec Products DNF Christa Riffel (Ger) Hitec Products DNF Pernille Larsen Feldmann (Nor) Hitec Products DNF Julie Debock (Bel) Bingoal-WB Ladies DNF Elise Tahay (Bel) Bingoal-WB Ladies DNF Allison Zava (Bel) Bingoal-WB Ladies DNF Justine Vromanne (Bel) Bingoal-WB Ladies DNF Flavie Bador (Fra) Team Macadams Cowboys DNF Eléonore Saraiva (Fra) Team Macadams Cowboys DNF Juliette Trombini (Fra) Team Macadams Cowboys DNF Allyson Webb Charland (Can) Team Macadams Cowboys Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Теги к статье: Le Samyn des Dames женская велогонка



