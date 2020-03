Le Samyn des Dames-2020 Категория:

Quaregnon - Dour, 94,9 км 1 Chantal Van Den Broek-Blaak (Ned) Boels - Dolmans Cycling Team 2:35:01 2 Christine Majerus (Lux) Boels - Dolmans Cycling Team 0:01:50 3 Lotte Kopecky (Bel) Lotto Soudal Ladies 4 Jip Van Den Bos (Ned) Boels - Dolmans Cycling Team 5 Ellen Van Dijk (Ned) Trek - Segafredo 6 Aude Biannic (Fra) Movistar Women's Team 0:01:56 7 Lonneke Uneken (Ned) Boels - Dolmans Cycling Team 0:03:43 8 Maria Apolonia Van't Geloof (Ned) Drops 9 Claire Faber (Lux) Illu Bikes CT 10 Alba Teruel Ribes (Esp) Movistar Women's Team 11 Jelena Eric (Srb) Movistar Women's Team 12 Lucie Jounier (Fra) Team Arkéa 13 Elizabeth Bennett (Gbr) Drops 14 Marieke Van Witzenburg (Ned) Doltcini - Van Eyck Sport Women Cycling 15 Špela Kern (Slo) Lviv Cycling Team 16 Catalina Anais Soto Campos (Chi) World Cycling Centre 17 Daniela Reis (Por) Ciclotel 18 Sara Penton (Swe) Drops 19 Danique Braam (Ned) Lotto Soudal Ladies 20 Natalie Van Gogh (Ned) Chevalmeire Cycling Team 21 Kylie Waterreus (Ned) Multum Accountants - LSK Ladies Cycling Team 22 Silke Smulders (Ned) NXTG Racing 23 Nina Kessler (Ned) Team TIBCO - Silicon Valley Bank 24 Birgitte Ravndal (Nor) Keukens Redant CT 25 Nicole Steigenga (Ned) Doltcini - Van Eyck Sport Women Cycling 26 Eva Buurman (Ned) Boels - Dolmans Cycling Team 27 Teuntje Beekhuis (Ned) Lotto Soudal Ladies 28 Sheyla Gutierrez Ruiz (Esp) Movistar Women's Team 29 Magdeleine Vallieres Mill (Can) World Cycling Centre 30 Christina Schweinberger (Aut) Doltcini - Van Eyck Sport Women Cycling 31 Mie Bjørndal Ottestad (Nor) De Sprinters Malderen 0:03:52 32 Gilke Croket (Bel) Illu Bikes CT 33 Karol-Ann Canuel (Can) Boels - Dolmans Cycling Team 34 Alicia Gonzalez Blanco (Esp) Movistar Women's Team 35 Jenelle Crooks (Nzl) Team TIBCO - Silicon Valley Bank 36 Olha Kulynych (Ukr) Ciclotel 37 Mae Lang (Est) Andy Schleck Immo Losch 38 Typhaine Laurance (Fra) Team Arkéa 39 Vita Heine (Nor) Hitec Products - Birk Sport 40 Barbara Fonseca (Fra) St Michelt Auber 93 41 Emilie Moberg (Nor) Drops 42 Antonia Gröndahl (Fin) Isorex No Acqua LCT 43 Kathrin Schweinberger (Aut) Doltcini - Van Eyck Sport Women Cycling 0:03:57 44 Audrey Cordon-Ragot (Fra) Trek - Segafredo 45 Lotta Pauliina Henttala (Fin) Trek - Segafredo 46 Anastasiya Kolesava (Blr) World Cycling Centre 0:04:03 47 Sophie Enever (Gbr) Weston Homes - Torelli Assure - Fred Whitton 0:05:03 48 Kim De Baat (Bel) Ciclotel 0:06:53 49 Viktoriia Bondar (Ukr) Lviv Cycling Team 0:07:17 50 Caitlin Peters (Gbr) Weston Homes - Torelli Assure - Fred Whitton 0:07:52 51 Holly Breck (Usa) Weston Homes - Torelli Assure - Fred Whitton 52 Diana Carolina Peñuela Martinez (Col) Team TIBCO - Silicon Valley Bank 53 Akvile Gedraityte (Ltu) World Cycling Centre 54 Ellen McDermott (Irl) Isorex No Acqua LCT 55 Emily Nelson (Gbr) Isorex No Acqua LCT 56 Tereza Medvedova (Svk) World Cycling Centre 57 Julia Borgström (Swe) NXTG Racing 58 Alana Castrique (Bel) Lotto Soudal Ladies 59 Gladys Verhulst (Fra) Team Arkéa 60 Emily Wadsworth (Gbr) NXTG Racing 61 Pauline Allin (Fra) Team Arkéa 62 Sarah Gigante (Aus) Team TIBCO - Silicon Valley Bank 63 Emily Newsom (Usa) Team TIBCO - Silicon Valley Bank 64 Amalie Lutro (Nor) Hitec Products - Birk Sport 65 Estefania Pilz (Arg) Lviv Cycling Team 66 Ingrid Lorvik (Nor) Hitec Products - Birk Sport 67 Mieke Docx (Bel) Doltcini - Van Eyck Sport Women Cycling 68 Fiona Turnbull (Gbr) Lviv Cycling Team 0:08:00 69 Kerry Jonker (Rsa) Isorex No Acqua LCT 0:08:01 70 Natalie Irene Midtsveen (Nor) Hitec Products - Birk Sport 71 Veronika Jandová (Cze) World Cycling Centre 72 Bryony Van Velzen (Ned) Ciclotel 73 Danielle Khan (Gbr) Illu Bikes CT 74 Mia Griffin (Irl) Illu Bikes CT 75 Gloria Rodriguez Sanchez (Esp) Movistar Women's Team 76 Femke Geeris (Ned) Waasland Security Wase Zon 77 Abigail Van Twisk (Gbr) Trek - Segafredo 78 Elynor Backstedt (Gbr) Trek - Segafredo 79 Julie Van De Velde (Bel) Lotto Soudal Ladies 80 Laura Vainionpää (Fin) S-Bikes Agu 81 Sara Van De Vel (Bel) Ciclotel 0:08:06 82 Oceane Tessier (Fra) St Michelt Auber 93 83 Ditte Lenseclaes (Bel) Illu Bikes CT 84 Fabienne Buri (Sui) Andy Schleck Immo Losch 85 Eyeru Tesfoam Gebru (Eth) World Cycling Centre 86 Claudia Jongerius (Ned) De Sprinters Malderen 87 Saartje Vandenbroucke (Bel) S-Bikes Agu 88 Fien Delbaere (Bel) Multum Accountants - LSK Ladies Cycling Team 0:08:25 89 Savannah Morgan (Gbr) Isorex No Acqua LCT 90 Febe Schokkaert (Bel) Chevalmeire Cycling Team 0:08:33 91 Désirée Ehrler (Sui) Multum Accountants - LSK Ladies Cycling Team 0:08:36 92 Margot Pompanon (Fra) St Michelt Auber 93 0:08:45 93 Yuliia Biriukova (Ukr) Lviv Cycling Team 0:08:55 94 Amber Aernouts (Bel) Multum Accountants - LSK Ladies Cycling Team 0:09:53 95 Fernanda Yapura (Arg) St Michelt Auber 93 96 Nicole Hanselmann (Sui) Doltcini - Van Eyck Sport Women Cycling 0:10:42 97 Evelien Debboudt (Bel) Keukens Redant CT 0:13:18 DNF Lauren Murphy (Gbr) Andy Schleck Immo Losch DNF Skylar Schneider (Usa) Boels - Dolmans Cycling Team DNF Julie Debock (Bel) De Sprinters Malderen DNF Mischa Bredewold (Ned) NXTG Racing DNF Trixi Worrack (Ger) Trek - Segafredo DNF Hana Hermanovská (Cze) Andy Schleck Immo Losch DNF Maroesjka Matthee (Rsa) Ciclotel DNF Ilse Grit (Ned) NXTG Racing DNF Tora Bjørndal Ottestad (Nor) De Sprinters Malderen DNF Demmy Druyts (Bel) Chevalmeire Cycling Team DNF Hayley Simmonds (Gbr) Ciclotel DNF Cathalijne Hoolwerf (Ned) NXTG Racing DNF Lies De Vleminck (Bel) De Sprinters Malderen DNF Rozemarijn Ammerlaan (Ned) NXTG Racing DNF Roxane Fournier (Fra) Chevalmeire Cycling Team DNF Puck Moonen (Ned) Chevalmeire Cycling DNF Justine Vromanne (Bel) Doltcini - Van Eyck Sport Women Cycling DNF Mélanie Guedon (Fra) St Michelt Auber 93 DNF Anna Badegruber (Aut) Multum Accountants - LSK Ladies Cycling Team DNF Josie Shepherd (Gbr) Multum Accountants - LSK Ladies Cycling DNF Lara Defour (Bel) Multum Accountants - LSK Ladies Cycling DNF Leonie Vanderjeugt (Bel) S-Bikes Agu DNF Demi Van Dijke (Ned) S-Bikes DNF Desiree Liegeois (Ned) S-Bikes DNF Lensy Debboudt (Bel) Keukens Redant CT DNF Laura Da Cruz (Fra) St Michelt Auber 93 DNF Georgia Bullard (Gbr) Weston Homes - Torelli Assure - Fred Whitton DNF Fatima Zahra El Hayani (Mar) Team Arkéa DNF Anaïs Morichon (Fra) Team DNF Leah Dixon (Gbr) Team TIBCO - Silicon Valley Bank DNF Yva Geluk (Ned) Waasland Security Wase Zon DNF Alice Andersson (Swe) Waasland Security Wase DNF Aranka Lisanne Berends (Esp) Waasland Security Wase DNF Fien De Paepe (Bel) S-Bikes Agu DNF Malin Eriksen (Nor) Keukens Redant CT DNF Pernille Larsen Feldmann (Nor) Hitec Products - Birk Sport DNF Lynn Marien (Bel) De Sprinters Malderen DNF Mette Egtoft Jensen (Den) Illu Bikes CT DNF Samantha Hargreaves (Can) Illu Bikes DNF Nicola Juniper (Gbr) Isorex No Acqua LCT DNF Kate Wightman (Nzl) Isorex No Acqua DNF Barbara Guarischi (Ita) Movistar Women's Team DNF Gaia Tortolina (Ita) Waasland Security Wase Zon DNF Mia Berg (Lux) Andy Schleck Immo Losch DNF Elina Kirsakmene (Lat) Keukens Redant CT DNF Ida Langørgen (Nor) Keukens Redant DNF Elizabeth Marvelly (Gbr) Weston Homes - Torelli Assure - Fred Whitton DNF Connie Hayes (Gbr) Weston Homes - Torelli Assure - Fred DNF Megan Chard (Gbr) Lviv Cycling Team DNF Viktoriia Yaroshenko (Ukr) Lviv Cycling DNF Finja Smekal (Ger) Drops DNF Amber Lacompte (Bel) Keukens Redant CT 