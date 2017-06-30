Faun-Ardeche Classic-2021

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Вчера, 18:40
|Guilherand-Granges - Guilherand-Granges, 171.3 км
|1
|GAUDU David (Fra) GROUPAMA - FDJ
|4:32:37
|2
|CHAMPOUSSIN Clément (Fra) AG2R CITROEN TEAM
|0:00:00
|3
|CARTHY Hugh John (Gbr) EF EDUCATION - NIPPO
|0:00:11
|4
|HONORÉ Mikkel (Den) DECEUNINCK - QUICK-STEP
|0:00:28
|5
|GODON Dorian (Fra) AG2R CITROEN TEAM
|0:00:40
|6
|VLASOV Aleksandr (Rus) ASTANA - PREMIER TECH
|7
|PARET PEINTRE Aurélien (Fra) AG2R CITROEN TEAM
|0:00:42
|8
|PINOT Thibaut (Fra) GROUPAMA - FDJ
|9
|HIVERT Jonathan (Fra) B&B HOTELS P/B KTM
|0:00:46
|10
|SIMMONS Quinn (Usa) TREK - SEGAFREDO
|11
|BARGUIL Warren (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC
|12
|COSTA Rui (Por) UAE TEAM EMIRATES
|13
|HUYS Laurens (Bel) BINGOAL WB
|14
|TULETT Ben (Gbr) ALPECIN-FENIX
|15
|CARR Simon (Gbr) EF EDUCATION - NIPPO
|16
|MARTIN Guillaume (Fra) COFIDIS
|17
|IZAGUIRRE INSAUSTI Ion (Esp) ASTANA - PREMIER TECH
|18
|FUGLSANG Jakob (Den) ASTANA - PREMIER TECH
|19
|HERRADA Jesus (Esp) COFIDIS
|0:01:16
|20
|ROTA Lorenzo (Ita) INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX
|21
|PACHER Quentin (Fra) B&B HOTELS P/B KTM
|22
|DIAZ GALLEGO Jose Manuel (Esp) DELKO
|23
|GESCHKE Simon (Ger) COFIDIS
|0:01:19
|24
|JANSSENS Jimmy (Bel) ALPECIN-FENIX
|0:01:34
|25
|ARU Fabio (Ita) TEAM QHUBEKA ASSOS
|26
|POWER Rob (Aus) TEAM QHUBEKA ASSOS
|0:01:39
|27
|SERRY Pieter (Bel) DECEUNINCK - QUICK-STEP
|28
|REICHENBACH Sébastien (Sui) GROUPAMA - FDJ
|29
|LASTRA MARTINEZ Jonathan (Esp) CAJA RURAL-SEGUROS RGA
|30
|PICCOLI James (Can) ISRAEL START-UP NATION
|0:02:26
|31
|SKUJINS Toms (Lat) TREK - SEGAFREDO
|0:02:32
|32
|SIMON Julien (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE
|33
|EIKING Odd Christian (Nor) INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX
|34
|SCHMID Mauro (Sui) TEAM QHUBEKA ASSOS
|35
|SCHÖNBERGER Sebastian (Aut) B&B HOTELS P/B KTM
|36
|LAMMERTINK Maurits (Ned) INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX
|37
|BOUET Maxime (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC
|38
|MOSCA Jacopo (Ita) TREK - SEGAFREDO
|39
|DELAPLACE Anthony (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC
|40
|COVI Alessandro (Ita) UAE TEAM EMIRATES
|41
|BERNARD Julien (Fra) TREK - SEGAFREDO
|42
|HAGEN Carl Fredrik (Nor) ISRAEL START-UP NATION
|43
|GUGLIELMI Simon (Fra) GROUPAMA - FDJ
|44
|DOUBEY Fabien (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE
|0:02:35
|45
|BAGIOLI Andrea (Ita) DECEUNINCK - QUICK-STEP
|0:02:38
|46
|HOULE Hugo (Can) ASTANA - PREMIER TECH
|47
|BURGAUDEAU Mathieu (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE
|0:03:14
|48
|GUERNALEC Thibault (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC
|49
|WIRTGEN Luc (Lux) BINGOAL WB
|0:03:40
|50
|NIV Guy (Isr) ISRAEL START-UP NATION
|51
|RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar (Esp) ASTANA - PREMIER TECH
|52
|PRONSKIY Vadim (Kaz) ASTANA - PREMIER TECH
|53
|MOLLY Kenny (Bel) BINGOAL WB
|54
|BAKELANTS Jan (Bel) INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX
|55
|URRUTY Maxime (Fra) XELLISS - ROUBAIX LILLE METROPOLE
|56
|REUTIMANN Matthias (Sui) SWISS RACING ACADEMY
|0:04:10
|57
|EDET Nicolas (Fra) COFIDIS
|0:04:31
|58
|PRODHOMME Nicolas (Fra) AG2R CITROEN TEAM
|59
|GASTAUER Ben (Lux) AG2R CITROEN TEAM
|60
|GAUTIER Cyril (Fra) B&B HOTELS P/B KTM
|61
|ARMIRAIL Bruno (Fra) GROUPAMA - FDJ
|0:05:34
|62
|GRELLIER Fabien (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE
|0:06:15
|63
|VAKOČ Petr (Cze) ALPECIN-FENIX
|0:06:32
|64
|IRISARRI RICON Jon (Esp) CAJA RURAL-SEGUROS RGA
|65
|OWSIAN Lukasz (Pol) TEAM ARKEA - SAMSIC
|0:07:04
|66
|PETERS Nans (Fra) AG2R CITROEN TEAM
|67
|NIBALI Antonio (Ita) TREK - SEGAFREDO
|68
|MARTIN GALAN Sergio Roman (Esp) CAJA RURAL-SEGUROS RGA
|0:07:48
|69
|DEVENYNS Dries (Bel) DECEUNINCK - QUICK-STEP
|0:08:11
|70
|DELACROIX Théo (Fra) INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX
|0:08:18
|71
|CONTI Valerio (Ita) UAE TEAM EMIRATES
|0:09:24
|72
|MUÑOZ LANCHEROS Cristian Camilo (Col) UAE TEAM EMIRATES
|73
|MURGUIALDAY Jokin (Esp) CAJA RURAL-SEGUROS RGA
|74
|OURSELIN Paul (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE
|75
|BARRENETXEA GOLZARRI Jon (Esp) CAJA RURAL-SEGUROS RGA
|76
|SBARAGLI Kristian (Ita) ALPECIN-FENIX
|77
|FRAILE MATARRANZ Omar (Esp) ASTANA - PREMIER TECH
|78
|CUADROS MORATA Alvaro (Esp) CAJA RURAL-SEGUROS RGA
|79
|CATAFORD Alexander (Can) ISRAEL START-UP NATION
|80
|BELLICAUD Jeremy (Fra) INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX
|81
|PICHON Laurent (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC
|82
|EL FARES Julien (Fra) EF EDUCATION - NIPPO
|83
|DE ROSSI Lucas (Fra) DELKO
|84
|FEDELI Alessandro (Ita) DELKO
|85
|FRANKINY Kilian (Sui) TEAM QHUBEKA ASSOS
|86
|BALFOUR Stuart (Gbr) SWISS RACING ACADEMY
|87
|DEWULF Stan (Bel) AG2R CITROEN TEAM
|88
|RIES Michel (Lux) TREK - SEGAFREDO
|89
|MERTZ Remy (Bel) BINGOAL WB
|90
|ČERNÝ Josef (Cze) DECEUNINCK - QUICK-STEP
|91
|VACEK Karel (Cze) TEAM QHUBEKA ASSOS
|92
|CAVAGNA Rémi (Fra) DECEUNINCK - QUICK-STEP
|93
|BONNAMOUR Franck (Fra) B&B HOTELS P/B KTM
|94
|PAASSCHENS Mathijs (Ned) BINGOAL WB
|95
|DE MARCHI Alessandro (Ita) ISRAEL START-UP NATION
|96
|FERRON Valentin (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE
|97
|PAILLOT Yoann (Fra) ST MICHEL - AUBER 93
|0:10:45
|98
|LEDANOIS Kevin (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC
|0:11:39
|99
|LÜSCHER Damian (Sui) SWISS RACING ACADEMY
|100
|AULAR SANABRIA Orluis Alberto (Ven) CAJA RURAL-SEGUROS RGA
|101
|VOISARD Yannis (Sui) SWISS RACING ACADEMY
|102
|DELETTRE Alexandre (Fra) DELKO
|103
|BARCELO ARAGON Fernando (Esp) COFIDIS
|104
|IMPEY Daryl (Rsa) ISRAEL START-UP NATION
|0:13:40
|105
|KAMP Alexander (Den) TREK - SEGAFREDO
|106
|NAKANE Hideto (Jpn) EF EDUCATION - NIPPO
|107
|LIETAER Eliot (Bel) B&B HOTELS P/B KTM
|108
|THIÈRY Cyrille (Sui) SWISS RACING ACADEMY
|109
|RIABUSHENKO Aleksandr (Blr) UAE TEAM EMIRATES
|110
|BETTIOL Alberto (Ita) EF EDUCATION - NIPPO
|111
|NIELSEN Magnus Cort (Den) EF EDUCATION - NIPPO
|112
|CENTRONE Ivan (Lux) XELLISS - ROUBAIX LILLE METROPOLE
|113
|GAILLARD Marlon (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE
|114
|BOILEAU Alan (Fra) B&B HOTELS P/B KTM
|0:15:34
|115
|WALSLEBEN Philipp (Ger) ALPECIN-FENIX
|0:16:13
|116
|PERICHON Pierre Luc (Fra) COFIDIS
|0:16:18
|117
|BAYER Tobias (Aut) ALPECIN-FENIX
|118
|BERTHET Clément (Fra) DELKO
|119
|OLIVEIRA Ivo (Por) UAE TEAM EMIRATES
|0:19:10
|120
|OLIVEIRA Rui (Por) UAE TEAM EMIRATES
|121
|KONOVALOVAS Ignatas (Ltu) GROUPAMA - FDJ
|122
|DAVY Clément (Fra) GROUPAMA - FDJ
|DNF
|KNOX James (Gbr) DECEUNINCK -
|QUICK-STEP
|DNF
|LAFAY Victor (Fra)
|COFIDIS
|DNF
|BEPPU Fumiyuki (Jpn) EF EDUCATION -
|NIPPO
|DNF
|CIMOLAI Davide (Ita) ISRAEL START-UP
|NATION
|DNF
|CLARKE Simon (Aus) TEAM QHUBEKA
|ASSOS
|DNF
|BROWN Connor (Nzl) TEAM QHUBEKA
|DNF
|DEBESAY Yakob (Eri)
|DELKO
|DNF
|FERNANDEZ CRUZ Delio (Esp)
|DNF
|VANENDERT Jelle (Bel) BINGOAL
|WB
|DNF
|VENNER Quentin (Bel) BINGOAL
|DNF
|VERVAEKE Louis (Bel)
|ALPECIN-FENIX
|DNF
|ANTOMARCHI Julien (Fra) XELLISS - ROUBAIX LILLE
|METROPOLE
|DNF
|DE WITTE Mathias (Bel) XELLISS - ROUBAIX LILLE
|DNF
|LEROUX Samuel (Fra) XELLISS - ROUBAIX LILLE
|DNF
|LEVEAU Jérémy (Fra) XELLISS - ROUBAIX LILLE
|DNF
|KOWALSKI Dylan (Fra) XELLISS - ROUBAIX LILLE
|DNF
|BIDWELL Andrew (Nzl) SWISS RACING
|ACADEMY
|DNF
|MIFSUD Andréa (Fra) SWISS RACING
|DNF
|TESSON Jason (Fra) ST MICHEL - AUBER
|93
|DNF
|HUREL Tony (Fra) ST MICHEL - AUBER
|DNF
|LOUVET Louis (Fra) ST MICHEL - AUBER
|DNF
|MALDONADO Anthony (Fra) ST MICHEL - AUBER
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