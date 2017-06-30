VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Faun-Ardeche Classic-2021

Faun-Ardeche Classic-2021

 

 

 

 

  Guilherand-Granges - Guilherand-Granges, 171.3 км  
  1   GAUDU David (Fra) GROUPAMA - FDJ   4:32:37  
  2   CHAMPOUSSIN Clément (Fra) AG2R CITROEN TEAM   0:00:00  
  3   CARTHY Hugh John (Gbr) EF EDUCATION - NIPPO   0:00:11  
  4   HONORÉ Mikkel (Den) DECEUNINCK - QUICK-STEP   0:00:28  
  5   GODON Dorian (Fra) AG2R CITROEN TEAM   0:00:40  
  6   VLASOV Aleksandr (Rus) ASTANA - PREMIER TECH      
  7   PARET PEINTRE Aurélien (Fra) AG2R CITROEN TEAM   0:00:42  
  8   PINOT Thibaut (Fra) GROUPAMA - FDJ      
  9   HIVERT Jonathan (Fra) B&B HOTELS P/B KTM   0:00:46  
  10   SIMMONS Quinn (Usa) TREK - SEGAFREDO      
  11   BARGUIL Warren (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC      
  12   COSTA Rui (Por) UAE TEAM EMIRATES      
  13   HUYS Laurens (Bel) BINGOAL WB      
  14   TULETT Ben (Gbr) ALPECIN-FENIX      
  15   CARR Simon (Gbr) EF EDUCATION - NIPPO      
  16   MARTIN Guillaume (Fra) COFIDIS      
  17   IZAGUIRRE INSAUSTI Ion (Esp) ASTANA - PREMIER TECH      
  18   FUGLSANG Jakob (Den) ASTANA - PREMIER TECH      
  19   HERRADA Jesus (Esp) COFIDIS   0:01:16  
  20   ROTA Lorenzo (Ita) INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX      
  21   PACHER Quentin (Fra) B&B HOTELS P/B KTM      
  22   DIAZ GALLEGO Jose Manuel (Esp) DELKO      
  23   GESCHKE Simon (Ger) COFIDIS   0:01:19  
  24   JANSSENS Jimmy (Bel) ALPECIN-FENIX   0:01:34  
  25   ARU Fabio (Ita) TEAM QHUBEKA ASSOS      
  26   POWER Rob (Aus) TEAM QHUBEKA ASSOS   0:01:39  
  27   SERRY Pieter (Bel) DECEUNINCK - QUICK-STEP      
  28   REICHENBACH Sébastien (Sui) GROUPAMA - FDJ      
  29   LASTRA MARTINEZ Jonathan (Esp) CAJA RURAL-SEGUROS RGA      
  30   PICCOLI James (Can) ISRAEL START-UP NATION   0:02:26  
  31   SKUJINS Toms (Lat) TREK - SEGAFREDO   0:02:32  
  32   SIMON Julien (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE      
  33   EIKING Odd Christian (Nor) INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX      
  34   SCHMID Mauro (Sui) TEAM QHUBEKA ASSOS      
  35   SCHÖNBERGER Sebastian (Aut) B&B HOTELS P/B KTM      
  36   LAMMERTINK Maurits (Ned) INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX      
  37   BOUET Maxime (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC      
  38   MOSCA Jacopo (Ita) TREK - SEGAFREDO      
  39   DELAPLACE Anthony (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC      
  40   COVI Alessandro (Ita) UAE TEAM EMIRATES      
  41   BERNARD Julien (Fra) TREK - SEGAFREDO      
  42   HAGEN Carl Fredrik (Nor) ISRAEL START-UP NATION      
  43   GUGLIELMI Simon (Fra) GROUPAMA - FDJ      
  44   DOUBEY Fabien (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE   0:02:35  
  45   BAGIOLI Andrea (Ita) DECEUNINCK - QUICK-STEP   0:02:38  
  46   HOULE Hugo (Can) ASTANA - PREMIER TECH      
  47   BURGAUDEAU Mathieu (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE   0:03:14  
  48   GUERNALEC Thibault (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC      
  49   WIRTGEN Luc (Lux) BINGOAL WB   0:03:40  
  50   NIV Guy (Isr) ISRAEL START-UP NATION      
  51   RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar (Esp) ASTANA - PREMIER TECH      
  52   PRONSKIY Vadim (Kaz) ASTANA - PREMIER TECH      
  53   MOLLY Kenny (Bel) BINGOAL WB      
  54   BAKELANTS Jan (Bel) INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX      
  55   URRUTY Maxime (Fra) XELLISS - ROUBAIX LILLE METROPOLE      
  56   REUTIMANN Matthias (Sui) SWISS RACING ACADEMY   0:04:10  
  57   EDET Nicolas (Fra) COFIDIS   0:04:31  
  58   PRODHOMME Nicolas (Fra) AG2R CITROEN TEAM      
  59   GASTAUER Ben (Lux) AG2R CITROEN TEAM      
  60   GAUTIER Cyril (Fra) B&B HOTELS P/B KTM      
  61   ARMIRAIL Bruno (Fra) GROUPAMA - FDJ   0:05:34  
  62   GRELLIER Fabien (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE   0:06:15  
  63   VAKOČ Petr (Cze) ALPECIN-FENIX   0:06:32  
  64   IRISARRI RICON Jon (Esp) CAJA RURAL-SEGUROS RGA      
  65   OWSIAN Lukasz (Pol) TEAM ARKEA - SAMSIC   0:07:04  
  66   PETERS Nans (Fra) AG2R CITROEN TEAM      
  67   NIBALI Antonio (Ita) TREK - SEGAFREDO      
  68   MARTIN GALAN Sergio Roman (Esp) CAJA RURAL-SEGUROS RGA   0:07:48  
  69   DEVENYNS Dries (Bel) DECEUNINCK - QUICK-STEP   0:08:11  
  70   DELACROIX Théo (Fra) INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX   0:08:18  
  71   CONTI Valerio (Ita) UAE TEAM EMIRATES   0:09:24  
  72   MUÑOZ LANCHEROS Cristian Camilo (Col) UAE TEAM EMIRATES      
  73   MURGUIALDAY Jokin (Esp) CAJA RURAL-SEGUROS RGA      
  74   OURSELIN Paul (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE      
  75   BARRENETXEA GOLZARRI Jon (Esp) CAJA RURAL-SEGUROS RGA      
  76   SBARAGLI Kristian (Ita) ALPECIN-FENIX      
  77   FRAILE MATARRANZ Omar (Esp) ASTANA - PREMIER TECH      
  78   CUADROS MORATA Alvaro (Esp) CAJA RURAL-SEGUROS RGA      
  79   CATAFORD Alexander (Can) ISRAEL START-UP NATION      
  80   BELLICAUD Jeremy (Fra) INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX      
  81   PICHON Laurent (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC      
  82   EL FARES Julien (Fra) EF EDUCATION - NIPPO      
  83   DE ROSSI Lucas (Fra) DELKO      
  84   FEDELI Alessandro (Ita) DELKO      
  85   FRANKINY Kilian (Sui) TEAM QHUBEKA ASSOS      
  86   BALFOUR Stuart (Gbr) SWISS RACING ACADEMY      
  87   DEWULF Stan (Bel) AG2R CITROEN TEAM      
  88   RIES Michel (Lux) TREK - SEGAFREDO      
  89   MERTZ Remy (Bel) BINGOAL WB      
  90   ČERNÝ Josef (Cze) DECEUNINCK - QUICK-STEP      
  91   VACEK Karel (Cze) TEAM QHUBEKA ASSOS      
  92   CAVAGNA Rémi (Fra) DECEUNINCK - QUICK-STEP      
  93   BONNAMOUR Franck (Fra) B&B HOTELS P/B KTM      
  94   PAASSCHENS Mathijs (Ned) BINGOAL WB      
  95   DE MARCHI Alessandro (Ita) ISRAEL START-UP NATION      
  96   FERRON Valentin (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE      
  97   PAILLOT Yoann (Fra) ST MICHEL - AUBER 93   0:10:45  
  98   LEDANOIS Kevin (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC   0:11:39  
  99   LÜSCHER Damian (Sui) SWISS RACING ACADEMY      
  100   AULAR SANABRIA Orluis Alberto (Ven) CAJA RURAL-SEGUROS RGA      
  101   VOISARD Yannis (Sui) SWISS RACING ACADEMY      
  102   DELETTRE Alexandre (Fra) DELKO      
  103   BARCELO ARAGON Fernando (Esp) COFIDIS      
  104   IMPEY Daryl (Rsa) ISRAEL START-UP NATION   0:13:40  
  105   KAMP Alexander (Den) TREK - SEGAFREDO      
  106   NAKANE Hideto (Jpn) EF EDUCATION - NIPPO      
  107   LIETAER Eliot (Bel) B&B HOTELS P/B KTM      
  108   THIÈRY Cyrille (Sui) SWISS RACING ACADEMY      
  109   RIABUSHENKO Aleksandr (Blr) UAE TEAM EMIRATES      
  110   BETTIOL Alberto (Ita) EF EDUCATION - NIPPO      
  111   NIELSEN Magnus Cort (Den) EF EDUCATION - NIPPO      
  112   CENTRONE Ivan (Lux) XELLISS - ROUBAIX LILLE METROPOLE      
  113   GAILLARD Marlon (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE      
  114   BOILEAU Alan (Fra) B&B HOTELS P/B KTM   0:15:34  
  115   WALSLEBEN Philipp (Ger) ALPECIN-FENIX   0:16:13  
  116   PERICHON Pierre Luc (Fra) COFIDIS   0:16:18  
  117   BAYER Tobias (Aut) ALPECIN-FENIX      
  118   BERTHET Clément (Fra) DELKO      
  119   OLIVEIRA Ivo (Por) UAE TEAM EMIRATES   0:19:10  
  120   OLIVEIRA Rui (Por) UAE TEAM EMIRATES      
  121   KONOVALOVAS Ignatas (Ltu) GROUPAMA - FDJ      
  122   DAVY Clément (Fra) GROUPAMA - FDJ      
  DNF   KNOX James (Gbr) DECEUNINCK -   QUICK-STEP  
  DNF   LAFAY Victor (Fra)   COFIDIS  
  DNF   BEPPU Fumiyuki (Jpn) EF EDUCATION -   NIPPO  
  DNF   CIMOLAI Davide (Ita) ISRAEL START-UP   NATION  
  DNF   CLARKE Simon (Aus) TEAM QHUBEKA   ASSOS  
  DNF   BROWN Connor (Nzl) TEAM QHUBEKA      
  DNF   DEBESAY Yakob (Eri)   DELKO  
  DNF   FERNANDEZ CRUZ Delio (Esp)      
  DNF   VANENDERT Jelle (Bel) BINGOAL   WB  
  DNF   VENNER Quentin (Bel) BINGOAL      
  DNF   VERVAEKE Louis (Bel)   ALPECIN-FENIX  
  DNF   ANTOMARCHI Julien (Fra) XELLISS - ROUBAIX LILLE   METROPOLE  
  DNF   DE WITTE Mathias (Bel) XELLISS - ROUBAIX LILLE      
  DNF   LEROUX Samuel (Fra) XELLISS - ROUBAIX LILLE      
  DNF   LEVEAU Jérémy (Fra) XELLISS - ROUBAIX LILLE      
  DNF   KOWALSKI Dylan (Fra) XELLISS - ROUBAIX LILLE      
  DNF   BIDWELL Andrew (Nzl) SWISS RACING   ACADEMY  
  DNF   MIFSUD Andréa (Fra) SWISS RACING      
  DNF   TESSON Jason (Fra) ST MICHEL - AUBER   93  
  DNF   HUREL Tony (Fra) ST MICHEL - AUBER      
  DNF   LOUVET Louis (Fra) ST MICHEL - AUBER      
  DNF   MALDONADO Anthony (Fra) ST MICHEL - AUBER      

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Faun-Ardeche Classic однодневная велогонка велогонка категории 1.Pro классика

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 19:15 | Регистрация: 30.06.2017

    Трудно Астане в этом году будет конкурировать и добывать победы.

    Вся жизнь это гонка.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

28 февраля 2021

Kuurne - Bruxelles - Kuurne

2 марта 2021

Le Samyn

3 марта 2021

Trofeo Laigueglia

6 марта 2021

Strade Bianche

7 - 14 марта 2021

Paris-Nice

10 - 16 марта 2021

Tirreno-Adriatico

17 марта 2021

Danilith Nokere Koerse

20 марта 2021

Milano-Sanremo

22 - 28 марта 2021

Volta Ciclista a Catalunya

23 - 27 марта 2021

Settimana Internazionale Coppi e Bartali

24 марта 2021

Oxyclean Classic Brugge-De Panne

26 марта 2021

E3 Saxo Bank Classic

28 марта 2021

Gent-Wevelgem in Flanders Fields

31 марта 2021

Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • DenisRodikov
    Президент UCI о новых правилах ... (7)
    DenisRodikov-Фото

    "Но такая ли мелкая деталь – бачок, ставший причиной падения и схода Геранта Томаса с Джиро д’Италия-2020?"

    Бачок там никто не выбрасывал. Его выбило из флягодержателя, поэтому, для этого конкретного случая правила ничем не помогли бы.

  • marketbk
    Президент UCI о новых правилах ... (7)
    marketbk-Фото

    А он там был? Здравый смысл? Про уменьшение количества гонщиков я высказывался здесь еще лет 7 назад, что 198 , что 176 - погоды не сделают. Но мне в ответ говорили: а технички? а еще что-то? И что меньше падать стали?

  • Ser Gio
    Тур ОАЭ-2021. Этап 7 (6)
    Ser Gio-Фото

    Приятно видить старика Гориллу в десятке

  • Владимир__BLR
    Президент UCI о новых правилах ... (7)
    Владимир__BLR-Фото

    Цитата: Адриен
    федерация САМА должна обращаться к гонщикам

     

    САМА и обратилась, но "Работа гонщиков - гонки, тренировки, подготовка, а не стремление" что то читать и когото консультировать, как то так получилось по факту

  • Astanaforever
    Faun-Ardeche Classic-2021 (1)
    Astanaforever-Фото
    Трудно Астане в этом году будет конкурировать и добывать победы.
  • Astanaforever
    Omloop Het Nieuwsblad-2021. Ре ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Астана такого таланта просто профукала..променяв бартером с доплатой от Квиков,что ли тоже на Давиде только Мартинелли. Отец Джузеппе притянул своего сынка в свою команду обеспечив лобби в стабильности зарплаты на что Квики не могли себе позволить это на участие в статистах. Баллерини уже три победы отхватил в этом сезоне на зависть Астане. И , что думать после этого?.
  • SportSpirit
    Omloop Het Nieuwsblad-2021. Ре ... (6)
    SportSpirit-Фото

    Волчье чутье у менеджерского корпуса DQS на молодые таланты. Как раскрывается Баллерини! 

  • Николай Н.
    Omloop Het Nieuwsblad-2021. Ре ... (6)
    Николай Н.-Фото

    Да комментатор ни куда не годится. Он болтает о гонщиках, а за гонкой не следит. Аллафилип когда ему не удался побег, стал работать на Баллерини. Отработал по честному и откатился в хвост группы. А комментатор всё его ищет на финише.

  • close2you
    Omloop Het Nieuwsblad-2021. Ре ... (6)
    close2you-Фото
    Я лучше посмотрю 6ти часовой равнинный этап дружбы с курдюковым, чем ещё раз финальные 10км с такого рода "комментатором " ...
  • Gottliche_Recht
    Omloop Het Nieuwsblad-2021. Ре ... (6)
    Gottliche_Recht-Фото
    Выключал звук, ибо слушать было невозможно.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

28 февраля

Michael Storer (Team DSM)

1 марта

Ruben Fernandez (Cofidis)

Johan Jacobs (Movistar Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2021 (111)
Январь 2021 (90)
Декабрь 2020 (99)
Ноябрь 2020 (116)
Октябрь 2020 (234)
Сентябрь 2020 (201)