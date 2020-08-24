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Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту-2020. Юниорки. ITT
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|Plouay, ITT, 25,6 км
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|1
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|Elise Uijen (Ned)
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|0:37:24,87
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|2
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|Maeva Squiban (Fra)
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|1:00,20
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|3
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|Carlotta Cipressi (Ita)
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|1:27,87
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|4
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|Shirin Van Anrooij (Ned)
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|1:43,48
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|5
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|Annika Liehner (Sui)
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|1:52,61
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|6
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|Hannah Buch (Ger)
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|2:02,41
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|7
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|Julie De Wilde (Bel)
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|2:04,67
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|8
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|Jenčušová Nora Jenčušová Nora (Svk)
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|2:22,73
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|9
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|Daniela Campos (Por)
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|2:23,20
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|10
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|Alla Marushchuk (Ukr)
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|2:29,44
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|11
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|Matilde Bertolini (Ita)
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|2:30,07
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|12
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|Paula Leonhardt (Ger)
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|2:59,62
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|13
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|Marith Vanhove (Bel)
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|3:04,33
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|14
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|Kristýna Burlová (Cze)
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|3:27,88
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|15
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|Idoia Eraso Lasa (Esp)
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|3:46,23
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|16
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|Ines Cantera Carrasco (Esp)
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|4:09,91
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|17
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|Marie Morgane Le Deunff (Fra)
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|5:16,11
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|18
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|Eleftheria Giachou (Gre)
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|5:32,39
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|19
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|Olena Rebrakova (Ukr)
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|5:41,94
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|20
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|Sara Počuča (Srb)
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|5:53,07
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|21
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|Ivana Tonkova (Bul)
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|5:54,45
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|22
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|Aukse Strainytė (Ltu)
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|6:53,17
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|23
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|Joline Winterberg (Sui)
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|7:04,40
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|24
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|Kitija Siltumena (Lat)
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|7:12,10
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EL-Fenomeno
Чемпионат Европы по шоссейному ... (5)
ПОДИУМная тройка каг бэ на голову сильнее (т.е быстрее) всех остальных была Кюнг ко своему швейцарскому чемпионству добавил ещё и европейское - молодец! А вот Кампэнертс был чернее тучи. И в Бельгии проиграл золото ВВА, а тут ещё и Каванью пропустил (на серебро).
Согласен со словами новоиспечённого чемпиона, такая ITT (такой профиль) мне тоже больше нравится чем "столообразная взлётная полоса" (хоть и с наличием поворотов)
Жаль, что наш(и) так низко по протоколу, но главное что участвовали и не последние в итоговой таблице, тем более в такой то праздник Всіх хто на сайті з України - зі святом Незалежності (вітаю)
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Earl57
Чемпионат Европы по шоссейному ... (5)
Интересно, что трасса разделки одна и та же для всех категорий - от девочек-юниорок до мужской элиты. В прошлом году на чемпионате Европы тоже так было. Гендерное равенство по европейски. И наверняка девочек никто не спрашивал, хотят ли они такое равенство...
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Адриен
Состав команды Astana на Тур д ... (6)
Заклинило на Бильбао, нашли звезду... НОРМАЛЬНЫЙ состав - из тех, кто имеется. И чем, к примеру,оба Исагирре хуже Катальдо, Кангерта или Зейца ? Гонка еще не началась, а уже отходную затянули... Какая-то , мягко говоря, странная позиция - или цветами закидывать или дерьмом, третьего не дано. Ведь то, что вы пишите нисколько не критика. Потому как критикующий прежде всего показывает АЛЬТЕРНАТИВУ. А вы - про Катальдо и Кангерта. Еще Контадора или Армстронга вспомните. НЕТ ИХ В КОМАНДЕ! А есть эти ребята. Так ПОДДЕРЖИТЕ - раз называетесь Astanaforever.
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старт-шоссе 82
Состав команды Astana на Тур д ... (6)
По сути все будет зависить от формы самого Лопеса. Да соглашусь с Аликом последнего колеса в больших горах нет, и это будет опастно. Но даже если команда сможет везти его в =термо вагоне= в холмах и на равнине ,уже не плохо. Такому маленькому гонщику, с его легким весом ,очень важно не вымотать себя еще до гор. Кто такой Гарольд Теджада не знаю ,посмотрим. Напротив Холе ставлю жирный минус , скорее всего вынужденная ставка. Все остальные классные гонщики, вопрос кто в какой форме, если по ходу гонки будут добирать ,то мы еще повоюем. Команде желаю побед и удачи.
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Zhanzhak
Состав команды Astana на Тур д ... (6)
Зачем упоминать тех кто ушёл, тем более Микеле. Собрали состав из тех кто есть и кто более оптимален на сегодняшний день. Из того кто в команде есть это очень хороший и сбалансированный состав. Спортдиректора лучше знают кого куда ставить. Давайте лучше от души пожелаем Мигелито удачи. Пусть все задуманное у них получится! Алга!
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