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Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту-2020. Юниорки. ITT

Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту-2020. Юниорки. ITT

Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту-2020. Юниорки. ITTЧемпионат Европы по шоссейному велоспорту-2020. Юниорки. ITT

 

  Plouay, ITT, 25,6 км  
  1   Elise Uijen (Ned)   0:37:24,87  
  2   Maeva Squiban (Fra)   1:00,20  
  3   Carlotta Cipressi (Ita)   1:27,87  
  4   Shirin Van Anrooij (Ned)   1:43,48  
  5   Annika Liehner (Sui)   1:52,61  
  6   Hannah Buch (Ger)   2:02,41  
  7   Julie De Wilde (Bel)   2:04,67  
  8   Jenčušová Nora Jenčušová Nora (Svk)   2:22,73  
  9   Daniela Campos (Por)   2:23,20  
  10   Alla Marushchuk (Ukr)   2:29,44  
  11   Matilde Bertolini (Ita)   2:30,07  
  12   Paula Leonhardt (Ger)   2:59,62  
  13   Marith Vanhove (Bel)   3:04,33  
  14   Kristýna Burlová (Cze)   3:27,88  
  15   Idoia Eraso Lasa (Esp)   3:46,23  
  16   Ines Cantera Carrasco (Esp)   4:09,91  
  17   Marie Morgane Le Deunff (Fra)   5:16,11  
  18   Eleftheria Giachou (Gre)   5:32,39  
  19   Olena Rebrakova (Ukr)   5:41,94  
  20   Sara Počuča (Srb)   5:53,07  
  21   Ivana Tonkova (Bul)   5:54,45  
  22   Aukse Strainytė (Ltu)   6:53,17  
  23   Joline Winterberg (Sui)   7:04,40  
  24   Kitija Siltumena (Lat)   7:12,10  

 

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Теги к статье: Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту European Continental road cycling Championships индивидуальная гонка на время разделка ITT юниорки Elise Uijen

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • velodoctor
    Фабио Ару и Тадей Погачар – ка ... (2)
    velodoctor-Фото

    Ару капитан, да ну нафиг.

  • EL-Fenomeno
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    ПОДИУМная тройка каг бэ на голову сильнее (т.е быстрее) всех остальных была Кюнг ко своему швейцарскому чемпионству добавил ещё и европейское - молодец! А вот Кампэнертс был чернее тучи. И в Бельгии проиграл золото ВВА, а тут ещё и Каванью пропустил (на серебро).

    Согласен со словами новоиспечённого чемпиона, такая ITT (такой профиль) мне тоже больше нравится чем "столообразная взлётная полоса" (хоть и с наличием поворотов)

    Жаль, что наш(и) так низко по протоколу, но главное что участвовали и не последние в итоговой таблице, тем более в такой то праздник ukr Всіх хто на сайті з України - зі святом Незалежності (вітаю)

  • Sezar
    Фабио Ару и Тадей Погачар – ка ... (2)
    Sezar-Фото

    На равнине тянуть особо не придется, поэтому хороший состав.

  • Earl57
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (5)
    Earl57-Фото

    Интересно, что трасса разделки одна и та же для всех категорий - от девочек-юниорок до мужской элиты. В прошлом году на чемпионате Европы тоже так было. Гендерное равенство по европейски. И наверняка девочек никто не спрашивал, хотят ли они такое равенство...

  • Адриен
    Состав команды Astana на Тур д ... (6)
    Адриен-Фото
    Заклинило на Бильбао, нашли звезду... НОРМАЛЬНЫЙ состав - из тех, кто имеется. И чем, к примеру,оба Исагирре хуже Катальдо, Кангерта или Зейца ? Гонка еще не началась, а уже отходную затянули... Какая-то , мягко говоря, странная позиция - или цветами закидывать или дерьмом, третьего не дано. Ведь то, что вы пишите нисколько не критика. Потому как критикующий прежде всего показывает АЛЬТЕРНАТИВУ. А вы - про Катальдо и Кангерта. Еще Контадора или Армстронга вспомните. НЕТ ИХ В КОМАНДЕ! А есть эти ребята. Так ПОДДЕРЖИТЕ - раз называетесь Astanaforever.
  • старт-шоссе 82
    Состав команды Astana на Тур д ... (6)
    старт-шоссе 82-Фото

    По сути все будет зависить от формы самого Лопеса. Да соглашусь с Аликом последнего колеса в больших горах нет, и это будет опастно. Но даже если команда сможет везти его в =термо вагоне= в холмах и на равнине ,уже не плохо. Такому маленькому гонщику, с его легким весом ,очень важно не вымотать себя еще до гор. Кто такой Гарольд Теджада не знаю ,посмотрим. Напротив Холе ставлю жирный минус , скорее всего вынужденная ставка. Все остальные классные гонщики, вопрос кто в какой форме, если по ходу гонки будут добирать ,то мы еще повоюем. Команде желаю побед и удачи.

  • Sezar
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (5)
    Sezar-Фото
    Каванья подтверждает свою "ремкообразность". В отсутствие оригинала.
  • Zhanzhak
    Состав команды Astana на Тур д ... (6)
    Zhanzhak-Фото
    Зачем упоминать тех кто ушёл, тем более Микеле. Собрали состав из тех кто есть и кто более оптимален на сегодняшний день. Из того кто в команде есть это очень хороший и сбалансированный состав. Спортдиректора лучше знают кого куда ставить. Давайте лучше от души пожелаем Мигелито удачи. Пусть все задуманное у них получится! Алга!
  • Zhanzhak
    Состав команды Astana на Тур д ... (6)
    Zhanzhak-Фото
    Власов едет на Джиро, будет с Якобом. Тем более у них продуктивный тандем сложился. Вроде как сработались.
  • Бакеша
    Состав команды Astana на Тур д ... (6)
    Бакеша-Фото
    Вместе Иона Иззагире надо было Власова , он сейчас в хоршей форме

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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