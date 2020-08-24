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Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту-2020. Андеры. ITT
|
|Plouay, ITT, 25,6 км
|
|
|1
|
|Andreas Leknessund (Nor)
|
|0:30:58,09
|
|
|2
|
|Stefan Bissegger (Sui)
|
|0:23,81
|
|
|3
|
|Ilan Van Wilder (Bel)
|
|0:28,64
|
|
|4
|
|Thomas Pidcock (Gbr)
|
|0:39,61
|
|
|5
|
|Jonathan Milan (Ita)
|
|0:55,92
|
|
|6
|
|Michel Heßmann (Ger)
|
|1:04,48
|
|
|7
|
|Enzo Leijnse (Ned)
|
|1:05,36
|
|
|8
|
|Daan Hoole (Ned)
|
|1:08,22
|
|
|9
|
|Jakub Otruba (Cze)
|
|1:16,40
|
|
|10
|
|Clement Davy (Fra)
|
|1:19,53
|
|
|11
|
|Miguel Heidemann (Ger)
|
|1:19,58
|
|
|12
|
|Markus Wildauer (Aut)
|
|1:27,99
|
|
|13
|
|Florian Vermeersch (Bel)
|
|1:30,29
|
|
|14
|
|Ethan Vernon (Gbr)
|
|1:30,71
|
|
|15
|
|Jacob Ahlsson (Swe)
|
|1:32,57
|
|
|16
|
|Ben Healy (Irl)
|
|1:53,13
|
|
|17
|
|Filip Maciejuk (Pol)
|
|2:03,75
|
|
|18
|
|Andrea Piccolo (Ita)
|
|2:08,90
|
|
|19
|
|Ilić Ognjen Ilić Ognjen (Srb)
|
|2:09,97
|
|
|20
|
|Andrei Stepanov (Rus)
|
|2:10,32
|
|
|21
|
|Timofei Sherstnev (Rus)
|
|2:15,08
|
|
|22
|
|Nik Čemažar (Slo)
|
|2:21,62
|
|
|23
|
|Hugo Forssell (Swe)
|
|2:22,94
|
|
|24
|
|Kyrylo Tsarenko (Ukr)
|
|2:47,07
|
|
|25
|
|Markus Pajur (Est)
|
|2:55,91
|
|
|26
|
|Petr Kelemen (Cze)
|
|2:59,38
|
|
|27
|
|Artjom Mirzojev (Est)
|
|2:59,77
|
|
|28
|
|Damian Papierski (Pol)
|
|3:09,37
|
|
|29
|
|Alan Boileau (Fra)
|
|3:13,03
|
|
|30
|
|Samuel Oros (Svk)
|
|3:41,12
|
|
|31
|
|Maksim Bilyi (Ukr)
|
|3:45,94
|
|
|32
|
|Alexandre Balmer (Sui)
|
|4:07,87
|
|
|33
|
|Dimitrios Christakos (Gre)
|
|4:16,05
|
|
|34
|
|Tsvetan Ivanov (Bul)
|
|4:24,22
|
|
|35
|
|Martin Papanov (Bul)
|
|5:21,75
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EL-Fenomeno
Чемпионат Европы по шоссейному ... (5)
ПОДИУМная тройка каг бэ на голову сильнее (т.е быстрее) всех остальных была Кюнг ко своему швейцарскому чемпионству добавил ещё и европейское - молодец! А вот Кампэнертс был чернее тучи. И в Бельгии проиграл золото ВВА, а тут ещё и Каванью пропустил (на серебро).
Согласен со словами новоиспечённого чемпиона, такая ITT (такой профиль) мне тоже больше нравится чем "столообразная взлётная полоса" (хоть и с наличием поворотов)
Жаль, что наш(и) так низко по протоколу, но главное что участвовали и не последние в итоговой таблице, тем более в такой то праздник Всіх хто на сайті з України - зі святом Незалежності (вітаю)
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Earl57
Чемпионат Европы по шоссейному ... (5)
Интересно, что трасса разделки одна и та же для всех категорий - от девочек-юниорок до мужской элиты. В прошлом году на чемпионате Европы тоже так было. Гендерное равенство по европейски. И наверняка девочек никто не спрашивал, хотят ли они такое равенство...
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Адриен
Состав команды Astana на Тур д ... (6)
Заклинило на Бильбао, нашли звезду... НОРМАЛЬНЫЙ состав - из тех, кто имеется. И чем, к примеру,оба Исагирре хуже Катальдо, Кангерта или Зейца ? Гонка еще не началась, а уже отходную затянули... Какая-то , мягко говоря, странная позиция - или цветами закидывать или дерьмом, третьего не дано. Ведь то, что вы пишите нисколько не критика. Потому как критикующий прежде всего показывает АЛЬТЕРНАТИВУ. А вы - про Катальдо и Кангерта. Еще Контадора или Армстронга вспомните. НЕТ ИХ В КОМАНДЕ! А есть эти ребята. Так ПОДДЕРЖИТЕ - раз называетесь Astanaforever.
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старт-шоссе 82
Состав команды Astana на Тур д ... (6)
По сути все будет зависить от формы самого Лопеса. Да соглашусь с Аликом последнего колеса в больших горах нет, и это будет опастно. Но даже если команда сможет везти его в =термо вагоне= в холмах и на равнине ,уже не плохо. Такому маленькому гонщику, с его легким весом ,очень важно не вымотать себя еще до гор. Кто такой Гарольд Теджада не знаю ,посмотрим. Напротив Холе ставлю жирный минус , скорее всего вынужденная ставка. Все остальные классные гонщики, вопрос кто в какой форме, если по ходу гонки будут добирать ,то мы еще повоюем. Команде желаю побед и удачи.
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Zhanzhak
Состав команды Astana на Тур д ... (6)
Зачем упоминать тех кто ушёл, тем более Микеле. Собрали состав из тех кто есть и кто более оптимален на сегодняшний день. Из того кто в команде есть это очень хороший и сбалансированный состав. Спортдиректора лучше знают кого куда ставить. Давайте лучше от души пожелаем Мигелито удачи. Пусть все задуманное у них получится! Алга!
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