|
Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту-2020. Юниоры. ITT
|
|Plouay, ITT, 25,6 км
|
|
|1
|
|Mathias Vacek (Cze)
|
|0:32:39,13
|
|
|2
|
|Marco Brenner (Ger)
|
|0:03,49
|
|
|3
|
|Lorenzo Milesi (Ita)
|
|0:17,11
|
|
|4
|
|Miholjević Fran Miholjević Fran (Cro)
|
|0:46,78
|
|
|5
|
|Juan Ayuso Pesquera (Esp)
|
|0:52,21
|
|
|6
|
|Joonas Kurits (Est)
|
|1:00,36
|
|
|7
|
|Pavel Bittner (Cze)
|
|1:09,90
|
|
|8
|
|Eddy Le Huitouze (Fra)
|
|1:10,63
|
|
|9
|
|Cian Uijtdebroeks (Bel)
|
|1:12,08
|
|
|10
|
|Igor Arrieta Lizarraga (Esp)
|
|1:13,10
|
|
|11
|
|Andrii Ponomar (Ukr)
|
|1:15,23
|
|
|12
|
|Alec Segaert (Bel)
|
|1:20,37
|
|
|13
|
|Benjamin Marais (Fra)
|
|1:31,67
|
|
|14
|
|Jonathan Ahlsson (Swe)
|
|1:33,26
|
|
|15
|
|Moritz Kärsten (Ger)
|
|1:33,83
|
|
|16
|
|Loe Van Belle (Ned)
|
|1:37,99
|
|
|17
|
|Fabio Christen (Sui)
|
|1:56,00
|
|
|18
|
|Mateusz Gajdulewicz (Pol)
|
|1:59,63
|
|
|19
|
|Gianmarco Garofoli (Ita)
|
|2:07,42
|
|
|20
|
|Igor Sek (Pol)
|
|2:10,68
|
|
|21
|
|Madis Mihkels (Est)
|
|2:13,95
|
|
|22
|
|Aivaras Mikutis (Ltu)
|
|2:27,16
|
|
|23
|
|Gal Glivar (Slo)
|
|2:31,60
|
|
|24
|
|Edvin Lovidius (Swe)
|
|2:34,78
|
|
|25
|
|Huub Artz (Ned)
|
|2:42,09
|
|
|26
|
|Arnaud Tendon (Sui)
|
|2:44,33
|
|
|27
|
|Gabriel Grozev (Bul)
|
|2:48,52
|
|
|28
|
|Lohinský Filip Lohinský Filip (Svk)
|
|3:12,06
|
|
|29
|
|Jaka Špoljar (Slo)
|
|3:22,88
|
|
|30
|
|Nikiforos Arvanitou (Gre)
|
|3:47,49
|
|
|31
|
|Kristians Belohvosciks (Lat)
|
|3:52,52
|
|
|32
|
|Maksym Varenyk (Ukr)
|
|4:36,12
|
|
|33
|
|Deniz Ryustemov (Bul)
|
|6:03,78
|
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (135)
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
|
|
-
-
EL-Fenomeno
Чемпионат Европы по шоссейному ... (5)
ПОДИУМная тройка каг бэ на голову сильнее (т.е быстрее) всех остальных была Кюнг ко своему швейцарскому чемпионству добавил ещё и европейское - молодец! А вот Кампэнертс был чернее тучи. И в Бельгии проиграл золото ВВА, а тут ещё и Каванью пропустил (на серебро).
Согласен со словами новоиспечённого чемпиона, такая ITT (такой профиль) мне тоже больше нравится чем "столообразная взлётная полоса" (хоть и с наличием поворотов)
Жаль, что наш(и) так низко по протоколу, но главное что участвовали и не последние в итоговой таблице, тем более в такой то праздник Всіх хто на сайті з України - зі святом Незалежності (вітаю)
-
-
Earl57
Чемпионат Европы по шоссейному ... (5)
Интересно, что трасса разделки одна и та же для всех категорий - от девочек-юниорок до мужской элиты. В прошлом году на чемпионате Европы тоже так было. Гендерное равенство по европейски. И наверняка девочек никто не спрашивал, хотят ли они такое равенство...
-
Адриен
Состав команды Astana на Тур д ... (6)
Заклинило на Бильбао, нашли звезду... НОРМАЛЬНЫЙ состав - из тех, кто имеется. И чем, к примеру,оба Исагирре хуже Катальдо, Кангерта или Зейца ? Гонка еще не началась, а уже отходную затянули... Какая-то , мягко говоря, странная позиция - или цветами закидывать или дерьмом, третьего не дано. Ведь то, что вы пишите нисколько не критика. Потому как критикующий прежде всего показывает АЛЬТЕРНАТИВУ. А вы - про Катальдо и Кангерта. Еще Контадора или Армстронга вспомните. НЕТ ИХ В КОМАНДЕ! А есть эти ребята. Так ПОДДЕРЖИТЕ - раз называетесь Astanaforever.
-
старт-шоссе 82
Состав команды Astana на Тур д ... (6)
По сути все будет зависить от формы самого Лопеса. Да соглашусь с Аликом последнего колеса в больших горах нет, и это будет опастно. Но даже если команда сможет везти его в =термо вагоне= в холмах и на равнине ,уже не плохо. Такому маленькому гонщику, с его легким весом ,очень важно не вымотать себя еще до гор. Кто такой Гарольд Теджада не знаю ,посмотрим. Напротив Холе ставлю жирный минус , скорее всего вынужденная ставка. Все остальные классные гонщики, вопрос кто в какой форме, если по ходу гонки будут добирать ,то мы еще повоюем. Команде желаю побед и удачи.
-
-
Zhanzhak
Состав команды Astana на Тур д ... (6)
Зачем упоминать тех кто ушёл, тем более Микеле. Собрали состав из тех кто есть и кто более оптимален на сегодняшний день. Из того кто в команде есть это очень хороший и сбалансированный состав. Спортдиректора лучше знают кого куда ставить. Давайте лучше от души пожелаем Мигелито удачи. Пусть все задуманное у них получится! Алга!
-
-
Страницы истории велоспорта