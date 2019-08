Чемпионат Европы по велоспорту-2019. Групповая гонка. Юниорки

Alkmaar, 69 км (6х11,5 км)

1 PLUIMERS Ilse NED 1:44:14 2 VAN ROOIJEN Sofie NED + 0:05 3 NENADOVIC Kristina FRA + 0:05 4 GEDRAITYTE Akvile LTU + 0:05 5 DE WILDE Julie BEL + 0:05 6 LENAERS Jade BEL + 0:05 7 GOLAYEVA Valeria RUS + 0:06 8 VAN ANROOIJ Shirin NED + 0:06 9 GALIMULLINA Iuliia RUS + 0:06 10 COLLINELLI Sofia ITA + 0:06 11 LE DEUNFF Marie Morgane FRA + 0:06 12 BORGSTRÖM Julia SWE + 0:06 13 YSLAND Anne Dorthe NOR + 0:06 14 MIDTSVEEN Natalie Irene NOR + 0:06 15 SMULDERS Silke NED + 0:06 16 CORBINEAU Ysoline FRA + 0:06 17 SQUIBAN Maeva FRA + 0:06 18 JANCIC Nika SLO + 0:07 19 KRAHL Judith GER + 0:07 20 BOS Leonie NED + 0:08 21 BURI Noëlle SUI + 0:08 22 CURINIER Léa FRA + 0:09 23 PECHERSKIKH Anastasia RUS + 0:09 24 VAN MECHELEN Glorija BEL + 0:09 25 JENSEN Mette Egtoft DEN + 0:10 26 AMONDARAIN GAZTAÑAGA Naia ESP + 0:10 27 FOUQUENET Amandine FRA + 0:12 28 GASPARRINI Eleonora Camilla ITA + 1:19 29 MILIAEVA Mariia RUS + 1:19 30 SOONIK Kristel Sandra EST + 1:19 31 KUKK Kätlin EST + 1:19 32 PAULECHOVÁ Radka SVK + 1:19 33 BURLOVÁ Kristýna CZE + 1:19 34 KOWALSKA Julia POL + 1:19 35 RÜEGG Noemi SUI + 1:20 36 SHEVCHENKO Sofiia UKR + 1:20 37 JENCUŠOVÁ Nora SVK + 1:20 38 GALLAGHER Maeve IRL + 1:20 39 DE CLERCQ Katrijn BEL + 1:20 40 LUKACHUK Solomiia UKR + 1:20 41 LOSCHNIGG Marie AUT + 1:20 42 WIELOWSKA Nikola POL + 1:20 43 ROUILLER Mélissa SUI + 1:20 44 WLODARCZYK Dominika POL + 1:20 45 PARKHOMIUK Viktoriia UKR + 1:20 46 AHACIC Ana SLO + 1:20 47 KRZESLAK Natalia POL + 1:20 48 VAN ASSCHE Nele BEL + 1:21 49 ZDUN Anna-Helene GER + 1:21 50 CATARZI Giorgia ITA + 1:21 51 PIRAHOVA Anastasiya BLR + 1:22 52 BYBERG Tuva NOR + 1:26 53 OLAUSSON Wilma SWE + 1:26 54 GERRITSE Femke NED + 1:29 55 ERASO LASA Idoia ESP + 1:30 56 CHURENKOVA Taisia RUS + 1:37 57 CRESTANELLO Lara ITA + 1:38 58 MAOZ Nofar ISR + 1:50 59 TROELSEN Mille DEN + 1:50 60 WALLACH Gali ISR + 1:50 61 VITILLO Matilde ITA + 1:52 62 PUIGDEFABREGAS ARIZ Irati ESP + 2:09 63 BERTON Nina LUX + 2:12 64 GAREEVA Aigul RUS + 3:37 65 LYNNYK Yana UKR + 3:37 66 KALIUHA Valeriia UKR + 5:07 67 SVARINSKA Lina LAT + 5:08 68 STEHLI Lara SUI + 5:50 69 JORDÁN Dorka HUN + 5:50 70 ANGUELA YAGUEZ Eva ESP + 5:50 71 LIEHNER Annika SUI + 5:51 72 TUISK Aidi Gerde EST + 10:16 73 KHANKISHIYEVA Ayan AZE + 10:16 74 OLEJNICZAK Zuzanna POL + 10:51 75 STREICHER Hannah AUT + 11:50 76 STANCU Maria-Ecaterina ROU + 12:47 77 ZÁHORCOVÁ Simona SVK + 12:47 78 MIKUZ Metka SLO + 12:48 79 PATINSKAITE Paulina LTU + 12:48 80 OBORILOVÁ Tereza CZE + 12:48 81 RUKAITE Gabija LTU + 12:48 82 SUŠNIK Tjaša SLO + 12:49 DNF ŽILIUTE Rimante LTU DNF JANAVICIUTE Aiste LTU DNF DABROWSKA Malgorzata POL DNF ALESSIO Camilla ITA DNF SCAVONE Dina BEL DNF ENSTAD Rikke NOR DNF BERTELSEN Maria DEN DNF SAABYE Mie DEN DNF MAYRHOFER Lucy GER DNF BENEDIKTSDÓTTIR Inga Birna ISL DNF O'DONNELL Lucy IRL DNF JURGENA Santa-Sanija LAT DNF CAMPOS Daniela POR DNF POCUCA Sara SRB DNF ZELINOVÁ Vladimíra SVK DNF BERGER ELEASARI Shanni ISR