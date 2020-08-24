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Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту-2020. Женщины. ITT
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|Plouay, ITT, 25,6 км
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|1
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|Anna van der Breggen (Ned)
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|0:34:03,92
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|2
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|Ellen van Dijk (Ned)
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|0:30,25
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|3
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|Marlen Reusser (Sui)
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|0:59,05
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|4
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|Lisa Brennauer (Ger)
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|1:13,43
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|5
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|Vittoria Bussi (Ita)
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|1:32,50
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|6
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|Juliette Labous (Fra)
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|1:43,46
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|7
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|Anna Plichta (Pol)
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|1:43,79
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|8
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|Alena Amialiusik (Blr)
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|1:45,72
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|9
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|Lisa Klein (Ger)
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|1:48,55
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|10
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|Audrey Cordon-Ragot (Fra)
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|2:08,44
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|11
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|Anna Kiesenhofer (Aut)
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|2:09,77
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|12
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|Elise Chabbey (Sui)
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|2:16,96
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|13
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|Elizabeth Banks (Gbr)
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|2:20,72
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|14
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|Lisa Norden (Swe)
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|2:28,40
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|15
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|Omer Shapira (Isr)
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|2:47,16
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|16
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|Hayley Simmonds (Gbr)
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|2:52,99
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|17
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|Rotem Gafinovitz (Isr)
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|3:05,25
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|18
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|Valeriya Kononenko (Ukr)
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|3:07,39
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|19
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|Katrine Aalerud (Nor)
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|3:31,72
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|20
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|Olena Sharga (Ukr)
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|3:41,96
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|21
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|Julie Van de Velde (Bel)
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|3:54,23
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|22
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|Sara Van de Vel (Bel)
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|3:56,56
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|23
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|Urska Zigart (Slo)
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|4:26,37
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|24
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|Katazina Sosna (Ltu)
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|4:30,39
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|25
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|Varvara Fasoi (Gre)
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|5:26,10
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|26
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|Argiro Milaki (Gre)
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|5:38,44
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EL-Fenomeno
Чемпионат Европы по шоссейному ... (5)
ПОДИУМная тройка каг бэ на голову сильнее (т.е быстрее) всех остальных была Кюнг ко своему швейцарскому чемпионству добавил ещё и европейское - молодец! А вот Кампэнертс был чернее тучи. И в Бельгии проиграл золото ВВА, а тут ещё и Каванью пропустил (на серебро).
Согласен со словами новоиспечённого чемпиона, такая ITT (такой профиль) мне тоже больше нравится чем "столообразная взлётная полоса" (хоть и с наличием поворотов)
Жаль, что наш(и) так низко по протоколу, но главное что участвовали и не последние в итоговой таблице, тем более в такой то праздник Всіх хто на сайті з України - зі святом Незалежності (вітаю)
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Earl57
Чемпионат Европы по шоссейному ... (5)
Интересно, что трасса разделки одна и та же для всех категорий - от девочек-юниорок до мужской элиты. В прошлом году на чемпионате Европы тоже так было. Гендерное равенство по европейски. И наверняка девочек никто не спрашивал, хотят ли они такое равенство...
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Адриен
Состав команды Astana на Тур д ... (6)
Заклинило на Бильбао, нашли звезду... НОРМАЛЬНЫЙ состав - из тех, кто имеется. И чем, к примеру,оба Исагирре хуже Катальдо, Кангерта или Зейца ? Гонка еще не началась, а уже отходную затянули... Какая-то , мягко говоря, странная позиция - или цветами закидывать или дерьмом, третьего не дано. Ведь то, что вы пишите нисколько не критика. Потому как критикующий прежде всего показывает АЛЬТЕРНАТИВУ. А вы - про Катальдо и Кангерта. Еще Контадора или Армстронга вспомните. НЕТ ИХ В КОМАНДЕ! А есть эти ребята. Так ПОДДЕРЖИТЕ - раз называетесь Astanaforever.
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старт-шоссе 82
Состав команды Astana на Тур д ... (6)
По сути все будет зависить от формы самого Лопеса. Да соглашусь с Аликом последнего колеса в больших горах нет, и это будет опастно. Но даже если команда сможет везти его в =термо вагоне= в холмах и на равнине ,уже не плохо. Такому маленькому гонщику, с его легким весом ,очень важно не вымотать себя еще до гор. Кто такой Гарольд Теджада не знаю ,посмотрим. Напротив Холе ставлю жирный минус , скорее всего вынужденная ставка. Все остальные классные гонщики, вопрос кто в какой форме, если по ходу гонки будут добирать ,то мы еще повоюем. Команде желаю побед и удачи.
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Zhanzhak
Состав команды Astana на Тур д ... (6)
Зачем упоминать тех кто ушёл, тем более Микеле. Собрали состав из тех кто есть и кто более оптимален на сегодняшний день. Из того кто в команде есть это очень хороший и сбалансированный состав. Спортдиректора лучше знают кого куда ставить. Давайте лучше от души пожелаем Мигелито удачи. Пусть все задуманное у них получится! Алга!
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