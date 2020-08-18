VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Tour du Limousin-2020. Этап 2

Tour du Limousin-2020. Этап 2

Tour du Limousin - Nouvelle Aquitaine-2020. Этап 2

 

Base Départementale de Rouffiac - Grand Étang de Saint-Estèphe, 173,9 км

 

1. Fernando Gaviria  (Col) UAE Team Emirates

2. Joel Suter (Swi) Bingoal WB
3. Kevin Ledanois (Fra) Team Arkea-Samsic

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Tour du Limousin Tour du Limousin - Nouvelle Aquitaine многодневная велогонка велогонка категории 2. 1 велогонка

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

18 - 21 августа 2020

Tour du Limousin

25 августа 2020

Bretagne Classic - Ouest-France

24 - 28 августа 2020

UEC Road European Championships

29 августа - 20 сентября 2020

Tour de France

29 августа - 5 сентября 2020

Giro Ciclistico d'Italia

7 - 14 сентября 2020

Tirreno-Adriatico

29 сентября - 3 октября 2020

BinckBank Tour

3 - 25 октября 2020

Giro d'Italia

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Student
    Крис Фрум о пропуске Тур де Фр ... (11)
    Student-Фото
    Цитата: Dmitry55
    Следующие два Тур де Франс Роглич. 2020 и 2021. Потом молодые подтянутся)
    Пускай сначала первый возьмёт)))
  • Dmitry55
    Крис Фрум о пропуске Тур де Фр ... (11)
    Dmitry55-Фото
    Следующие два Тур де Франс Роглич. 2020 и 2021. Потом молодые подтянутся)
  • Student
    Предварительные составы команд ... (41)
    Student-Фото
    Цитата: rude_rider
    Амадор,Квят,Сиваков и Кастро что не могут уже?
     
    Думаю что при развозе в горах Берналю будет не хватать горняков чтоб еду таскал да воду подвозил.
    Там есть кому разводить) Джамбо, FDG и прочие.
  • Student
    Состав велокоманды INEOS Grena ... (11)
    Student-Фото
    Цитата: Evergreen
    Полный интернационал. Один Роу британец.

    Цитата: Бакеша
    А почему Карапас не сокапитан? Наряду с Берналем он достойный претендент на подиум.
    По текущему состоянию Сиваков больший претендент на сокапитанство. Все таки Карапас изначально к Джиро подводился...
    Велосезон продлится всего несколько месяцев, новая методика подготовки, будет одним словом интересно.

    Цитата: SportSpirit
    Новость - бомба!
     
    Видимо, это будет первый Тур, когда команда сэра Брэйлсфорда останется даже без подиума ГК. 
    Ну не знаю, в тройку попадать должен, или все займёт Джамбо?

    Цитата: Бакеша
    Цитата: Evergreen
    Полный интернационал. Один Роу британец.

    Цитата: Бакеша
    А почему Карапас не сокапитан? Наряду с Берналем он достойный претендент на подиум.
    По текущему состоянию Сиваков больший претендент на сокапитанство. Все таки Карапас изначально к Джиро подводился...
    Сивакову, к сожалению, в инеосе капитанствовать не дадут... ему надо в другую команду, например в мовистар
    Ну каммон хватит, сколько уже было. Фрумм будет всегда возить Вигго, потому что родился в Кении и он не рыжий. Берналь всегда будет возить бритишей, потому что он латинос. Уже столько этого было. Повторю ещё раз Инеос коммерческий проект, а не нацпроект. Чемпион может быть любой национальности, главное со своей команды.
  • sashaney
    Крис Фрум о пропуске Тур де Фр ... (11)
    sashaney-Фото
    Пока что команды там нет. Под него - да. Но возить некому кроме Импи. Расти Вудс пришёл к канадскому владельцу - понятно. Но за тем, чтобы возить Фрума? Всё равно маловато. Разве что горилла преобразиться.
  • Student
    Крис Фрум о пропуске Тур де Фр ... (11)
    Student-Фото
    Рад за Фрума, хорошо, что не пошёл по следам Кортадора.
  • Student
    Герант Томас - капитан команды ... (3)
    Student-Фото
    Главное фраза: "постараться взять что-то положительное от этого года". И этим все сказано, на фоне главных конкурентов выглядит не очень, а победа на ГТ для Инеос важна.
  • AmLoket
    Состав велокоманды INEOS Grena ... (11)
    AmLoket-Фото
    Согласна, что новость очень важная, но если подумать, то все вполне логично. Отправить чемпиона защищать свой титул, а Томаса на Джиро, чтобы не мешал, тем более формы у него нет. Ну, а в Криса видимо вообще веры нет, да и все равно уходит.
  • close2you
    Крис Фрум о пропуске Тур де Фр ... (11)
    close2you-Фото
    На следующий год, с командой строго под него, мы наконец увидим то чего нам никто кроме него дать не может... :)
  • GTX
    Состав велокоманды INEOS Grena ... (11)
    GTX-Фото
    Объективно это лучший состав на сегодня для Инеос, возможно только вместо Амадора или Квято Гэйген Харта взять

    Цитата: GTX
    Объективно это лучший состав на сегодня для Инеос, возможно только вместо Амадора или Квято Гэйген Харта взять
    Вопрос только в том сдюжит ли Берналь

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

19 августа

Fernando Gaviria (UAE Team Emirates)

Aritz Bagues (Caja Rural - Seguros RGA)

Julien Trarieux (Nippo - Delko - Marseille-Provence)

20 августа

Damien Gaudin (Total Direct Energie)

Daniel Martin (Israel Start-Up Nation)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2020 (127)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)
Май 2020 (76)
Апрель 2020 (76)
Март 2020 (118)