Tour du Limousin-2020. Этап 2

Цитата: Evergreen





Цитата: Бакеша А почему Карапас не сокапитан? Наряду с Берналем он достойный претендент на подиум. По текущему состоянию Сиваков больший претендент на сокапитанство. Все таки Карапас изначально к Джиро подводился... Полный интернационал. Один Роу британец.По текущему состоянию Сиваков больший претендент на сокапитанство. Все таки Карапас изначально к Джиро подводился...

Цитата: SportSpirit

Новость - бомба!



Видимо, это будет первый Тур, когда команда сэра Брэйлсфорда останется даже без подиума ГК.



Цитата: Бакеша

Цитата: Evergreen



Цитата: Бакеша А почему Карапас не сокапитан? Наряду с Берналем он достойный претендент на подиум. По текущему состоянию Сиваков больший претендент на сокапитанство. Все таки Карапас изначально к Джиро подводился... Полный интернационал. Один Роу британец.По текущему состоянию Сиваков больший претендент на сокапитанство. Все таки Карапас изначально к Джиро подводился... Сивакову, к сожалению, в инеосе капитанствовать не дадут... ему надо в другую команду, например в мовистар

Велосезон продлится всего несколько месяцев, новая методика подготовки, будет одним словом интересно.Ну не знаю, в тройку попадать должен, или все займёт Джамбо?Ну каммон хватит, сколько уже было. Фрумм будет всегда возить Вигго, потому что родился в Кении и он не рыжий. Берналь всегда будет возить бритишей, потому что он латинос. Уже столько этого было. Повторю ещё раз Инеос коммерческий проект, а не нацпроект. Чемпион может быть любой национальности, главное со своей команды.