Льеж-Бастонь-Льеж-2018. Женская гонка

Вчера, 15:18 Bastogne - Ans, 136 км 1 Anna van der Breggen (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 3:34:23 2 Amanda Spratt (Aus) Mitchelton Scott Women 0:00:06 3 Annemiek van Vleuten (Ned) Mitchelton Scott Women 0:00:58 4 Ashleigh Moolman-Pasio (Rsa) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 0:01:00 5 Ellen van Dijk (Ned) Team Sunweb Women 0:01:13 6 Sabrina Stultiens (Ned) Waowdeals Pro Cycling Team 7 Pauline Ferrand Prevot (Fra) Canyon-SRAM Racing 8 Megan Guarnier (Usa) Boels Dolmans Cyclingteam 9 Shara Gillow (Aus) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 10 Rossella Ratto (Ita) Cylance Pro Cycling 11 Janneke Ensing (Ned) Ale Cipollini 12 Danielle Rowe (Gbr) Waowdeals Pro Cycling Team 13 Erica Magnaldi (Ita) BePink 14 Katarzyna Niewiadoma (Pol) Canyon-SRAM Racing 0:01:29 15 Ruth Winder (Usa) Team Sunweb Women 0:01:33 16 Alena Amialiusik (Blr) Canyon-SRAM Racing 0:01:34 17 Alison Jackson (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank 0:01:38 18 Eugenia Bujak (Slo) BTC City Ljubljana 0:01:46 19 Lucinda Brand (Ned) Team Sunweb Women 0:02:23 20 Sofie De Vuyst (Bel) Doltcini-Van Eyck Sport 0:02:34 21 Malgorzata Jasinska (Pol) Movistar Team Women 22 Tatiana Guderzo (Ita) Hitec Products-Birk Sport 23 Ane Santesteban (Spa) Ale Cipollini 24 Krista Doebel-Hickok (Usa) Cylance Pro Cycling 25 Lara Vieceli (Ita) Astana Women's Team 26 Lauren Stephens (Usa) Cylance Pro Cycling 0:02:36 27 Eva Buurman (Ned) Trek-Drops 28 Elena Cecchini (Ita) Canyon-SRAM Racing 29 Kelly Van Den Steen (Bel) Lotto Soudal Ladies 0:02:38 30 Paulien Rooijakkers (Ned) Waowdeals Pro Cycling Team 31 Brodie Chapman (Aus) Team Tibco-Silicon Valley Bank 32 Asja Paladin (Ita) Valcar PBM 33 Liane Lippert (Ger) Team Sunweb Women 34 Ingrid Lorvik (Nor) Hitec Products-Birk Sport 35 Eri Yonamine (Jpn) Wiggle High5 36 Katarzyna Pawlowska (Pol) Team Virtu Cycling 37 Tayler Wiles (Usa) Trek-Drops 38 Omer Shapira (Isr) Cylance Pro Cycling 39 Karol-Ann Canuel (Can) Boels Dolmans Cyclingteam 40 Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana 0:02:48 41 Cecilie Uttrup Ludwig (Den) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 0:03:14 42 Rozanne Slik (Ned) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:03:20 43 Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 0:05:10 44 Sofia Bertizzolo (Ita) Astana Women's Team 0:05:52 45 Victorie Guilman (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 46 Alicia Gonzalez (Spa) Movistar Team Women 0:05:54 47 Evita Muzic (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 48 Leah Kirchmann (Can) Team Sunweb Women 49 Spela Kern (Slo) Health Mate-Cyclelive Team 50 Martina Ritter (Aut) Wiggle High5 51 Juliette Labous (Fra) Team Sunweb Women 52 Jeanne Korevaar (Ned) Waowdeals Pro Cycling Team 0:06:00 53 Claudia Koster (Ned) Team Virtu Cycling 0:06:24 54 Riejanne Markus (Ned) Waowdeals Pro Cycling Team 55 Kathrin Hammes (Ger) Trek-Drops 56 Marianne Vos (Ned) Waowdeals Pro Cycling Team 57 Marion Sicot (Fra) Doltcini-Van Eyck Sport 58 Alice Cobb (Gbr) Team Tibco-Silicon Valley Bank 59 Demi de Jong (Ned) Lotto Soudal Ladies 60 Alexis Ryan (Usa) Canyon-SRAM Racing 61 Tetiana Riabchenko (Ukr) Doltcini-Van Eyck Sport 62 Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cyclingteam 63 Lisa Klein (Ger) Canyon-SRAM Racing 64 Lourdes Oyarbide (Spa) Movistar Team Women 65 Clara Koppenburg (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 66 Ann-Sophie Duyck (Bel) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 67 Emilia Fahlin (Swe) Wiggle High5 68 Georgia Williams (Nzl) Mitchelton Scott Women 69 Axelle Dubau Prevot (Fra) Experza-Footlogix 70 Urska Pintar (Slo) BTC City Ljubljana 71 Dalia Muccioli (Ita) Valcar PBM 72 Anabelle Dreville (Fra) Lotto Soudal Ladies 73 Mayuko Hagiwara (Jpn) Ale Cipollini 74 Abby-Mae Parkinson (Gbr) Trek-Drops 75 Audrey Cordon Ragot (Fra) Wiggle High5 0:06:29 76 Moniek Tenniglo (Ned) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:06:39 77 Julie Van De Welde (Bel) Lotto Soudal Ladies 0:06:45 78 Doris Schweizer (Swi) Team Virtu Cycling 79 Silvia Pollicini (Ita) Valcar PBM 80 Charlotte Bravard (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:06:56 81 Saartje Vandenbroucke (Bel) Doltcini-Van Eyck Sport 82 Chiara Zanettin (Ita) Valcar PBM 0:07:15 83 Roxane Knetemann (Ned) Ale Cipollini 0:07:33 84 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Valcar PBM 0:08:26 85 Charlotte Becker (Ger) Hitec Products-Birk Sport DNF Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank DNF Sofia Beggin (Ita) Astana Women's Team DNF Flavia de Oliveira (Bra) Health Mate-Cyclelive Team DNF Severine Eraud (Fra) Experza-Footlogix DNF Lotte van Hoek (Ned) Doltcini-Van Eyck Sport DNF Emma Grant (Gbr) Team Tibco-Silicon Valley Bank DNF Nathalie Bex (Bel) Experza-Footlogix DNF Jessica Allen (Aus) Mitchelton Scott Women DNF Christina Schweinberger (Aut) Health Mate-Cyclelive Team DNF Louise Norman Hansen (Den) Team Virtu Cycling DNF Sara Mustonen Lichan (Swe) Experza-Footlogix DNF Marieke van Witzenburg (Ned) Health Mate-Cyclelive Team DNF Marcella Toldi (Bra) Cylance Pro Cycling DNF Jip van den Bos (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam DNF Francesca Pattaro (Ita) BePink DNF Silvia Valsecchi (Ita) BePink DNF Nicole Hanselmann (Swi) Cervelo Bigla Pro Cycling Team DNF Agnieszka Skalniak (Pol) Experza-Footlogix DNF Natalya Saifutdinova (Kaz) Astana Women's Team DNF Christina Perchtold (Aut) Health Mate-Cyclelive Team DNF Vita Heine (Nor) Hitec Products-Birk Sport DNF Isabelle Beckers (Bel) Lotto Soudal Ladies DNF Christina Malling Siggaard (Den) Team Virtu Cycling DNF Daniela Reis (Por) Doltcini-Van Eyck Sport DNF Jessy Druyts (Bel) Experza-Footlogix DNF Kathrin Schweinberger (Aut) Health Mate-Cyclelive Team DNF Lorena Llamas (Spa) Movistar Team Women DNF Margarita Victoria Garcia (Spa) Movistar Team Women DNF Chantal Hoffmann (Lux) Lotto Soudal Ladies DNF Elisa Balsamo (Ita) Valcar PBM DNF Elizabeth Holden (Gbr) Trek-Drops DNF Anna Christian (Gbr) Trek-Drops DNF Maria Vittoria Sperotto (Ita) BePink DNF Jenelle Crooks (Aus) Mitchelton Scott Women DNF Lisa Morzenti (Ita) BePink DNF Emma Norsgaard (Den) Cervelo Bigla Pro Cycling Team DNF Sheyla Gutierrez (Spa) Cylance Pro Cycling DNF Urska Bravec (Slo) BTC City Ljubljana DNF Maaike Boogaard (Ned) BTC City Ljubljana DNF Lucy Garner (Gbr) Wiggle High5 DNF Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle High5 DNF Anisha Vekemans (Bel) Ale Cipollini DNF Karlijn Swinkels (Ned) Ale Cipollini DNF Rachel Neylan (Aus) Movistar Team Women DNF Katia Ragusa (Ita) BePink Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Liege-Bastogne-Liege Femmes женский велоспорт



