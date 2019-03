Le Samyn des Dames-2019 Категория:

Вчера, 18:00 Quaregnon - Dour, 102,1 км 1 Jip Van Den Bos (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 2:32:10 2 Daniela Gass (Ger) 0:00:56 3 Demi De Jong (Ned) Lotto Soudal Ladies 4 Lauretta Hanson (Aus) Trek - Segafredo 5 Barbara Guarischi (Ita) Team Virtu Cycling 6 Romy Kasper (Ger) Ale Cipollini 7 Malgorzata Jasinska (Pol) Movistar Team Women 0:00:58 8 Marta Bastianelli (Ita) Team Virtu Cycling 0:01:37 9 Lotte Kopecky (Bel) Lotto Soudal Ladies 10 Eugénie Duval (Fra) Fdj Nouvelle - Aquitaine Futuroscope 11 Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 12 Roxane Fournier (Fra) Movistar Team Women 13 Maria Apolonia Van 'T Geloof (Ned) Ale Cipollini 14 Soraya Paladin (Ita) Ale Cipollini 15 Teniel Campbell TTO Wcc Team 16 Jolien D`Hoore (Bel) Boels Dolmans Cyclingteam 17 Marta Tagliaferro (Ita) Hitec Products - Birk Sport 18 Nicola Juniper (Gbr) 19 Annelies Dom (Bel) Lotto Soudal Ladies 20 Kylie Waterreus (Ned) Health Mate - Ladies Team 21 Lonneke Uneken (Ned) Hitec Products - Birk Sport 22 Stine Borgli (Nor) 23 Nadia Quagliotto (Ita) Ale Cipollini 24 Audrey Cordon Ragot (Fra) Trek - Segafredo 25 Demi Vollering (Ned) Parkhotel Valkenburg 26 Natalie Van Gogh (Ned) Biehler Pro Cycling 27 Fien Delbaere (Bel) Health Mate - Ladies Team 28 Laura Tomasi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 29 Rachele Barbieri (Ita) Bepink 30 Kirstie Van Haaften (Ned) Health Mate - Ladies Team 31 Eva Buurman (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 32 Kaat Hannes (Bel) 33 Karlijn Swinkels (Ned) Ale Cipollini 34 Daniela Reis (Por) Doltcini - Van Eyck Sport Uci Women Cycling 35 Diana Carolina Peñuela Martinez (Col) Ale Cipollini 36 Quinty Ton (Ned) Biehler Pro Cycling 37 Skylar Schneider (Usa) Boels Dolmans Cyclingteam 38 Jade Wiel (Fra) Fdj Nouvelle - Aquitaine Futuroscope 39 Katia Ragusa (Ita) Bepink 40 Alice Sharpe (Irl) Wcc Team 41 Belle De Gast (Ned) Parkhotel Valkenburg 42 Alicia Gonzalez Blanco (Spa) Movistar Team Women 43 Marion Sicot (Fra) Doltcini - Van Eyck Sport Uci Women Cycling 44 Vita Heine (Nor) Hitec Products - Birk Sport 45 Olga Shekel (Ukr) Astana Women'S Team 46 Paula Andrea Patiño Bedoya (Col) Movistar Team Women 47 Lotta Pauliina Lepistö (Fin) Trek - Segafredo 48 Jesse Vandenbulcke (Bel) Doltcini - Van Eyck Sport Uci Women Cycling 49 Marion Norbert Riberolle (Fra) 50 Mieke Docx (Bel) Doltcini - Van Eyck Sport Uci Women Cycling 51 Agua Marina Espinola (Par) Wcc Team 52 Greta Richioud (Fra) Fdj Nouvelle - Aquitaine Futuroscope 53 Alba Teruel Ribes (Spa) Movistar Team Women 54 Roxane Knetemann (Ned) Parkhotel Valkenburg 55 Chantal Hoffmann (Lux) Lotto Soudal Ladies 56 Alana Castrique (Bel) Lotto Soudal Ladies 57 Aude Biannic (Fra) Movistar Team Women 58 Anna Plichta (Pol) Trek - Segafredo 59 Kathrin Schweinberger (Aut) Health Mate - Ladies Team 60 Sara Penton (Swe) Team Virtu Cycling 61 Lauren Kitchen (Aus) Fdj Nouvelle - Aquitaine Futuroscope 62 Ruth Winder (Usa) Trek - Segafredo 63 Mieke Kröger (Ger) Team Virtu Cycling 64 Chanella Stougje (Ned) Hitec Products - Birk Sport 0:01:48 65 Marlen Reusser (Swi) Wcc Team 0:01:55 66 Gloria Rodriguez Sanchez (Spa) Movistar Team Women 0:01:59 67 Henrietta Colborne (Gbr) 0:02:06 68 Elena Pirrone (Ita) Astana Women'S Team 69 Désirée Ehrler (Swi) 70 Nicole Steigenga (Ned) Bepink 71 Makhabbat Umutzhanova (Kaz) Astana Women'S Team 72 Marit Raaijmakers (Ned) Parkhotel Valkenburg 73 Céline Van Houtum (Ned) 74 Natalie Grinczer (Gbr) Bizkaia - Durango 75 Marieke Van Witzenburg (Ned) 76 Lauren Creamer (Irl) 77 Birgitte Ravndal (Nor) 78 Tayler Wiles (Usa) Trek - Segafredo 79 Sandra Alonso Dominguez (Spa) Bizkaia-Durango 80 Antonia Gröndahl (Fin) 81 Tatiana Guderzo (Ita) Bepink 82 Silvia Zanardi (Ita) Bepink 83 Christina Schweinberger (Aut) Health Mate - Ladies Team 0:02:16 84 Anastasiya Kolesava (Blr) Wcc Team 0:02:18 85 Teuntje Beekhuis (Ned) Biehler Pro Cycling 86 Maëlle Grossetete (Fra) Fdj Nouvelle - Aquitaine Futuroscope 87 Ingvild Gåskjenn (Nor) Hitec Products - Birk Sport 0:02:25 88 Liisa Ehrberg (Est) 0:02:27 89 Tereza Medvedova (Svk) Bepink 0:02:34 90 Emily Meakin (Gbr) 0:02:40 91 Pernille Larsen Feldmann (Nor) Hitec Products - Birk Sport 0:02:43 92 Gilke Croket (Bel) 0:02:45 93 Laura Süßemilch (Ger) Health Mate - Ladies Team 94 Sylvie Swinkels (Ned) Parkhotel Valkenburg 95 Malin Eriksen (Nor) 96 Thi That Nguyen (Vie) Lotto Soudal Ladies 97 Laura Camila Lozano Ramirez (Col) Health Mate-Ladies Team 98 Sarah Inghelbrecht (Bel) 0:03:16 99 Chiara Perini (Ita) Bepink 100 Femke Verstichelen (Bel) 0:03:34 101 Josefine Huitfeldt (Den) 0:03:49 102 Isabel Martin Martin (Spa) Bizkaia-Durango 0:04:08 103 Elyse Fraser (Nzl) 0:04:22 104 Mie Bjørndal Ottestad (Nor) 0:04:56 105 Lone Meertens (Bel) 106 Ditte Lenseclaes (Bel) 0:05:41 107 Loes Adegeest (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:06:06 108 Karolina Perekitko (Pol) 109 Ainara Elbusto Arteaga (Spa) Bizkaia-Durango 0:07:46 110 Fernanda Yapura (Arg) 0:08:16 DNF Hanna Johansson (Swe) DNF Amiliya Iskakova (Kaz) Astana Women'S Team DNF Carolien Haers (Bel) DNF Julie Debock (Bel) DNF Grace Garner (Gbr) Hitec Products - Birk Sport DNF Melanie Klement (Ned) Biehler Pro Cycling DNF Sarah Borremans (Bel) DNF Meike Uiterwijk Winkel (Ned) Parkhotel Valkenburg DNF Aurore Verhoeven (Fra) DNF Lynn Marien (Bel) DNF Maxime Roes (Bel) DNF Martina Stefani (Ita) Top Girls Fassa Bortolo DNF Lies De Vleminck (Bel) DNF Chloë Turblin (Fra) Health Mate - Ladies Team DNF Camille Delestrait (Bel) DNF Femke Geeris (Ned) DNF Greta Marturano (Ita) Top Girls Fassa Bortolo DNF Amber Lacompte (Bel) DNF Aroa Gorostiza Ulloa (Spa) Bizkaia-Durango DNF Kim De Baat (Bel) Doltcini - Van Eyck Sport Uci Women Cycling DNF Luisa Ibarrola Albizua (Spa) Bizkaia-Durango DNF Crystal Lane-Wright (Gbr) DNF Lensy Debboudt (Bel) DNF Doris Schweizer (Swi) Bizkaia - Durango DNF Merel Hofman (Ned) Biehler Pro Cycling DNF Lisa Groothuesheidkamp (Ned) DNF Isabella Stone (Gbr) DNF Arianna Pruisscher (Ned) DNF Nele Armee (Bel) DNF Michelle Geoghegan (Irl) DNF Liena Vanderheyden (Bel) DNF Anna Bohatá (Cze) DNF Elisa Dalla Valle (Ita) Top Girls Fassa Bortolo DNF Christina Malling Siggaard (Den) Team Virtu Cycling DNF Gaia Tortolina (Ita) DNF Eveline Baele (Bel) DNF Lotte Popelier (Bel) DNF Marie Flataas (Nor) DNF Senna Feron (Ned) DNF Rachel Jary (Gbr) DNF Leonie Vanderjeugt (Bel) DNF Natalya Saifutdinova (Kaz) Astana Women'S Team DNF Elena Leonardi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo DNF Marina Kurnossova (Kaz) Astana Women'S Team DNF Maja Perinović (Cro) Top Girls Fassa Bortolo DNF Savannah Morgan (Gbr) DNF Svetlana Pachshenko (Kaz) Astana Women'S Team DNF Margot Bourguignon (Bel) DNF Caren Commissaris (Bel) Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 